ТрВ № 3 (371) за 2023 г.: Серпухов поглотил наукограды, но активисты не сдаются

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 371 от 7 февраля 2023 года в PDF

Материалы номера в HTML

Анонс номера

Сахаровский центр еще будет!

Выражаем поддержку коллегам — стр. 2

Gaia, «Хаббл» и «Уэбб» не дремлют

Астроновости отслеживает Алексей Кудря — стр. 3

«Сахаров — ваш сотрудник, вы должны решить, что с ним делать»

Воспоминания Юрия Захаренкова об отце, замминистра Средмаша, — стр. 4–5

Опаленные атомом

Интервью с главой Дубненского совета вдов ликвидаторов аварии на ЧАЭС — стр. 6–7

Светлое время — темное время

Обзор биографий Эйнштейна от Евгения Берковича — стр. 8–9

«Все говорят о Солженицыне»

Подборка дневниковых записей литераторов о публикации «Одного дня Ивана Денисовича» — стр. 10–11

Гамлет из Арканара

Очерк Владимира Борисова об одном из самых «переломных» романов братьев Стругацких — стр. 12—13

Наплевал на Олимпиаду и улетел в Анапу

Трагикомические воспоминания Александра Мещерякова о лете 1980-го — стр. 14

Всё, что вы хотели узнать о Вселенной, но боялись спросить

Борис Штерн удовлетворяет любопытство читателей — стр. 16

См. также: