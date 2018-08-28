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Неравный брак

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Реконструкция неандертальских мужчины и женщины, Неандертальский музей, Меттман, Германия («Википедия»)

Реконструкция неандертальских мужчины и женщины, Неандертальский музей, Меттман, Германия («Википедия»)

Несколько десятков тысяч лет назад по Евразии бродили три — как сказать-то? разновидности? — людей: кроманьонцы — наши предки, которые вышли из Африки примерно 100 тыс. лет назад; неандертальцы, которые жили тут уже полмиллиона лет; и денисовцы, которых мы знаем только по небольшим костным фрагментам из Денисовой пещеры на Алтае и по четырем геномам, полученным анализом этих фрагментов.

Они скрещивались. В геноме каждого европейца и азиата есть примерно 2% неандертальских фрагментов; в геномах азиатов и жителей Океании — денисовские варианты (у папуасов — до 5%); неандертальские фрагменты есть в геноме денисовца, а кроманьонские — в геноме алтайского неандертальца из той же Денисовой пещеры, но не в геномах европейских неандертальцев. Но всё это были следы старых событий, случившихся за много поколений до индивидуумов, геномы которых мы изучаем. Самым близким к событию гибридизации был кроманьонец из Пештераку-Оасе в Румынии, который жил примерно 40 тыс. лет назад и был праправнуком (или, по крайней мере, прапрапраправнуком) неандертальца.

Обмен генами между неандертальцами и денисовцами (Nature)

Обмен генами между неандертальцами и денисовцами (Nature)

В статье, опубликованной группой под руководством Сванте Паабо из Института эволюционной антропологии (Лейпциг) в электронной версии Nature от 22 августа1, приведены результаты исследования генома (Денисовская 11), который оказался наполовину неандертальским и наполовину денисовским. Такое могло бы произойти, если бы индивидуум происходил из смешанной популяции, но это объяснение противоречит более тонкому генетическому анализу, проделанному в статье. Это была девушка, что ясно из анализа половых хромосом: покрытие Х-хромосомы прочитанными фрагментами не отличается от такового для аутосом, а следов Y-хромосомы не обнаружено; ей было как минимум 13 лет, что установили уже классическими антропологическими методами по структуре кости. Тем самым показано: это была дочь денисовца и неандерталки; именно так, потому что митохондриальный геном у нее был неандертальского типа, а митохондрии передаются строго по материнской линии. Реконструкция генома ее денисовского отца показала, что его предки еще раньше уже скрещивались с неандертальцами.

Все известные геномы денисовцев, включая геном нашего денисовского отца, происходят из одной популяции, несмотря на значительный разброс по времени — 60 тыс. лет. Впрочем, не совсем так: реконструированный геном денисовца, скрещивавшегося с предками папуасов, от них отличается; кстати, это показывает, что денисовцы населяли широкий ареал: и в самом деле, трудно представить себе миграцию в Океанию с заходом на Алтай. А вот геном неандертальской матери оказался больше похож на геном европейского неандертальца из пещеры Виндия в Хорватии, а не на геном алтайского неандертальца. А значит, неандертальцы осуществляли далекие миграции и представители разных групп сменяли друг друга в одной географической точке.

Если еще учесть, что денисовцы скрещивались с каким-то гоминином, отделившимся от нашей ветви более миллиона лет назад (и получили от него свои митохондрии), в геномах африканских пигмеев найдены фрагменты непонятного происхождения, а человек, живший в пещере Сима-де-Лос-Уэсос в Испании примерно 400 тыс. лет назад, по ядерному геному был ближе к неандертальцам, а по митохондриальному — к денисовцам, картина становится совсем сложной. Но уже ясно, что в двух из дюжины изученных древних геномов мы видим следы совсем недавних скрещиваний, и это доказывает, что такие скрещивания между представителями трех ветвей человека происходили часто. Почему же тогда эти ветви не слились? Похоже, что потомки от таких браков были менее жизнеспособны; в частности, сыновья от браков неандертальцев и кроманьонцев, видимо, были бесплодны.

Михаил Гельфанд

Для дальнейшего чтения

1. Гельфанд М. С. Геном неандертальца: открытые вопросы. Природа. 2016. № С. 27–35. https://goo.gl/UcBHT2

2. Гельфанд М. С. Новости о древних людях. Природа. 2016. № С. 38–43. http://trv-science.ru/uploads/MG_2016_11_38-43.pdf

3. Сернова Н. В., Гельфанд М. С. Истории, прочитанные в митохондриальных геномах: слоны, медведи, люди…  Природа. 2016. № 12. С. 10–17. https://goo.gl/9Mv5ii

1 Slon V., …, Pääbo S. The genome of the offspring of a Neanderthal mother and a Denisovan father. Nature. 2018. doi.org/10.1038/s41586–018–0455-x

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17 комментариев

  • Alexandre Urussov Alexandre Urussov:
    28.08.2018 в 10:05

    Как?! Не от Адама и Евы?

