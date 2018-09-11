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ТрВ №18 (262) за 2018 г.: Антропный принцип

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Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 262 от 11 сентября 2018 года в PDF

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Анонс номера

Жили-были три медведя
Как белые и бурые разделились миллион лет назад — стр. 3

«Как я провел лето»
Традиционная тема сентябрьского школьного сочинения — в исполнении ученых и научных журналистов — стр. 4–6

Граффити как способ завлечь в науку
Репортаж Юлии Черной о фестивале «Графит науки — 2018» в новосибирском Академгородке — стр. 8–9

Обнинские марсиане
Алексей Мельников вспоминает о советских космических ядерщиках — стр. 10–11

Приходите, тараканы…
Странная анкета для российской научной диаспоры — стр. 12

Космическая утечка
Александр Хохлов о скандальной ситуации с отверстием в российском «Союзе» — стр. 16

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