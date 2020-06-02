ТрВ № 11 (305) за 2020 г.: Дракон в космосе

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 305 от 02 июня 2020 года в PDF

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Анонс номера

Как во время COVID-19 не попасть под ИВЛ?

Новые алгоритмы лечения больных с коронавирусом обсуждают Андрей Зайцев и Алла Астахова — стр. 3

Сколько же стоит диссер?

Откровения курских преподавателей представляет Андрей Заякин — стр. 4–5

Со свечой и смартфоном против фриков

О сдаче теорминима Ландау, научных революциях и ведении научных семинаров беседуют академик Роберт Сурис и Наталия Демина — стр. 6–7

Туманность номер один

Павел Амнуэль представляет почти детективную историю изучения Крабовидной туманности — стр. 8

Облако Оорта и вращение Галактики

120 лет со дня рождения Яна Хендрика Оорта (вспоминает Александр Речкин) — стр. 9

Об ушедших коллегах, их лягушках и динозаврах

рассказывает Лев Боркин. Памяти Майкла Тайлера и Роберта Кэрролла — стр. 10–11

«Вместо бомб, ракет и напалма»

Лепрозории и их странные дырявые жетоны в рубрике «Про деньги» — стр. 12–13

Золотой путь Фрэнка Герберта

Статья Александра Речкина к столетию со дня рождения писателя-фантаста — стр. 15

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