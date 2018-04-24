ТрВ №8 (252) за 2018 г.: Сумерки утопии

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 252 от 24 апреля 2018 года в PDF

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Анонс номера

Сумерки утопии

Антон Первушин к 85-летию Бориса Стругацкого — стр. 1–2

«Это ударит по российской науке»

Общество научных работников и Совет по науке выступили против законопроекта об антисанкциях — стр. 2

Натрий вместо лития

Как Сколтех участвует в создании аккумуляторов будущего — стр. 3

Красота и совершенство математики

Беседа Анатолия Вершика с Михаилом Гельфандом — стр. 4–5

Независимой социологии в России нет

Лев Гудков о прошлом и настоящем ВЦИОМа и Левада-центра — стр. 6–7

Фактор X и «пила Чурова»

Сергей Шпилькин анализирует электоральную статистику президентских выборов 2018 года — стр. 8–9

Институт Ландау остался без директора

Борис Штерн о том, как бюро Отделения физических наук отвергло кандидатуру Михаила Фейгельмана — стр. 10

По новым правилам

О первом опыте защиты диссертаций PhD в СПбГУ — стр. 11

Бог, «Беломор», овчарка и георадар

Юрий Дмитриев о деле жизни — поиске захоронений жертв сталинских репрессий — стр. 12–13

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