Академия невезения

Бывают невезучие университеты. Вот, скажем, Российский государственный аграрный университет — Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева (таково, с тире, официальное название).

Два года, с 2016-го до осени 2018-го, ректором в РГАУ – МСХА была кандидат филологических наук Галина Дмитриевна Золина. Почему филолог считается подходящим ректором для сельскохозяйственного вуза — этот вопрос надо было задавать назначившему ее тогдашнему министру сельского хозяйства Александру Ткачёву, заместителем которого Галина Дмитриевна была в бытность его губернатором Краснодарского края. Впрочем, ее кандидатская диссертация 2007 года «Формирование положительного образа Краснодарского края в средствах массовой информации», защищенная уже в вице-губернаторской должности, с точки зрения «Диссернета», ничего особенно замечательного не представляет — куски, сплошняком списанные из нескольких источников по стилю и бессодержательности, не отличаются от фрагментов, вроде бы написанных ею самостоятельно [1]. Зато с докторскими получилось интересно. В 2012 году провалилась попытка защитить в РАНХиГС диссертацию на степень доктора политических наук «Социально-политическая общность региона в информационно-коммуникативном универсуме: идентично-имиджевый дискурс» [2]. После небольшой переработки тот же труд был представлен на рассмотрение Воронежского государственного университета как докторская диссертация уже по филологическим наукам «Универсум массовой информации социальной общности: идентично-имиджевый дискурс», но был провален и там благодаря как внешним отзывам, так и принципиальности ряда членов диссертационного совета [3].

После двух лет ректорства Золиной (желающие благоволят погуглить на «Золина Тимирязевская академия скандал») и краткого руководства бывшего проректора Валерии Чайки в ноябре 2019 года исполнять обязанности ректора был назначен академик Владимир Иванович Трухачёв. Представивший его коллективу Тимирязевки зам. министра сельского хозяйства Максим Увайдов отметил «высокие организаторские способности и прекрасные человеческие качества» и. о. ректора [4]. Отметил их и «Диссернет» [5].

Руководство двумя списанными диссертациями (немного заимствовано в кандидатской С. В. Беляевой, почти всё — в докторской Х. Л. Боготова) — это не очень интересно. Интереснее, что только за 2018–2019 годы Владимир Иванович опубликовал более 50 статей в одном индийском журнале, Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. Если учесть, что журнал выходит раз в два месяца, это означает, что в каждом номере было опубликовано несколько статей академика Трухачёва.

Но не RJPBCS единым. Владимир Иванович активно публикуется и в черногорском Montenegrin Journal of Economics — но с чужими текстами. Вот, скажем, статья В. И. Трухачёва и соавторов [6] — это перевод фрагмента кандидатской диссертации Т. Ф. Кибизова, защищенной в 2016 году (на сайте «Диссернета» можно посмотреть на дословно переведенные выводы [7]); среди авторов статьи [6] Тамерлан Фердинандович не числится. Такая же история с диссертацией Н. А. Мирошниченко 2013 года: дружный коллектив во главе с академиком Трухачёвым не взял Наталью Алексеевну с собой [8], хотя и перевел фрагменты ее автореферата вплоть до выводов [9].

Я должен признаться, что чего-то совсем не понимаю. Ну вот ты уже и академик, и ректор (Владимир Иванович пришел в Тимирязевку с поста ректора Ставропольского государственного аграрного университета), и депутат краевой думы. Зачем вот это всё? Зачем пятьдесят статей в сомнительном журнале? Зачем, словно студент-двоечник, тырить куски из чужих диссертаций и надеяться, что никто не заметит? Да, библиометрическое мракобесие вынуждает не очень сильные вузы наращивать вал показателей за счет публикаций в неразборчивых изданиях. Но самому-то ректору зачем мараться? Ведь теперь сомнения вызывают не только эти последние статьи, но и все указанные на сайте Тимирязевской академии «667 научных работ, 41 монография… 62 патента на изобретения, 13 авторских свидетельств Государственной комиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений и 23 свидетельства об официальной регистрации программ ЭВМ» [10].

И очень хочется спросить руководство Минсельхоза. Это такой закон природы, что главным сельскохозяйственным вузом страны должен руководить научно недобросовестный человек? Редакция направляет текст этой статьи в министерство и просит рассматривать его как официальный запрос.

Михаил Гельфанд

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Связанные статьи