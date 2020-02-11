ТрВ № 3 (297) за 2020 г.: Глобальное потепление — 2

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 297 от 11 февраля 2020 года в PDF
Анонс номера
Как ходили гены в Африку гулять
В геномах африканцев тоже нашли неандертальские последовательности — стр. 4
Министерство по популяризации науки
Кремль займется популяризацией всерьез? Как ее масштабировать? Советы специалистов — стр. 6
Олимпийские научные игры социогуманитариев
Дискуссия об оценке результативности деятельности по КБПР — стр. 7
Гёте, Пушкин, Пастернак и пьяные бульдозеристы
В ИРЯ состоялась конференция, посвященная 90-летию академика Юрия Апресяна, — стр. 8–9
Наш Теодор
4 февраля умер Теодор Шанин. В свои 89 он поражал живостью ума и оптимизмом — стр. 10–11
Коронавирус великой империи
О возможной судьбе уханьского вируса рассуждают Георгий Базыкин и Виктор Малеев — стр. 12–13
Невезучая Тимирязевка
Михаил Гельфанд о череде неудачливых ректоров — стр. 13
Марксизм и биология Владимира Фридмана
Игорь Дзеверин критически оценивает взгляды лектора, популярного у левой молодежи, — стр. 14–15
Срочная новость:
Минобрнауки отменило свой прошлогодний приказ про правила общения с иностранными учеными