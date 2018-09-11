Космос

Космическая утечка

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Александр Хохлов

Александр Хохлов

В ночь с 29 на 30 августа центры управления полетами в Королёве и Хьюстоне зафиксировали падение давления атмосферы на борту Международной космической станции. Но будить экипаж до утра не стали, так как скорость утечки была небольшой.

30 августа потеря воздуха усилилась, и экипаж локализовал место негерметичности, по очереди закрывая модули и контролируя давление. Отверстие диаметром 2 мм было обнаружено в бытовом отсеке транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-09». Первоначальную версию о повреждении корабля микрометеоритом экипаж опроверг уже в 13:00 по Москве, указав, что отверстие в корпусе однозначно сделано сверлом. Заклеив его липкой лентой, они убедились, что именно оно и травит воздух [1, 2].

К полноценному ремонту экипаж смог приступить только после выяснения субординации на борту станции. Дело в том, что у международного экипажа из шести человек есть командир, основные функции которого — это руководство в случае чрезвычайных ситуаций, к которым как раз относится разгерметизация станции. Эндрю Фёйстел, командир основной экспедиции МКС-56, попросил повременить с заделкой отверстия в бытовом отсеке, чтобы операцию сначала смоделировали на Земле и выдали уже проверенные рекомендации.

ЦУПы быстро обсудили вопросы межсегментного взаимодействия, и ЦУП-М настоял, что в ТПК «Союз МС-09» главный — командир корабля, в данном случае Сергей Прокопьев, и дал указание проводить ремонт. Космонавты тщательно залатали течь с помощью марлевой салфетки с эпоксидкой. Атмосферу станции наддули до нужного давления кислородом из баллонов грузового корабля «Прогресс МС-09», и тем самым бортовой инцидент был бы исчерпан…

Если бы не громкие заявления руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Несомненно, за двадцатилетнюю историю МКС [3] были самые разные нештатные ситуации, иногда экипаж совершал ошибки, но никогда руководители Роскосмоса в СМИ не высказывались отрицательно о космонавтах, напротив, всё всегда замалчивалось, не выходило за пределы узкого круга специалистов.

В данном случае, не разобравшись с ситуацией, Дмитрий Олегович высказался весьма неожиданно: «…есть и другая версия, которую мы не отметаем, преднамеренное воздействие в космосе» [4]. Этих слов было достаточно, чтобы электронные СМИ стали выдавать материалы с громкими заголовками, мол, кто-то из космонавтов или астронавтов просверлил корабль. Масла в огонь подлил Максим Сураев, бывший космонавт, теперь депутат Государственной Думы, подтвердивший в интервью [5], что нельзя исключать инцидент на борту. Джинн был выпущен из бутылки.

В итоге пресс-служба Роскосмоса сделала официальное обращение к СМИ с просьбой воздержаться от публикации непроверенной информации и дождаться официального вердикта комиссии, которая расследует инцидент с нарушением герметичности в ТПК «Союз МС-09» [6]. Но было уже поздно, на следующий день вышло еще несколько материалов на эту тему. В Интернете начался флешмоб в защиту экипажа МКС-56, люди недоумевали, как можно было предположить, что кто-то из космонавтов оказался настолько неуравновешенным, как написали СМИ. В последнее время почти все космонавты на МКС ведут с помощью специалистов пресс-службы Роскосмоса аккаунты в социальных сетях, что привлекает внимание людей, повышает эмоциональный отклик [7, 8].

Источники в космической отрасли сообщили, что комиссия очень быстро исключила вариант того, что отверстие было сделано в космосе, уже очевидно, что инцидент произошел на Земле. Но оставим итоговые выводы комиссии, проводящей расследование.

Можно отметить один важный момент: Роскосмосу необходимо найти баланс между закрытостью, идущей из советского прошлого, и преждевременными заявлениями, особенно если это касается людей. Тем более что необходимо повышать престиж профессии космонавтов, набирать которых в России становится всё труднее [9].

