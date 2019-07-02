ТрВ № 13 (282) за 2019 г.: Насколько легитимен новый состав ВАК?

02.07.2019 / № 282 /  Выпускающие редакторы: Алексей Огнёв и Мария Молина /  Архив / 197 просм., 197 — сегодня /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 282 от 2 июля 2019 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Наследники Эйнштейна
Александр Петров повествует о модификациях Общей теории относительности — стр. 4−5

Катастрофа бронзового века
Александр Сафронов предлагает расшифровку надписи Рамсеса III — стр. 6

Отростки сердца, или Синдром падшего Адама
Развернутое интервью с переводчицей Татьяной Баскаковой о египтологии и экспериментальной немецкой прозе — стр. 7−9

Клеточные ядра в необычной роли
Репортаж о лекции Наримана Баттулина в клубе «Арт П.А.Б.» в новосибирском Академгородке — стр. 10

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