Физиология растений на морозе

05.11.2019 / № 291 / с. 4–5 /  Евгений Лысенко /  Выборы в РАН / 426 просм., 426 — сегодня /  Комментариев нет
Евгений Лысенко (ippras.ru)
Евгений Лысенко (ippras.ru)

Перед нынешними выборами новых членов Российская академия наук обнародовала список кандидатов. На страницах ТрВ-Наука уже прозвучала критика, основанная в основном на сличении текстов. Списывание — грех серьезный, но не единственный. Присмотримся к тем, кто не списывал.

Десять лет назад мне довелось побывать в Апатитах и Полярно-альпийском ботаническом саде-институте (ПАБСИ) КНЦ РАН. Непрекращающийся день всю неделю, снег в июне и пальмы, укрытые лишь стеклом теплицы за полярным кругом — незабываемые впечатления от этой поездки. Сотрудники ПАБСИ принимали годичное собрание Общества физиологов растений (ОФР) 2009 года. Нас встречали, сопровождали, всё показывали. Сотрудники ПАБСИ рассказывали о своей работе. Директор ПАБСИ — Владимир Константинович Жиров — делал пленарный доклад. Мне это доклад показался слабым, содержащим некоторые логические неувязки. Доклады других сотрудников ПАБСИ сгладили это впечатление. С тех пор я не встречал В. К. Жирова, зато много читал о нем. Не много найдется членов РАН, о которых ТрВ-Наука писал чаще.

От православной систематики до Охранной грамоты
В. К. Жиров. Фото с сайта af.mstu.edu.ru
В. К. Жиров. Фото с сайта af.mstu.edu.ru

К тому моменту Жиров уже опубликовал серию статей, которые были названы «православной систематикой». С конца 2009 года появляются заметки в ЖЖ [1, 2, 3], одна из которых была опубликована на сайте РАН и в журнале «Философия науки» [4]. В 2010 году в ТрВ выходит статья с красноречивым названием «Грехопадение ботаники» [5]. Эти тексты спокойно и подробно объясняют, почему так делать нельзя. Что ученый вполне может быть верующим, но должен быть аккуратным в аргументации и не должен приносить веру в науку. «Насколько я могу судить, В. К. Жиров не просто мечтает о патронаже РПЦ над наукой, но и достаточно активно внедряет его в ПАБСИ… появление часовни в ботаническом саду и проведение в ней богослужений, а также креста на эмблеме сада уже вызвали напряженность в коллективе… Опасения внушает… сам факт официального участия учреждения РАН в организации креационистского семинара» [5]. В этой статье приводится и письмо, направленное руководителями Русского ботанического общества в отделение биологических наук РАН (письмо, кажется, осталось без ответа).

«Чудеса» на этом не прекратились. В следующие годы членкор Жиров одобрил передачу заповедных земель национального парка «Хибины» горнодобывающей компании [6], поссорился с институтской молодежью [7] и вовлек ботаников и физиологов растений в реабилитацию «лиц, страдающих нервными и психическими расстройствами… в рамках бюджетной темы „Развитие коллекционных фондов ­ПАБСИ…“» [8]. Он попытался оправдаться [9], а затем занялся разгромом наиболее продуктивной лаборатории в ПАБСИ [10].

«…Сотрудники Лаборатории флоры и растительных ресурсов обратились к коллегам с просьбой о помощи. Реакция была быстрой: руководству ПАБСИ были отправлены письма из трех десятков ботанических учреждений, в том числе из Ботанического института им. В. Л. Комарова в Санкт-Петербурге, Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина в Москве и Ботанического сада-института ДО РАН во Владивостоке» [10]. Это не остановило Жирова. Пришлось этим заниматься Общественной комиссии РАН по контролю в сфере науки. В сжатые сроки с использованием базы и регламентов «Корпуса экспертов» была проведена внеочередная экспертиза (единственная до сих пор) лаборатории, оказавшейся в опасности [11]. В числе экспертов был один из ведущих сотрудников нашего института. По результатам экспертизы лаборатории была выдана «Охранная грамота».

Всё это рисует довольно неприглядную роль В. К. Жирова в работе возглавляемого им института. Но мне могут возразить, что в члены РАН выбирают не директоров, а ученых. Да и с недавних пор он не директор, а научный руководитель ПАБСИ [12]. Что ж, давайте попытаемся понять, какой он ученый.

Великолепная шестерка

И оппоненты, и защитники Жирова указывают на то, что он не ботаник, а физиолог растений. На это указывают темы его диссертаций (кандидатская «Перекисное окисление липидов растений при действии низких температур», 1983 год; докторская «Физиолого-биохимические основы приспособления и возрастная изменчивость растений в условиях Кольского Севера», 1997 год) [13]. И это прямо написано в его характеристике кандидата: «Жиров В. К. — специалист в области физиологии и биохимии растений, автор 250 научных работ…» [14]. «Корпус экспертов» отслеживает публикации и цитирование всех статей и цитирований членов РАН в Web of Science (WoS), включая неявные. По этим данным в базе WoS есть 6 статей В. К. Жирова, которые процитированы 69 раз (1 за последние 7 лет), индекс Хирша 4. Анализ, проведенный Indicator.ru и eLibrary.ru в базе РИНЦ, насчитал у В. К. Жирова 25 статей и 125 цитирований, индекс Хирша 4 [15]. Добротные российские естественно-научные журналы, как правило, входят в основную базу WoS; база же РИНЦ часто критиковалась за множественные неточности и наполнение некачественными источниками. Поэтому я изучил статьи В. К. Жирова, входящие в WoS Core Collection.

