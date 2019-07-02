Троянская война: взгляд из Египта

Из древнеегипетских надписей времени Рамсеса III мы знаем, что в конце II тыс. до н. э. на древнем Ближнем Востоке произошло нечто из ряда вон выходящее. Некие загадочные «народы моря», как повествуют надписи этого фараона в его заупокойном храме в Мединет-Абу, огнем и мечом прошли по Анатолии, Сирии и Кипру и подошли к границам египетских владений в Азии. «Они шли, и пламя занималось впереди них по направлению к Земле Возлюбленной (то есть Египту)… Наложили они длань свою на страны до круга земли. Сердца их были тверды и уверены: „Наши замыслы сбудутся!“» — так египетская надпись мрачно описывает захватчиков и их разрушительную деятельность. Какое отношение эти тексты имеют к Троянской войне, спросите вы, учитывая расстояние между балканской Грецией, Северо-Западной Анатолией и Египтом?

Дело в том, что во второй половине II тыс. до н. э. территория Эгеиды, Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока — т. е. земли от Греции и Анатолии до Египта и Сирии — представляла собой общее экономическое пространство, где происходил интенсивный обмен сырьем и техническими идеями. Поэтому греки были, конечно, известны египтянам по торговым и дипломатическим связям. Нет ничего удивительного, что Рамсес III и его дипломатическое ведомство пристально следили за далеким эгейским севером, где и зародилось цунами «народов моря», которое в мгновение ока стерло с лица земли казавшиеся непоколебимыми Хеттское царство и прочие более мелкие государственные образования Анатолии и Сирии.

Среди тех «народов моря», которые зафиксированы в древнеегипетских источниках, встречаются названия, недвусмысленно указывающие на этнонимы, знакомые нам по гомеровскому эпосу. Это JKWŠ («акайваша») и TNJW («дануна») — народы, известные нам по хеттским и аккадским записям как аххиява и дануна и представленные в гомеровском эпосе как ахейцы и данайцы. Данные раскопок такому толкованию не противоречат: в ряде мест Анатолии и Леванта после слоя разрушений, ассоциируемых с «народами моря», появляется позднеэлладская керамика. Так что древние греки были среди тех, о ком египтяне упоминали фразой «северные чужеземные нагорья, которые на островах их». В египетских надписях времен Рамсеса III мы находим и упоминание филистимлян (древнеегип. PLST — «пелесет»), известных нам по библейским текстам. Видимо, они являются «пеласгами» греческой эпической традиции, поскольку в греческих источниках зафиксировано существование формы имени Зевса Пеласгического, которое звучит «Пеластике» вместо «Пеласгике», и название стены афинского акрополя — «Пеластикон» вместо «Пеласгикон».

Ранее считалось, что именно «народы моря» ответственны за разрушения, фиксируемые на рубеже II и I тыс. до н. э. в центрах Восточного Средиземноморья. Но в последние годы постепенно становится ясным, что коллапс бронзового века должен был иметь целый комплекс причин. Вероятно, к этой катастрофе, совершенно изменившей политико-экономический облик древней Малой Азии и Ближнего Востока, причастны не только военные действия, но и климатические изменения, такие, например, как засуха, приводившая к голоду, а также, возможно, геологические (землетрясения, разрушавшие города) и политические (миграции народов в более благополучные регионы) проблемы, считает профессор Эрик Клайн из Университета Джорджа Вашингтона, директор Капитолийского археологического института, автор книги 1177 BC: The Year Civilization Collapsed [1].

Однако, как указывает ст. науч. сотр. Института востоковедения РАН ­Александр Сафронов, в надписях Мединет-Абу содержится возможное доказательство разрушения Трои, которое, по его мнению, следует связывать с началом миграций части «народов моря». На этой неделе в Санкт-Петербурге, в Институте лингвистических исследований РАН, прошла конференция «Индоевропейское языкознание и классическая филология — XXIII» (Чтения памяти И. М. Тронского), на которой Сафронов представил свое чтение этой лакуны надписи 5-го года правления Рамсеса III, позволяющее разрешить проблему [3]. «В 2006 году я опубликовал статью в «Вестнике древней истории», — рассказывает он, — в которой рассмотрел фрагмент надписи 5-го года правления Рамсеса III в его заупокойном храме в Мединет Абу о победе египтян над «народами моря» в 1193 году до н. э. [6]. Согласно моей реконструкции, фраза выглядела первоначально следующим образом (рис. 1).

