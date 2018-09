Сказка о трех медведях

Десятки тысяч лет назад по просторам Евразии бродили не только представители трех ветвей Homo sapiens, но и три вида медведей: бурые, белые и пещерные. Как показывает анализ древних и современных геномов, взаимоотношения между ними не уступают в запутанности и непредсказуемости мыльной опере, разыгранной денисовцами, кроманьонцами и неандертальцами [1].

Судя по ядерным геномам, белые и бурые медведи разделились примерно 400 тыс. лет назад. Или 4 миллиона — оценки в статьях расходятся, потому что после этого происходила гибридизация, причем, видимо, неоднократно. Надо думать, наиболее надежной следует считать оценку 1,1 млн лет, полученную по Y-хромосомам, на которые не влияет рекомбинация и для которых не заметно признаков интрогрессии. Как бы то ни было, все ныне живущие белые медведи по материнской линии являются потомками бурой медведицы, жившей где-то в Ирландии 40 тыс. лет назад: митохондриальные геномы у белых медведей такие же, как у бурых, а собственные митохондрии были утеряны, они сохранились лишь у древних белых медведей из вечной мерзлоты и, возможно, у бурых медведей с островов Адмиралтейства (это означает, что эти бурые медведи по материнской линии потомки бурой прапрабабушки) [2].

Но это, конечно, еще не всё. Только что группой ученых из Потсдамского университета в Германии и Калифорнийского университета Санта-Круза в США (а также из Италии, Австрии, Испании, Грузии, Эстонии, Словении, Армении, Израиля и Ирландии) был опубликован анализ геномов древних пещерных медведей трех разных подвидов: Ursus spelaeus ingressus из Австрии и Испании (возрастом ~35 тыс. лет), U. s. eremus из другой австрийской пещеры (~72 тыс. лет) и U. s. kudarensis из Армении (~54 тыс. лет), а также бурого медведя из третьей австрийской пещеры (41 тыс. лет) и современных бурых медведей из нескольких европейских популяций [3] (заметим, что три подвида пещерных медведей были в свое время выделены путем анализа митохондриальных геномов [4]). Были также использованы опубликованные геномы белых и американских бурых медведей. Оказалось, что в геномах всех бурых медведей содержится 0,9–2,4% фрагментов, заимствованных из геномов пещерных медведей, исчезнувших 25 тыс. лет назад, при этом доля больше всего в геноме древнего бурого медведя — современника и земляка исследованных бурых.

Из-за не очень хорошего качества полученных геномов древних медведей практически неисследованным остается вопрос о функциональной роли сохранившихся у бурых медведей фрагментов пещерного медведя. Про неандертальские и денисовские аллели в наших геномах известно больше, хотя пока сделанные наблюдения достаточно отрывочны.

Ну и нельзя пройти мимо раздела «Благодарности». Помимо номеров грантов, там есть такое чудесное упоминание: “We thank the regional governments of Asturias and Castilla y Leуn, in Spain, for providing tissue samples of Cantabrian bears”.

М. Г.

