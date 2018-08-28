О разборчивости ученого
На страницах нашей газеты уже не раз анализировались псевдонаучные творения «антинорманистов». В своей новой статье историк-медиевист Олег Губарев размышляет над феноменом «эрзац-науки», бурно проявляющем себя на сайтах и в журналах. Пользуясь случаем, отметим, что в издательстве «Новое литературное обозрение» в 2018 году под научной редакцией и с обширными комментариями Олега Львовича вышла книга Андрея Амальрика «Норманны и Киевская Русь».
В ТрВ-Наука я уже писал [2] о проблеме раскола между научным сообществом историков-медиевистов и обществом — в частности, людьми, интересующимися историей, но не владеющими научным методом и не видящими разницы между научной монографией и книжках в ярких обложках под сенсационными заголовками.
Вал такой литературы растет вызывающими тревогу темпами. Однако есть еще одно явление, занимающее промежуточное положение между лженаучными писаниями фриков вроде А. Т. Фоменко, В. А. Чудинова, А. А. Тюняева и др. Это научные работы, выполненные на низком научном уровне, то, что я в своих публикациях называю «эрзац-наукой» [3], а А. Е. Мусин назвал «научным провинциализмом». К лженауке эти работы не отнести, так как внешне их трудно отличить от полноценных научных работ. В российской медиевистике это в основном работы историков-антинорманистов.
В связи с разросшимся количеством эрзац-научных диссертаций, статей в непрофильных и периферийных изданиях, далеко не соответствующих требованиям качественного научного исследования, возникла, на мой взгляд, серьезная этическая проблема. В Липецке антинорманисты регулярно участвуют в Бартеневских чтениях, в оргкомитет которых входит наиболее известный антинорманист Вячеслав Фомин, и используют эту площадку для публикации своих «гипотез». Там же, в Липецке, основной цитадели антинорманизма, начал выходить журнал, вроде бы не имеющий прямого отношения к медиевистике, под названием «Гуманитарные исследования Центральной России», в редколлегию которого вошли тот же В. В. Фомин и «шведский историк» Лидия Грот.
Начал выходить на основе краудфандинга научный журнал «Исторический формат», носящий откровенно антинорманистский характер. Фактически в нем печатаются авторы, работы которых не принимают к публикации серьезные научные издания и которые до настоящего времени публиковали свои опусы на печально известном сайте антинорманистов «Переформат.ру».
Антинорманисты используют любую возможность для приобретения научного статуса для своих опусов. Отдельные статьи антинорманистов появляются в журнале «Русин», поскольку в его редколлегию входит антинорманист В. И. Меркулов, состоящий в Академии ДНК-генеалогии, созданной лжеученым Анатолием Клёсовым [4]. (Замечу, что к чести журнала явное большинство публикаций выполнено всё же на высоком профессиональном уровне.) Целый телевизионный канал «РЕН ТВ» уже давно открыт для сенсационных «открытий» любых фриков, повествующих неискушенным телезрителям об одной лженаучной сенсации за другой. В последнее время подобного рода передачи иногда появляются и на телеканале «Культура» [5], что также вызывает тревогу.
Но удивление вызывает другое: в таком журнале, как «Исторический формат», состав редакции помимо явных антинорманистов входят и не стесняются публиковать свои работы авторы вполне профессиональных научных исследований. Конечно, до известной степени можно оправдать таких авторов тем, что они не разбираются в уровне публикаций, не относящихся к профилю их научных интересов. Однако такая неразборчивость вызывает некоторое недоумение. Неужели авторы, работы которых с удовольствием опубликует любой профильный научный журнал, не видят разницы, где и с кем рядом публиковать свои статьи?
Выполняющий огромную работу по выявлению фриков от науки «Диссернет» в данном случае бессилен, поскольку в публикуемых материалах нет плагиата и они формально отвечают всем требованиям к научной публикации.
То, что авторы, которые могли бы с легкостью опубликовать свои работы в любом научном историческом сборнике, предпочли публиковаться в сомнительном журнале, невольно наводит на мысль, что они солидарны с общим направление публикуемого журнала и не видят ничего страшного в том, что их работы появятся рядом со статьями, подготовленными на очень низком научном уровне.
