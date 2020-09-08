— Погоди, дай сказать. Это не ради денег, нет. И не ради того, чтобы поглазеть на разные разности. Так многие говорят, но это всё вранье, выдумки. Говорят — летим, чтобы разбогатеть, чтобы прославиться. Говорят — для развлечения, скучно, мол, сидеть на одном месте. А на самом деле внутри знай что-то тикает, всё равно как у лосося или у кита и у самого ничтожного невидимого микроба. Такие крохотные часики, они тикают в каждой живой твари, и знаешь, что они говорят? Иди дальше, говорят, не засиживайся на месте, не останавливайся, плыви и плыви. Лети к новым мирам, строй новые города, еще и еще, чтоб ничто на свете не могло убить Человека. Понимаешь, Кэрри? Ведь это не просто мы с тобой прилетели на Марс. От того, что мы успеем на своем веку, зависит судьба всех людей, черт подери, судьба всего рода людского. Даже смешно, вон куда махнул, а ведь это так огромно, что страх берет.

Рэй Брэдбери. Земляничное окошко (пер. Норы Галь)

В конце лета (15–23 августа) в гостинице «Космос» в Москве прошла «Летняя космическая школа — 2020: Звездный путь» [1], организованная сообществом «Твой сектор космоса». Участниками ЛКШ были школьники, студенты и взрослые энтузиасты космонавтики — всего около 60 человек.

С 2018 года «фишкой» космической школы стала симуляция космического полета с помощью программно-аппаратного комплекса на игровой платформе Kerbal Space Program [2]. В этом году симуляция была серьезно расширена: помимо космонавтики были затронуты темы астрофизики и космической медицины. Программа подготовки была рассчитана на нулевой входной порог знаний.

На предыдущих школах тренировались летать на Луну и на Международную космическую станцию; на этот раз задача была намного интереснее. Участникам предстояло работать с данными спектрометрии, масс-спектрометрии и фотометрии, проводить картографирование экзопланет, запуская спутники-зонды и осуществляя высадки на поверхность планет.

Участники сформировали экипаж звездолета-разведчика «Циолковский», перед которым была поставлена задача исследовать условную звездную систему PS4982. Выйдя из криосна, экипаж изучил планеты дистанционными методами, анализируя спектральные данные об атмосферах планет, данные фотометрии и масс-спектрометрии, а затем, с помощью беспилотных разведывательных зондов, планетолетов и шаттлов для посадки на поверхность планет с достаточно плотной атмосферой, провел подробное исследование системы.

Конфигурация планетных атмосфер для симуляции была подготовлена Александром Ломакиным (ИКИ РАН). Звездная система PS4982 была смоделирована специально для ЛКШ, чтобы участники ознакомились с основными типами известных современной науке экзопланет. В частности, среди планет, которые изучали участники школы, были: супервенера; планета, аналогичная древнему «теплому» Марсу с плотной атмосферой; планета-аналог архейской Земли в период супервулканизма, когда атмосфера была насыщена серой; планета-океан и несколько вариантов суперземель (планет с массой 1–10 масс Земли). В центре системы находилась звезда главной последовательности класса F8 массой 1,5 солнечной, которую ребята назвали «Астра». В качестве источника синтетических данных использовался NASA Planetary Spectrum Generator [3].

Также ребята осваивали пилотирование под руководством Павла Иванова и волонтеров ЛКШ. Илья Захаров (ПИ РАО) помогал участникам снимать электроэнцефалограмму членов экипажа во время выполнения ими ответственных задач симуляции. Таким образом, ребята получили первые навыки проведения медицинских экспериментов во время космических полетов.

Экипаж звездолета успел посетить две из шести заинтересовавших его планет. На одну из них участники высадились, а также провели дозаправку у астероида. Астрофизики проанализировали все данные спектрометрии и фотометрии по звездной системе. Этот опыт успехов и неудач, ощущение себя в роли первопроходцев космоса, безусловно, запомнятся ребятам надолго.

По традиции известные ученые и популяризаторы науки прочли тематические лекции.

Об экзопланетах, спектроскопии, зарождении и эволюции планетных систем рассказали Владимир Сурдин (ГАИШ МГУ), Дмитрий Вибе (ИНАСАН), Татьяна Ситнова (ИНАСАН), Анастасия Иванова (ИКИ РАН), Борис Штерн (ИЯИ РАН) и Александр Ломакин (ИКИ РАН).

О различных аспектах жизни и работы человека в космосе, о требованиях к космонавтам и наземной модельной отработке дальних полетов рассказали Александр Суворов (ИМБП РАН), Александр Хохлов (Северо-Западная организация Федерации космонавтики РФ), Анастасия Степанова (ИМБП РАН), Олег Котов (ИМБП РАН) и Виктор Бенгин (ИМБП РАН, НИИЯФ МГУ). Беседа с космонавтом Олегом Котовым не оставила равнодушным никого из участников. Олег Валерьевич совершил три длительных космических полета и сейчас занимается в Институте медико-биологических проблем РАН вопросами организации научных исследований на борту Международной космической станции. Он смог ответить на самые острые вопросы о настоящем и будущем пилотируемой космонавтики. Конечно, многих интересовало, что еще нужно сделать для того, чтобы мы наконец перешли от низкоорбитальных полетов к экспедициям на Луну и на Марс.