Первая из них — обстоятельная статья в журнале «Физиология растений». Это исследование продолжает аргументацию того, что при заморозках в листьях растений усиливается перекисное окисление липидов (ПОЛ). Действительно интересные результаты — зависимость интенсивности ПОЛ от состава атмосферы (воздух, чистый кислород, вообще без кислорода) — в статье описываются на уровне выводов, цифры не приведены [16]. Открытий нет, но работа полезная и впоследствии самая цитируемая.

Вторая статья [17] является выжимкой из предшествующей статьи [16], опубликованной в европейском журнале. В «европейской» статье Table I является сокращенной версией Таблицы 1, Fig. 2, по-видимому, переделанная Таблица 2, Table II, по-видимому, переделанный Рисунок 2 («по-видимому», так как трудно однозначно установить соответствие рисунка и таблицы). Fig. 1 является, по-видимому, результатом экспериментальной доработки Рисунка 1 и выглядит значительно убедительнее прототипа. Добавлено измерение параметра «выход электролита». Данные приведены только в тексте и не смотрятся органично в логике работы. Возможно, эти простые измерения сделаны по настоянию рецензента. Интересно, что в советском журнале исследователи утверждают, что измеряли малоновый диальдегид (1982), а в европейском честно пишут TBARS («нечто-реагирующее-с-тиобарбитуровой-кислотой») (1983). Исходная статья [16] имеет англоязычную версию (Sov. Plant Physiol., p. 794–800), однако она столь труднодоступна, что ее цитируют, переводя на английский русское название, с нумерацией страниц (1045–1052) русскоязычной версии. Поэтому советская практика — опубликовать сперва «здесь», а потом «там» — имела смысл и осуждению не подлежит. Но эти две публикации являются одной статьей.

В списках литературы можно найти ссылки на другие статьи с соавторством Жирова и Мерзляка, опубликованные в труднодоступных русскоязычных источниках («Научн. докл. высш. школы»; «Итоги науки и техники»; сборники, выпущенные в Апатитах). Эти работы выполнены в сфере исследований Марка Нисоновича Мерзляка (ПОЛ у растений), под неформальным руководством которого В. К. Жиров делал свою кандидатскую диссертацию (по свидетельствам сотрудников кафедры; в автореферате указан руководитель Л. В. Кузнецов, третий соавтор в первой статье). Можно предположить, что лучшие результаты опубликованы в специализированных международных журналах [16, 17], а остальные — в неспециализированных, ныне почти недоступных и не входящих в базу WoS.

Третья публикация (2000) является развернутыми тезисами международной конференции [18]. Две страницы текста и две маленькие таблицы, демонстрирующие, что один из факторов, по-видимому (контроль отсутствует), влияет слабо, другой не влияет, а вместе они влияют сильно. Работа слабовата даже для постера и не имеет явного отношения к ПОЛ.

Четвертая и пятая публикации — в «Докладах Академии наук» [19, 20]. Эти статьи относятся к сфере исследований Н. К. Белишевой (она делала доклад на собрании ОФРа в 2009 году, и он меня заинтересовал). В списках цитирования можно найти еще одну статью за авторством Н. К. Белишевой и В. К. Жирова [21], которую WoS почему-то не видит. Все эти статьи посвящены поиску корреляций между интенсивностью космических лучей и биологическими процессами. Они любопытны, но не имеют доказательной силы как любые корреляции per se. Так в [19] исследователи находят сильную корреляцию слияния клеток in vitro как с интенсивностью потока нейтронов, так и с атмосферным давлением. Критерием слияния клеток избрано наличие многоядерных клеток, однако много­ядерность может возникать и при кариокинезе без цитокинеза. Этот цикл работ не имеет отношения к растениям. Работа 2005 года [19] анализирует слияние клеток животных в культуре in vitro. У растений этому препятствует мощная клеточная стенка. Слияния клеток у растений наблюдаются в очень ограниченных случаях и сопровождаются специфическим ограничением роста клеточной стенки, либо ее локальным удалением. Работа 2006 года анализирует влияние на клетки крови [21]. Работа 2009 года анализирует изменение температуры воды и опубликована в секции «геофизика» [20]; эти результаты позднее опровергались [22]. Можно лишь предполагать, зачем в списке соавторов присутствует член РАН, не являющийся специалистом по клеткам животных и свойствам воды. В статье [20] есть утверждение, что анализировалось влияние космических лучей на растения, но читатель отсылается к статьям [19, 21], тезисам конференций и сборнику, опубликованному в Апатитах. В любой случае сам Владимир Константинович не относит их в сферу своей компетенции и не ставит их себе в заслугу [13, 14].

