Письмо Клуба «1 июля» в ответ на инициативы М.В. Ковальчука

Ряд членов Клуба «1 июля» подписал письмо в адрес председателя правительства РФ () Михаила Владимировича Мишустина как реакцию на опубликованные в нашей газете инициативы М.В. Ковальчука. Публикуем присланный в редакцию ТрВ-Наука документ. Кроме того, мы опубликовали реакцию Минобрнауки России на предложения главы НИЦ «Курчатовский институт».

Глубокоуважаемый Михаил Владимирович!

Мы обеспокоены и огорчены Вашей готовностью серьезно обсуждать инициативы чл.-корр. РАН М.В. Ковальчука по коренному преобразованию научной сферы России. Они показывают, что реформаторский зуд академических неудачников, приведший к катастрофе в этой области и к потере Россией передовых позиций в мировой науке, никуда не ушел и продолжает пользоваться поддержкой первых лиц.

Напомним, что на протяжении последних 15 лет вся крайне активная «работа» М.В. Ковальчука сводится лишь к имитации бурной деятельности и вбросу «новых прорывных предложений», примерами которых являются призывы бросить все силы сначала на нанотехнологии, затем на природоподобные, когнитивные технологии, а теперь на «мегасайенс». Единственным результатом этих потуг стали потерянные для дела годы и введение в оборот абсолютно нелепых словосочетаний (например, Центр нано-, био-, информационных, когнитивных и социогуманитарных наук и технологий (НБИКС-центр)). Все реальные дела провалены: например, несмотря на данные более 10 лет назад обещания, реактор ПИК так и не превращен в работающую научную установку, реактор ИР-8 в самом Курчатовском институте почти не функционирует, да и синхротрон в Курчатовском институте, который должен был стать «флагманом» для аналогичных проектов, дает весьма скромные результаты. Стараниями М.В. Ковальчука в Российской Федерации слово «мегасайенс» звучит уже несколько лет, и за это время во многих странах уже запущены крупные научные установки, дающие реальный научно-практический результат, а не пополнение словаря новояза.

Извлеченные из-под сукна хорошо известные и давно отвергнутые предложения М.В. Ковальчука направлены на уничтожение единого научного пространства России, и без того уже утратившего важные форпосты в бывших союзных республиках и других в прошлом союзных нам государствах. Дробление российской науки на пять недееспособных фрагментов в условиях катастрофического недофинансирования необратимо низведет Россию на уровень третьесортной державы. Разрушение единой системы научного самоуправления, образования, упразднение единого центра экспертизы государственных решений грозят дальнейшим умножением шарлатанства, лженауки и дилетантизма во всех областях государственной деятельности. В условиях расширяющихся санкций и ограничений к доступу технологий из-за рубежа это скоро приведет к деградации и в гражданской экономике, и в оборонной промышленности.

Мы понимаем, что Вы вынуждены прислушиваться к мнению М.В. Ковальчука, стремящегося любым путем подмять под себя всю российскую науку. Но мы просим Вас помнить, что на посту Председателя Правительства России Вы несете ответственность перед нашими предками, современниками и потомками за судьбу великой цивилизации и не должны руководствоваться сиюминутными интересами сегодняшних дворцовых фаворитов. Такое отношение к науке со стороны Правительства – печальный итог ревизии приоритетов в развитии страны, быстро утрачивающей ориентиры и позиции в сложном и конкурентном мире. Пока еще в Ваших силах остановить этот процесс.

Источник: http://1julyclub.org/node/365.