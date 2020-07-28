ТрВ № 15 (309) за 2020 г.: Испытание Сандармохом

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Анонс номера

«Еще один камень на могилу вузовской науки»

Результаты опроса около 500 ученых по поводу возможной отмены конкурса «а» РФФИ — стр. 4–5

Пусть не поймаешь нейтрино за бороду…

Интервью с Самоилом Биленьким о Новой физике за пределами Стандартной модели, создании ОИЯИ и работе с Бруно Понтекорво — стр. 6–7

Нужно быть мушкетером, чтобы приплюснуть земной шар

Этюд Виталия Мацарского о поразительных приключениях физика Пьера Луи Моро де Мопертюи во Франции, Лапландии и Пруссии, а также его двойника — в России — стр. 8–9, 11

«Она у меня поцелована»

Сергей Лёзов продолжает заметки об изучении арамейских языков на грани небытия — стр. 11

От Престола святилищ до Жатвы

Шумеролог Владимир Емельянов рассказывает об эволюции календарей Древнего Востока — стр. 12–13

«Белый карлик?» Это неполиткорректно!

Космолог Лоуренс Краусс размышляет о перегибах в борьбе с расизмом и сексизмом — стр. 14

Профессор Идр и его коллеги

Казусы наукометрии вскрывают Михаил Гельфанд и Роман Яковлев — стр. 14–15

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