Разумеется, свобода печати и свобода научной мысли требует отсутствия цензуры, и мы не предлагаем наложить запрет на публикацию работ настоящих фриков и фолк-историков. Но историческое сообщество должно активнее высказываться на эту тему. Иначе стоит ли удивляться, когда в ходе дискуссий на исторические темы человек с улицы задает вопрос: «Вы заявляете, что антинорманисты не правы, что их „гипотезы“ ненаучны, но вот же Л. П. Грот — кандидат наук, В. И. Меркулов — кандидат наук, а В. В. Фомин — доктор наук. Что же, им ученые степени просто так присвоили?»
Следует отметить, что антинорманисты удивительно активны и плодовиты и выступают единым фронтом: цитируют друг друга, ссылаются друг на друга, поддерживают друг друга. То есть, по их собственным признаниям, ведут против остального исторического научного сообщества «информационную войну». А ученые-медиевисты — историки и археологи, будучи единодушны в основных вопросах, уже решенных научным сообществом, расходятся в подходе к конкретным проблемам, ведут дискуссии и споры между собой.
Так повелось еще с XIX века, и это позволяет антинорманистам вырывать из работ историков и археологов, на которых они вешают ярлык «норманист», отдельные цитаты и группировать их в поддержку своих «гипотез». Все их «исследования» построены на историографии — самостоятельной исследовательской работы они не ведут. Ведь нельзя считать научным исследованием попытки разбираться в истории IX века с помощью источников XVI–XVIII веков, используя как универсальную отмычку заявления, что в них сохранились «народные предания» о далеком прошлом [6].
Работы антинорманистов современные историки и археологи просто стараются по возможности игнорировать. Собственно, точно так же научное сообщество игнорировало «труды» математика А. Т. Фоменко, до тех пор пока поддержка его «Новой хронологии» не начала расти как снежный ком и по популярности соперничать с настоящей исторической наукой.
С одной стороны, едва ли возможно осуждать авторов, публикующихся рядом со статьями низкого научного уровня. Ведь их-то статьи выполнены как вполне серьезные научные исследования, представляют значительный научный интерес и к их качеству никаких претензий быть не может! Но, с другой, этика науки должна была бы подсказать таким авторам, что публиковаться в неразборчивых изданиях едва ли стоит. Ведь не будут же они публиковать свои работы рядом со статьями А. Т. Фоменко или В. А. Чудинова или рядом с публикациями о «Велесовой книге».
В то же время публикация в антинорманистском журнале может раскрывать настоящую позицию историка, которую тот не хочет открыто заявлять. Приведу пример. В уважаемом историческом и археологическом научном журнале «Стратум Плюс» была опубликована статья С. В. Томсинского «Ленинградский неонорманизм: истоки и итоги» [7]. В данной публикации автор занял как бы отстраненную позицию исследователя-историографа, критически анализирующего явление, обозначенное им как «ленинградский неонорманизм».
После дискуссии на страницах того же журнала и статьи Н. И. Платоновой, выступившей против концепции Томсинского в сборнике “Ex Ungue Leonem” к 90-летию Л. С. Клейна, раздраженный ответ Томсинского на статью Платоновой был напечатан как раз в антинорманистском журнале «Исторический формат» [8]. Что позволило до конца понять пусть и не заявленную открыто позицию автора. Перефразируем известную поговорку: «Скажи, в каком научном издании ты публикуешься, и я скажу, каких позиций ты придерживаешься в том или ином вопросе!»
Безусловно, публикация в журнале, где среди вполне компетентных научных работ проскочила одна статья, выполненная на низком научном уровне, ничуть не умаляет достоинства автора, публикующего свою работу в данном журнале. Но когда статья публикуется в журнале, имеющем на протяжении длительного времени вполне определенное заданное направление и ведущем определенную редакторскую политику, — это совсем другое дело. Публикация в таком издании может быть понята так, что автор солидаризуется с этой редакторской программой или, по крайней мере, не видит в ней ничего одиозного.
Этика в науке, как мне кажется, понятие далеко не отвлеченное, и ее границы каждый определяет для себя сам. Но есть и вполне устоявшееся общее представление о ней. Соблюдать ее неписаные требования и проявлять некоторую разборчивость в выборе издания для публикации своих трудов, как мне кажется, весьма желательно.
