Академия невезения

Бывают невезучие университеты. Вот, скажем, Российский государственный аграрный университет — Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева (таково, с тире, официальное название).
Два года, с 2016-го до осени 2018-го, ректором в РГАУ – МСХА была кандидат филологических наук Галина Дмитриевна Золина. Почему филолог считается подходящим ректором для сельскохозяйственного вуза — этот вопрос надо было задавать назначившему ее тогдашнему министру сельского хозяйства Александру Ткачёву, заместителем которого Галина Дмитриевна была в бытность его губернатором Краснодарского края. Впрочем, ее кандидатская диссертация 2007 года «Формирование положительного образа Краснодарского края в средствах массовой информации», защищенная уже в вице-губернаторской должности, с точки зрения «Диссернета», ничего особенно замечательного не представляет — куски, сплошняком списанные из нескольких источников по стилю и бессодержательности, не отличаются от фрагментов, вроде бы написанных ею самостоятельно [1]. Зато с докторскими получилось интересно. В 2012 году провалилась попытка защитить в РАНХиГС диссертацию на степень доктора политических наук «Социально-политическая общность региона в информационно-коммуникативном универсуме: идентично-имиджевый дискурс» [2]. После небольшой переработки тот же труд был представлен на рассмотрение Воронежского государственного университета как докторская диссертация уже по филологическим наукам «Универсум массовой информации социальной общности: идентично-имиджевый дискурс», но был провален и там благодаря как внешним отзывам, так и принципиальности ряда членов диссертационного совета [3].
После двух лет ректорства Золиной (желающие благоволят погуглить на «Золина Тимирязевская академия скандал») и краткого руководства бывшего проректора Валерии Чайки в ноябре 2019 года исполнять обязанности ректора был назначен академик Владимир Иванович Трухачёв. Представивший его коллективу Тимирязевки зам. министра сельского хозяйства Максим Увайдов отметил «высокие организаторские способности и прекрасные человеческие качества» и. о. ректора [4]. Отметил их и «Диссернет» [5].
Руководство двумя списанными диссертациями (немного заимствовано в кандидатской С. В. Беляевой, почти всё — в докторской Х. Л. Боготова) — это не очень интересно. Интереснее, что только за 2018–2019 годы Владимир Иванович опубликовал более 50 статей в одном индийском журнале, Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. Если учесть, что журнал выходит раз в два месяца, это означает, что в каждом номере было опубликовано несколько статей академика Трухачёва.
Но не RJPBCS единым. Владимир Иванович активно публикуется и в черногорском Montenegrin Journal of Economics — но с чужими текстами. Вот, скажем, статья В. И. Трухачёва и соавторов [6] — это перевод фрагмента кандидатской диссертации Т. Ф. Кибизова, защищенной в 2016 году (на сайте «Диссернета» можно посмотреть на дословно переведенные выводы [7]); среди авторов статьи [6] Тамерлан Фердинандович не числится. Такая же история с диссертацией Н. А. Мирошниченко 2013 года: дружный коллектив во главе с академиком Трухачёвым не взял Наталью Алексеевну с собой [8], хотя и перевел фрагменты ее автореферата вплоть до выводов [9].
Я должен признаться, что чего-то совсем не понимаю. Ну вот ты уже и академик, и ректор (Владимир Иванович пришел в Тимирязевку с поста ректора Ставропольского государственного аграрного университета), и депутат краевой думы. Зачем вот это всё? Зачем пятьдесят статей в сомнительном журнале? Зачем, словно студент-двоечник, тырить куски из чужих диссертаций и надеяться, что никто не заметит? Да, библиометрическое мракобесие вынуждает не очень сильные вузы наращивать вал показателей за счет публикаций в неразборчивых изданиях. Но самому-то ректору зачем мараться? Ведь теперь сомнения вызывают не только эти последние статьи, но и все указанные на сайте Тимирязевской академии «667 научных работ, 41 монография… 62 патента на изобретения, 13 авторских свидетельств Государственной комиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений и 23 свидетельства об официальной регистрации программ ЭВМ» [10].
И очень хочется спросить руководство Минсельхоза. Это такой закон природы, что главным сельскохозяйственным вузом страны должен руководить научно недобросовестный человек? Редакция направляет текст этой статьи в министерство и просит рассматривать его как официальный запрос.
Михаил Гельфанд
- dissernet.org/expertise/zolinagd2007.htm
- media2.ranepa.ru/broadcast/wdisser/watch/?channel=dissertations2012/2012.12.25.zolina.flv
- Цветков А., Мухин О. Защита с нападением: Диссертационный совет ВГУ отклонил работу вице-губернатора Краснодарского края. Коммерсантъ (Ростов) № 69 от 18.04.2015.
- Коллективу Тимирязевки представили нового руководителя — В. И. Трухачева. 19.11.2019.
- rosvuz.dissernet.org/person/98705
- Trukhachev V. I., Sklyarov I. Y., Sklyarova Y. M., Mazloev V. Z., Volkogonova A. V. Features of Investment Activity in Agriculture in the South of Russia and Ways of its Activation. Montenegrin Journal of Economics. 14(1): 171–184 (2018). doi: 10.14254/1800-5845/2018.14-1.13
- wiki.dissernet.org/wsave/Montenegrin_Journal_of_Economics_2018_1_1publ.html
- Trukhachev V. I., Sklyarov I. Y., Sklyarova Y. M., Gorlov S. M., Volkogonova A. V. Monitoring of Efficiency of Russian Agricultural Enterprises Functioning and Reserves for Their Sustainable Development. Montenegrin Journal of Economics. 14(3): 95–108 (2018). doi: 10.14254/1800-5845/2018.14-3.17
- wiki.dissernet.org/wsave/Montenegrin_Journal_of_Economics_2018_3_1publ.html
- timacad.ru/phone/contact/1670