Деньги лепрозориев

Хотя проказа упоминается в Ветхом Завете и Талмуде, а также в других древних источниках, возможно, этим словом на соответствующих языках назывались (и) другие болезни; скажем, описания Гиппократа можно трактовать как симптомы псориаза; талмудическая проказа (царат, צָרַע) может поражать одежду, изделия из кожи и даже стены домов. В то же время следы проказы обнаруживали у скелетов четырехтысячелетнего возраста из Индостана. В античном мире, включая Ближний Восток, проказа вроде бы не была распространена, однако анализ древней ДНК показал циркуляцию сразу нескольких штаммов проказы в Европе в V–VI веках [1]. Серьезной проблемой проказа стала на рубеже тысячелетий, и вплоть до эпидемии чумы XIV века (Черной Смерти) она воспринималась как самая опасная болезнь. Больных проказой изгоняли из городов, а иногда и убивали. Первый лепрозорий был открыт в Англии в 1084 году, а к XIII веку их количество исчислялось многими тысячами. В Европе проказа была широко распространена вплоть до XVI века; в Америку она проникла с колонизаторами; в Полинезии проказа известна с середины XIX века.
Лепрозории были изолированы от внешнего мира и часто имели свою собственную экономику, что вызывало необходимость в средствах обмена. Поэтому во многих лепрозориях использовали собственные деньги. Считается, что первые такие деньги были выпущены в Колумбии в 1901 году сразу для трех колоний — Агуа де Диос, Кано де Лорд и Контратасьон; последний выпуск состоялся в 1928 году, а в конце 1950-х годов колонии были закрыты и пациенты обменяли оставшиеся жетоны на обычные деньги. По номиналам жетоны соответствовали государственным монетам, примерно совпадали размеры и вес. В частности, был отчеканен жетон со своеобразным номиналом 1 peso papel moneda — 1 песо «бумажными деньгами», т. е. 1 сентаво, 1/100 золотого песо: проявление инфляции начала XX века.
Колумбия. 2½ сентаво для лепрозориев. 1901 (en.numista.com)
Колумбия. 1 песо papel moneda для лепрозориев. 1907 (en.numista.com)
Колумбия. 1 песо papel moneda. 1912 (en.numista.com)
В Японии первые лепрозории появились в 1909 году: вся страна была поделена на пять зон, в каждой из которых появилось по лепрозорию. Судя по статьям «Википедии», первым начал чеканку лепрозорий в Токио Тама Дзэнсёэн (Tama Zensei-en) в 1919 году, однако каталог Numista относит его выпуски к 1926–1928 годам; жетоны были односторонние, без надписей, кроме цифры номинала, но зато разнообразной формы; их изображений в Интернете найти не удалось, а каталоги не приводят даже оценок их стоимости. Иероглиф Тайсё (Taishō) на жетонах лепрозория Оcима Сейсёэн (Ōshima Seishō-en) позволяет отнести их к 1912–1926 годам, эти жетоны были круглыми. В 1927 году был организован общенациональный лепрозорий на острове Нагасима (Nagashima Aisei-en), и вот образцы его чеканки уже можно найти. Было отчеканено две серии, бронзовая и алюминиевая, в обоих случаях с лаковым покрытием; жетоны были односторонними, только у самого крупного номинала 1 иена на обороте был маленький стилизованный символ госпиталя. Изображения еще нескольких японских жетонов приведены в старой статье [3] про филиппинские жетоны (см. ниже), но качество фотографии не позволяет различить деталей, кроме того, что самый крупный из них имеет форму прямоугольника с круглым отверстием.
Япония, Нагасима Айёэн. 1 сен. 1931–1948.
Слева — бронза, справа — алюминий (en.numista.com)
Япония, Нагасима Айёэн. 10 сен. 1931–1948.
