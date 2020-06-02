Диссертации в Курске. Сколько это стоит на самом деле

«Диссернет» много говорил о том, что никакого самодеятельного плагиата в России нет, есть слаженные группы «интеллектуалов», которые снабжают фальшивыми диссертациями тех, кто желает получить ученые степени без лишних забот. К сожалению, факт продажи (а не дарения, обмена и т. п.) диссертации труднее всего доказать. Любому разумному человеку ясно, что если в каком-то диссовете защищено сто фальшивых диссертаций (для русских диссероделов это не предел), то это не доброхотное даяние, а налаженный бизнес. Но кто берет эти деньги, как они распределяются? Мы всегда мечтали это узнать и, возможно, теперь близки к разгадке.

Курская диссеродельная фабрика в Юго-Западном государственном университете [1] — одна из последних, которая еще продолжает активно оказывать сопротивление. Мы уничтожили конвейеры, созданные на базе диссоветов по экономике при Стандартинформе, РГГУ, Орловскогом госуниверситете, но Курск не сдается несмотря на то, что списывали там очень нагло. Если вы поглядите в хроники «Диссернета», то увидите, что диссероделы в Курске продолжают работать и оправдывать своих клиентов: Т. А. Божко, Н. А. Полева, А. А. Кононов — всё это свежеотмазанные персонажи; в отношении двоих последних диссоветам удалось даже добиться решения Президиума ВАК в свою пользу.

Основные диссероделы Курска — это Владимир Гуров [2] с восемью фальшивыми защитами (до 2024 года не может быть членом диссоветов, так как у него имеется лишенная степени «ученица» Надежда Харина [3]) и Юлия Вертакова [4] с семью фальшивыми защитами. На их фоне бледно выглядит декан факультета государственного управления и международных отношений Ирина Минакова, в послужном списке которой всего три фальшивые защиты в качестве оппонента и одно научное руководство [5].

Курск не только отмазывает единичных клиентов, но и умудряется возобновлять деятельность приостановленных диссоветов [6]. Так, деятельность курско-орловско-воронежского совета Д 999.159.03 под председательством Юлии Вертаковой (до переименования был известен под шифром ДМ 212.105.07) в январе 2019 года была приостановлена, но уже в апреле 2019 года Минобрнауки России разрешило ее возобновить. Как и почему в ВАК проходят такие решения, кто их лоббирует — тема отдельного исследования.

В распоряжении «Диссернета» оказалась аудиозапись длиной 1 час 2 минуты 8 секунд. Ее передал нам Александр, тогдашний аспирант Ирины Вячеславовны Минаковой, со следующим пояснением: «На записи… доктор экономических наук Минакова И. В. рассказывает, сколько стоит защита в их диссовете и другом (действие которого уже приостановлено). Рассказывает, сколько берет председатель этого диссовета Харченко, которая, кстати, занимает должность заместителя губернатора Курской области (с 11 марта 2020 года Е. В. Харченко стала врио ректора Курской сельхозакадемии. — Ред.). Я прекрасно понимаю, что после этой записи я, естественно, не защищусь, но кто-то должен закрыть эту „научную мафию“. Запись была сделана летом 2018 года, когда Харченко была еще председателем комитета образования. На записи диалог Минаковой И. В. с аспирантом на тот момент».

Мы приводим расшифровку тех фрагментов данной записи, которые имеют отношение к нашему вопросу, а также выкладываем аудио этих фрагментов [7] (на всякий случай укажем, что п. 2 ст. 50 закона «О средствах массовой информации» разрешает публикацию скрытой аудиозаписи, если это необходимо для защиты общественных интересов — мы полагаем, тут как раз такой случай). Имена-отчества говорящих, а также упоминаемые ими в ходе беседы лица соответствуют фамилиям, именам, отчествам сотрудников ЮЗГУ и членов созданных при нем диссертационных советов Д 999.159.03 и Д 212.105.12. Так, на таймкоде 11:11 (временной отметке от начала записи) в аудиторию заходит женщина («Татьяна Николаевна») и обращается к одному из участников беседы по имени-отчеству: «Ирина Вячеславовна». Можно предположить, что это была Татьяна Николаевна Букреева, заместитель декана факультета государственного управления и международных отношений ЮЗГУ. На таймкоде 22:06 звучит фамилия аспиранта Александра, который попросил не называть ее в публикации, что мы и делаем.