Я предположил, что в лакуне в конце строки 51 располагался этноним турша, а всю фразу восстановил как (51) jry ḫȝs.wt mḥ.t.wt nwṯ m ḥˁ.w=sn m Prst. w Ṯkk[r.w] [Trš.w] (52) fdḳ=w [tȝ]=sn jw bȝ=sn skm (.w). Этот фрагмент был переведен мной так: «(51) Затрепетали северные чужеземья в телах их, а именно пелесет, текер [и турша]. (52) Разорили землю их, пришел их дух к концу», причем я рассматривал фразу fdḳ=w [tȝ]=sn jw bȝ=sn в начале строки 52 как самостоятельное безличное предложение [4].

Данный отрывок надписи Рамсеса III, как я полагал и полагаю, чрезвычайно важен в исторической перспективе, поскольку содержит единственное упоминание причины миграций трех племен «народов моря» в начале XII века до н. э., а именно войну, разорившую их родину. Впоследствии я неоднократно обращался к переводу этих строк [4, 5, 6], так как слабым местом высказанной мной гипотезы было отсутствие непосредственно в текстах Мединет-Абу примеров безличной формы sḏm=f с местоимением-суффиксом -w, хотя в египетских текстах Нового Царства она встречается [4: 79−80]. Сейчас я представил новые аргументы в пользу предложенного перевода и объяснение гипотезы о заполнении лакуны в конце строки 51″.

Далее историк объяснил, что «во всех известных примерах в текстах Мединет-Абу предлог -m вводит перечень, состоящий из трех и более личных имен или названий». Поэтому вряд ли именно в строке 51 надписи 5-го года Рамсеса III египетские писцы отступили от этого правила и поставили предлог -m только перед двумя этнонимами. В лакуне в конце строки 51 после фразы «m Prst. w Ṯkk[r.w] […]» следует восстанавливать еще один этноним, считает Сафронов, — и этот этноним может быть связан только с «народами моря». Встречающиеся вместе с пелесет и текер в надписи 8-го года Рамсеса III другие имена «народов моря» — дануна, вашаша и шакалуша — не подходят для заполнения лакуны по длине. «Фактически единственным именем, которое упоминается среди „народов моря“ в надписях Рамсеса III и подходит по количеству знаков для реконструкции этого места, является этноним турша», — говорит ученый. Турша могли для египтян ассоциироваться с текер, и поэтому не везде в древнеегипетских надписях мы встречаем это название.

Александру Сафронову удалось обнаружить в текстах Мединет-Абу два примера использования безличной формы sḏm=f с аффиксом -w, что позволяет верифицировать предложенный перевод строк 51−52. «Грамматически аргументированный перевод крайне важен для исторической реконструкции событий в Восточном Средиземноморье в конце позднебронзового века», — отмечает он. «Я уже показывал в своих работах, — говорит историк, — что племена пелесет, текер и турша с большой долей вероятности следует локализовать на северо-западе Анатолии, в Троаде, а этноним дануна, также упоминаемый в надписях Рамсеса III, сопоставлять с греками-данайцами [3]. Следовательно, из египетских надписей мы узнаем, что все эти племена оказываются на границах египетских владений в начале XII века до н. э. после некоей войны, опустошившей родину пелесет, текер и турша на северо-западе Анатолии! В свете этих фактов сообщение Рамсеса III приобретает необыкновенную значимость при его сопоставлении с греческой эпической традицией о великой войне под Троей, после которой часть греков и троянцев оказывается разбросанной по тем регионам Восточного Средиземноморья и Переднего Востока (Египет, Ливия, Палестина, Сирия, Юго-Восточная Анатолия, Кипр), где пролегли отмеченные пожарищами и разрушениями городов пути „народов моря“ в конце позднебронзового века».

Упоминание той же войны, которая привела к переселению части «народов моря» при Рамсесе III, возможно, содержится также в строках 34−35 надписи 8-го года правления, где говорится: «(Что до) чужеземий […] разрушение (?) к (?) городам их, опустошенных в один миг. Деревья их (и) люди их все превратились в пепел. (35) Они советовались со своими сердцами: „Куда нам (идти)?“. ­Пошли их вожди […на] спинах их к Земле Возлюбленной (Египту)» (MH I: Pl. 46: 34−35, анализ фрагмента приводится в [4: 81−83]). Любопытно, что гипотеза Сафронова подтверждается и данными археологии: в слоях разрушений рубежа XIII—XII вв. еков до н. э. городских центров Сирии, Палестины и Кипра была найдена так называемая «серая троянская» керамика, «прародина» которой, как следует уже из условного ее названия, располагалась в Троаде на северо-западе Анатолии. Археологи единодушно отождествляют ее с мигрантами из Троады, которые приняли участие в движении «народов моря». Также, если обратиться к данным греческой эпической традиции, можно констатировать сохранившиеся аутентичные истории о троянцах на Кипре и в Ливии, то есть в тех регионах, которые были охвачены миграциями «народов моря» в Восточном Средиземноморье и Северо-Восточной Африке.

Беседовала Мария Молина

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