Слева — бронза, справа — алюминий (en.numista.com)
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1 сен
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5 сен
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10 сен
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50 сен
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1 йена
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Тама Дзэнсёэн
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Бр, O◦
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Бр, ○◦
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Бр, ○◦
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Бр, ○◦
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Оcима Сейсёэн*
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Бр, ○
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Бр, ○
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Бр, ○
|
Бр, ○
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Нагасима Айсёэн
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Бр, O◦
Al, ○
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Бр, ○◦
Al, ○◦
|
Бр, ○▫
Al, ○▫
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Бр, ○
|
Бр, O
Монеты лепрозориев Японии. Бр — бронза, Al — алюминий, ○ — круглая монета, O — овальная монета, ◦ — круглое отверстие, ▫ — квадратное отверстие
* Выпускались также жетоны 2 сен и 20 сен
Вернемся в Латинскую Америку. Лепрозорий Сухая Ветвь (Palo Seco) в зоне Панамского канала был основан в 1907 году. Его жетоны, выпущенные в 1919 году и совпадавшие по размерам с монетами США аналогичных номиналов, внешне похожи на японские из-за квадратных и круглых отверстий, но, видимо, дело всё же не в общем китайском влиянии (где более двух тысяч лет использовали литые круглые монеты с квадратным отверстием), а в удобстве — дочь кассира, который обменивал жетоны на американские деньги, вспоминала: «Отец сказал мне, что прокаженные носили шнуры с пуговицей на одном конце и петлей на другом, которые они продевали в отверстия в монетах, чтобы потом легче было с ними обращаться». Было выпущено две тысячи одноцентовых жетонов и по тысяче всех остальных номиналов. В 1952 году жетоны были выведены из обращения и в основном уничтожены 28 ноября 1955 года. Штемпели, которыми их чеканили, находятся в частных коллекциях: в одной — набор лицевых, в другой — оборотных [2].
Зона Панамского канала, лепрозорий Пало Секо. 1 цент (en.numista.com)
Зона Панамского канала, лепрозорий Пало Секо. 1 долл. (en.numista.com)
В Венесуэле жетоны от 5 сентимос до 20 боливаров использовались в лепрозориях Маракайбо (Maracaibo, 1913 и 1916 годы), Белый Берег (Cabo Blanco, 1936 год) и Остров Провидения (Isla de la Providencia, 1939 год). Numista упоминает также жетон Маракайбо 1897 года стоимостью 1/4 реала, но с обозначением номинала 1/16 (в непонятных единицах — если считать в боливарах, то это должно быть 1/8; если в песо, то 1/40 или 1/64). В венесуэльском каталоге numismatica.info.ve, вообще говоря, более полном, чем Numista, этого жетона нет; не упоминается он и в очень полном докладе Саскатунского монетного клуба [4]. Если он всё же существует, то перехватывает старшинство у колумбийских жетонов.
В какой-то момент из-за частых подделок крупные номиналы (25 сентимов и выше) заменили на бумажные деньги; единственная дата, которую мне удалось найти, — февраль 1944 года на боне 5 боливаров. Боны различались только обозначением номинала и цветом: основной рисунок был одинаковым. Лицевые и оборотные стороны бон тоже были одинаковы; на лицевой печатали серию и номер и подпись должностного лица.
Венесуэла, Маракайбо. ⅛ боливара. 1916 (en.numista.com)
Венесуэла, Остров Провидения. 0.12½ боливара. 1939 (en.numista.com)
Венесуэла. 12½ сентимов. 1927 (en.numista.com)
В Бразилии собственные деньги были у четырех лепрозориев, но сейчас известны только для двух: Дом Милосердия (Santa Casa de Misericordia 1920 год, от 100 до 5000 рейсов) и Колония св. Терезы (Colonia Santa Teresa, 1940 год, от 100 до 1000 рейсов).