Александр и Ирина Вячеславовна обсуждают две опции защиты диссертации: в диссовете Д 999.159.03 под председательством Юлии Вертаковой [8] (он же диссовет ДМ 212.105.07, просто с другим шифром) и в диссовете [9] Д 212.105.12, который возглавляет Екатерина Харченко [10]. Стоимость защиты в совете Д 999.159.03 озвучивается несколько раз в ходе разговора (таймкоды: 8:12, 30:22) и составляет 250–300 тыс. руб. При этом работу диссертант должен писать сам, озвученный ценник — «за процедуру» (таймкод 6:11), включая «всё»: отзывы, защиту, банкет и отдых в номере «люкс» санатория Марьино [11] для избранных участников действа. На начальном этапе вносится 200 тыс. руб. Из них 25% определяется Ириной Вячеславовной как «себестоимость». На санаторий предполагается потратить по 20 тысяч с диссертанта (в предположении 2–3 защит за раз), остальное из «себестоимости» уходит на банкет и кофе-паузу.

По словам Ирины Вячеславовны, у Екатерины Харченко защита стоит дороже (таймкод 32:34), ориентировочно на 100 тыс. руб. (таймкод 32:51). При этом заниматься отзывами придется отдельно, они не включены.

Примечательно, что Ирина Вячеславовна рассказывает Александру (таймкод 7:32) историю единственного добросовестного аспиранта, который пытался защититься в совете Д 999.159.03 — и его диссертацию зарезали. Несмотря на жалобы (по всей видимости, пошедшие в ВАК, что следует из фразы о вызове представителей совета), эта диссертация была отклонена.

Забавно, что говорящая вполне осознает, что мотивация многих диссертантов — «чтобы потом вот так же в диссовет», т. е. впоследствии чтобы стать сотрудником диссероделательной фабрики! Это очень важное замечание: много лет «Диссернет» настаивал на том, что система фальсификации ученых степеней выстроена в самовоспроизводящемся порядке, т. е. что нынешние диссероделы — это вчерашние приобретатели диссертаций.

ТрВ-Наука направил запросы ректору ЮзГУ проф. С. Г. Емельянову, председателю ВАК В. М. Филиппову, И. В. Минаковой, Е. В. Харченко, Ю. В. Вертаковой. Из ВАК мы получили ответ за подписью главного ученого секретаря И. М. Мацкевича: в ВАК отказались как-либо реагировать на сведения о курских диссертационных советах. Руководство ЮЗГУ в лице проректора по науке и инновациям О. Г. Лариной заявило, что распечатка «представляет собой диалог частных лиц, чьи мнения могут быть субъективными, недостоверными, носить предположительный характер; проверить их не представляется возможным… Предоставленная информация (ситуация) не может быть объектом какой-либо реакции ввиду ее несостоятельности». Ю. В. Вертакова, Е. В. Харченко, И. В. Минакова не ответили.

Андрей Заякин

1 rosvuz.dissernet.org/vuz/116604

2 rosvuz.dissernet.org/person/104243

3 dissernet.org/expertise/HarinaNL2013.html

4 rosvuz.dissernet.org/person/98480

5 wiki.dissernet.org/wsave/BabaskinaTI2009.html

6 rosvuz.dissernet.org/dissovet/129298

7 youtu.be/g1Hqep—fXY

8 rosvuz.dissernet.org/dissovet/129298

swsu.ru/ds/d999.159.03/

(создан из ДМ 212.105.07)

9 swsu.ru/ds/d212.105.12/

10 wiki.dissernet.org/wsave/HarchenkoEV2012.html

11 marino-kursk.ru

Расшифровка беседы с комментариями

Таймкоды соответствуют исходному (не подвергавшемуся изменениям) аудиофайлу. В публикуемом ролике (youtu.be/g1Hqep—fXY) оригинальный таймкод указан в верхнем правом углу.

5:12 Александр: Ирина Вячеславна, сходил я, так сказать, как вы после экзамена говорили: «Сходите на защиту кандидатских».

5:14 Ирина Вячеславовна: К Юлии Владимировне, да, к Вертаковой в совет? (Д 999.159.03. — Ред.)

5:17 Александр: Да. Я сходил.

5:18 Ирина Вячеславовна: И что?

5:19 Александр: Как вам приличнее сказать — что я был в шоке.

5:22 Ирина Вячеславовна: Так и говори.

5:26 Александр: Просто. Вот у меня другого слова нет. Студенты так диплом не защищают.

5:34 Александр: Они стоят, эти вот будущие кандидаты-доктора, вот этот лист. «Ты что, дома работу не читал?»

5:41 Ирина Вячеславовна (иронизирует): «Нет, не читал».

