ТрВ № 12 (356) за 2022 г.: Рентгеновская астрономия в наши дни

28.06.2022 / № 356 /  Выпускающие редакторы: Максим Борисов и Борис Штерн /  Архив /  Комментариев нет

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 356 от 28 июня 2022 года в PDF

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Анонс номера

Шумы могут быть разными…
Что можно узнать из шума рентгеновских пульсаров, рассказывает Александр Муштуков — стр. 4

Как образовались первые цепочки РНК
О новой теории формирования РНК на вулканическом стекле Алексей Кудря беседует с Константином Лесковым — стр. 6–7

«Есть же аналоги у русского языка»
Ирина Фуфаева о новых инициативах российских чиновников и о языковой стихии — стр. 7

Радиоактивные лавы Чернобыля
О необычном преобразовании части ядерного топлива ЧАЭС рассказывает Борис Бураков — стр. 8–9

Взгляд из будущего на «Регистр НФ-идей и ситуаций»
Об эволюции идей в науке и научной фантастике рассуждает Павел Амнуэль — стр. 10

Из истории создания квантовой механики
Евгений Беркович о непростой истории сотрудничества Макса Борна и Вольфганга Паули — стр. 12–13, 15

Бумажные и настоящие бронежилеты
Ольга Матвеева подводит скандальные научные итоги иммунизации «ЭпиВакКороной» — стр. 16

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