Олег Губарев
1. trv-science.ru/tag/normanizm/
2. О положении независимого исследователя в современной медиевистике // ТрВ-Наука, Гайд-парк онлайн, 16 февраля 2017 года.
3. Еще раз об эрзац-науке в медиевистике // ТрВ-Наука. № 236 от 29 августа 2017 года.
4. Балановская Е. В., Боринская С. А., Бужилова А. П., Дыбо А. В., Клейн Л. С. и др. ДНК-демагогия Анатолия Клёсова // ТрВ-Наука. № 170 от 13 января 2015 года.
5. Колосницын П. Храмы молчат, а лжецы говорят // ТрВ-Наука. № 228 от 9 мая 2017 года.
6. Мельникова Е. А. Ренессанс средневековья? Размышления о мифотворчестве в современной исторической науке // Родина. 2009. №№ 3, 5.
7. Томсинский С. В. Ленинградский неонорманизм: истоки и итоги // Stratum Plus. 2014. № 5.
8. Томсинский С. В. Чего и следовало ожидать: снова о том же (по поводу ленинградского неонорманизма и статьи Н. И. Платоновой) // Исторический формат. 2018. № 3–4 (2017).
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Метки: #261, Анатолий Клёсов, антинорманизм, Вячеслав Фомин, историк, история, лженаука, Лидия Грот, медиевистика, научная этика, научные фрики, норманизм, Олег Губарев, псевдоистория, РЕН ТВ, фолк-хистори, эрзац-наука
Интересная сама по себе статья... Правда, неисторикам, думаю, будет не вполне ясно, о чём всё таки идёт спор. Мне кажется, была бы уместной обзорная статья, где бы кратко описывались современные представления академической науки на ранние, дописьменные периоды истории Руси. Ну и в чём неправы антинорманисты можно было бы раскрыть.
Например, я много чего читал по истории этого периода, но у меня так и не сложилось целостного представления о том, что по этим вопросам думают современные учёные.
Ну, например, письменная история начинается в основном вокруг северо-западной Руси, причём вся история вплоть до Игоря выглядит скорее как набор мифов и сказаний. В то же время, тот же Киев, насколько я могу судить, существовал задолго до того, как в северо-западной Руси возникли города (Ладога, не говоря уж о Новгороде)... А тут ещё и Гнёздово... В общем, было бы интересно почитать о том, что происходило на руси в VI — IX веках по современным представлениям...
В качестве обзорной работы могу порекомендовать сборник «Русь в IX -X веках. Археологическая панорама». Сборник свежий и из обзорных работ пожалуй наилучший. Где простым и ясным языком ученые рассказывают о своих проблемах и взглядах...
publications.hse.ru/books/72230139 Хотя и в этом сборнике далеко не все однозначно и есть спорные моменты.
В естественных науках это давно так. Серьезному человеку неприлично публиковаться в «помоечных» журналах, печатающих всякую лабуду. Портит репутацию. Но тут два момента. Институт репутации развит в профессиональном международном сообществе. Это скорее вопрос читателя, который дисциплинирует писателей. Тем, кто ориентирован исключительно на российские издания, часто ... все божья роса. Второй момент в том, что если массовый читатель не является профессионалом, то и репутации писателя ничего не грозит.
И даже при этом, избавиться от фольк, эрзац и лже не представляется возможным. Вот Нью-Йоркская академия наук живет и здравствует, А гомеопатии и прочего в том же духе по миру полно. Крутят огромные деньги и плевать хотели на всех.
Таков мир сегодня. Если тема модная, захватывает внимание неспециалистов, связана с политикой или деньгами, то вокруг нее всегда будет виться целый хвост разных прилипал и спекулянтов, охочих половить рыбку в мутной воде.
Да, Denny., спасибо, я полностью согласен. Естественно на Западе эти проблемы тоже есть. но масштаб, масштаб! Разница между Западом и Россией огромная. Я вот думаю подготовить потом заметку о том как воспринимается у нас и на Западе термин «независимый исследователь». Хотя сам себя обозначаю именно так. У нас это почти синоним фолк-историка или лже-ученого, в лучшем случае безграмотного дилетанта. По своему профилю медиевиста я знаю целый ряд независимых исследователей на Западе публикующих в уважаемых научных журналах вполне профессиональные статьи и даже монографии. Хотя и там есть процент фриков, но он среди западных независимых исследователей невелик. А у нас увы, этим страдает почти каждый. Хотя в самом термине ничего негативного на мой взгляд нет.