5:42 Александр: И я в шоке просто. Это вот, у меня слов нету. Они взяли вот так вот — они даже глаза не подняли.

5:52 Ирина Вячеславовна: Ну и даже..?

5:55 Александр: И они защитились.

5:56 Ирина Вячеславовна: Ну, естественно. Естественно, Саша. Все, кто туда выходят — те уже защищаются.

6:06 Александр: И сколько, если не секрет?

6:11 Ирина Вячеславовна: Ту-ту-ту. Вот за саму процедуру?

6:15 Ирина Вячеславовна: Да, смотри, сама процедура где-то… (слышен скрип карандаша или ручки).

6:24 Ирина Вячеславовна: В прошлом го… Я этот год не знаю никого, как бы кто.

6:28 Александр: Угу (слышен шелест бумаги). Без этого никак?

6:35 Ирина Вячеславовна: Нет. Бесполезно. Ты можешь быть даже сверхумным.

6:43 Александр: Не выпустят.

6:45 Ирина Вячеславовна: Да.

6:48 Ирина Вячеславовна: Ты можешь там со своей работой… И там будут находить вот…

6:55 Александр: Ну, понятно, что.

6:57 Ирина Вячеславовна: До чего докопаться, чего у тебя не хватает, что надо подделать (имеется в виду, видимо, «доделать». — Ред.).

7:06 Ирина Вячеславовна: Но это как бы крайний.., то есть, так я понимаю, это…

7:10 Александр: Если сам еще работу не делал…

7:14 Ирина Вячеславовна: Нет. Это вот всё, вот, включая, вот, отзывы — то есть только болванки пишешь, подписи собирать тебе никакие не надо.

7:23 Александр: Угу.

7:26 Ирина Вячеславовна: То есть всё включено, включая оформление документов после.

7:32 Ирина Вячеславовна: Ну, я так понимаю, что мальчик один пробовал обойти. Его динамили. И бесполезно, то есть он ходил жаловался…

7:46 Ирина Вячеславовна: Вызывали этих. Эти объясняли, что не соответствует, вот тут не соответствует, тут вот.

7:53 Александр: Ну, при желании можно и…

7:57 Ирина Вячеславовна: Любую работу дайте. Поставьте цель.

8:00 Александр: Да. Была бы задача.

8:05 Ирина Вячеславовна: И с субъективной точки зрения любую работу можно завалить.

8:12 Ирина Вячеславовна: Ну вот, 250 надо однозначно готовить, я думаю.

8:17 Ирина Вячеславовна: Думать. Потому что там. Вот может быть 300 — это как бы… Я просто не знаю, как они инфляцию считают.

8:27 Александр (смеется).

8:28 Ирина Вячеславовна: Я этого не знаю, знаешь.

8:29 Александр: Да, это потом, я же посмотрел, как защиты проходили, потом они позвали в Марьино (как пояснил Александр, в теплое время года после защиты члены диссовета и приглашенные отдыхают в Марьино в Курской области. — Ред.).

8:35 Ирина Вячеславовна: Конечно.

8:41 Александр: Не, наши зажрались, [но] наши так не отдыхают (далее идет сравнение нравов в Курской облдуме и ЮЗГУ. — Ред.).

8:46 Ирина Вячеславовна: Н-да.

8:47 Александр: Я честно скажу, наши зажравшиеся.

8:51 Ирина Вячеславовна: Ну, не так.

8:53 Александр: Так не отдыхают… Да и машины поскромнее.

8:57 Ирина Вячеславовна: Ну-у-у…

9:02 Александр: Как-то. Понятно, что там пилится и пилится больше, но как-то это, б****…

9:09 Ирина Вячеславовна: Не так очевидно.

9:10 Александр: Оно как бы — все понимают, но никто вот этого так вот явно… ну просто ты не можешь сказать — блин вот, вот оно!

9:17 Ирина Вячеславовна: Да. Вот оно подъехало.

9:20 Александр: Да, вот оно!

9:22 Александр: Теперь я посмотрел. К (Курской областной. — Ред.) Думе подходишь. Не все так могут ездить.

9:28 Александр: Ну как, они могут, но не все так себе позволяют.

9:32 Ирина Вячеславовна: Не все так очевидно демонстрируют, что они богаты.

9:35 Александр. И процесс когда-то. За что-то как-то. Он тоже не так явно заметен и понятен.

9:45 Александр: Я просто на защиту попал… ну, блин, что-то… что-то… я сразу честно не понял, думаю.., наверное, они не защитятся.

9:55 Ирина Вячеславовна: Нет. Раз они туда вышли, значит, они уже защитятся.

9:59 Александр: Ирина Вячеславна, а вот, как после специалитета, после аспирантуры последипломный отпуск берется?

(Обсуждают последипломный отпуск. — Ред.)

10:49 (Заходит женщина, к которой в ходе разговора обращаются по имени-отчеству: «Татьяна Николаевна». Возможно, это Татьяна Николаевна Букреева, заместитель декана факультета государственного управления и международных отношений ЮЗГУ. — Ред.)

10:49 Ирина Вячеславовна: Татьяна Николаевна, здравствуйте.

10:49 Татьяна Николаевна: Не приходила вчера эта дама?

10:50 Ирина Вячеславовна: Нет, Татьяна Николаевна, не надо думать, что я разбежалась, сейчас буду звонить (обсуждают аспирантов. — Ред.).

12:52 Александр: А это мне туда к ним, в диссовет?

12:55 Ирина Вячеславовна: Нет, вначале мы — когда она (диссертация) будет готова, тогда уже я ее беру и отношу к Юлии Владимировне, чтобы они ее смотрели на предмет брать — не брать.

13:08 Ирина Вячеславовна: Когда они говорят, там что-то надо… там всё равно они должны какую-то мелочь найти, поправить, название, что-то не то, вот это… Когда они ее принимают, они говорят: ориентировочная дата, допустим, вот, если мы сейчас — через три месяца.

13:23 Ирина Вячеславовна: Мы говорим тогда: «Давайте не через три месяца, а через шесть месяцев. Давайте, там, допустим не в декабре, а давайте, будем ставить ее на март».

13:33 Ирина Вячеславовна: Замедлить можно, убыстрить нельзя.

(возвращаются к вопросу о защите Александра. — Ред.).

29:48 Ирина Вячеславовна: А теперь слайд 2 разделочного материала.

Александр: Разделочного! (Смеется.)

Ирина Вячеславовна: Разделочного материала!

30:09 Александр: Высшее образование — дело дорогое, а когда еще и тупое — тогда очень дорогое.

30:22 Ирина Вячеславовна: Я думаю, Саша, над работать. Поэтому задача — писать работу, и где-то вот думать о том, что на начальный этап тысяч двести у тебя должно быть.

30:30 Александр: Угу.

30:34 Александр: А оппоненты эти, как?

30:35 Ирина Вячеславовна: Они сами, вот в эту сумму включается… включается всё.

30:41 Ирина Вячеславовна: Там тоже со своими.

30:44 Ирина Вячеславовна: Ты же пойми.

30:49 Александр: Понятно. Жить-то всем хочется.

30:49 Ирина Вячеславовна: Там круг для своих людей.

30:53 Александр: Во всем так.

30:58 Александр: 25% — это сумма — значит, себестоимость, а 75% — это…

31:04 Ирина Вячеславовна: Да, накладные расходы.

31:04 Александр: Накладные расходы, которые… пилятся.

31:10 Ирина Вячеславовна: Которые, да.

31:12 Александр: По мере вклада.

31:12 Ирина Вячеславовна: Вот они и будут пилиться.

31:16 Ирина Вячеславовна: Да, ты учитывай, что вот в этом вот-вот — твое Марьино.

31:20 Ирина Вячеславовна: Учитывай, что ты вот будешь защищаться не один, вот всё это: Марьино, банкет — максимум у тебя двадцатка уйдет.

31:29 Ирина Вячеславовна: На всё вот это вот. Всё остальное — это то, что ты говоришь.

31:33 Александр: Я понял.

31:34 Ирина Вячеславовна: Ну, то есть, если два человека защищаются, то обычно защищаются три, даже два защищаются — то двадцатка.

31:42 Ирина Вячеславовна: Двадцать с каждого — это 40 тысяч, это вот.

31:47 Александр: Ну…

31:48 Ирина Вячеславовна: За глаза. Ну, номер стоит там.

31:52 Александр: 15, по-моему.

31:53 Ирина Вячеславовна: Да.

31:54 Александр: Там же люкс. (Смеется.)

32:01 Ирина Вячеславовна: Кофе-пауза, или что там у них бывает… банкет.

32:04 Ирина Вячеславовна: То есть в любом случае всё остальное это идет…

32:08 Александр: Угу.

32:10 Ирина Вячеславовна: Это идет вот.

32:12 Александр: На доброжелательность при защите.

32:14 Ирина Вячеславовна: Да. На то, чтобы можно было вот так вот.

32:17 Александр: Да. Сидеть в телефоне ковыряться. (Смеется.)

32:20 Ирина Вячеславовна: Ага.

32:29 Александр: Не, я, если честно, не думал, что так дорого, конечно.

32:33 Ирина Вячеславовна: Нет, не дорого.

32:34 Александр: Не дорого?

32:34 Ирина Вячеславовна: В другом совете дороже.

32:37 Александр: Это тот, что у Харченко (совет Д 212.105.12. — Ред.)? Там дороже?

32:40 Ирина Вячеславовна: Там дороже.

32:40 Александр: Ну, то есть они как-то? Ну, короче, сами эти расценки, да, выставляют..?

32:44 Ирина Вячеславовна: Я так понимаю, что да, исходя из…

32:45 Александр: Ну, то есть, ну, от…

32:47 Ирина Вячеславовна: Исходя из жадности.

32:48 Александр: От… от фонаря?

32:51 Ирина Вячеславовна: Потому что надо было на 100 дороже

32:55 Ирина Вячеславовна: Когда в этом было 200, там было 300.

32:59 Александр: Офигеть.

32:59 Ирина Вячеславовна: Там дороже.

33:03 Ирина Вячеславовна: Я думаю, что как бы…

33:05: Александр: Ну, у них каждый год индексируется.

33:08 Ирина Вячеславовна: Цены-то ушли. Я не знаю, какой процент, Саша. Ты меня спрашиваешь.

33:12 Александр: Я просто…

33:13 Ирина Вячеславовна: Я попросту знаю, год назад у нас люди защищались там.

33:16 Ирина Вячеславовна: Поэтому я знаю, что год назад там было на стольник дороже — защита тут и защита там.

33:25 Ирина Вячеславовна: Причем тут включается всё это — оппоненты…, а там надо всё это дополнительно искать.

33:35 Ирина Вячеславовна: Так что тут как бы еще раз.

33:37 Александр: Да уж. (Разговаривают о блюде с креветками для деканата. — Ред.)

36:23 Александр: Я тогда вторую допишу, тоже принесу вам.

36:24 Ирина Вячеславовна: Так что на самом деле там хуже всё, там процент жадности больше.

36:29 Александр: Ну так, комитет образования (Курской области. — Ред.).

36:34 Ирина Вячеславовна: Да. Поэтому ты еще как-то, вот, скажем так, попал под бюджетный вариант.

36:39 Александр: Я понял (посторонние разговоры. — Ред.).

38:14 Ирина Вячеславовна: Ладно, Саш. В общем на это вот, двести которое — думай, что однозначно, так платили год назад.

Александр: Угу.

38:24 Ирина Вячеславовна: Когда защищались. Не год назад, скажем так, а почти год назад, прошлой осенью.

38:33 Александр: Я хочу рассчитывать…

38:34 Ирина Вячеславовна: Ну вот, пока надо, чтобы хотя бы это было, ну, потому что…

38:36 Александр: Ну да.

38:37 Ирина Вячеславовна: Первую часть ты взносишь там, где она выросла до 250, вторая часть — они берут обычно за месяц.

38:46 Александр: Угу.

38:46 Ирина Вячеславовна: Там, когда пошла уже.

38:48 Александр: А первый взнос? С подачей диссера?

38:52 Ирина Вячеславовна: Да. Они принимают. Они сами скажут тебе.

38:55 Ирина Вячеславовна: Не надо, Саша, думать. Не надо, тебе, Саша, думать, что…

39:03 Александр: Понятно.

39:08 Ирина Вячеславовна: Тебе точно обозначат — когда, что, куда. Не надо думать, что будут стесняться.

39:10 Александр: Ну, я понял.

39:12 Ирина Вячеславовна: Я такого тут не видела.

39:13 Александр: Скромничать не принято.

39:16 Ирина Вячеславовна: Да. Поэтому как бы там четко они видят, это твой интерес, поэтому естественно.

39:24 Ирина Вячеславовна: Раз ты пошел туда, значит, тебе это надо, это твой интерес.

39:31 Ирина Вячеславовна: Ой, Саша, о чем ты говоришь.

39:33 Александр: Я понял.

39:35 Александр: Сколько же… (нрзб. — Ред.) убивается!

39:40 Ирина Вячеславовна: Ну, у кого как, знаешь. Кто зачем это делает. Кто это делает зачем.

39:45 Ирина Вячеславовна: Кто — вот, чтобы потом вот так же в диссовет, кто там — на работу, потом дипломные, зачетные…

39:55 Александр: Ну, там…

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