Виктор Малеев: Я дал бы уханьскому коронавирусу еще два месяца

Коронавирус демонстрирует стабильный рост1. Китайский гость проник уже в 23 страны мира, и Россия не стала исключением. Всем хочется узнать, как будет шагать новый вирус по планете — семимильными шагами или нет. Алла Астахова спросила об этом советника директора ЦНИИ эпидемиологии по научной работе, академика РАН Виктора Малеева.

— Виктор Васильевич, эпидемия коронавируса нарастает?

— Пока темпы значительные: до 20% новых подтвержденных случаев в день, в основном в границах провинции Хубэй, административным центром которой является Ухань. При этом инфекция явно не достигла пика. Значительный потенциал ее развития — люди, которые не обследованы. Таких подавляющее большинство. Население Уханя с прилегающими большими городами составляет 19 миллионов. А обследованы около 150 тыс. человек. Инфекция появилась в начале декабря, и лишь 10 января выделили вирус. С этим связаны задержки — на первых порах трудно было делать диагностику. Сейчас в Китае проводят анализ примерно 4 тыс. человек в день. Но этого мало.

— Как связан нынешний вирус с обычными коронавирусами, вызывающими насморк у детей?

— Все они относятся к семейству Coronaviridae — этих вирусов известно сейчас около 30. Больше всего коронавирусов у животных, особенно у летучих мышей. Открыто до шести коронавирусов, поражающих человека. Мы знаем коронавирусы, которые часто бывают у детей. Они не вызывают большой летальности и известны в основном респираторными и гастроинтестинальными проявлениями. Из тех коронавирусов, что вызывают у людей тяжелые патологии, первым появился вирус SARS, тяжелого острого респираторного синдрома (или ТОРС). Вспышка протекала кратковременно и бурно, в течение 6–7 месяцев с 2002 года по 2003-й. Она началась в Китае, затем были заносы в другие страны, ведь азиатское население очень подвижно. Всего было около 8,5 тыс. инфицированных, из них умерли немногим больше 900 человек. Летальность составила приблизительно 11%. Потом SARS исчез. Никто не знает, почему он появился, и никто не может назвать причину его исчезновения. Когда инфекция прекращается, принято говорить: мы работали, боролись… Но у инфекций свои законы. Они могут появляться и исчезать вовсе не потому, что мы принимаем меры. Зато вирус MERS, ближневосточного респираторного синдрома, который, как и вирус SARS, относится к бета-коронавирусам, появившись в 2012 году, тлеет до сих пор. С 2012 года уже под три тысячи заболевших, около 800 умерших, летальность составила 35%. Он никуда не исчезает.

— Нынешний уханьский вирус тоже относится к бета-коронавирусам?

— Все эти три вируса очень близки — их гомологичность составляет почти 80%. Поэтому мы сейчас в ЦНИИ эпидемиологии пытаемся сделать комплексную тест-систему, где будет диагностика трех вирусов: уханьского, SARS и MERS.

— Много обсуждают способы передачи нового вируса…

— Часто слухи опережают истинную информацию. Реальная ситуация такова. Нет сомнений, что он передается от человека к человеку. По типичным проявлениям это респираторная инфекция. Ничего в ней особенного нет. Как и при всех респираторных инфекциях, со слизистой больного выделяются капельки. Они могут оставаться на разных поверхностях, поэтому возможен контактный путь передачи. Еще один вариант — фекально-оральный путь. Считается, что этот вирус достаточно нестойкий. На гладких поверхностях температуру больше 40 °C он не выдерживает. Поэтому рекомендуется как следует прогревать пищу.

— Как обнаруживают этот вирус?

— В основном с помощью ПЦР-диагностики. Есть экспресс-методы, дающие предварительный результат, но его обязательно потом проверяют. Берут у больных мазки из носоглотки и зева — в сыворотке крови возбудитель могут не обнаружить.

— Что происходит с людьми, получившими инфекцию?