Шестая публикация (2015) является краткими тезисами доклада на международной конференции [23]. Нормальное экологическое исследование без открытий.

А за пределами списка WoS?

Профильным для российского физиолога растений является журнал «Физиология растений». Сайт Springer представляет журнал Russian J Plant Physiology, представляющий собой англоязычную версию «Физиологии растений». Статьи здесь начинаются с ноября 2000 года. Поиск по Zhirov не дает ни одной статьи с авторством В. К. Жирова, зато выдает 19 статей, которые цитируют его более ранние статьи, т. е. находит его фамилию. Для сравнения: поиск по Merzlyak выдает 8 статей Марка Нисоновича как автора.

Для физиологии растений как для экспериментальной биологической дисциплины характерно стремление публиковать работы в уважаемых специализированных журналах. Возможна ли такая ситуация, что исследователь сделал хорошие работы и опубликовал их в «плохих» (малоизвестных, трудно доступных) изданиях? Теоретически, да. Коллегам об этих работах можно рассказывать на конференциях. Владимир Константинович входит в состав руководителей ОФРа, однако, за последние десять лет я его видел лишь на одном собрании ОФРа — том самом, в ПАБСИ. Я писал выше, что его доклад мне показался слабым. Я активно участвовал в большинстве этих собраний и интересовался теми немногими, которые пропускал. Похоже, что и на конференциях профильного общества он свои работы не показывал. Поправьте меня, если я что-то пропустил.

Я заглянул на личные страницы Жирова в ПАБСИ [13] и на странице кандидата в члены РАН [14]. Там сказано, что он:

1) разработал концепцию триггерной роли свободнорадикального окисления мембранных липидов как механизма, связывающего функции роста, покоя и старения и определяющего стратегию адаптаций растений [13, 14];

2) доказал существование альтернативного механизма синтеза ингибирующих гормонов при окислительном распаде желтых кислород-содержащих пигментов [14];

3) решил проблему быстрого ингибирования роста растений при экстремальном снижении температур [14];

4) разработал новые методы диагностики стресса растений, нашедшие применение в… Мурманской области [13].

Заявления весомые, но непонятно на чем они основаны. В его статьях в журналах WoS этого нет. Все столь большие открытия опубликованы в «мурзилках» и не докладывались на конференциях профильного общества? Давайте сравним, что бывает, когда российский биолог растений получает действительно существенный результат. В начале века Елена Вознесенская (БИН РАН) в сотрудничестве с учеными из США обнаружила, что С4 тип фотосинтеза может протекать внутри одной клетки. Это открытие она опубликовала в хороших журналах, сделала доклад на съезде ОФРа в 2003-м, а в следующем году вышел ее обзор в топовом Annual Review [24]. В 2011 году сотрудники нашего института — профессор Георгий Романов и его ученик Сергей Ломин — вместе с японскими [25] и немецкими [26] учеными показали, что рецепторы одного из гормонов растений находятся не там, где привыкли думать (не во внешних, а во внутренних мембранах клеток). И это открытие сильно изменило представление о всей передаче сигнала этого гормона в растениях. Они докладывали эту работу неоднократно, в том числе на съезде ОФРа в 2015 году. В прошлом году опубликовали обзор в очень хорошем журнале [27]. Вознесенская и Романов изменили наши представления о молекулярных и клеточных механизмах физиологии растений. Их открытия в мире знают, обсуждают, цитируют; я рассказываю о них на лекциях студентам. Но их не выдвигают в члены РАН. Правда, в отличие от Жирова, им не довелось быть директорами.

Итого

Фактически для международного сообщества биологов растений достижения В. К. Жирова сводятся к одной добротной статье [16, 17]. Этой статьи и набора других в малодоступных и не специализированных журналах должно быть достаточно для защиты нормальной кандидатской работы. Однако с этим научным фундаментом В. К. Жиров защитил докторскую, стал членкором, а сейчас выдвигается в действительные члены РАН.

После осознания этого факта сразу вспоминается история поручика Киже. А затем возникает вопрос: как много таких членов-корреспондентов в отделении биологических наук РАН? А академиков?

При удаленном анализе кейс В. К. Жирова выглядит как «честная малорезультативность». Как большой местечковый начальник он мог бы заставлять включать себя в соавторы работ, к которым не имел отношения. В ­ПАБСИ есть активно публикующиеся исследователи [28]. Тогда говорить о его малом вкладе было бы гораздо труднее. История с насаждением православия, кажется, всё же завершилась после критической публикации. Способствование реабилитации людей с психиатрическими нарушениями должно вызывать симпатию. Однако «в рамках бюджетной темы» этим должны заниматься не растеники, а медики и педагоги. Одобрение передачи земель заповедника может быть результатом прессинга и некомпетентности в конкретных вопросах. За грань относительно добросовестного поведения выходит лишь история с попыткой разгрома лаборатории Константиновой. Кейс Жирова далеко не худший из возможного в нашей науке, особенно региональной.

Евгений Лысенко,
канд. биол. наук, ст. науч. сотр. Института физиологии растений РАН

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