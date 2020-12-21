No comment

В распоряжении редакции ТрВ-Наука оказался небезынтересный документ; публикуем без комментариев и обещаем следить за развитием событий.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции

Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Национальный исследовательский центр «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ»

(НИЦ «Курчатовский институт»)

ПРЕЗИДЕНТ

Пл. Академика Курчатова, д. 1, Москва, Россия, 123182

30.11.2020

На документе стоит виза М. В. Мишустина «Чернышенко Д. Н. Прошу разобраться и доложить».

Председателю Правительства Российской Федерации

МИШУСТИНУ М. В.

Уважаемый Михаил Владимирович!

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации определяет одной из ключевых задач, без решения которых невозможно обеспечить способность страны адекватно отвечать на большие вызовы, формирование эффективной современной системы управления сферой исследования и разработок.

Основные принципы построения такой системы определяются тем, что научные и образовательные организации, промышленные предприятия и инновационные структуры, решая большое количество разноплановых задач, в совокупности должны обеспечить реализацию полного инновационного цикла от фундаментальных исследований до внедрений результатов НИОКР в производство.

Это требует применения различных методов организации деятельности научных коллективов, решающих разные задачи, и использования адекватных инструментов их финансирования.

С учётом лучших отечественных и мировых практик, в частности, опыта организации научно-технологической сферы Германии, представляется целесообразным провести переформатирование научного потенциала Российской Федерации, объединяя в пять кластеров (групп) научные и научно-образовательные организации сообразно стоящим перед ними задачам.

Первая группа должна объединить организации, создающие и эксплуатирующие уникальные научные установки. Деятельность этих организаций, имеющих на своем балансе сложнейшую и дорогостоящую исследовательско-технологическую инфраструктуру и составляющих стратегическое ядро научно-технологического комплекса страны, должна в данном объеме обеспечиваться за счет средств федерального бюджета.

Научная программа данной группы должна быть направлена на решение стратегических задач научно-технологического развития и финансироваться, в основном, за счет государственного заказа (директивного). Входящие в нее организации не должны, как правило, участвовать в конкурсах различных фондов и других институтов развития.

Такое объединение могло бы носить имя И. В. Курчатова (аналог — общество Гельмгольца, Германия).

Помимо финансирования из федерального бюджета объединение должно иметь в своём распоряжении резервный (оперативный) фонд, который позволял бы быстро и гибко поддерживать те направления, на которых в кратчайшие сроки должны быть достигнуты результаты стратегической значимости.

Вторая группа организаций — научные организации, осуществляющие фундаментальные исследования по широкому спектру современных естественно-научных направлений. Их задачей является получение новых знаний о структуре и свойствах материального мира и формирование научной базы принципиально новой техники и технологий.

В состав этой группы должны войти институты, имеющие показатели результативности научной деятельности, сопоставимые или превышающие общемировые.

Финансирование данного объединения должно складываться из базового (за счёт средств федерального бюджета) и за счёт участия в конкурсах федеральных органов исполнительной власти, РФФИ, РНФ и других фондов, включая участие в международных научных проектах.

Объединение институтов этой группы могло бы быть названо именем М. В. Ломоносова (аналог — общество Макса Планка, Германия).

На таких же принципах могло бы быть создано третье объединение научных организаций, осуществляющих исследования глобальных социально-экономических процессов, духовного мира человека во взаимосвязи с его социальными функциями и проявлениями и прогнозирование процессов мирового развития. Это объединение могло бы носить имя В. И. Вернадского.

Четвёртую группу могли бы составить государственные научные центры и другие организации, осуществляющие прикладные проблемно-ориентированные исследования и разработки. Главная задача данной группы — трансфер результатов деятельности первых двух групп в реальный сектор экономики. Исходя из этого, примерно половина бюджета участников данного объединения могла бы обеспечиваться за счёт средств федерального бюджета, вторая часть — заказы промышленных компаний, конкурсы федеральных органов исполнительной власти и т. п.

Научные организации данной группы могли бы составить объединение, названное именем С. П. Королёва (аналог — общество Фраунгофера, Германия).

Объединение, в которое вошли бы МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, ведущие национальные исследовательские и федеральные университеты, решающие стратегическую задачу развития интеллектуального потенциала страны, могло бы носить имя Петра Великого.

Схема финансирования участников данного объединения должна носить диверсифицированный характер и включать финансирование за счёт средства [sic! — Ред.] федерального бюджета (инфраструктура, госзадание), участие в конкурсах федеральных органов исполнительной власти, грантов РФФИ, РНФ и других институтов развития, заказы научных организаций, промышленных предприятий, бизнеса.

Основа для объединения организаций первой группы была заложена «Соглашением о парт­нёрстве в области создания, модернизации и использования уникальных исследовательских установок мега-класса», заключённым пятнадцатью крупнейшими научными организациями Российской Федерации и поддержанным Президентом Российской Федерации (21.03.2013 № Пр-1181).

Полномасштабное создание вышеописанной структуры обеспечило бы функционирование сферы науки, технологий и инноваций как единой системы, интегрированной с социально-экономической системой страны и обеспечивающей независимость и конкурентоспособность России.

На Ваше решение.

С уважением,

М. В. Ковальчук

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.