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    • Марина Джексенбаева:
      01.09.2018 в 16:57

      Вообще -то существование Адама и Евы не противоречит содержанию статьи. Обратите внимание на схему: до первого разделения, обозначенного желтым, род челвеческий был единым. И что там, в начале человеческой родословной?

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      • Пал палыч:
        03.09.2018 в 11:42

        а там ещё хвосты не отвалились 8-)))

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        • Марина Джексенбаева:
          03.09.2018 в 18:43

          Хвосты не отваливались. Они превратились в рудимент-копчик. У Вас, Пал палыч, такой маленький хвостик тоже имеется.

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          • Пал палыч:
            04.09.2018 в 11:22

            вот и я о том. а тогда «рудиментом» ещё за веточки хвататься могли 8./

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            • Марина Джексенбаева:
              04.09.2018 в 14:11

              Основной вопрос в том, с какого момента человек стал человеком. Если же рассматривать только биологическю эволюцию, то окажется, что прародитель человека-первая живая клетка. Банальность...

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              • Пал Палыч:
                04.09.2018 в 15:45

                Франкенштейна молодого смотрели? Того что мкл Брукс снял.

                Пока Монстр мычал и бурчал нечленораздельно, вся толпа с вилами да факелами его растерзать хотела.

                А вот как заговорил красноречиво, тут и выяснилось, что у монстра душа ранимая.

                И вообще он типа тоже. Человек.

                Так что, вначале было слово.

                Но шимпанзе, тот что знаками общается, только для глухонемых человек. А для англосаксов он человеком станет, когда «хэллоу» скажет

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  • Tatyana Shursha Tatyana Shursha:
    28.08.2018 в 10:27

    Только вчера эту парочку видела у церкви на паперти.

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  • Борис Шалютин:
    28.08.2018 в 22:41

    Есть распространенная и, кажется, неплохо аргументируемая точка зрения, что в период антропогенеза (так же, как у многих сохранившихся охотников-собирателей) между сообществами была абсолютная вражда, война всех против всех (а разные популяции — еще и языковой барьер). «Люди» — это только наши, все прочие нелюди. Из биологов это говорит, например, Дробышевский, кажется, также и Марков. Открытие скрещивания людей разных «разновидностей», особенно, регулярного, на первый взгляд, сильно ударяет по этой точке зрения. Интересно, удастся ли совместить одно с другим без экзотических фантазий на тему похищения невест и т.п.

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    • Марина Джексенбаева:
      29.08.2018 в 14:36

      В похищении невест нет ничего экзотического. И понятие «невеста» в данном случае весьма условно.

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      • Пал палыч:
        03.09.2018 в 11:45

        ну это очень сложно фантазировать... по паре найденных костей

        может кушали соседей, а может вместе вино пили...

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      • Борис Шалютин:
        10.09.2018 в 10:58

        Конечно, слово «невеста» здесь условно. Вопрос не в словах, а в сути дела. Нет ничего экзотического, если речь идет об одной культуре. А здесь — популяции разные (согласно статье), соответственно, культуры разные, в т.ч. языки. Не встречал ни одного приемлемого ответа на вопрос (собственно, и обсуждения), был бы очень рад его увидеть.

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  • Афонюшкин Василий:
    07.09.2018 в 5:29

    если самки неандертальцев размножались эффективнее чем самцы (при скрещивании с кроманьонцами) то не означает ли сие что самцов убивали а самок насиловали? Сама склонность кроманьонцев к изнасилованиям в т.ч. неандерталок могла бы быть дополнительным фактором способствующим распространению генов кроманьонцев.

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    • Марина Джексенбаева:
      09.09.2018 в 17:52

      Насчет эффективности — это из статьи не следует. А по поводу поведения фигурантов по генетическим исследованиям ничего узнать нельзя в принципе.

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      • Афонюшкин Василий:
        10.09.2018 в 6:04

        предположение о меньшей жизнеспособности сыновей кроманьонцев могло быть сделано на основании меньшей представленности фрагментов Y хромосомы кроманьонцев в гибридном потомстве (другого варианта я не вижу и разве это не есть критерий эффективности размножения?). Но, помимо бесплодия и сниженной репродуктивной активности, вполне можно предполагать и социальные факторы, о которых я говорил выше. Аллельные варианты генов ассоциируемые с повышенной агрессивностью известны...

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