Дно пробито или всё еще впереди?

Эволюция экспертного совета ВАК по экономическим наукам после ротации 2018 года

0. Ситуация с экспертными советами ВАК до 2018 года

До мая 2018 года существовало два экспертных совета по экономическим наукам: по отраслевой и региональной экономике во главе с академиком Б. Н. Порфирьевым и по экономической теории, финансам и мировой экономике во главе с Н. И. Ивановой. Доклад «Диссернета» II «О двух экспертных советах» [1] собрал многочисленные доказательства того, что порфирьевский ЭС ВАК с 2013 по 2018 год работал как «мощная прачечная по отмыванию фальшивых диссертаций». Опорой Б. Н. Порфирьева в экспертном совете были, в частности, М. И. Ломакин (глава «диссеродельной фабрики» при Стандартинформе) и Р. М. Нижегородцев, активный защитник идеи, что в диссертации плагиат не является плагиатом, если не имеет отношения к вынесенным на защиту положениям. В то же время ЭС ВАК по экономической теории работал более-менее профессионально.

Недовольство качеством научной экспертизы, проводимой порфирьевским ЭС ВАК, постепенно стало охватывать даже Президиум ВАК. В частности, ряд членов президиума был впечатлен драматическим провалом попытки Б. Н. Порфирьева в конце 2017 года предотвратить закрытие диссертационного совета Д 222.020.01 при ФГУП «Стандартинформ», известного своим упорством в оправдании плагиата. В итоге в одном из своих выступлений на президиуме в январе 2018 года председатель ВАК В. М. Филиппов заявил, что никто из членов этого ЭС ВАК не годится для вхождения в состав объединенного экспертного совета по экономическим наукам.

1. Формирование нового ЭС ВАК по экономическим наукам: история

1.1 «Идеальный список»

В 2018 году Г. В. Трубникову были направлены кандидатуры ведущих ученых-экономистов (Приложение 1), рекомендованных и подобранных лучшими мировыми специалистами. В этом списке была заметна доля исследователей, имеющих степени PhD, и сотрудников ВШЭ, что обеспечивало вхождение в ЭС ВАК ученых, работающих по мировым стандартам, разделяющих ценности и принципы современной науки. Деятельность включенных в список лиц в качестве научных руководителей (научных консультантов) и (или) официальных оппонентов, а также их диссертации и основные научные публикации были проверены на предмет соблюдения академической этики.

1.2. «Список самовыдвиженцев»

Получение согласия на вхождение в состав объединенного ЭС ВАК по экономическим наукам было возложено на Минобрнауки России, но не был, в частности, решен вопрос о возможности вхождения в состав ЭС ВАК ученых, имеющих степени PhD. Само министерство не торопилось с решениями, и инициатива создания «сильного списка кандидатов» в члены объединенного ЭС ВАК по экономическим наукам так и не была реализована. Понятно, что именно Минобрнауки России должно было уговаривать ведущих ученых жертвовать временем ради бесплатной работы в ЭС ВАК. Министерство этим не занималось, а общественные структуры («Диссернет», Совет по науке при Минобрнауки России и др.) не имеют соответствующих полномочий.

Вместо этого Советом по науке были получены для анализа списки кандидатов в ЭС ВАК (из анкет, поданных в порядке самовыдвижения). В них ведущие ученые практически отсутствовали, и было какое-то количество плагиаторов и диссероделов. Результаты изучения данных о кандидатах в ЭС ВАК, проанализированные в докладе «Диссернета» «О кандидатах в ЭС» [2], были опубликованы заблаговременно, чтобы дать Минобрнауки России возможность исключить из числа кандидатов в состав ЭС ВАК лиц, имеющих проблемы с академической этикой.

Списки самовыдвиженцев, прошедшие через предварительный фильтр Президиума ВАК, были дополнительно проанализированы Советом по науке и «Диссернетом», и наиболее злостным из них были даны подробные отводы (Приложение 2). Однако дать отводы по качеству научной экспертизы этих экспертов было проблематично, так как пришлось бы дать отвод практически всем кандидатам.

