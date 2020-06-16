Онлайн-преподавание физики: pro et contra

Карантинные меры, введенные с середины марта в нашей стране, заставили высшее образование сдать стресс-тест — перейти в дистанционный режим. Если теперь, спустя два с половиной месяца, почитать мнения о результатах этого эксперимента, то у читателя, не связанного с преподаванием, создается в целом радужная картина: тест пройден.

Свою первую дистанционную лекцию по одному из курсов, относящихся к теоретической физике, я прочитал уже 15 марта. С тех пор два раза в неделю я вынужденно читаю лекции не выходя из дома. Такое оказалось во многом возможно благодаря техническому оснащению (хороший домашний интернет-канал, ноутбук, iPad со стилусом), а также пониманию остальных членов семьи, которые во время лекций стараются не шуметь и занять делом маленьких детей. Я использую скайп для видео- и аудиосвязи со студентами и виртуальную доску idroo.com, чтобы писать формулы и рисовать картинки, поясняющие информацию, изложенную в конспекте. Многие предпочитают вариант «всё в одном» и используют такие программы, как Zoom, MS Teams, Google Meet, BBB и т. п.

Оказалось, что для дистанционных лекций наличие готового подробного конспекта, который можно предоставлять студентам, оказывается гораздо важнее, чем на лекциях в аудитории. Темп чтения лекций онлайн медленнее, чем у лекций вживую, так как не видна реакция студентов на сказанное и приходится постоянно и по нескольку раз проверять, поняли ли они материал. Если при этом все необходимые формулы писать на виртуальной доске, то за то же время успеваешь рассказать только половину материала. Однако, к сожалению, использование детального конспекта убирает из лекции исследовательский компонент. При чтении офлайн иногда какие-то моменты забываются и приходится в реальном времени перед студентами их восстанавливать на доске; это дает возможность студентам увидеть живую ткань науки. Взаимодействие со студентами важно и лектору, так как позволяет постепенно совершенствовать свой курс. Преподавание онлайн похоже на чтение лекций не с мелом или фломастером в руках, а с помощью демонстрации слайдов. Такой метод чтения лекций ослабляет интерактивную связь со студентами.

Существенным элементом курса являются семинары. При преподавании физики главный компонент семинара — это решение студентами задач у доски, причем по возможности «с колес», когда студент заранее про задачу не думал. Если у студента возникают затруднения, то преподаватель, ведущий семинар, направляет ученика в сторону правильного решения. При таком стиле удается интерактивно работать максимум с двадцатью студентами. В режиме онлайн организовать взаимодействие со студентами технически сложнее, так как для этого требуется, чтобы у каждого студента был хороший Интернет, а еще iPad или графический планшет со стилусом. Поэтому в большинстве случаев семинар проходит в режиме, когда студент заранее решает задачи, а на семинаре демонстрирует и объясняет записанное решение одногруппникам и преподавателю. При этом вовлечь в активное обсуждение удается уже в два раза меньше студентов, чем при работе в аудитории.

Технически сложно при преподавании онлайн организовать контроль знаний: контрольную работу, коллоквиум, устный экзамен. Можно сделать это с достаточной степенью надежности благодаря системам прокторинга1. Если от студентов это требует только наличия видеокамеры, то преподавателям, особенно на курсах с большим количеством студентов, нужно потратить значительные усилия и время. Так, например, для проведения письменной контрольной работы онлайн требуется придумать в несколько раз больше вариантов задач, чем для работы в аудитории. Вопрос о дистанционном проведении контрольных испытаний настолько взволновал некоторых преподавателей МФТИ, что даже было написано открытое письмо ректору [1].

Всё вышесказанное, как и опубликованная в ТрВ-Наука статья «Вышка на удаленке» [2], может создать у читателя впечатление, что для внедрения онлайн-преподавания требуется всего лишь решить вопрос с техническим обеспечением преподавателей и студентов, а также мотивировать преподавателей тратить больше времени на взаимодействие со студентами. Однако, на мой взгляд, не всё так просто.

Увлеченному и настроенному самостоятельно учиться студенту перенос занятий в онлайн не помешает успешно освоить предмет общего цикла. В конце концов, высокомотивированные студенты могут выучить предмет и по учебнику или конспекту, а задачи придумать себе сами. Однако для студентов с еще не сформировавшейся самостоятельностью в обучении дистанционное преподавание может стать дополнительным барьером. Это особенно критично для младшекурсников, которые только знакомятся с изучаемыми дисциплинами и не обладают достаточным опытом, чтобы полностью проявлять осознанную мотивацию в учебе. В итоге дистанционное преподавание приводит к еще большей дифференциации студентов по уровню знаний, а это, в свою очередь, приведет к общему снижению уровня преподавания.

При обсуждении плюсов и минусов дистанционного преподавания не обсуждается вопрос о роли личности лектора и ведущего семинаров. Во многих случаях именно личность педагога играет решающую роль для студента — не только с точки зрения мотивации к успешному освоению того или иного курса, но и при выборе дальнейшей специализации во время подготовки дипломной работы. Онлайн-преподавание во многом нивелирует личностный аспект, так как передать свою увлеченность предметом через видео- и аудиосвязь гораздо сложнее, чем при живом общении.

Также важную роль играет сама учебная дисциплина. В преподавании физики существенное значение имеют лабораторные работы по общей физике на младших курсах. На этих практикумах студенты знакомятся вживую с различными физическими явлениями — так сказать, трогают их руками. Возможностью обучения студентов на лабораторных практикумах гордятся физические факультеты ведущих университетов мира; на старших курсах те студенты, которые выбрали своей специализацией экспериментальную физику, проводят много времени в настоящих научных лабораториях, где выполняют исследования для бакалаврских и магистерских дипломных работ. Ни занятия на лабораторных практикумах, ни исследовательскую работу в лаборатории перенести в онлайн вообще невозможно.

Часто можно услышать, что надо использовать наработанный в период ограничительных мер опыт дистанционного преподавания и перевести преподавание определенного процента университетских курсов в онлайн-формат. Правда, не всегда говорят, в чем конечная цель такого перехода. В связи с этим сразу вспоминается заочное обучение: как говорится, новое — это хорошо забытое старое; только раньше вместо онлайн-лекций студент получал учебные материалы по почте. Такое дистанционное образование, безусловно, давало доступ к определенному уровню знаний, но не могло заменить настоящее очное университетское образование. То же можно сказать и про сегодняшнюю ситуацию. Возможность продолжить учить студентов дистанционно — это несомненный плюс по сравнению с полной приостановкой занятий на несколько месяцев, но гораздо лучше было бы учить студентов в аудитории.

У онлайн-образования, как и у всех аспектов нашей жизни, есть как положительные, так и отрицательные стороны. Но неужели сейчас кто-то всерьез уверен, что современные технологии позволят обучить онлайн абсолютно любой дисциплине в рамках массового университетского образования? Не стоит возводить онлайн-образование в абсолют и насаждать его там, где оно явно будет приводить к снижению качества образования.

В заключение отмечу, что мою точку зрения на возможность онлайн-преподавания физики в университетах разделяет большинство коллег, с которыми я обсуждал эту тему.

Игорь Бурмистров,

докт. физ.-мат. наук

1 От англ. proctor — следящий за тем, чтобы экзамены в университете проходили без нарушений. — Ред.

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