24 января 2023 года Сахаровский центр (внесенный Министерством юстиции РФ в мартиролог «иностранных агентов») выселен в никуда. Данное решение нам представляется абсурдным. Долгое время Сахаровский центр был одним из пунктов распространения нашей газеты; много лет мы отмечали дни рождения «Троицкого варианта — Наука» в здании Сахаровского центра, приглашая и читателей, и авторов газеты. Публикуем подборку фотографий с этих встреч и благодарим коллег за их работу и гостеприимство. Мы уверены, что Сахаровский центр еще будет.

Заявление в связи с изъятием помещений Сахаровского центра

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ САХАРОВСКИЙ ЦЕНТР ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА САХАРОВСКИЙ ЦЕНТР

24 января 2023 года Сахаровский центр получил письмо московского Департамента городского имущества, которое извещает нас о прекращении договоров аренды на все наши помещения: здание Центра, Выставочный зал и квартиру в доме по улице Земляной вал.

Решение Москомимущества — лишь акт исполнителя. Причиной выселения являются поправки к закону об «иностранных агентах», вступившие в силу первого декабря прошлого года. Согласно этим новациям «иностранные агенты» не должны получать никакой государственной поддержки. Все помещения Центра находились у нас в безвозмездной аренде от города.

Данная правовая коллизия лишний раз доказывает, что смысл государственной политики — уничтожение независимых организаций, отстаивающих общественные интересы.

Помещения были переданы Центру в 1993 и 1996 годах. Это было время, когда государство понимало, что сохранение наследия Сахарова — долг общества перед одним из величайших гуманистов XX века.

Все эти годы мы бережно использовали пространство, которое было в нашем распоряжении. В квартире, расположенной в доме 48б по улице Земляной вал, в котором жил А. Д. Сахаров, хранится его архив. В нем не только документы Андрея Дмитриевича, но и, например, тысячи писем со всего Советского Союза с просьбами о помощи, словами поддержки и благодарности. В этом помещении была создана уникальная музейная экспозиция, посвященная жизненному пути Сахарова. Виртуозно встроенная в пространство квартиры, эта экспозиция создает уникальную атмосферу, погружая посетителя в историю жизни великого соотечественника.

Архитектурное решение музейного зала в большом здании Центра получило премию «За лучший интерьер» на Московском конкурсе архитектуры в 1997 году. Центр создал единственную в стране историческую экспозицию, рассказывающую об истории СССР как тоталитарного режима. Мы стремились помочь обществу переосмыслить трагические страницы своей истории, осознать, что повторение политических репрессий, депортаций, агрессивной внешней политики губительно для страны и не должно повториться, что путь к достойному будущему не может лежать через произвол, насилие и кровь.

Четверть века Центр был местом, которое объединяло тысячи граждан России, неравнодушных к судьбе страны, ценностям свободы и прав человека. Центр проводил выставки, памятные вечера, конференции и публичные дискуссии. Он был местом встреч и местом памяти. В нем выступали Вацлав Гавел, Адам Михник, Владимир Буковский, Анатолий Щаранский, Томас Венцлова, Том Стоппард.

В нем прощались с Сергеем Ковалёвым, Борисом Немцовым, Юрием Рыжовым, Валерией Новодворской, Юрием Афанасьевым и другими из числа тех, без кого невозможно представить историю отстаивания свободы в нашей стране.

На протяжении долгих лет Сахаровский центр был уникальной общественной площадкой, которая давала возможность высказываться и развивать свои проекты самым разным гражданским инициативам, сторонникам различных взглядов и направлений мысли: от классических либералов до прогрессивных левых, представителям сообществ правозащитников, экологов, феминисток и других движений.

Мы работали все эти годы, несмотря на сгущавшуюся атмосферу несвободы, мракобесия и страха, провокации, погромы и репрессивные законы.

Сегодня история Центра в том виде, каким он был четверть века, подходит к концу. Остров свободы невозможен в современной России, которая отвернулась не только от наследия Сахарова, но и от всей отечественной традиции гуманизма, стремления к правде и справедливости.

Можно быть свободным человеком в несвободной стране. Свободным музеем и общественным центром, увы, нет.

Бесконтрольная власть, которая развращает общество мифами, основанными на страхе, ненависти и ложном чувстве превосходства, власть, манипулирующая подлинными и мнимыми национальными травмами, цинично эксплуатирующая даже самые возвышенные народные чувства, неизбежно идет по пути репрессий, произвола, разрушения и кровопролития. Об этом предупреждал Сахаров, это мы видим сегодня воочию.

Но еще рано прощаться. Нам предстоит отметить 100-летие Елены Георгиевны Боннэр. И мы успеем сделать это в том пространстве, которое она создавала. Кончается эпоха, но не кончается история. Вслед за Сахаровым мы верим в торжество лучшего в человеке, торжество мира, гуманизма и прогресса.

В ближайшее время нам предстоит огромный труд по сохранению всего, связанного с работой Центра, что может быть спасено. Мы постараемся сохранить память о Центре и его деятельности. И в этом нам потребуется помощь всех неравнодушных людей.

Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова

(Сахаровский центр)

sakharov-center.ru/article/zayavlenie-v-svyazi-s-izyatiem-pomescheniy-sakharovskogo-centra

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