Зоологи-систематики и казус наукометрии

В области публикации результатов исследований по систематике биологических объектов в последнее десятилетие наметились бесспорные журналы-лидеры. Среди довольно большого пула журналов выделяется Zootaxa, издаваемая новозеландским издательством Magnolia press. За двадцатилетнюю историю этого мегажурнала было опубликовано 4 816 томов (здесь и далее данные на 19 июля 2020 года), большинство из которых включает несколько выпусков. Огромный штат из двухсот семидесяти высококлассных специалистов — редакторов по узким вопросам зоологии — обеспечивает высокий уровень контента.

Будучи специалистом по систематике насекомых, я не раз публиковался в «Зоотаксе» и могу уверенно сказать — это очень сильный журнал. На данный момент у меня вышло 30 статей в этом издании, причем одна из коллективных монографий [1] имеет, по данным Web of Science, 1597 ссылок. Три работы находятся в печати, в том числе крупная монография — элемент отчета по текущему гранту РФФИ. Рецензии в «Зоотаксе» всегда неформальные и очень строгие. Помню даже забавный казус: как-то рецензент порекомендовал мне поработать в Музее естественной истории Зимбабве в городе Булавайо, чтобы добрать необходимый для статьи материал. Как понимает подготовленный читатель, съездить и посмотреть материалы в Зимбабве не очень простая задача. В музее в Булавайо я потом, правда, побывал, но это уже другая история…

Естественно, что при таком колоссальном объеме статей журнал если и не монополизировал публикацию таксономических ревизий, то, во всяком случае, стал самым мощным изданием в этой области. Зная о его репутации и неоспоримых преимуществах, сотни специалистов по всему миру стали размещать свои результаты исключительно в «Зоотаксе». Это отразилось и в наукометрических показателях журнала, в частности индексе самоцитирования, что неудивительно. Ведь коллективы, работающие по одним и тем же таксонам животных, цитируют друг друга и самих себя — а большинство этих статей опубликовано в «Зоотаксе».

И вот — как гром среди ясного неба — новость: «Зоотакса» исключена из Web of Science. И именно из-за высокого уровня самоцитирования. То есть по чисто формальному показателю, несмотря на высокую репутацию и огромное количество крупных, передовых работ по зоологии, в нем опубликованных.

В завершение, чтобы расставить все точки над i, отмечу, что сам я поддерживаю наукометрику, стараюсь публиковаться только в приличных журналах по своей тематике и даже вел семинар по публикациям в рецензируемых изданиях в Алтайском государственном университете, где я работаю.

Как относиться к такому казусу, честно говоря, даже и не знаю. Госзадания и отчеты по РНФ многих отечественных специалистов под угрозой срыва.

Ведущие зоологи мира готовят петицию против исключения журнала из Journal Citation Reports (JCR) (уже собрано более 3 тыс. подписей), редакторы «Зоотаксы» предлагают пересмотреть политику журнала… Сложно прог­нозировать, чем кончится эта история. Хочется верить, что победит здравый смысл и что зоологи, изучающие ускользающее мировое биоразнообразие, продолжат публиковать свои результаты в этом прекрасном издании.

Роман Яковлев,

энтомолог, докт. биол. наук, профессор Алтайского государственного университета,

главный редактор журнала Acta Biologica Sibirica

1. Zhang, Z.-Q. (Ed.). Animal biodiversity: An outline of higher-level classification and survey of taxonomic richness // Zootaxa. 2011. Vol. 3148. P. 7–237.