— По основным признакам заболевание мало чем отличается от других респираторных инфекций. Особенно тяжело отличить его в период сезонного подъема гриппа, как сейчас. Температура 38–39°, кашель, рвота, затрудненное дыхание. Диарея приблизительно в 3% случаев. Во время вспышки SARS в детской среде встречалось до 30% диареи, но уханьским вирусом пока дети болеют мало. Недавно было сообщение из Китая — всего 9 детей. В основном этот вирус поражает людей после сорока. Инкубационный период составляет 1–14 дней, но сейчас китайцы сообщают, что бывает и до 20 дней в некоторых случаях. Сложно сказать, так ли это. Возможно, что происходит вторичное инфицирование. У вируса SARS инкубационный период был поменьше, до восьми дней. У вируса MERS тоже инкубационный период небольшой. Тяжелых больных, у которых пневмония, респираторный дистресс-синдром, при уханьском вирусе 20–22%. Основная масса переносит заболевание довольно легко.

— Известна летальность от нового вируса?

— Умерших пока в пределах 2% от всех, у кого подтверждена инфекция.

— А коэффициент передачи инфекции?

— Есть понятие — индекс контагиозности. Считается, что наиболее высокий индекс контагиозности при кори: около 12. При гриппе примерно 1,7. Для уханьского вируса индекс контагиозности примерно 2. То есть инфицированный человек может заразить двоих.

— Некоторые утверждают, что уханьским коронавирусом заражаются (и умирают от него) только китайцы…

— В Германии, США были заносы, и вирус прекрасно передавался от человека к человеку. Вообще, вспышка ксенофобии — это не то, что хотелось бы получить в результате нынешней эпидемии.

— Сторонники конспирологических теорий могут вам возразить: абсолютное большинство заболевших и умерших — китайцы…

— Скажу больше: 90% больных и умерших в Китае — в границах провинции Хубэй. В остальных провинциях мало заболевших. Даже в Пекине, где много народа. Мое мнение — по-видимому, инфекция в Ухане тлела давно. Но первоначально на нее не обращали внимание, уж очень симптомы обычные.

— Знаю, что вы участвовали в работе над временными клиническими рекомендациями по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции…2

— Здесь были сложности. Считается, что при этой инфекции нет специ­фического лечения. Понятно, почему: ее обнаружили всего месяц назад. Провести за такой срок исследования невозможно. Всемирная организация здравоохранения по этому вопросу пока не определилась. Китайцы сейчас применяют до 30 препаратов. Из чего мы исходили, составляя отечественные рекомендации? Нынешний вирус на 80–90% гомологичен вирусу SARS. Мы рекомендовали использовать те препараты, которые были в рекомендациях по лечению SARS. Конечно, важна еще интенсивная терапия в случае отека легких. С этим тоже проблемы — у нас не везде хватает современных дыхательных аппаратов. Кроме того, применяют экстракорпоральную оксигенацию, чтобы бороться с гипоксией. Понятно, что еще нужны препараты, которые применяют при инфекционно-токсическом шоке.

— Можете сказать, как в ближайшем будущем поведет себя коронавирус?

— Это острая вспышка инфекции. Такая же острая вспышка была при SARS. Существует закономерность: острые инфекции набирают потенциал, а потом идут на спад. Например, эпидемия гриппа — набирает силу и обязательно прекращается. Сейчас корнавирус еще набирает потенциал, вспышка не достигла пика. Я дал бы уханьскому коронавирусу еще два месяца, потом распространение инфекции, видимо, будет уменьшаться. Точнее трудно сказать.

Виктор Малеев

Беседовала Алла Астахова

alla-astakhova.ru/sarskij-brat-2/

См. также интервью с Сергеем Нетёсовым, бывшим зам. директора по науке «Вектора», членкором РАН, зав. лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета.

1 Отличная карта для отслеживания вируса здесь: bit.ly/2ut0h7O (или gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/)

2 rosminzdrav.ru/news/2020/01/30/13236-vremennye-metodicheskie-rekomendatsii-po-profilaktike-diagnostike-i-lecheniyu-novoy-koronavirusnoy-infektsii-2019-ncov

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