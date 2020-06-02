Деньги лепрозориев

Хотя проказа упоминается в Ветхом Завете и Талмуде, а также в других древних источниках, возможно, этим словом на соответствующих языках назывались (и) другие болезни; скажем, описания Гиппократа можно трактовать как симптомы псориаза; талмудическая проказа (царат, צָרַע) может поражать одежду, изделия из кожи и даже стены домов. В то же время следы проказы обнаруживали у скелетов четырехтысячелетнего возраста из Индостана. В античном мире, включая Ближний Восток, проказа вроде бы не была распространена, однако анализ древней ДНК показал циркуляцию сразу нескольких штаммов проказы в Европе в V–VI веках [1]. Серьезной проблемой проказа стала на рубеже тысячелетий, и вплоть до эпидемии чумы XIV века (Черной Смерти) она воспринималась как самая опасная болезнь. Больных проказой изгоняли из городов, а иногда и убивали. Первый лепрозорий был открыт в Англии в 1084 году, а к XIII веку их количество исчислялось многими тысячами. В Европе проказа была широко распространена вплоть до XVI века; в Америку она проникла с колонизаторами; в Полинезии проказа известна с середины XIX века.

Лепрозории были изолированы от внешнего мира и часто имели свою собственную экономику, что вызывало необходимость в средствах обмена. Поэтому во многих лепрозориях использовали собственные деньги. Считается, что первые такие деньги были выпущены в Колумбии в 1901 году сразу для трех колоний — Агуа де Диос, Кано де Лорд и Контратасьон; последний выпуск состоялся в 1928 году, а в конце 1950-х годов колонии были закрыты и пациенты обменяли оставшиеся жетоны на обычные деньги. По номиналам жетоны соответствовали государственным монетам, примерно совпадали размеры и вес. В частности, был отчеканен жетон со своеобразным номиналом 1 peso papel moneda — 1 песо «бумажными деньгами», т. е. 1 сентаво, 1/100 золотого песо: проявление инфляции начала XX века.

Колумбия. 2½ сентаво для лепрозориев. 1901 (en.numista.com)

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Колумбия. 1 песо papel moneda для лепрозориев. 1907 (en.numista.com)

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Колумбия. 1 песо papel moneda. 1912 (en.numista.com)

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В Японии первые лепрозории появились в 1909 году: вся страна была поделена на пять зон, в каждой из которых по­явилось по лепрозорию. Судя по статьям «Википедии», первым начал чеканку лепрозорий в Токио Тама Дзэнсёэн (Tama Zensei-en) в 1919 году, однако каталог Numista относит его выпуски к 1926–1928 годам; жетоны были односторонние, без надписей, кроме цифры номинала, но зато разнообразной формы; их изображений в Интернете найти не удалось, а каталоги не приводят даже оценок их стоимости. Иероглиф Тайсё (Taishō) на жетонах лепрозория Оcима Сейсёэн (Ōshima Seishō-en) позволяет отнести их к 1912–1926 годам, эти жетоны были круглыми. В 1927 году был организован общенациональный лепрозорий на острове Нагасима (Nagashima Aisei-en), и вот образцы его чеканки уже можно найти. Было отчеканено две серии, бронзовая и алюминиевая, в обоих случаях с лаковым покрытием; жетоны были односторонними, только у самого крупного номинала 1 иена на обороте был маленький стилизованный символ госпиталя. Изображения еще нескольких японских жетонов приведены в старой статье [3] про филиппинские жетоны (см. ниже), но качество фотографии не позволяет различить деталей, кроме того, что самый крупный из них имеет форму прямоугольника с круглым отверстием.

Япония, Нагасима Айёэн. 1 сен. 1931–1948.

Слева — бронза, справа — алюминий (en.numista.com)

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Япония, Нагасима Айёэн. 10 сен. 1931–1948.

Слева — бронза, справа — алюминий (en.numista.com)

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1 сен 5 сен 10 сен 50 сен 1 йена Тама Дзэнсёэн Бр, O◦ Бр, ○◦ Бр, ○◦ Бр, ○◦ Оcима Сейсёэн* Бр, ○ Бр, ○ Бр, ○ Бр, ○ Нагасима Айсёэн Бр, O◦ Al, ○ Бр, ○◦ Al, ○◦ Бр, ○▫ Al, ○▫ Бр, ○ Бр, O Монеты лепрозориев Японии. Бр — бронза, Al — алюминий, ○ — круглая монета, O — овальная монета, ◦ — круглое отверстие, ▫ — квадратное отверстие * Выпускались также жетоны 2 сен и 20 сен

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Вернемся в Латинскую Америку. Лепрозорий Сухая Ветвь (Palo Seco) в зоне Панамского канала был основан в 1907 году. Его жетоны, выпущенные в 1919 году и совпадавшие по размерам с монетами США аналогичных номиналов, внешне похожи на японские из-за квадратных и круглых отверстий, но, видимо, дело всё же не в общем китайском влиянии (где более двух тысяч лет использовали литые круглые монеты с квадратным отверстием), а в удобстве — дочь кассира, который обменивал жетоны на американские деньги, вспоминала: «Отец сказал мне, что прокаженные носили шнуры с пуговицей на одном конце и петлей на другом, которые они продевали в отверстия в монетах, чтобы потом легче было с ними обращаться». Было выпущено две тысячи одноцентовых жетонов и по тысяче всех остальных номиналов. В 1952 году жетоны были выведены из обращения и в основном уничтожены 28 ноября 1955 года. Штемпели, которыми их чеканили, находятся в частных коллекциях: в одной — набор лицевых, в другой — оборотных [2].

