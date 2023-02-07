ТрВ № 3 (371) за 2023 г.: Серпухов поглотил наукограды, но активисты не сдаются

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 371 от 7 февраля 2023 года в PDF
Анонс номера
Сахаровский центр еще будет!
Выражаем поддержку коллегам — стр. 2
Gaia, «Хаббл» и «Уэбб» не дремлют
Астроновости отслеживает Алексей Кудря — стр. 3
«Сахаров — ваш сотрудник, вы должны решить, что с ним делать»
Воспоминания Юрия Захаренкова об отце, замминистра Средмаша, — стр. 4–5
Опаленные атомом
Интервью с главой Дубненского совета вдов ликвидаторов аварии на ЧАЭС — стр. 6–7
Светлое время — темное время
Обзор биографий Эйнштейна от Евгения Берковича — стр. 8–9
«Все говорят о Солженицыне»
Подборка дневниковых записей литераторов о публикации «Одного дня Ивана Денисовича» — стр. 10–11
Гамлет из Арканара
Очерк Владимира Борисова об одном из самых «переломных» романов братьев Стругацких — стр. 12—13
Наплевал на Олимпиаду и улетел в Анапу
Трагикомические воспоминания Александра Мещерякова о лете 1980-го — стр. 14
Всё, что вы хотели узнать о Вселенной, но боялись спросить
Борис Штерн удовлетворяет любопытство читателей — стр. 16