Символично, что на эмблеме международного экипажа МКС-56 красуется голубь мира, подчеркивающий, что совместная работа в космосе должна примирить нас и на Земле.

Александр Хохлов,
популяризатор космонавтики,
член Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ

1. kosmolenta.com/index.php/1286—2018-09-04-iss-air-leak
2. www.ustream.tv/recorded/116848575
3. chrdk.ru/other/20-let-mks
4. ria.ru/science/20180904/1527770086.html
5. ria.ru/science/20180904/1527795798.html
6. www.roscosmos.ru/25477/
7. vk.com/olegmks
8. vk.com/prokopyev_iss
9. Рыжков Е., Хохлов А. Шанс воплотить мечту // ТрВ-Наука № 261 от 28 августа 2018 года.

Экипаж основной экспедиции МКС-56 (Эндрю Фёйстел, Олег Артемьев, Ричард Арнольд, Сергей Прокопьев, Александер Герст, Серена Ауньон-Чэнселлор). Фото NASA

Экипаж основной экспедиции МКС-56 (Эндрю Фёйстел, Олег Артемьев, Ричард Арнольд, Сергей Прокопьев, Александер Герст, Серена Ауньон-Чэнселлор). Фото NASA

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10 комментариев

  • Пал Палыч:
    11.09.2018 в 12:21

    «Роскосмосу необходимо найти баланс между закрытостью, идущей из советского прошлого, и преждевременными заявлениями»

    И не только Роскосмосу. Всех, кто ляпнет от балды — увольнять в тот же день. Сталин бы расстреливал на месте. Но мы, слава богу, живём в другую эпоху. Так что увольнять!

    А то прям волосы дыбом встают, когда почитаешь что тот или другой бюрократ ляпнет. В результате доверия к правительству — ноль.

    Нужны курсы специальные для руководителей, что и как можно говорить и в какой форме. Тренинг нужен серьёзный, причём ДО того, как человека на должность взяли.

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  • Алексей В. Лебедев:
    11.09.2018 в 19:04

    В Интернете патриоты уже вовсю пишут, что это американские астронавты просверлили, устроили диверсию.

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  • Павел Ахманаев, к.т.н.:
    11.09.2018 в 22:48

    Как мог оказаться руководителем Роскосмоса выпускник факультета журналистики МГУ? Как он может делать выводы о ЧП на МКС? Куда он приведёт Роскосмос? Как он мог оказаться куратором отечественного ВПК?

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  • Юрий Кирпичев:
    12.09.2018 в 1:33

    А мне нравится Рогозин! Как и Путин! Они прекрасные эвтанаторы.

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  • Пал Палыч:
    12.09.2018 в 7:49

    www.rbc.ru/society/12/09/...6f?from=newsfeed

    Однако.

    Похоже действительно американец дырочку просверлил.

    Нет, я не оправдываю заявление Рогозина. Такие вещи с высокой трибуны можно брякать, когда все факты уже железобетонные. А в данной ситуации слушок должен был пустить какой-нибудь заместитель третьего звена.

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  • павел:
    13.09.2018 в 9:48

    Как бы то ни было, но делать заявления, обвиняя космонавтов или астронавтов категорически нельзя! Вот когда сядут на землю — пожалуйста! Куда смотрит космическая медицина, психологи?! Это же прямая конфликтная ситуация на орбите! Мало того, что командное место делили, так теперь будут друг друга подозревать — работоспособность коллектива станции упадёт, не говоря уже о риске спровоцировать аварийную ситуацию! Рогозина уволить, Сураева заткнуть!

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  • Алексей В. Лебедев:
    14.09.2018 в 22:58

    Новые разъяснения:

    На МКС нет сверла, способного продырявить корпус «Союза», заявил источник.

    ria.ru/science/20180913/1528441083.html

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