1.3. «Список министерства»

Только одного крупного диссеродела удалось вывести на основании отводов — Н. И. Архипову, да и ту только благодаря интервенции руководства РГГУ и принуждения ее к самоотводу. В результате большинство кандидатов, которым были даны отводы, остались в списке и впоследствии вошли в состав объединенного ЭС ВАК по экономическим наукам (например, С. М. Дробышевский [3], Идрисов, Боговиз, Харламов). Худшее, однако, заключалось в том, что в списке кандидатов оказалось много лиц без публикаций в авторитетных научных журналах.

2. О случаях непрофессионализма ЭС ВАК по экономическим наукам

Начало работы ЭС ВАК по экономическим наукам было ознаменовано кажущимся исправлением ошибок старого ЭС по отраслевой и региональной экономике («порфирьевского»). Знаковым кейсом, позволяющим об этом говорить, было лишение ученой степени доктора экономических наук К. Б. Добровой с 250 страницами так называемого сплошного плагиата (в 2014 году была оправдана ЭС ВАК по отраслевой и региональной экономике).

2.1. «Дневной» и «ночной» ЭС ВАК по экономическим наукам

Однако с ноября — декабря 2018 года ЭС ВАК начал допускать однотипные ошибки: внезапно реверсировать решения диссоветов, рекомендовавших лишить плагиатора ученой степени. Modus operandi нынешнего ЭС ВАК позволяет выдвинуть предположение о существовании двух ЭС ВАК, «дневного» и «ночного». «Дневной» ЭС ВАК строго соблюдает рекомендацию комиссии от 11.12.2018 № 6-пл и критически относится к недостоверным данным о публикациях (так называемым лжекнигам). «Ночной» ЭС ВАК неожиданным образом оправдывает фальсификаторов, особенно благоволя им в случаях наличия лжекниг.

«Ночной» ЭС ВАК оправдал следующие кейсы плагиата.

i. Аношина Ю. Ф. [4] (15 февраля 2019 года, в настоящее время дело возвращено из министерства через Президиум ВАК в ЭС ВАК на пересмотр).

ii. Фотина О. Э. [5] (11 октября 2018 года, степень сохранена).

iii. Ковалева Е. А. [6] (11 октября 2018 года, дело возвращено из Президиума ВАК в ЭС ВАК, экспертиза продолжается).

iv. Вахилевич Н. В. [7] (22 ноября 2018 года, дело возвращено из Президиума ВАК в ЭС ВАК, после повторного рассмотрения в экспертном совете и Президиуме ВАК издан приказ Минобрнауки России о лишении ученой степени).

У всех этих дел обнаружились следующие общие признаки.

А. Во всех четырех случаях диссоветы поддержали заявления о лишении ученых степеней.

Б. Все случаи оправдания в ЭС ВАК проходили под председательством заместителей председателя ЭС ВАК.

В. Во всех случаях, кроме Н. В. Вахилевич, в делах имеются лжекниги.

Г. Согласно заключениям ЭС ВАК, одни и те же члены совета выступали докладчиками / членами комиссий по этим делам (заметим, что в ЭС ВАК порядка сорока человек).

Г.1. По Ю. Ф. Аношиной — С. М. Дробышевский и А. В. Харламов [8].

Г.2. По О. Э. Фотиной — С. Н. Сильвестров и И. В. Андронова.

Г.3. По Е. А. Ковалевой — С. М. Дробышевский.

Г.4. По Н. В. Вахилевич — И. В. Андронова.

Д. Защиты трех из четырех диссертаций имеют то либо иное отношение к РГГУ.

Д.1. Ю. Ф. Аношина: официальный оппонент — печально известный проф. Ф. Ф. Стерликов [9], тесно работавший с диссертационным советом Д 212.198.01 при РГГУ с 98 сомнительными защитами («минаевским» по фамилии его председателя Минаева).

