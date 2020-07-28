Nemo et al.

28.07.2020 / № 309 / с. 15 /  Михаил Гельфанд /  Бытие науки / 112 просм., 112 — сегодня /  Комментариев нет

Интернеты возбудились тем, что в наукометрической системе ИСТИНА Московского университета обнаружилась страничка пользователя «И Др». Возбуждение не прошло незамеченным, и страничку немедленно убрали, теперь на ее месте выдается сообщение «Произошла ошибка. Извините за беспокойство. Сообщение об ошибке отправлено администраторам». Но зато, помимо скриншотов, осталась страничка другого выдающегося ученого «Et Al», а также ряда более скромных авторов, например «Аа Аа Аа».

Интересно сравнить их данные. У профессора Et Al чуть более чем в полтора раза больше статей, но зато в три с лишним раза больше цитирований. По всем же остальным параметрам он безнадежно проигрывает — у него почти нет монографий и докладов на конференциях, им не написано ни одного научного отчета (а значит, грантов он тоже не получает), у него нет наград, и он пренебрегает преподаванием: под его руководством не защищено ни одной диссертации и даже диплома, и им разработан всего один учебный курс — это по сравнению с почти полутора сотнями курсов профессора Идра.

Всё это хорошая иллюстрация к обсуждению публикационных стратегий сотрудников МГУ; причем ситуация не такая ужасная, как можно было бы предположить: статьи Идра цитируются в среднем 20 раз, а Et Al — тридцать. Аа Аа Аа сильно уступает — у него чуть больше одного цитирования на статью.

 

Профессор Идр

Профессор Et Al

Аа Аа Аа

Статьи

614

994

56

Книги

549

9

1

Доклады на конференциях

104

5

3

Тезисы докладов

50

16

2

Патенты

44

0

0

Свидетельства о регистрации прав на ПО

2

0

0

Научные отчеты

41

0

0

Награды

17

0

0

Диссертации

2

0

0

Дипломные работы

5

0

0

Учебные курсы

141

1

0

Цитирования по данным Web of Science

12214

37246

79

Цитирования по данным Scopus

12054

38066

68
Рене Магритт. Пейзаж Бавкиды. 1966 год
Рене Магритт. Пейзаж Бавкиды. 1966 год

Всё это забавно, но не так уж ново. Читатели моей ленты в «Фейсбуке» (которым я, кстати, выражаю благодарность за некоторые находки), конечно, вспомнили подпоручика Киже, но и у него были предшественники. Видимо, первым подобным персонажем был Nemo, vir perfectus, герой многочисленных средневековых пародий; образец такого текста в переводе М. Л. Гаспарова был опубликован в замечательном сборнике «Поэзия вагантов» в малых «Литпамятниках» [1]; он доступен в Интернете [2]. И тогда, как и сейчас, нашелся читатель без чувства юмора, богослов Стефан, написавший совершенно серьезный трактат против секты неминиан [3]. Следует упомянуть, что Никто также был выдающимся — для своего времени — ученым:

Третье говорю я: был сей Никто великим многознатцем, и ведал, кто достоин любви, кто ненависти; и в грамматике был он таким знатоком, что сам Присциан признает: «И никто в товарищах моих».

Равно и в арифметике был он сведущ, по слову апостола: «Никто же мог перечесть столь великое множество людей» (Откр 7, 9).

Равно и в музыке велик, по слову Откровения: «Никто же мог научиться сей песни» (14, 3).

Даже пророком был он, отчего и сказано у Луки: «Никто — пророк в своем отечестве» (4, 24).

Обильно цитируются авторы Идем (Idem) и Демзельбен (Demselben, в литературе на немецком языке) [4]. Впрочем, химик и астролог (ага!) Феликс Величко, автор процитированной заметки о Демзельбене, видимо, не знал (и звезды не подсказали), что имеет предшественника: одним из важных сюжетных поворотов в «Материалах к биографии Горгиса Катафалаки» Сигизмунда Кржижановского являются поиски в Берлине доктора Дерзельбе, ученого грандиозной эрудиции и исследовательского размаха, автора таких сочинений, как «Спириллы и спирохеты. Берлин, 1911»; «История философии от древнейших времен до наших дней. Лондон, 1911»; «Еще о трансфинитных величинах. Штутгарт, 1911»; «66 способов сварить яйцо вкрутую. Магдебург, 1911»; «Кризис Европы. Мюнхен, 1911»; «О языках группы банту. Лейпциг, 1911»; «Искусство быть хладнокровным в 6 уроков. Рим, 1911» [5]. (Коль скоро речь зашла о приоритетах, нельзя не упомянуть, что главный герой повести, написанной в 1929 году, погиб, попав по рассеянности под трамвай. Впрочем, повесть не была опубликована; автор читал ее на Никитинских субботниках, но Булгаков не был их участником.)

Биологи, говоря о призраках, конечно, вспомнят «дрожжи Бейкера» и чуть реже встречающиеся «дрожжи Брюера», которые можно найти не только в популярной, но и в якобы профессиональной литературе и даже в патентах [6].

В заключение же предложу заинтересованным читателям самостоятельно поискать в другой полезной базе данных Google Scholar публикации по различным комбинациям запросов «author: salad», «author: sandwich», «author: pizza», «author: burger» и т. п. — у некоторых из них даже указаны цитирования (например, мне удалось найти якобы процитированный дважды и опубликованный в шести версиях текст «Monday» со следующим набором авторов: I. T. Sub, G. Chicken, C. Salad, C. Pizza, P. Pizza, и я знаю, что это не рекорд).

Михаил Гельфанд

  1. Поэзия вагантов. М.: Наука, 1975.
  2. Никто, муж всесовершеннейший / Пер. М. Л. Гаспарова.
  3. Roth C. H. Neminiana. Blog “Varieties of unreligious Experience”. 05.09.2008.
  4. Величко Ф. К. Непризнанный Демзельбен // Природа. 1972. № 2.
  5. Кржижановский С. Д. Автобиография трупа. Материалы к биографии Горгиса Катафалаки. 1929.
  6. Луиси П. Л. Стабильная микроэмульсия типа «вода в масле» и способ ее получения. Патент SU1839631 A3. 16.07.1990.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи

Подписаться
Уведомление о
guest
0 Комментария(-ев)
Встроенные отзывы
Посмотреть все комментарии
Оценить: 
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)
Загрузка...
 
 

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить