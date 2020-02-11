ТрВ № 3 (297) за 2020 г.: Глобальное потепление — 2

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 297 от 11 февраля 2020 года в PDF

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Анонс номера

Как ходили гены в Африку гулять

В геномах африканцев тоже нашли неандертальские последователь­ности — стр. 4

Министерство по популяризации науки

Кремль займется популяризацией всерьез? Как ее масштабировать? Советы специалистов — стр. 6

Олимпийские научные игры социо­гуманитариев

Дискуссия об оценке результативности деятельности по КБПР — стр. 7

Гёте, Пушкин, Пастернак и пьяные бульдозеристы

В ИРЯ состоялась конференция, посвященная 90-летию академика Юрия Апресяна, — стр. 8–9

Наш Теодор

4 февраля умер Теодор Шанин. В свои 89 он поражал живостью ума и оптимизмом — стр. 10–11

Коронавирус великой империи

О возможной судьбе уханьского вируса рассуждают Георгий Базыкин и Виктор Малеев — стр. 12–13

Невезучая Тимирязевка

Михаил Гельфанд о череде неудачливых ректоров — стр. 13

Марксизм и биология Владимира Фридмана

Игорь Дзеверин критически оценивает взгляды лектора, популярного у левой молодежи, — стр. 14–15

Срочная новость:

Минобрнауки отменило свой прошлогодний приказ про правила общения с иностранными учеными

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