Причина в разном отношении к авторам. Буржуины всё таки на своих граждан обращают внимание и дают возможность независимым публиковаться. Надо сказать, что всё таки это редкое явление даже для них. Шанс правда в приличном журнале опубликоваться есть.
В России ситуация кардинально другая именно из-за политики журналов. В приличных журналов очень жёсткий фейс контроль. В большинстве по моему никто не читает, что публикуют. Главное чтоб рожа правильная была. И тогда остаются помоечные ресурсы.
Вот например типичная ситуация со мной. Я знаю, что в приличном журнале меня не опубликуют. Идти и публиковаться на помоечном ресурсе означает одно, что ты согласился с тем — твой результат не верен и вообще бред.
Поэтому если человек действительно чего то нормальное придумал — он понимает, что его не опубликуют и от этой идеи надо отказаться. И остаются одни не вменяемые психи которые пихают свою писанину во все возможные дыры.
Люди везде одинаковые. Разницы никакой. Просто в России другая система отбора — она и приводит к публикации только психов. Причём отбирает наиболее активных и агрессивных.
Это заметно даже когда с ними по переписке общаешься. У них столько энергии. Столько нервов и криков.
Насколько я помню из предыдущего, ваша проблема в том, что вы со своими диофантовыми уравнениями пишете вещи, которые просто не считаются наукой и представляющими научную ценность, безотносительно к личности, как если бы в научном журнале пытались опубликовать как научную статью условия и решения олимпиадных задач для школьников. Так не пойдет, но можно было бы обратиться в журналы «Математическое образование», «Математическое просвещение», «Квантик» и т.п. Или можно взять нормальную тему и получить нормальные результаты.
И по поводу «типичной ситуации». Если она типична, вы можете назвать по ФИО хотя бы пять математиков, которые находятся в той же ситуации, что и вы, и разделяют ваши взгляды (в том числе, возможно, и на диофантовы уравнения)?
Можно посмотреть в Вольфраме. Время от времени туда информация из форумов перетекает.
Можно посмотреть сайт одного моего знакомого. Он размещает и чужие результаты со ссылками на авторов.
Но я с ними ругаюсь и игнорирую их формулы, а они игнорируют мои. Но там вообще то всё одно и то же. Просто когда кто то другой то же нашёл формулу это раздражает.
Хотя конфликт начался из-за того, что я умею решать системы нелинейных диофантовых и вообще алгебраических уравнений. А у них это не получается вот и бесятся.
Иногда над ними прикалываюсь и пишу решение так, что они даже проверить его не могут.
Так, что жизнь может бить ключём вообще не связываясь с журналами...
>я умею решать системы нелинейных диофантовых и вообще алгебраических уравнений.
Вопрос в том, а НУЖНО ли это делать?
Нужно ли уметь решать системы нелинейных алгебраических уравнений?
Да не нужно. Зачем нам такая сложность?
Есть же линейные уравнения и метод Крамера. Там всё замечательно и просто. Хотя и там не все выпускники ВУЗов умеют это делать... но программы есть они всё насчитают.
Да и вообще пора создать комиссию которая бы кучу разных никому не нужных знаний уничтожала.
На практике бывает необходимость решать как линейные, так и нелинейные уравнения, и на все есть свои программы, которые успешно справляются. И есть люди, которые совершенствуют эти программы. Но насколько я помню, уже выясняли, что конкретно те уравнения, которыми вы занимаетесь, никакой практической ценности не имеют, а занимаетесь вы ими «потому что это красиво и забавно». То есть личные причины, эстетические и психологические. Ну так и почему другие люди, не считающие что это достаточно красиво и забавно, должны тратить на это свое время и деньги? Дело не в «роже», а в том, что вы делаете. Сделайте что-то полезное или интересное для широкого круга людей — вас и оценят.
Этот спор как раз и показывает — бессмысленность общения независимых исследователей с правильными доцентами. Какие аргументы не приводи их просто не хотят воспринимать.
Часто лучше понять как решать уравнения — чем пытаться их перебрать.
В моём блоге больше 300 постов, каждый пост минимум одна формула. А вообще общее число решённых уравнений — используя этот подход, мною решено больше — чем остальными людьми за всю историю.
