Один век терменвокса

В 2019 году круглую дату отметил терменвокс, придуманный сто лет назад Львом Сергеевичем Терменом. О том, какое место в современной музыке занимает этот электромузыкальный инструмент, корреспондент ТрВ-Наука Александр Хохлов узнал у Александры Романовой [1], петербургской терменвоксистки и музыканта-мультиинструменталиста.

— Александра, в этом году во всем мире отмечается столетие российского музыкального инструмента терменвокса. Как я понимаю, он был одним из первых в истории электромузыкальных инструментов. Расскажи, как он был изобретен?

— Терменвокс — не только первый электроакустический, но и первый бесконтактный музыкальный инструмент. Льву Термену удалось выпустить звук в пространство, что позволило буквально почувствовать звук наощупь. Термен экспериментировал с электромагнитным полем в одной из физических лабораторий Политехнического института в Петрограде, изобретая сигнализацию по принципу звуковой реакции на движение. Он ощущал эту связь физики и музыки через акустику и хорошо осознавал, насколько они близки, — сам играл на виолончели, у него были и другие музыкальные инструменты помимо терменвокса. Изначально свое изобретение он окрестил «этерофон», от слова ether, не назвал в честь себя. Уже позже один журналист написал о «голосе Термена», и теперь все повторяют.

— В конце прошлого года в кинотеатрах показывали фильм ­Дэмьена ­Шазелла «Человек на Луне» (First Man) о жизни астронавта Нила Армстронга. В саундтреке явственно слышался терменвокс, это очень подходит для иллюстрации внутреннего настроя главного героя фильма и его выхода на Луну. Правильно ли я понимаю, что в реальности Нил Армстронг брал с собой на корабль аудиокассету с музыкой терменвокса?

— Да, я очень люблю эту историю! Альбом, на который пал выбор астронавтов, — Music Out of the Moon, терменвокс поэтому часто называют «лунным инструментом». Исторически сложилось, что терменвокс используют в музыке для фильмов на космическую тематику, в этом году сняли документальную ленту, посвященную полету на Луну, и я записала свой вариант озвучки на терменвоксе. Получилось очень актуально, учитывая, что год столетия терменвокса совпадает с пятидесятилетием Apollo 11. Это очень вдохновляет — представлять, как музыка, сыгранная на электромагнитном поле, за 380 тысяч километров от Земли звучит на космическом корабле, совершившем такое невероятное путешествие.

— Сначала ты играла на скрипке, как перешла к терменвоксу?

— Для меня терменвокс — это, конечно, струнный инструмент, только с невидимыми струнами. Лев Сергеевич называл свое изобретение «голосовым», и действительно, все струнные стремятся приблизиться к пению, к вибрациям, наиболее трогательным и естественным для восприятия. В детстве я попросила родителей отдать меня на скрипку, чтобы размышлять под звуки струн — как у Конан Дойля, и вообще всю жизнь была влюблена в само понятие струны и, конечно, в струнные инструменты, их у меня было множество: я играла на китайской эрху, на индийской саранги, на виолончели, сейчас постоянно играю на альте.

— Обязательно ли знать устройство инструмента для игры на нем?

— На мой взгляд, законы физики и музыки наиболее точно, полно и ясно описывают и то, что непосредственно окружает нас, и то, что скрыто, невидимо глазу. До музыкального вуза я училась в Политехе, часто оказывалась рядом с лабораторией Термена, еще не подозревая о том, что, как только я услышу запись игры Льва Сергеевича и увижу его изобретение, мои поиски идеального инструмента для самовыражения ­прекратятся. Это оказалось чем-то таким близким, а любовь к струнным, как и знание физики и акустики, помогают мне играть на терменвоксе. Впрочем, достаточное количество терменвоксистов не владеют профессионально никаким другим инструментом и не имеют музыкального образования.

— Менялось ли отношение к инструменту за эти сто лет, насколько он был востребован и в каких стилях музыки?

