Nemo et al.

Интернеты возбудились тем, что в наукометрической системе ИСТИНА Московского университета обнаружилась страничка пользователя «И Др». Возбуждение не прошло незамеченным, и страничку немедленно убрали, теперь на ее месте выдается сообщение «Произошла ошибка. Извините за беспокойство. Сообщение об ошибке отправлено администраторам». Но зато, помимо скриншотов, осталась страничка другого выдающегося ученого «Et Al», а также ряда более скромных авторов, например «Аа Аа Аа».

Интересно сравнить их данные. У профессора Et Al чуть более чем в полтора раза больше статей, но зато в три с лишним раза больше цитирований. По всем же остальным параметрам он безнадежно проигрывает — у него почти нет монографий и докладов на конференциях, им не написано ни одного научного отчета (а значит, грантов он тоже не получает), у него нет наград, и он пренебрегает преподаванием: под его руководством не защищено ни одной диссертации и даже диплома, и им разработан всего один учебный курс — это по сравнению с почти полутора сотнями курсов профессора Идра.

Всё это хорошая иллюстрация к обсуждению публикационных стратегий сотрудников МГУ; причем ситуация не такая ужасная, как можно было бы предположить: статьи Идра цитируются в среднем 20 раз, а Et Al — тридцать. Аа Аа Аа сильно уступает — у него чуть больше одного цитирования на статью.

Профессор Идр Профессор Et Al Аа Аа Аа Статьи 614 994 56 Книги 549 9 1 Доклады на конференциях 104 5 3 Тезисы докладов 50 16 2 Патенты 44 0 0 Свидетельства о регистрации прав на ПО 2 0 0 Научные отчеты 41 0 0 Награды 17 0 0 Диссертации 2 0 0 Дипломные работы 5 0 0 Учебные курсы 141 1 0 Цитирования по данным Web of Science 12214 37246 79 Цитирования по данным Scopus 12054 38066 68

Всё это забавно, но не так уж ново. Читатели моей ленты в «Фейсбуке» (которым я, кстати, выражаю благодарность за некоторые находки), конечно, вспомнили подпоручика Киже, но и у него были предшественники. Видимо, первым подобным персонажем был Nemo, vir perfectus, герой многочисленных средневековых пародий; образец такого текста в переводе М. Л. Гаспарова был опубликован в замечательном сборнике «Поэзия вагантов» в малых «Литпамятниках» [1]; он доступен в Интернете [2]. И тогда, как и сейчас, нашелся читатель без чувства юмора, богослов Стефан, написавший совершенно серьезный трактат против секты неминиан [3]. Следует упомянуть, что Никто также был выдающимся — для своего времени — ученым:

Третье говорю я: был сей Никто великим многознатцем, и ведал, кто достоин любви, кто ненависти; и в грамматике был он таким знатоком, что сам Присциан признает: «И никто в товарищах моих».

Равно и в арифметике был он сведущ, по слову апостола: «Никто же мог перечесть столь великое множество людей» (Откр 7, 9).

Равно и в музыке велик, по слову Откровения: «Никто же мог научиться сей песни» (14, 3).

Даже пророком был он, отчего и сказано у Луки: «Никто — пророк в своем отечестве» (4, 24).

Обильно цитируются авторы Идем (Idem) и Демзельбен (Demselben, в литературе на немецком языке) [4]. Впрочем, химик и астролог (ага!) Феликс Величко, автор процитированной заметки о Демзельбене, видимо, не знал (и звезды не подсказали), что имеет предшественника: одним из важных сюжетных поворотов в «Материалах к биографии Горгиса Катафалаки» Сигизмунда Кржижановского являются поиски в Берлине доктора Дерзельбе, ученого грандиозной эрудиции и исследовательского размаха, автора таких сочинений, как «Спириллы и спирохеты. Берлин, 1911»; «История философии от древнейших времен до наших дней. Лондон, 1911»; «Еще о трансфинитных величинах. Штутгарт, 1911»; «66 способов сварить яйцо вкрутую. Магдебург, 1911»; «Кризис Европы. Мюнхен, 1911»; «О языках группы банту. Лейпциг, 1911»; «Искусство быть хладнокровным в 6 уроков. Рим, 1911» [5]. (Коль скоро речь зашла о приоритетах, нельзя не упомянуть, что главный герой повести, написанной в 1929 году, погиб, попав по рассеянности под трамвай. Впрочем, повесть не была опубликована; автор читал ее на Никитинских субботниках, но Булгаков не был их участником.)

Биологи, говоря о призраках, конечно, вспомнят «дрожжи Бейкера» и чуть реже встречающиеся «дрожжи Брюера», которые можно найти не только в популярной, но и в якобы профессиональной литературе и даже в патентах [6].

В заключение же предложу заинтересованным читателям самостоятельно поискать в другой полезной базе данных Google Scholar публикации по различным комбинациям запросов «author: salad», «author: sandwich», «author: pizza», «author: burger» и т. п. — у некоторых из них даже указаны цитирования (например, мне удалось найти якобы процитированный дважды и опубликованный в шести версиях текст «Monday» со следующим набором авторов: I. T. Sub, G. Chicken, C. Salad, C. Pizza, P. Pizza, и я знаю, что это не рекорд).

Михаил Гельфанд

