ТрВ № 15 (309) за 2020 г.: Испытание Сандармохом

28.07.2020 / № 309 /  Выпускающий редактор: Алексей Огнёв /  Архив / 500 просм., 243 — сегодня /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 309 от 28 июля 2020 года в PDF (56 Загрузок)

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Анонс номера

«Еще один камень на могилу вузовской науки»
Результаты опроса около 500 ученых по поводу возможной отмены конкурса «а» РФФИ — стр. 4–5

Пусть не поймаешь нейтрино за бороду…
Интервью с Самоилом Биленьким о Новой физике за пределами Стандартной модели, создании ОИЯИ и работе с Бруно Понтекорво — стр. 6–7

Нужно быть мушкетером, чтобы приплюснуть земной шар
Этюд Виталия Мацарского о поразительных приключениях физика Пьера Луи Моро де Мопертюи во Франции, Лапландии и Пруссии, а также его двойника — в России — стр. 8–9, 11

«Она у меня поцелована»
Сергей Лёзов продолжает заметки об изучении арамейских языков на грани небытия — стр. 11

От Престола святилищ до Жатвы
Шумеролог Владимир Емельянов рассказывает об эволюции календарей Древнего Востока — стр. 12–13

«Белый карлик?» Это неполиткорректно!
Космолог Лоуренс Краусс размышляет о перегибах в борьбе с расизмом и сексизмом — стр. 14

Профессор Идр и его коллеги
Казусы наукометрии вскрывают Михаил Гельфанд и Роман Яковлев — стр. 14–15

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