Д.2. О. Э. Фотина: защищалась в печально знаменитом «минаевском» совете. Официальным оппонентом на защите ее кандидатской диссертации выступал Ф. Ф. Стерликов.

Д.3. Е. А. Ковалева: ее научный руководитель Ольга Ивановна Пилипенко своих аспирантов защищала в других местах, но в качестве «штатного оппонента» была задействована в диссертационном совете Д 212.198.01 при РГГУ [10].

Отдельно заметим, что из членов ЭС ВАК в защиту «лжекнижника» Д. Д. Цыренова активно выступала И. В. Андронова, а С. М. Дробышевский, уже ставший членом Президиума ВАК, ратовал за сохранение ученой степени Ю. Ф. Аношиной. В итоге дело Ю. Ф. Аношиной было развернуто уже на уровне министерства благодаря письму А. Р. Хохлова на имя Г. В. Трубникова, в котором подчеркивалось, что системе научной аттестации в стране будет нанесен непоправимый ущерб, если не дать отпор человеку, подделавшему задним числом свои публикации.

2.2. Полный развал экспертизы в ЭС ВАК по экономическим наукам

К весне — лету 2019 года ЭС ВАК «пошел вразнос» и стал уже просто штамповать отказы в лишении степени по абсолютно очевидным делам.

i. Керефов М. А. [11] — при рассмотрении заявления не была учтена рекомендация комиссии от 11.12.2018 № 6-пл, подробно материалы дела освещены тут [12].

ii. Генерал Белановский [13] — при рассмотрении заявления не была учтена рекомендация комиссии от 11.12.2018 № 6-пл, ученая степень сохранена на основании неких не представленных в диссертационный совет и ЭС ВАК отчетов о НИР (заметим, работа несекретная).

iii. Ректор Сурат Л. И. [14] рекомендован диссоветом к лишению степени, ЭС ВАК с этим решением не согласился, не приведя никаких доводов в обоснование своей позиции.

iv. Кононов А. А. [15] оправдан на основании доводов о «клишированных фразах».

v. Зонтова Н. А. [16] оправдана на основании лжекниги, недостоверность выходных данных которой подтверждена Комиссией РАН по противодействию фальсификации научных исследований. Доклад комиссии РАН проигнорирован.

vi. Авдеев П. Л. [17] — в удовлетворении заявления о лишении степени отказано в связи с отсутствием вступившего в законную силу приговора суда по ч. 1 ст. 146 УК РФ «Плагиат». Научным руководителем П. Л. Авдеева была бывший ректор ЮФУ, а ныне и.о. зам. министра науки и высшего образования Марина Боровская [18].

2.3. Возобновление отмывания репутации Стандартинформа

Дном падения нынешнего ЭС ВАК, на наш взгляд, можно считать безосновательное оправдание диссертантов печально известного диссертационного совета Д 222.020.01 при ФГУП «Стандартинформ».

i. Коновалов В. А. (ВПК) [19] — подробно об обстоятельствах дела и отказе учитывать рекомендацию комиссии от 11.12.2018 № 6-пл. [20]

ii. Генерал Щеблыкин [21] — подробно об обстоятельствах дела, отказе учитывать рекомендацию комиссии от 11.12.2018 № 6-пл и рассмотрении заявления на заседании Президиума ВАК в отсутствие кворума [22]. Научный консультант В. Н. Щеблыкина — проф. А. В. Докукин.

iii. Ершова Т. Б. [23] — ЭС ВАК отказался сверять текст диссертации с отчетами о НИР, выполненными якобы совместно с авторами работ-источников, при том что диссертационный совет также не провел этой работы.

3. Выводы

3.1. Штамповка

Экспертный совет не справляется с критической оценкой заключений диссертационных советов.

