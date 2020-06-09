17 вопросов министру

В пятницу 5 июня министр образования и науки В.Н. Фальков провел «прямую линию», отвечая на различные вопросы. Мы, разумеется, приветствуем этот шаг навстречу академическому сообществу со стороны министерства. Однако, к большому сожалению, были полностью обойдены все по-настоящему острые и важные проблемы, которые имеются в современной высшей школе.

Не секрет, что высшая школа в России находится в глубочайшем кризисе, в российских вузах чудовищные проблемы, едва ли не большие, чем в 1990-е годы. И тренд на ухудшение качества образования, на уничтожение научных школ продолжает сохраняться, какие бы бравурные отчеты ни писали чиновники различных уровней, в том числе и ректоры.

Кризис высшей школы, в котором, разумеется, нет вины действующего министра, привел всю систему высшего образования на грань гораздо более глубокой пропасти, чем это было 30 лет назад. Дальнейшее падение качества высшего образования неизбежно, если кардинально не изменятся условия работы преподавателей. Отсюда — наши вопросы министру.

Какие меры планируется предпринять для исправления нетерпимого положения: аудиторная нагрузка ППС в РФ (до 800-900 часов в год) в 3-5 раз превышает показатели в зарубежных университетах? Преподаватели вынуждены выполнять массу неоплачиваемой работы: проверка работ студентов, прием зачетов, прием пересдач, регулярные ответы студентам по электронной почте. Исключена из «контактной» работа по руководству курсовыми, рецензированию работ и консультированию студентов. На прием устного экзамена в некоторых вузах официально отводится 4,5 минуты на студента. Когда министерство выполнит пункт 6.3 «Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2018-2020 годы» и разработает примерные нормы времени по различным видам деятельности профессорско-преподавательского состава в рамках 900 часов учебной нагрузки? Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 из оплачиваемой контактной работы преподавателей исключены аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся, как это было в приказе от 19 декабря 2013 года № 1367. Фактически это означает сокращение зарплаты всех ППС, поскольку такая аттестация остается «контактной работой», от которой ППС не могут отказаться. Когда этот приказ будет отменен? Согласно ст. 333 ТК РФ порядок определения учебной нагрузки ППС, оговариваемой в трудовом договоре, определяются министерством. В приказе от 22.12.2014 № 1601 учебная нагрузка преподавателей удивительным образом приравнивается к «контактной работе обучающихся», за разъяснениями по видам учебной деятельности преподаватели отсылаются в пункт 54 приказа от 19.12.2013 № 1397, который отменен в 2017 году. Когда министерство планирует корректно определить виды учебной деятельности ППС, которые подлежат нормированию и оплате? В зарубежных вузах аналог рабочей программы дисциплины (РПД) занимает не более трех страниц, а у нас это десятки страниц. Студенты эту документацию не читают, преподавателям она не нужна, университеты ей не пользуются. Для кого же составляется эта бессмысленная макулатура? Губительна для высшей школы практика заключения годичных контрактов с преподавателями, имеющими степени, проработавшими на должностях десятки лет и многократно прошедшими конкурсы. Когда министерство определит рекомендации для вузов по заключению с ППС стандартных по ТК РФ бессрочных трудовых договоров? Какие меры министерство планирует применить к вузам, в которых доля окладной части в зарплате ППС составляет менее 70% в среднем? Не следует ли разработать рекомендации по установлению окладов доцентов на уровне 140% от средней по региону зарплаты? Планируется ли обеспечить студентов, аспирантов и стажеров стипендиями по крайней мере не меньшими, чем минимальный размер оплаты труда в регионе? Планирует ли Министерство образования и науки добиваться выполнения Министерством труда пункта 1е указа президента РФ от 07.05.2012 № 597 и разработки базовых окладов по профессиональным квалификационным группам? Когда будет выполнено распоряжение правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы», а именно пункт 19 приложения 2 о разработке сетки базовых окладов? Как показывает практика, совместители выполняют ту же работу и часто в том же объеме, что и штатные преподаватели. Как вы относитесь к тому, что во многих университетах количество штатных преподавателей и научных работников составляет менее трети от штата? Считает ли Минобр оправданной оплату совместителей по сниженной вдвое и более ставке за тот же труд и со сниженными по сравнению со штатными преподавателями надбавками, а также уменьшение надбавок за эффективность (публикации и пр.) пропорционально доле ставки (для штатных и совместителей одинаково)? Считаете ли вы приемлемым, что в некоторых университетах ко всему прочему административные работники составляют половину и более от всех сотрудников? Чтобы лишить профессорско-преподавательский состав закрепленного в законодательстве права выбирать руководителей структурных подразделений, факультеты и кафедры подменяются различными сомнительными административными «конструкциями»: школами, департаментами, институтами и т.д. Когда в вузы будут возвращены самоуправление и демократия? Когда вернут выборность ректоров, деканов, заведующих кафедрами? Если, как утверждается, ликвидация всего этого повышает качество образования, то объясните, чем именно? Доля ученых-экспертов в ученых советах российских университетов, даже в позиционирующих себя передовыми, крайне мала. Например, в МФТИ из 55 членов ученого совета докторов наук менее 50%, а некоторые вообще не имеют ученой степени. Аналогичная ситуация и во многих других вузах. Считает ли министерство подобную ситуацию нормальной? В большинстве вузов в состав делегатов конференции работников по выборам ректора, принятию коллективного договора, выборам ученого совета и т.д. по должности, без выборов входят различные административные работники, проректоры, члены ученого совета. По сути, ученые советы и ректоры сами себя регулярно переизбирают, если такие выборы вообще проходят. Вы считаете это приемлемым? И если это способствует повышению качества образования, то как именно? Изменения в уставах университетов с 2013 года проводятся учредителями в одностороннем порядке. Готово ли министерство при утверждении и изменении уставов закреплять право коллективов работающих и обучающихся на выборы ректора? Планирует ли министерство реализовать постановление правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 и закрепить предельное отношение окладов руководителей подведомственных вузов не более, чем в четыре раза превышающие средний уровень заработной платы работников? Почему качество основной работы преподавателя – обучения студентов – не является решающим фактором при определении стимулирующих выплат и при прохождении конкурса преподавателем? Почему экспертная оценка качества образования, которую дают коллеги, заменена на странный набор наукометрических показателей: положение во всевозможных рейтингах, импакт-фактор, FWCI и количество публикаций? Планируется ли увеличение штата сотрудников университетов и соответствующее увеличение госзадания? Как министерство оценивает влияние на учебный процесс требование о соотношении числа студентов и преподавателей 12:1, которое уже неоднократно приводило к сокращениям в университетах? Когда Министерство образования и науки начнет диалог с независимыми организациями студентов, работников академических институтов и преподавателей, в частности, с профсоюзом “Университетская солидарность”?

Сопредседатели профсоюза «Университетская солидарность»

Арутюнов А.А.

Кудюкин П.М.

Тиллес В.Ф.

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