— Сто лет назад это изобретение потрясло мир. Идеально в плане электрификации, нашло свой отклик в озвучке научно-фантастического кино, в фильмах про космос. Сейчас мы слышим слабые отголоски былой славы, несмотря на его распространение в Интернете. Но с наступлением столетия стало очевидно, что идет новая большая волна в связи с первой значимой датой в истории терменвокса, его ренессанс.

— Терменвокс называют голосовым инструментом и, как я понимаю, обычно играют на нем под аккомпанемент. Какую музыку на нем исполняют сейчас и что исполняешь ты? Насколько часто и где получается играть?

— Как и на любом сольном инструменте, играть с аккомпанементом удобнее, чем а капелла, а когда ориентируешься в основном на слух, то тем более. Есть множество интересных тембральных сочетаний, я, например, очень люблю играть с органом. На последнем концерте в Звёздном городке довелось поиграть с арфой. У меня было много концертов в честь столетия, в апреле, как самом космическом месяце, был рекорд — 15 различных выступлений в разных городах России.

У терменвокса большой нераскрытый потенциал, я бы сказала, что чаще всего этот инструмент «используют». Я тоже постоянно экспериментирую — пробовала играть в джазовом биг-бенде, в импровизационном оркестре, с педалями эффектов, с электроникой, синтезаторами и этническими инструментами, но всё же чаще всего на терменвоксе я исполняю классическую музыку в сопровождении фортепиано. Сейчас около 10–15 человек в мире играют на терменвоксе академическую музыку.

— Я знаю, что в сентябре в Японии в рамках празднования столетия терменвокса был побит рекорд Книги Гиннесса «самый большой ансамбль терменвоксов». Как это происходило?

— Эта номинация появилась несколько лет назад, когда глава японской школы терменвокса Масами Такеути установил первый мировой рекорд ансамбля матрёминов — терменвоксов, помещенных в корпус русской матрешки. Япония сейчас самая терменвоксовая страна, там несколько тысяч исполнителей на матрёмине. Когда Масами приезжал на открытие столетия в Россию, он привез для меня матрёмин и предложил приехать в Японию и поучаствовать в установлении рекорда. Из гостей было всего пять человек — семья Термен, греческий композитор Мариос Элия и я, а всего в ансамбле получилось 289 человек. Это было очень яркое событие — 14 сентября в городе Кобе мы играли «Оду к радости» Бетховена.

— Насколько сложно научиться играть на терменвоксе и где в России это можно сделать?

— В январе этого года на круглом столе в Музее музыки в рамках открытия столетия петербургским Обществом терменвокса обсуждались вопросы развития инструмента, но до того, как игру на терменвоксе станут преподавать в музыкальных школах, училищах и вузах, еще нужно пройти много стадий.

Терменвокс — молодой инструмент, современный терменвоксист находится в экспериментально-полевых условиях, большинство учатся наедине с инструментом или у других музыкантов. Многие из них дают частные уроки, доступные всем желающим. Причем каждый музыкант играет по-своему, поэтому инструмент звучит неповторимым образом — действительно, как голос.

В этом плане многие могли бы открывать свои школы и направления. Пётр Термен [2], правнук изобретателя, охотно набирает учеников. Наиболее вдохновляющими для меня были выступления Натальи Львовны Термен. Очень полезной является методичка виртуоза терменвокса Клары Рокмор, которую она составила, опираясь в том числе на сборник известных скрипичных упражнений — это самый адекватный материал из существующих. Я общалась с большинством ведущих терменвоксистов мира, у каждого есть чему поучиться, но не у всех есть педагогический дар. Я могу научить тому, что умею сама.

Терменвокс, как и остальные музыкальные инструменты и, возможно, даже в большей степени, требует постоянства в освоении, усердия, терпения и определенного волевого вектора внутри. В музыке нет ничего простого.

Александра Романова

Беседовал Александр Хохлов

Группа А. Романовой во «ВКонтакте»: vk.com/etheremin peter.theremintimes.ru