Диссертационный совет отрицает случаи сплошного многостраничного совпадения текстов (дела А. А. Кононова, П. Л. Авдеева). Диссертационный совет апеллирует к несуществующим или не представленным ему документам и (или) материалам (отчеты о НИР в делах В. В. Белановского, Т. Б. Ершовой). Диссертационный совет основывает свое заключение на не подвергавшихся анализу документах и (или) материалах («совместные статьи» в делах В. Н. Щеблыкина, В. А. Коновалова, М. А. Керефова), а ЭС ВАК отказывается провести такой анализ самостоятельно. Диссертационный совет не принимает во внимание рекомендацию комиссии от 11.12.2018 № 6-пл, несмотря на возможную декларацию об обратном в своем заключении (дела В. Н. Щеблыкина, В. А. Коновалова, М. А. Керефова, В. В. Белановского, Т. Б. Ершовой, С. М. Дорофеева, Н. А. Зонтовой). Диссертационный совет основывает свое решение на представленных диссертантом лже­книгах (дело Н. А. Зонтовой).

3.2. Ухудшение экспертным советом экспертизы по сравнению с экспертизой диссовета

Если «порфирьевский» ЭС ВАК штамповал практически все решения диссертационных советов, то «ночной» ЭС ВАК, исходя из собственных представлений о правомерном и допустимом, пересматривает выводы, к которым пришли диссертационные советы, считая, например, наличие лжекниг с содержащимися в них «машинами времени» основанием для сохранения ученых степеней (заявления о лишении ученых степеней Ю. Ф. Аношиной, О. Э. Фотиной, Е. А. Ковалевой).

Основной вывод, который можно сделать на основании этих данных: качество экспертизы диссертаций в экспертном совете по экономическим наукам стало хуже, чем при Б. Н. Порфирьеве, так как «порфирьевский» совет при всех его недостатках по крайней мере не ухудшал экспертизу, проведенную в диссоветах.

На наш взгляд, одной из причин такой ситуации может быть отказ Минобрнауки России учитывать предложения «Диссернета» о кандидатурах в ЭС ВАК.

Андрей Заякин

1. dissernet.org/publications/o_ec_vak_po_economicheskim_naukam.htm

2. dissernet.org/publications/o_kandidatah_v_ec_vak.htm

3. С. М. Дробышевский фигурировал в исходном «идеальном» списке кандидатов в члены ЭС ВАК в силу того, что сведения о плагиате в его статье, созданной в соавторстве с П. В. Труниным, стали известны позже (см. journal.econorus.org/jread.phtml?id=311). Это следует считать непростительной оплошностью «Диссернета», своевременно не выявившего данное обстоятельство.

4. wiki.dissernet.org/wsave/AnoshinaYuF2011.html. Текст отражает ситуацию по состоянию на начало февраля 2020 г.

5. wiki.dissernet.org/wsave/FotinaOE2012.html

6. wiki.dissernet.org/wsave/KovalevaEA2011.html

7. wiki.dissernet.org/wsave/VahilevichNV2012.html

8. rosvuz.dissernet.org/person/55316

9. rosvuz.dissernet.org/person/55201

10. rosvuz.dissernet.org/person/55003

11. wiki.dissernet.org/wsave/KerefovMA2011.html

12. trv-science.ru/2019/04/23/vopreki-zdravomu-smyslu/

13. wiki.dissernet.org/wsave/BelanovskyVV2012.html

14. wiki.dissernet.org/wsave/SuratLI2011.html

15. wiki.dissernet.org/wsave/KononovAA2011.html

16. wiki.dissernet.org/wsave/ZontovaNA2014.html

17. wiki.dissernet.org/wsave/AvdeevPL2011.html

18. rosvuz.dissernet.org/person/111146

19. wiki.dissernet.org/wsave/KonovalovVA2011.html

20. trv-science.ru/2019/03/26/vak-v-plenu-u-fsb-2/

21. dissernet.org/expertise/ScheblykinVN2012.htm

22. trv-science.ru/2019/03/12/vak-v-plenu-u-fsb/

23. wiki.dissernet.org/wsave/ErshovaTB2011.html

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи