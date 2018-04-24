«Это ударит по российской науке и образованию сильнее, чем по интересам других стран»

16 апреля 2018 года Совет Общества научных работников принял следующее заявление и направил его текст председателю Государственной Думы Федерального Собрания РФ В. В. Володину.

О законопроекте «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств»

Господин Председатель Государственной Думы!

Совет Межрегионального общества научных работников (ОНР) выражает крайнюю обеспокоенность по поводу законопроекта «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств», внесенного на рассмотрение Государственной Думы РФ. Принятие этого документа в его нынешнем виде будет иметь катастрофические последствия для отечественной науки и для всего российского общества.

Серьезнейшим ударом по науке, высшему образованию и развитию высоких технологий может стать запрет или ограничение допуска на российский рынок научного оборудования и программного обеспечения из США и иных иностранных государств (п. 7 статьи 2 проекта ФЗ). Во многих областях науки то оборудование и программное обеспечение, которое производится в США и странах ЕС, остается незаменимым для проведения исследований на современном уровне. Подобный шаг приведет к тому, что отечественная наука потеряет ряд направлений, исследования в которых станут предельно затруднены или вовсе невозможны.

Неменьшую тревогу вызывает запрет или ограничения на работу иностранных специалистов, предусмотренные в п. 14 статьи 2 законопроекта. Подобные меры сорвут выполнение целого ряда программ развития науки и высшего образования, на финансирование которых уже выделены многие десятки миллиардов рублей. <…>

Современная наука развивается главным образом международными научными коллективами и по природе своей интернациональна, поэтому любые ограничения на работу иностранных ученых в России наносят вред нашей стране. Запретительные меры, предложенные в законопроекте, значительно сильнее ударят по российской науке и образованию, чем по интересам других стран в этой сфере. Они приведут к сворачиванию многих российских научных проектов, к утрате уникальных исследовательских групп и высококвалифицированных специалистов (в том числе соотечественников, работающих за рубежом), а в конечном итоге — к ускоренной деградации российской науки и образования.

Особую обеспокоенность вызывает п. 15 статьи 2 проекта ФЗ — «Запрет или ограничение ввоза на территорию Российской Федерации лекарственных средств или лекарственных препаратов, произведенных в Соединенных Штатах Америки и (или) иных иностранных государствах». Для многих американских препаратов, используемых при лечении онкологических, орфанных и иных тяжелых заболеваний, не существует российских аналогов, сопоставимых с ними по качеству. Запрет на ввоз лекарств из США и (или) иных иностранных государств создает серьезную опасность для жизни и здоровья многих тысяч жителей нашей страны. <…>

Полностью см. onr-russia.ru/content/ONR-Volodinu-2018-1

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18 апреля 2018 года Совет по науке при Министерстве образования и науки РФ опубликовал заявление, также посвященное этому законопроекту. В документе, в частности, говорится:

Современная наука основана на активном международном сотрудничестве и интернациональна по своей сути. Страна, ограничивающая свое участие в этом сотрудничестве, обрекает свою науку на изоляцию, за которой следует быстрая деградация и провинциализация, неминуемое отставание от иностранных конкурентов и мирового уровня. Наверстать это отставание потом будет чрезвычайно трудно, если вообще возможно. <…>

Еще опаснее для российской науки изоляция от внешнего мира. На протяжении последнего десятилетия Россия с огромными усилиями постепенно восстанавливала позиции в мировой науке, утраченные после распада Советского Союза. Однако и сейчас во многих дисциплинах Россия отстает от мировых лидеров. Курс на самоизоляцию от этих лидеров не только уничтожит результаты огромных усилий последнего десятилетия по преодолению отставания, но еще больше увеличит это отставание, что повлечет за собой невозможность развития современных технологий, а затем и падение существующего уровня. Предложенные в законопроекте меры нанесут гораздо больший ущерб нашей стране, чем ее соперникам, и окончательно похоронят какую-либо надежду на занятие нашей страной достойного и конкурентоспособного места в области науки и технологий. <…>

Полностью см. sovet-po-nauke.ru/info/18042018-antisankcii

Андрей Ростовцев, физик, один из создателей проекта «Диссернет»:

Неизгладимое воспоминание оставил у меня разговор со священником одного из храмов в Истринском районе Московской области. Батюшка рассказывал, как во время обороны Москвы к ним каждый день на фронт, проходивший недалеко от его прихода, привозили новобранцев, а наутро они шли толпой на немецкие пулеметы. К полудню в живых из них уже никого не оставалось. Правда, и патроны у немцев тоже заканчивались. Когда я читаю заявление Совета Общества научных работников, у меня возникает состояние déjà vu той истории, рассказанной приходским священником. Ученые ведь не шутят: «Запретительные меры, предложенные в законопроекте, значительно сильнее ударят по российской науке и образованию, чем по интересам других стран в этой сфере».

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