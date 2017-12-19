«Необходима независимая комиссия»

Изучение материалов пресс-конференции комиссии Росатома с привлечением специалистов из других ведомств, а также доступных материалов по технологическим процессам, позволяет сформулировать следующие положения.

1. На производственном объединении «Маяк» регулярно перерабатывают отработавшее ядерное топливо (ОЯТ) методом остекловывания в объеме примерно 400 тонн в год с активностью около 30–50 млн кюри в год, т. е. примерно (1÷2) х 1018 Бк) [1].

2. Количество рутения-106, образующегося на момент окончания облучения в реакторе ядерного топлива, составляет 20 тыс. TБк (терабеккерелей) на одну тонну урана [2], что составит примерно 200 ТБк (около 5 тыс. кюри) через 7 лет выдержки — это соответствует усредненной оценке объема выброса по данным IRSN 100–300 ТБк [3]. Среднее время выдержки ОЯТ перед радиохимической переработкой на заводе — 6–10 лет.

3. В настоящее время запущена и действует электропечь ЭП-500/5 для остекловывания ОЯТ [4]. Порядок ее сооружения и запуска вызывал ряд нареканий [5]. Эксплуатация некоторых из предыдущих печей аналогичной конструкции ЭП-500 была прекращена из-за образовавшейся течи.

4. В технологии переработки ОЯТ на ПО «Маяк» выделяется рутений-106 в газообразной форме RuO 4 , и отходящие газы очищаются от этого соединения специальным модулем (рис. 1) [6]. Согласно приведенной схеме, аэрозольные фильтры грубой и тонкой очистки поглощают все радионуклиды, кроме рутения-106, а также труднодетектируемого криптона-85, так как последние находятся в газообразной форме. Насколько эффективна и надежна работа специального модуля для очистки от RuO 4 и как она контролируется? Имеется ли резервная система вентиляции, как это принято на других подобных производствах (см. ниже)?

5. Аналогичная система очистки от летучего рутения-106, по-видимому, действовала при переработке ОЯТ во Франции на заводах компании Cogema (сейчас — Areva NC) в La Hague [7]. 18 мая 2001 года на заводе R7 произошел инцидент с выделением в атмосферу рутения-106. При этом из-за блокировки одного из клапанов модуль очистки от RuO 4 не был задействован в течение часа. Причем основная вентиляционная система отказала, а сработала только резервная система. Активность в выбросе оценили в 4,5 ГБк. 31 октября 2001 года произошел новый инцидент на заводе Т7 с выбросом рутуния-106 в результате попытки прочистить вентиляционную систему. Объем выброса рутения-106 точно не известен, но оценивался в пределах 0,2–10,0 ГБк, т. е. по крайней мере в 10 тыс. раз ниже, чем оценка нынешнего выброса.

6. Таким образом, утверждения «выброс рутения-106 не может быть связан с деятельностью АЭС, поскольку там рутений-106 как продукт деления присутствует в смеси с другими изотопами» и «полетел бы не один рутений» [8] совершенно неверные. Верно лишь то, что выброс чистого рутения-106 не может произойти непосредственно от работающего реактора, а связан с переработкой ранее использовавшегося ядерного топлива.

7. Не вполне ясна эффективность контроля выброса газообразного соединения рутения-106 на трубах с учетом вероятного его постепенного выделения. Обычные фильтры могут не поглощать достаточно эффективно RuO 4 . Если же датчики регистрируют активность радионуклидов в режиме «пролета», то тогда возникает вопрос о пределе чувствительности, в особенности при наличии фона от бета-активного криптона-85, который неизбежно выбрасывается при переработке ОЯТ и вообще не улавливается фильтрами. Причем через 7 лет после извлечения ОЯИ из реактора криптона-85 должно быть как минимум в 30 раз больше, чем рутения-106. Криптон-85 не имеет гамма-излучения, но его присутствие может привести к большой загрузке датчиков, если они регистрируют и бета- , и гамма-излучение или недостаточно экранированы от тормозного излучения. Наиболее надежным было бы использование полупроводниковых гамма-спектрометров. Криптон, будучи более летучим, обычно выделяется быстрее, чем рутений. Однако в массивных образцах скорости выделения определяются в основном диффузией и могут быть сравнимы для криптона и рутения. Другие источники фона также должны были быть проанализированы.

8. Таким образом, показания существующих автоматизированных систем контроля именно при такого рода аварии с выделением газообразного продукта представляются недостаточно надежными.

9. Возникает вопрос, какими были порядок и технология пробоотбора воздуха для проведения контроля на местности? Как указывалось выше, газообразный RuO 4 в значительной мере не поглощается фильтрами, обычно используемыми для пробоотбора. Это могло привести к сильному занижению данных по загрязнению в воздухе. Эффективность работы фильтров для определения рутения-106, очевидно, зависит от удельной активности рутения-106, характера формирования аэрозолей и, соответственно, метеоусловий, высоты над местностью и т. д.

10. Спорно интерпретировано отсутствие сильного загрязнения рутением-106 поверхности территории вблизи «Маяка». Ссылки на другие аварийные случаи не вполне корректны, так как там характер аварии мог быть иной — с выбросом более крупных частиц или присутствием более крупных аэрозолей просто в атмосфере. Осаждение, очевидно, зависит от характера выброса, метеоусловий, а также от удельной активности рутения-106. Если рутений находился в виде газообразного RuO 4 или в виде мелких аэрозолей с RuO 2 с размером менее 1 мкм (что подтверждается ранее выполненными французскими исследованиями [9]), то не обязательно будут происходить сильные загрязнения непосредственно вокруг точки выброса. В похожих авариях на предприятии Cogema во Франции наблюдали лишь осаждение части активности Ru-106 в районе выброса, а общий объем выброса не удалось установить (оценки разнятся в 45 раз), хотя выброс рутения-106 во Франции, очевидно, на многие порядки меньше, чем сейчас рассматриваемый.

11. В сообщении комиссии Росатома указывается, что «уровень загрязнения грунта рутением-106 ниже минимально детектируемого» [8]. Однако не указана ни площадь реально обследуемой территории, ни пределы детектируемого уровня с учетом вероятного неравномерного распределения и имеющегося высокого фона на территории ПО «Маяк». Так, согласно конкурсной документации от 29 ноября 2017 года на работы по очистке 30 тыс. м2 территории «Маяка», уровень загрязнения (предположительно цезием-137 и стронцием-90) [10] вокруг «Маяка» составляет 0,6–2,0 мкЗв/ч (микрозивертов в час), что во много раз больше естественного фона в обычной местности, и частичное осаждение рутения-106 на таком высоком фоне могло быть не зарегистрировано.

12. Распределение загрязнения рутением-106 по большой территории можно объяснить следующим:

выделение рутения-106, очевидно, происходило постепенно в течение относительно длительного времени, а не в результате кратковременного выброса;

рутений мог находиться в газообразной форме или в виде мелких аэрозолей, что не способствует быстрому осаждению;

широкому распределению способствовали метеоусловия, когда ветер дул от Урала в Европу на юго-запад и запад, несколько раз меняя направление [11].

13. Гипотеза о том, что выброс может быть связан с разрушением спутника, совершенно необоснована. В принципе, рутений-106, как и многие другие радионуклиды, может использоваться в термоэлектрических источниках тока, однако реально на спутниках он не используется. Он имеет сравнительно низкий выход в продуктах деления урана (0,4%), низкую удельную активность (через 7 лет после облучения стабильный рутений присутствует в количествах, превышающих в 5 тыс. раз массу радиоактивного рутения). То, что рутений-106 имеет относительно небольшой период полураспада, не делает его привлекательным в этой области применения, так как гораздо более выгодно использовать, например, такие радионуклиды, как церий-144 и прометий-147, которые также имеют небольшие периоды полураспада. Кроме того, никакие падения спутников в этот период не зарегистрированы [12].

14. Гипотеза о том, что выброс произошел на территории Румынии или других европейских стран, представляется необоснованной. Во весь рассматриваемый период времени (25 сентября — 2 октября 2017 года) ветер дул с Южного Урала в сторону Румынии, Венгрии, Польши и других стран Европы, а не наоборот [11]. Ядерный центр в Румынии действительно производит медицинские препараты, но на основе совсем других радионуклидов. Комиссия по контролю за радиоактивностью Румынии опровергла сообщения, что выброс рутения-106 может быть связан с деятельностью предприятий на ее территории [13].

15. Таким образом, весьма вероятно, что данный выброс рутения-106 произошел от переработки недостаточно выдержанного ОЯТ (1,5–7 лет) или из технологических растворов (рафинатов), образующихся в процессе переработки ОЯТ.

16. Несостоятельность аргументов, выдвинутых Росатомом и ПО «Маяк», тем не менее, не доказывает того, что выброс произошел именно на «Маяке». Для точного определения причин и источника выброса необходима независимая комиссия, которая могла ответить на все вопросы, учла бы все обстоятельства и аргументы.

Борис Жуйков,

докт. хим. наук, зав. Лабораторией радиоизотопного комплекса

Института ядерных исследований РАН

Отчет по экологической безопасности ФГУП «ПО „Маяк“» за 2015 год. С. 45. www.po-mayak.ru/wps/wcm/connect/mayak/site/resources/ee2715004db7fb4aac1fae3e0a248c73/OTCHET_2015.pdf Ю. Г. Мокров, заместитель главного технолога по науке и экологии ПО «Маяк». www.po-mayak.ru/wps/wcm/connect/mayak/site/contacts/sendquestiontodirectorgeneral/answers/de2afb0048495657a6f1f62edc232834 www.irsn.fr/EN/newsroom/News/Pages/20171109_Detection-of-Ruthenium-106-in-France-and-in-Europe-Results-of-IRSN-investigations.aspx mirtesen.sputnik.ru/blog/43047431424/Novaya-elektropech-PO-«Mayak»-perevela-v-bezopasnoe-sostoyanie-u pravdaurfo.ru/articles/142956-struktura-rosatoma-doverila-radioaktivnye-othody www.atomic-energy.ru/SMI/2016/10/28/69941 www.wiseinternational.org/nuclear-monitor/562/la-hague-undersestimating-radioactive-discharges Страна Росатом. № 46, декабрь 2017 года. С. 4, www.strana-rosatom.ru/рутений-не-наш/ D. Maro et al. 1.19. Validation of dry deposition madels for submicronic and micronic aerosols. 9th Int. Conf. оn Harmonization within Atmospheric Modeling for Regulatory Purposes, 2002. Р. 89, inis.iaea.org/search/search.aspx?orig_q=RN:35104700 zakupki.gov.ru/epz/order/notice/oku44/view/common-info.html?regNumber=0773100000317000120 www.ventusky.com/?p=52.3;25.1;3&l=wind-950hpa&t=20170926/18 www.irsn.fr/EN/newsroom/News/Documents/IRSN_Information-Report_Ruthenium-106-in-europe_20171109.pdf www.api.md/news/view/en-false-hazard-of-radiation-with-ruthenium-106-comes-from-romania-not-russia-1722; www.cncan.ro/assets/comunicate-presa/2017/Comunicat-de-presa24.11.2017.pdf

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