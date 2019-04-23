Вопреки здравому смыслу

«Диссернет» существует уже шесть лет, поданы сотни заявлений о лишении ученой степени, десятки обладателей нечестно полученных степеней их лишились. Благодаря «Диссернету», Российской академии наук был обновлен ряд экспертных советов ВАКа, которые раньше оправдывали авторов диссертаций с плагиатом. Казалось бы, пора превратить лишение степени в формальный бюрократический процесс — при условии неопровержимых доказательств плагиата. Однако в последние месяцы идет особо ожесточенная борьба практически за каждую диссертацию по экономике.

18 апреля на экспертном совете ВАКа по экономике был оправдан Мурат Керефов, первый заместитель председателя правительства Кабардино-Балкарской Республики. Его диссертация на соискание степени доктора экономических наук содержит некорректные заимствования на 109 страницах [1]. Содержание диссертации не соответствует не только существующему уровню научных исследований, но и реальности. Например, в работе утверждается о существовании на сегодняшний день 35 тыс. транснациональных корпораций (их в несколько раз больше), об односторонности движения капитала из промышленно развитых стран в развивающие (за всё время статистического наблюдения, т. е. за последние лет сорок, такого не было). Это всё равно что написать, будто поезда сегодня используют в основном паровой двигатель, а Россия — нетто-импортер природного газа. Для диссертации Керефова в целом характерны общие бездоказательные фразы, приведение статистических данных без источника и года. Все эти замечания я оформила в виде заявления о лишении ученой степени и направила в ВАК в 2018 году.

Диссертацию отправили на рассмотрение в диссертационный совет Д212.196.13 при РЭУ им. Г. В. Плеханова, где М. А. Керефов был оправдан с особым цинизмом. В частности, некорректные заимствования объяснили совместными трудами с авторами работ-источников (препринты научных докладов и отчеты о научно-исследовательских работах), которые не были указаны в автореферате и вот внезапно обнаружились. Аргументы, с помощью которых были опровергнуты содержательные замечания, попросту не соответствуют здравому смыслу. Так, на замечание об отсутствии в диссертационной работе периодов исследования совет ответил так: «Керефов М. А. на стр. 109 своей диссертации ссылается на статью Л. Абалкина „Аграрная трагедия России“ <…>, в которой исследуется конкретный временной период, вплоть до 2008 г. В связи с этим утверждение заявителя об отсутствии указания приблизительного периода исследования Керефова М. А. безосновательно» [2].

Свои возражения против решения диссовета я направила ректору РЭУ им. Плеханова Виктору ­Гришину. Побудило написать ему также и то, что в решении ссылались на моего деда академика Л. И. Абалкина, чьим именем назван научно-информационный библиотечный центр РЭУ им. Плеханова, где он проработал многие годы. К сожалению, недостойные решения, которые принимают диссоветы Плехановки, бросают тень и на имя моего деда, для которого понятия чести, честности, достоинства и ­бескорыстного служения науке были превыше всего. Однако В. И. Гришин на письма не ответил.

18 апреля этого года экспертный совет ВАКа по экономике решил сохранить за М. А. Керефовым степень доктора наук, несмотря на некорректные заимствования, внезапное появление препринтов и содержательную несостоятельность его работы. Экспертный совет также не учел рекомендацию ВАКа от 11 декабря 2018 года не принимать во внимание публикации, сведения о которых отсутствовали в автореферате, потому что такие публикации не учитывались диссертационным советом при рассмотрении вопроса о присуждении ученой степени [3]. Окончательное решение должен принять Президиум ВАКа. Увидим, хватит ли его членам здравого смысла.

Анна Абалкина, PhD

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