Бразилия, Дом Милосердия. 5000 рейсов. 1920 (saskatooncoinclub.ca)
Бразилия, Колония св. Терезы. 300 рейсов. 1940 (en.numista.com)
Колония для прокаженных Кулион на Филиппинах была основана в 1906 году, и в ней было несколько серий денежных жетонов: от ранних простых (выпуски 1913, 1920, 1922 годов) до похожих на настоящие монеты (1925 и 1927 годы). При этом оказалось, что алюминий, из которого чеканили первые выпуски, плохо выдерживает тропический климат в сочетании с дезинфектантами, которыми обрабатывали жетоны, и с 1922 года жетоны чеканили из никеля или никелевой бронзы. В 1926 году после долгих бюрократических выяснений жетоны ввели в обращение и в больнице Сан Лазаро в Маниле. Финансовые аудиторы, сопротивлявшиеся этому решению, оказались правы — алюминиевые жетоны в 1 сентаво были похожи размером на обычные монеты в 5 сентаво и часто попадали в обращение: столичные больные выигрывали четыре сентаво с каждой такой монетки, несмотря на строгие правила (от 1 июля 1925 года), под страхом большого штрафа разграничивавшие хождение жетонов и обычных монет [3].
А во время Второй мировой войны, в 1942 году, американские военные выпустили для колонии бумажные деньги, отпечатанные на пишущей машинке; в Интернете можно найти боны в 5 сентаво и 5 песо.
Филиппины, колония Кулион. 1 сентаво. 1913 (en.numista.com)
Филиппины, колония Кулион. 1 песо. 1925 (en.numista.com)
Филиппины. 5 сентаво. 1918 (en.numista.com)
Филиппины, колония Кулион. 5 песо. 1942 (banknotebank.com)
Бумажные деньги выпускали и для поселения Сунгей Булох в Малайзии, второго по численности лепрозория в мире. Он был основан в 1930 году, а в 1935–1936 годах были выпущены боны номиналом 5 и 10 центов и 1 долл. с надписями на четырех языках.
В Коста-Рике и Таиланде в лепрозориях использовали обычные, но специально испорченные монеты: в Коста-Рике в монетах просверливали под обозначением номинала большую дыру, а в Таиланде монету расплющивали штемпелями с изображением креста с одной стороны и квадрата — с другой [5]. Коллекционировать такие объекты рискованно: с одной стороны, они редки, с другой — несложно сделать подобное из самой обычной монеты. Простые жетоны, выбитые пунсонами, использовались в Колонии Гаркида в Нигерии: один такой с хорошим провенансом был продан на аукционе в 2016 году за 350 долл.
Таиланд. 1 сатанг. 1927 (en.numista.com)
В Китае пластиковые жетоны используются (использовались?) в госпитале Циньху уезда Тайсянь провинции Цзянсу, они были выпущены 1980 году в пяти номиналах: 1 фен (лавандовый), 5 фен (бирюзовый), 1 цзяо (темно-синий), 5 цзяо (бесцветный), 1 юань (бесцветный, покрашен красным).
Китай, больница Циньху. 1 фен (л. с.), 5 фен (л. с.), 1 цзяо (л. с.), 5 цзяо (о. с.), 1 юань (л. с.). 1980 (data.shouxi.com)
Ну и, наконец, совсем уже мифическая история. В лепрозории № 11 на хуторе Гостевой Херсонской губернии уже в конце XIX века ходили треугольные жетоны номиналом 14, 28 и 42 копейки (1, 2 и 3 дневного содержания одного больного), на них реалистично была изображена ладонь прокаженного соответственно с одним, двумя и тремя оставшимися пальцами. Текст [7], в котором это описано, производит впечатление художественного; основан ли он на реальной истории, неясно; никаких других источников, подтверждающих это, нет.
М. Г.
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- Perez G. S. Numismatic Notes and Monographs. American Numismatic Society, NY, 1929.
- Bibby R. Leper Colony Coins. Saskatoon Coin Club, Feb. 2019.
- Lewis P. E. Leprosarium coinage. 2017.
- Stephen Album Rare Coins. Auction 26. September 15–17, 2016.
- Гаврилов С. Хроники губернского лепрозория. 12.11.2013.