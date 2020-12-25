Отклик Минобрнауки России на предложения М.В. Ковальчука по кардинальному реформированию науки в России

Продолжает развиваться ситуация с предложениями М.В. Ковальчука, направленными председателю Правительства РФ М.В. Мишустина 30 ноября 2020 года и опубликованными в нашей газете 22 декабря 2020 года по кардинальному реформированию научной сферы России на манер немецкой организации науки. Напомним, что премьер-министр дал поручение своим коллегам изучить представленные главой НИЦ «Курчатовский центр» предложения и представить на них отклик. Публикуем присланный в нашу редакцию документ — отлик на предложения М.В. Ковальчука Минобрнауки России. Кроме того, мы публикуем отлик ряда членов Клуба «1 июля», который был ими направлен в адрес председателя Правительства РФ М.В. Мишустина.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

(МИОБРНАУКИ РОССИИ)

МИНИСТР

Тверская ул., д. 11, стр. 1, 4, Москва, 125009,

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e-mail: info@minobrnauki.gov.ru

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22.12.2020 №МН-8/ВФ-3266

О рассмотрении предложений

Поручение Правительства

Российской Федерации

от 10 декабря 2020 года №ДЧ-П8-16200

Заместителю

Председателя Правительства

Российской Федерации

Чернышенко Д.Н.

Уважаемый Дмитрий Николаевич!

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации во исполнения Вашего поручения по вопросу рассмотрения предложений президента федерального бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» Ковальчука МВ. (далее – НИЦ «Курчатовский институт») о формировании новой системы управления сферой исследований и разработок докладывает.

Необходимость совершенствования государственного управления и государственного регулирования в сфере научно-технологического развития Российской Федерации определена на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, состоявшемся 23 ноября 2016 г.

Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. №642 утверждена Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (далее – Стратегия), направления реализации которой включают вопросы формирования эффективной современной системы управления в области науки, технологий и инноваций.

В целях реализации Стратегии постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. №377 утверждена государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (далее – ГП НТР).

В рамках ГП НТР предусмотрено создание ряда инструментов государственного управления научными исследованиями в России, в том числе новых методов организации деятельности научных коллективов и их коопераций с использованием различных инструментов финансирования их работ: федеральные научно-технические программы (далее – ФНТП), комплексные научно-технические программы полного инновационного цикла (далее – КНТП), дорожные карты «сквозных технологий» цифровой экономики и перспективных рынков Национальной технологической инициативы, научные центры мирового уровня и научно-образовательные центры мирового уровня (далее соответственно – НЦМУ, НОЦ) и другие.

Следует заметить, что реализация КНТП и ФНТП, формирование НОЦ, а также центров компетенций Национальной технологической инициативы, создаваемых в рамках реализации национального проекта «Наука», позволяет осуществлять трансфер результатов научных исследований в промышленный сектор экономики, предложенный НИЦ «Курчатовский институт», в рамках созданий объединений организаций, осуществляющих прикладные проблемно-ориентированные исследования и разработки.

В настоящее время Координационным советом по приоритетным направлениям научно-технологического развития Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию поддержано четыре проекта КНТП.

В целях получения новых знаний в области фундаментальной и прикладной науки реализуются три ФНТП в сфере сельского хозяйства, генетических технологий, синхротронных и нейтронных исследований. В рамках ФНТП скоординированы действия федеральных органов исполнительной власти, исполнительной власти субъектов Российской Федерации, фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также научных и образовательных организаций, в том числе имеющих в своей структуре центры коллективного пользования и уникальные научные установки.

Созданная на территории Российской Федерации сеть НОЦ, состоящая из 10 центров, позволяет реализовать принципиально новые научно-технологические решения в интересах национальной экономики, повысить инвестиционную привлекательность сферы исследований и разработок, а также обеспечить внедрение результатов научных исследований и разработок в реальный сектор экономики.

