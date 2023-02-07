Обзор астрономических новостей: галактика LEDA 2046648, белый карлик LAWD37 и новые спутники Юпитера

LEDA 2046648

На снимке, полученном космическим телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST), запечатлено скопление галактик, а также яркие звезды, увенчанные «фирменными» шестиконечными дифракционными шипами «Уэбба».

Большая спиральная галактика LEDA 2046648 — самая яркая деталь этого изображения — сопровождается множеством мелких (более удаленных) галактик, которые варьируют от полноценных спиралей до просто ярких пятен. Галактика LEDA 2046648 расположена в миллиарде с небольшим световых лет от Земли, в созвездии Геркулеса.

Одна из научных целей «Уэбба» — наблюдение за далекими (следовательно, древними) галактиками для того, чтобы выяснить детали их формирования, эволюции и состава. Острое инфракрасное зрение «Уэбба» дает ему возможность видеть первые сотни миллионов лет жизни Вселенной — т. е. позволяет наблюдать объекты с красным смещением выше 10.

Сравнение этих галактических «ископаемых» с современными галактиками поможет астрономам понять, как галактики росли, образуя структуры, которые мы находим во Вселенной сегодня. «Уэбб» также изучит химический состав тысяч галактик, чтобы пролить свет на то, как тяжелые элементы формировались и накапливались по мере эволюции галактик.

esa.int/ESA_Multimedia/Images

LAWD37

А пока «Уэбб» делает групповые фото галактик, телескопы «Хаббл» и Gaia «напрямую» измерили массу одинокого белого карлика. Это удалось проделать с помощью эффекта гравитационного микролинзирования (предсказанного Альбертом Эйнштейном с помощью общей теории относительности и впервые зафиксированного двумя кембриджскими астрономами столетие назад). Международная группа, возглавляемая Кембриджским университетом, использовала данные двух телескопов, чтобы оценить, как свет от далекой звезды отклоняется тяготением белого карлика, обозначаемого как LAWD37, — в результате этого «фоновая» звезда временно меняет свое видимое положение на небе.

Эффект впервые зарегистрирован для изолированной звезды, отличной от нашего Солнца, и впервые масса такой звезды была измерена «непосредственным образом». Результаты представлены в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

LAWD37 — белый карлик, финальная стадия эволюции звезды, подобной нашей. Этот звездный остаток подвергается частому и тщательному изучению, поскольку находится относительно близко к нам — на расстоянии 15 световых лет от Земли в созвездии Мухи. Звезда, положившая начало его существованию, погибла около 1,15 млрд лет назад.

Используя спутник Gaia Европейского космического агентства, который строит самую точную многомерную карту Млечного Пути, астрономы смогли предсказать движение LAWD37 и определить точку, в которой белый карлик подходит достаточно близко к фоновой звезде, чтобы обнаружить сигнал линзирования. Благодаря этому удалось очень точно направить инструменты космического телескопа «Хаббл» в нужное время и пронаблюдать это явление, произошедшее в ноябре 2019 года, спустя 100 лет после знаменитого эксперимента Артура Эддингтона и Фрэнка Дайсона.

Как только исследователи изучили данные линзирования, они смогли оценить степень астрометрического отклонения фонового источника, коррелирующего с массой белого карлика, и получили гравитационную массу для LAWD37, составившую 56% от массы нашего Солнца. Это согласуется с более ранними теоретическими предсказаниями массы LAWD37 и подтверждает современные теории развития белых карликов. Полученные результаты обещают в дальнейшем улучшить прогнозы событий посредством данных Gaia, а они в свою очередь послужат основой для наблюдений преемника «Хаббла» — «Джеймса Уэбба».

academic.oup.com/mnras/article/520/1/259/6880174

Спутники Юпитера

Пока космические телескопы изучали дальний космос, Юпитер вернул себе звание чемпиона Солнечной системы по количеству лун.

Астрономы обнаружили множество новых спутников у газового гиганта, и теперь общее их количество достигло рекордных 92 (список пополнился на 12 новых объектов). Это больше, чем у любой другой планеты в Солнечной системе. Сатурн, прежний лидер, занимает теперь второе место с 83 подтвержденными лунами.

Как пояснил Скотт Шеппард из Института Карнеги (США), работавший со своей группой на этим проектом, спутники Юпитера были официально добавлены в список, который ведет Центр малых планет Международного астрономического союза.

Обнаружение новых спутников Юпитера состоялось благодаря гавайским и чилийским телескопам в 2021 и 2022 годах, а их орбиты были подтверждены последующими наблюдениями. По словам Скотта Шеппарда, размеры этих новейших спутников варьируют от 1 до 3 км. Свежеоткрытые спутники Юпитера пока еще не имеют собственных названий.

В апреле Европейское космическое агентство отправляет космический корабль на Юпитер для изучения планеты и некоторых из ее крупнейших ледяных лун. А в следующем году NASA запустит Europa Clipper для исследований одноименной луны Юпитера, которая может скрывать океан под своей замерзшей корой.

Для справки: у Урана 27 подтвержденных спутников, у Нептуна — 14, у Марса — два (Фобос и Деймос), у Земли — одна Луна. Венера и Меркурий лишены таких «украшений».

minorplanetcenter.net/mpec/K22/K22TD1.html

Алексей Кудря

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