Технические вопросы космических полетов осветили Павел Шубин (Северо-Западная организация Федерации космонавтики РФ) и Сергей Пехтерев (ГК AltegroSky).

Лекцию по важнейшей теме «Происхождение жизни и жизнь во Вселенной» прочел биолог Михаил Никитин (НИИ ФХБ МГУ). Участников особенно заинтересовало то, что, по современным данным, условия зарождения простейшей жизни в нашей Солнечной системе были не только на Земле, но и на Марсе.

Сергей Лемещенко, технический директор и автор идеи ЛКШ-2020, прочитал несколько лекций об орбитальной механике, планировании и оптимизации траекторий космических кораблей.

Один из дней был посвящен встрече с представителями частной космонавтики в России, которые рассказали участникам о своих проектах. И хотя до успехов компаний SpaceX или Blue Origin нашим частникам еще далеко, при должном внимании государства, спонсоров и инвесторов шанс на осуществление российских частных космических инициатив есть. На ЛКШ выступали Александр Ильин («Лин Индастриал»), Антон Иванов (Космический центр «Сколтеха»), Иван Терешков (Just air), Анатолий Копик («СПУТНИКС»), Влад Ситников (Securing Space), Денис Ефремов («Стратонавтика»), Виталий Егоров (Малая межпланетная платформа), Илья Овчинников («Образование будущего»); Марк Серов рассказал о своей работе в компании S7 Space.

Компания «Стратонавтика» привезла оборудование своих проектов по запускам в страто­сферу. Внимание привлек Валера — одушевленный аварийно-спасательный скафандр «Сокол». Предыстория его появления покрыта туманом неизвестности, но, попав к Денису Ефремову, он уже дважды совершил испытательные стратосферные полеты. Компания поставила перед собой цель «прикоснуться к космосу» — отработать полеты людей в стратосферу.

Глава ракетного стартапа «Лин Индастриал» Александр Ильин подробно рассказал о своем пути в частные ракетчики — честно описав свои ошибки, чтобы те, кто решит начать свой путь к космическим вершинам, не повторяли их.

В субботу 22 августа, в день столетия великого писателя и космического романтика Рэя Брэдбери [4], после лекции астрофизика Бориса Штерна о реальности межзвездных полетов прошла панельная дискуссия о том, что мы можем найти за пределами Солнечной системы. В ней участвовали Борис Штерн, Михаил Никитин, Павел Шубин, журналист Михаил Котов и психолог Полина Кузнецова (ИМБП РАН). Видео этой дискуссии, как и все лекции ЛКШ, будет опубликовано на YouTube-канале «Твоего сектора космоса» [5].

Обсуждение стоимости космической техники, возможной уникальности высокоразвитой жизни на Земле, психологически сложных моментов дальних полетов завершилось просмотром мультфильма по рассказу Рэя Брэдбери «Здесь могут водиться тигры».

В целом дискуссия поднимала философский вопрос: если высокоразвитая жизнь действительно, как отмечают многие исследователи, маловероятное событие [6], то разумно ли упустить шанс выйти в космос и распространить жизнь во Вселенной — несмотря на все финансовые издержки? Этой теме посвящен фантастический роман Бориса Штерна «Ковчег 47 Либра» [7], который можно было приобрести на школе.

Кроме того, все лекторы и участники получили в подарок научно-популярные книги издательства «Альпина нон-фикшн» и фонда «Траектория». Провел автограф-сессию Павел Шубин, автор серии книг по истории космонавтики [8].

В культурную программу ЛКШ вошел показ документального фильма Дмитрия Завильгельского «Любители в космосе» об Александре Шаенко и его проектах: любительском кубсате «Маяк» и прообразе космических биорегенеративных систем — 435nm.

В один из вечеров состоялся концерт терменвоксистки Александры Романовой [9]. На следующий день все желающие могли посетить мастер-класс игры на терменвоксе.

Кроме того, участники ЛКШ посетили музей космонавтики на ВДНХ, музей Ракетно-космической корпорации им. С. П. Королёва в городе Королёве, музей Института космических исследований РАН и Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке.

Девять дней школы были очень насыщенными и интересными; по мнению участников, редко где еще можно встретить подобный комплексный подход к космонавтике и астрофизике. Ребята смогли попробовать себя в роли пилотов, операторов связи, астрофизиков и медиков. Многим, несмотря на накопившуюся усталость, не хотелось уезжать из «Космоса».

Партнерами Школы выступили ГК «Космос», «Альпина нон-фикшн», фонд «Траектория», волонтерская организация SciTeam, Северо-Западная организация Федерации космонавтики РФ, компания «Стратонавтика», ООО «Образование будущего», сообщества «Открытый космос» и «Космический рейс», а также частные спонсоры, неравнодушные к теме космического просвещения и предпринимательства.

Директор Летней космической школы — 2020 Татьяна Митева и команда организаторов и волонтеров сумели решить все сложные организационные задачи. По словам устроителей, в следующем году программа ЛКШ будет еще интереснее.

Александр Хохлов,

популяризатор космонавтики,

член Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ

Фотографии Владислава Озерецковского и Павла Шубина