Кроме того, во исполнение подпунктов «б» и «в» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. №Пр-3011 в целях развития междисцплинарных научных исследований и повышения эффективности деятельности научных коллективов, создания новых перспективных научных команд, включающих широкий круг специалистов в различных областях наук, на территории Российской Федерации сформированы федеральные научные центры и федеральные исследовательские центры (далее соответственно – ФНЦ и ФИЦ).

Сформированные ФНЦ и ФИЦ участвуют в реализации мероприятий федеральных проектов национального проекта «Наука», являясь базовыми организациями и участниками научных консорциумов: международных математических центров мирового уровня, центров геномных исследований мирового уровня и иных НЦМУ.

Создание эффективных научных коллективов, в том числе в рамках НЦМУ, ФНЦ и ФИЦ, позволяет решать задачи, определенные НИЦ «Курчатовский институт», в части формирования групп научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследований в области современных естественно-научных направлений, а также глобальных социально-экономических процессов.

В настоящее время создано 95 ФНЦ и ФИЦ, 4 математических центра мирового уровня, 3 центра геномных исследований мирового уровня, 10 НЦМУ по приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, в том числе в сфере общественно-гуманитарных наук (например, кооперация НИУ ВШЭ с РАНХиГС, МГИМО МИД России и Институтом этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН).

Таким образом, сформированная на данный момент система управления научными исследованиями в Российской Федерации обеспечивает консолидацию усилий научных и научно-образовательных организаций, исходя из стоящих перед ними задач, определенных Стратегией, что в полной мере отвечает целям, ради которых НИЦ «Курчатовский институт» предложено создание групп организаций, составляющих базу для решения стратегических задач научно-технологического развития страны и развития ее интеллектуального потенциала.

Необходимо отметить, что согласно данным Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в 2019 году лидерами рейтинга по числу статей в научных журналах, индексируемых в базах Web of Science и Scopus (далее – рейтинг), стали Китай и США.

По информации подведомственных Минобрнауки России научных организаций, проводящих исследования в сфере международного опыта управления научной деятельностью, Китай занял первое место в рейтинге в результате длительного процесса научной реформы, начатой в конце XX века.

Формирование научного потенциала США также происходило постепенно в течение XX века с учетом выработки и корректировки приоритетных направлений научно-технического и инновационного развития страны.

Таким образом, следует отметить, что подходы к управлению наукой в Китае и США, как лидерах научно-технологического развития, складывались на протяжении длительного времени с учетом условий внутренней и внешней политики указанных стран.

Германия с 2009 года занимает в рейтинге четвертое место по числу статей в научных журналах, индексируемых в базе Web of Science. При этом по числу статей в научных журналах, индексируемых в базе Scopus, Германия опустилась с четвертого места в 2009 году на пятое место в 2019 году.

Несмотря на сохранение Германией высокой позиции в рейтинге, представленные цифры указывают на отсутствие у нее положительной динамики и усиления публикационной активности относительно стран-лидеров.

Кроме того, разделение на научные кластеры, предлагаемые НИЦ «Курчатовский институт» с учетом немецкой практики управлений наукой, не отражает многообразия типов научных организаций, сложившихся к настоящему времени в Российской Федерации, и, в частности, неприменимо к созданным ФНЦ и ФИЦ, объединяющим различные направления науки, виды исследований от фундаментальных до прикладных и имеющим в своей структуре центры коллективного пользования и уникальные научные установки.

В этой связи применение зарубежного опыта в управлении научными исследованиями в Российской Федерации требует дополнительного анализа социо- и геополитических особенностей страны, а также его адаптации под существующие эффективные механизмы.

В связи с изложенным в целях обеспечения устойчивого, динамичного и сбалансированного развития сферы научных исследований и разработок в Российской Федерации Минобрнауки России полагает целесообразным применение существующих эффективных подходов к управлению научными исследованиями в Российской Федерации, а также их адаптацию и совершенствование при изменении факторов, влияющих на развитие страны.

С уважением, В.Н. Фальков