Зона Панамского канала, лепрозорий Пало Секо. 1 цент (en.numista.com)

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Зона Панамского канала, лепрозорий Пало Секо. 1 долл. (en.numista.com)

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В Венесуэле жетоны от 5 сентимос до 20 боливаров использовались в лепрозориях Маракайбо (Maracaibo, 1913 и 1916 годы), Белый Берег (Cabo Blanco, 1936 год) и Остров Провидения (Isla de la Providencia, 1939 год). Numista упоминает также жетон Маракайбо 1897 года стоимостью 1/4 реала, но с обозначением номинала 1/16 (в непонятных единицах — если считать в боливарах, то это должно быть 1/8; если в песо, то 1/40 или 1/64). В венесуэльском каталоге numismatica.info.ve, вообще говоря, более полном, чем Numista, этого жетона нет; не упоминается он и в очень полном докладе Саскатунского монетного клуба [4]. Если он всё же существует, то перехватывает старшинство у колумбийских жетонов.

В какой-то момент из-за частых подделок крупные номиналы (25 сентимов и выше) заменили на бумажные деньги; единственная дата, которую мне удалось найти, — февраль 1944 года на боне 5 боливаров. Боны различались только обозначением номинала и цветом: основной рисунок был одинаковым. Лицевые и оборотные стороны бон тоже были одинаковы; на лицевой печатали серию и номер и подпись должностного лица.

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В Бразилии собственные деньги были у четырех лепрозориев, но сейчас известны только для двух: Дом Милосердия (Santa Casa de Misericordia 1920 год, от 100 до 5000 рейсов) и Колония св. Терезы (Colonia Santa Teresa, 1940 год, от 100 до 1000 рейсов).

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Колония для прокаженных Кулион на Филиппинах была основана в 1906 году, и в ней было несколько серий денежных жетонов: от ранних простых (выпуски 1913, 1920, 1922 годов) до похожих на настоящие монеты (1925 и 1927 годы). При этом оказалось, что алюминий, из которого чеканили первые выпуски, плохо выдерживает тропический климат в сочетании с дез­инфектантами, которыми обрабатывали жетоны, и с 1922 года жетоны чеканили из никеля или никелевой бронзы. В 1926 году после долгих бюрократических выяснений жетоны ввели в обращение и в больнице Сан Лазаро в Маниле. Финансовые аудиторы, сопротивлявшиеся этому решению, оказались правы — алюминиевые жетоны в 1 сентаво были похожи размером на обычные монеты в 5 сентаво и часто попадали в обращение: столичные больные выигрывали четыре сентаво с каждой такой монетки, несмотря на строгие правила (от 1 июля 1925 года), под страхом большого штрафа разграничивавшие хождение жетонов и обычных монет [3].

А во время Второй мировой войны, в 1942 году, американские военные выпустили для колонии бумажные деньги, отпечатанные на пишущей машинке; в Интернете можно найти боны в 5 сентаво и 5 песо.

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Бумажные деньги выпускали и для поселения Сунгей Булох в Малайзии, второго по численности лепрозория в мире. Он был основан в 1930 году, а в 1935–1936 годах были выпущены боны номиналом 5 и 10 центов и 1 долл. с надписями на четырех языках.

В Коста-Рике и Таиланде в лепрозориях использовали обычные, но специально испорченные монеты: в Коста-Рике в монетах просверливали под обозначением номинала большую дыру, а в Таиланде монету расплющивали штемпелями с изображением креста с одной стороны и квадрата — с другой [5]. Коллекционировать такие объекты рискованно: с одной стороны, они редки, с другой — несложно сделать подобное из самой обычной монеты. Простые жетоны, выбитые пунсонами, использовались в Колонии Гаркида в Нигерии: один такой с хорошим провенансом был продан на аукционе в 2016 году за 350 долл.

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В Китае пластиковые жетоны используются (использовались?) в госпитале Циньху уезда Тайсянь провинции Цзянсу, они были выпущены 1980 году в пяти номиналах: 1 фен (лавандовый), 5 фен (бирюзовый), 1 цзяо (темно-синий), 5 цзяо (бесцветный), 1 юань (бесцветный, покрашен красным).

Китай, больница Циньху. 1 фен (л. с.), 5 фен (л. с.), 1 цзяо (л. с.), 5 цзяо (о. с.), 1 юань (л. с.). 1980 (data.shouxi.com)

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Ну и, наконец, совсем уже мифическая история. В лепрозории № 11 на хуторе Гостевой Херсонской губернии уже в конце XIX века ходили треугольные жетоны номиналом 14, 28 и 42 копейки (1, 2 и 3 дневного содержания одного больного), на них реалистично была изображена ладонь прокаженного соответственно с одним, двумя и тремя оставшимися пальцами. Текст [7], в котором это описано, производит впечатление художественного; основан ли он на реальной истории, неясно; никаких других источников, подтверждающих это, нет.

М. Г.

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