И какой ответ? Это просто забавно и никому не интересно.
Серпинский решает одну систему уравнений и находит частное решение. И сразу публикует не статью, а книжку. Решаю ту же — в общем виде и все решения их там по моему 8. Нельзя никому показывать.
Хотя типичная ситуация как с этой системой уравнений. Человек задал вопрос и у него рейтинг сумасшедший. Я отвечаю у меня минусовой...
Просто бред какой то!! С ума можно сойти!!!!
В этом и отличается терпение специалиста от психов. Псих будет ещё спорить, а мне надоело. Кто захочет пусть тему откроет у Морозова и там обсудим, а тут не будем флудить.
> А вообще общее число решённых уравнений — используя этот подход, мною решено больше — чем остальными людьми за всю историю.
Тогда вам надо обратиться в Книгу рекордов Гиннеса.
ИМХО, разница в масштабах определяется тем, насколько тема модная, политическая и интересна для широкой публики. Насколько я понимаю, область ваших интересов именно такая для России, но не для Запада. На Западе эта тема интересна только специалистам. А здесь она всегда вызывает огромный резонанс, и результат соответствующий. Всякие слетаются как мухи на ... Но если вы посмотрите, что там пишут про культовые моменты ИХ истории, увидите почти ту же картину.
Я уж не говорю про ситуации, когда дело идет о больших деньгах. Одна гомеопатия чего стоит. А вот лиганды ионных каналов, которыми я занимаюсь, публику не волнуют, хотя это 10% всей мировой фармакологии. И проблем таких нет. Ни здесь, ни там.
Господин Индивид!
Пытались ли Вы элементарно, подчеркивпю, срвершенно элементарно доказать замечательную, имхо, теорему Лежандра (1798) о неразложимости специальных целых рациональных чисел в сумму трех квадратофф таких же чисел?
Например, уточнение см. в статье господина Шкредова на этом портале:
Заранее признателен за любую инфу о возможном элементарном выводе.
Уважающий Вас,
Л.К.
Если я понял правильно Вас и речь идёт о рациональных числах то мы рассматриваем разрешимость диофантова уравнения вида ...
az^2=b (x^2+y^2+q^2)
Наиболее общая формула выглядит где то так...
math.stackexchange.com/qu...hantine-equation
И выяснение разрешимости сводиться к выяснению разрешимости некоторого эквивалентного уравнения Пелля. Вообще говоря очень многие уравнения к нему ведут. Нужно только будет найти все возможные представления и формы при которых есть решения.
Геометрии там вообще никакой нет — просто тупая алгебра.
Очень дельная заметка! Сергей Владимирович не глупый ученый и он не может не понимать, где опубликовался и чьи интересы тем самым поддерживает. С одной стороны сильный человек, если ему настиолько наплевать на свою репутацию в глазах научного сообщества, что публикуется в таком издании.
С другой стороны надо же настолько обидеться на «норманнистов»,чтобы на зло ним иметь дело с фриками.
Мемориальный номер псевдоИсторического формата отличается большой концентрацией откровенно хамских и некачественных работ. Похоже редакция уже не старается создать видимость научного уровня и окончательно стала на путь информационной войны до победного с научным сообществом.
Может быть, Томсинский надеется попасть в струю:) Как и Майоров, весьма разумный человек,который числится в редколлегии не боясь замарать свою репутацию.
В тексте этой статьи ключевая фраза: «уже решённых научным сообществом». Видимо, Олег Губарев полагает, что с IX веком всё предельно ясно (за исключением некоторых частностей), а тут вылезают из-под лавки какие-то фрики и альты, которые ставят под сомнение правоту «научного сообщества». К чему же призывает автор? Пора единым фронтом встать на защиту норманнской версии и дать симметричный ответ на «информационную войну». На мой взгляд, куда логичнее было бы начать публичную дискуссию между норманистами и антинорманистами. Но вот беда – есть риск, что в ходе этого спора выявятся неустранимые недостатки не только в тех версиях, которые защищают Фомин и его соратники, но и в норманнской версии. А этого допустить нельзя!
P.S. Я был сторонником норманнской версии, но стоило поглубже изучить проблему, как обнаружил множество натяжек, нестыковок. Увы, эта версия не может дать удовлетворительного объяснения фактам, изложенным в источниках IX-XII веков.