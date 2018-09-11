Космическая утечка

В ночь с 29 на 30 августа центры управления полетами в Королёве и Хьюстоне зафиксировали падение давления атмосферы на борту Международной космической станции. Но будить экипаж до утра не стали, так как скорость утечки была небольшой.

30 августа потеря воздуха усилилась, и экипаж локализовал место негерметичности, по очереди закрывая модули и контролируя давление. Отверстие диаметром 2 мм было обнаружено в бытовом отсеке транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз МС-09». Первоначальную версию о повреждении корабля микрометеоритом экипаж опроверг уже в 13:00 по Москве, указав, что отверстие в корпусе однозначно сделано сверлом. Заклеив его липкой лентой, они убедились, что именно оно и травит воздух [1, 2].

К полноценному ремонту экипаж смог приступить только после выяснения субординации на борту станции. Дело в том, что у международного экипажа из шести человек есть командир, основные функции которого — это руководство в случае чрезвычайных ситуаций, к которым как раз относится разгерметизация станции. Эндрю Фёйстел, командир основной экспедиции МКС-56, попросил повременить с заделкой отверстия в бытовом отсеке, чтобы операцию сначала смоделировали на Земле и выдали уже проверенные рекомендации.

ЦУПы быстро обсудили вопросы межсегментного взаимодействия, и ЦУП-М настоял, что в ТПК «Союз МС-09» главный — командир корабля, в данном случае Сергей Прокопьев, и дал указание проводить ремонт. Космонавты тщательно залатали течь с помощью марлевой салфетки с эпоксидкой. Атмосферу станции наддули до нужного давления кислородом из баллонов грузового корабля «Прогресс МС-09», и тем самым бортовой инцидент был бы исчерпан…

Если бы не громкие заявления руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Несомненно, за двадцатилетнюю историю МКС [3] были самые разные нештатные ситуации, иногда экипаж совершал ошибки, но никогда руководители Роскосмоса в СМИ не высказывались отрицательно о космонавтах, напротив, всё всегда замалчивалось, не выходило за пределы узкого круга специалистов.

В данном случае, не разобравшись с ситуацией, Дмитрий Олегович высказался весьма неожиданно: «…есть и другая версия, которую мы не отметаем, преднамеренное воздействие в космосе» [4]. Этих слов было достаточно, чтобы электронные СМИ стали выдавать материалы с громкими заголовками, мол, кто-то из космонавтов или астронавтов просверлил корабль. Масла в огонь подлил Максим Сураев, бывший космонавт, теперь депутат Государственной Думы, подтвердивший в интервью [5], что нельзя исключать инцидент на борту. Джинн был выпущен из бутылки.

В итоге пресс-служба Роскосмоса сделала официальное обращение к СМИ с просьбой воздержаться от публикации непроверенной информации и дождаться официального вердикта комиссии, которая расследует инцидент с нарушением герметичности в ТПК «Союз МС-09» [6]. Но было уже поздно, на следующий день вышло еще несколько материалов на эту тему. В Интернете начался флешмоб в защиту экипажа МКС-56, люди недоумевали, как можно было предположить, что кто-то из космонавтов оказался настолько неуравновешенным, как написали СМИ. В последнее время почти все космонавты на МКС ведут с помощью специалистов пресс-службы Роскосмоса аккаунты в социальных сетях, что привлекает внимание людей, повышает эмоциональный отклик [7, 8].

Источники в космической отрасли сообщили, что комиссия очень быстро исключила вариант того, что отверстие было сделано в космосе, уже очевидно, что инцидент произошел на Земле. Но оставим итоговые выводы комиссии, проводящей расследование.

Можно отметить один важный момент: Роскосмосу необходимо найти баланс между закрытостью, идущей из советского прошлого, и преждевременными заявлениями, особенно если это касается людей. Тем более что необходимо повышать престиж профессии космонавтов, набирать которых в России становится всё труднее [9].

Символично, что на эмблеме международного экипажа МКС-56 красуется голубь мира, подчеркивающий, что совместная работа в космосе должна примирить нас и на Земле.

Александр Хохлов,

популяризатор космонавтики,

член Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ

1. kosmolenta.com/index.php/1286—2018-09-04-iss-air-leak

2. www.ustream.tv/recorded/116848575

3. chrdk.ru/other/20-let-mks

4. ria.ru/science/20180904/1527770086.html

5. ria.ru/science/20180904/1527795798.html

6. www.roscosmos.ru/25477/

7. vk.com/olegmks

8. vk.com/prokopyev_iss

9. Рыжков Е., Хохлов А. Шанс воплотить мечту // ТрВ-Наука № 261 от 28 августа 2018 года.

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