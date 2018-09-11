Космическая утечка
В ночь с 29 на 30 августа центры управления полетами в Королёве и Хьюстоне зафиксировали падение давления атмосферы на борту Международной космической станции. Но будить экипаж до утра не стали, так как скорость утечки была небольшой.
30 августа потеря воздуха усилилась, и экипаж локализовал место негерметичности, по очереди закрывая модули и контролируя давление. Отверстие диаметром 2 мм было обнаружено в бытовом отсеке транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-09». Первоначальную версию о повреждении корабля микрометеоритом экипаж опроверг уже в 13:00 по Москве, указав, что отверстие в корпусе однозначно сделано сверлом. Заклеив его липкой лентой, они убедились, что именно оно и травит воздух [1, 2].
К полноценному ремонту экипаж смог приступить только после выяснения субординации на борту станции. Дело в том, что у международного экипажа из шести человек есть командир, основные функции которого — это руководство в случае чрезвычайных ситуаций, к которым как раз относится разгерметизация станции. Эндрю Фёйстел, командир основной экспедиции МКС-56, попросил повременить с заделкой отверстия в бытовом отсеке, чтобы операцию сначала смоделировали на Земле и выдали уже проверенные рекомендации.
ЦУПы быстро обсудили вопросы межсегментного взаимодействия, и ЦУП-М настоял, что в ТПК «Союз МС-09» главный — командир корабля, в данном случае Сергей Прокопьев, и дал указание проводить ремонт. Космонавты тщательно залатали течь с помощью марлевой салфетки с эпоксидкой. Атмосферу станции наддули до нужного давления кислородом из баллонов грузового корабля «Прогресс МС-09», и тем самым бортовой инцидент был бы исчерпан…
Если бы не громкие заявления руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Несомненно, за двадцатилетнюю историю МКС [3] были самые разные нештатные ситуации, иногда экипаж совершал ошибки, но никогда руководители Роскосмоса в СМИ не высказывались отрицательно о космонавтах, напротив, всё всегда замалчивалось, не выходило за пределы узкого круга специалистов.
В данном случае, не разобравшись с ситуацией, Дмитрий Олегович высказался весьма неожиданно: «…есть и другая версия, которую мы не отметаем, преднамеренное воздействие в космосе» [4]. Этих слов было достаточно, чтобы электронные СМИ стали выдавать материалы с громкими заголовками, мол, кто-то из космонавтов или астронавтов просверлил корабль. Масла в огонь подлил Максим Сураев, бывший космонавт, теперь депутат Государственной Думы, подтвердивший в интервью [5], что нельзя исключать инцидент на борту. Джинн был выпущен из бутылки.
В итоге пресс-служба Роскосмоса сделала официальное обращение к СМИ с просьбой воздержаться от публикации непроверенной информации и дождаться официального вердикта комиссии, которая расследует инцидент с нарушением герметичности в ТПК «Союз МС-09» [6]. Но было уже поздно, на следующий день вышло еще несколько материалов на эту тему. В Интернете начался флешмоб в защиту экипажа МКС-56, люди недоумевали, как можно было предположить, что кто-то из космонавтов оказался настолько неуравновешенным, как написали СМИ. В последнее время почти все космонавты на МКС ведут с помощью специалистов пресс-службы Роскосмоса аккаунты в социальных сетях, что привлекает внимание людей, повышает эмоциональный отклик [7, 8].
Источники в космической отрасли сообщили, что комиссия очень быстро исключила вариант того, что отверстие было сделано в космосе, уже очевидно, что инцидент произошел на Земле. Но оставим итоговые выводы комиссии, проводящей расследование.
Можно отметить один важный момент: Роскосмосу необходимо найти баланс между закрытостью, идущей из советского прошлого, и преждевременными заявлениями, особенно если это касается людей. Тем более что необходимо повышать престиж профессии космонавтов, набирать которых в России становится всё труднее [9].
Символично, что на эмблеме международного экипажа МКС-56 красуется голубь мира, подчеркивающий, что совместная работа в космосе должна примирить нас и на Земле.
Александр Хохлов,
популяризатор космонавтики,
член Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ
1. kosmolenta.com/index.php/1286—2018-09-04-iss-air-leak
2. www.ustream.tv/recorded/116848575
3. chrdk.ru/other/20-let-mks
4. ria.ru/science/20180904/1527770086.html
5. ria.ru/science/20180904/1527795798.html
6. www.roscosmos.ru/25477/
7. vk.com/olegmks
8. vk.com/prokopyev_iss
9. Рыжков Е., Хохлов А. Шанс воплотить мечту // ТрВ-Наука № 261 от 28 августа 2018 года.
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«Роскосмосу необходимо найти баланс между закрытостью, идущей из советского прошлого, и преждевременными заявлениями»
И не только Роскосмосу. Всех, кто ляпнет от балды — увольнять в тот же день. Сталин бы расстреливал на месте. Но мы, слава богу, живём в другую эпоху. Так что увольнять!
А то прям волосы дыбом встают, когда почитаешь что тот или другой бюрократ ляпнет. В результате доверия к правительству — ноль.
Нужны курсы специальные для руководителей, что и как можно говорить и в какой форме. Тренинг нужен серьёзный, причём ДО того, как человека на должность взяли.
В Интернете патриоты уже вовсю пишут, что это американские астронавты просверлили, устроили диверсию.
Как мог оказаться руководителем Роскосмоса выпускник факультета журналистики МГУ? Как он может делать выводы о ЧП на МКС? Куда он приведёт Роскосмос? Как он мог оказаться куратором отечественного ВПК?
А мне нравится Рогозин! Как и Путин! Они прекрасные эвтанаторы.
Однако.
Похоже действительно американец дырочку просверлил.
Нет, я не оправдываю заявление Рогозина. Такие вещи с высокой трибуны можно брякать, когда все факты уже железобетонные. А в данной ситуации слушок должен был пустить какой-нибудь заместитель третьего звена.
По поводу этой версии есть следующее высказывание:
nplus1.ru/blog/2018/09/12/unionhole
Блог дяди Вани из соседнего подъезда? Ну да. У него есть мнение.
Ну вы же понимаете, что такого рода аргументы обоюдоостры, уважаемый Пал Палыч из соседнего подъезда?
Как бы то ни было, но делать заявления, обвиняя космонавтов или астронавтов категорически нельзя! Вот когда сядут на землю — пожалуйста! Куда смотрит космическая медицина, психологи?! Это же прямая конфликтная ситуация на орбите! Мало того, что командное место делили, так теперь будут друг друга подозревать — работоспособность коллектива станции упадёт, не говоря уже о риске спровоцировать аварийную ситуацию! Рогозина уволить, Сураева заткнуть!
Новые разъяснения:
На МКС нет сверла, способного продырявить корпус «Союза», заявил источник.