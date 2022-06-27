ТрВ № 12 (356) за 2022 г.: Рентгеновская астрономия в наши дни

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 356 от 28 июня 2022 года в PDF
Анонс номера
Шумы могут быть разными…
Что можно узнать из шума рентгеновских пульсаров, рассказывает Александр Муштуков — стр. 4
Как образовались первые цепочки РНК
О новой теории формирования РНК на вулканическом стекле Алексей Кудря беседует с Константином Лесковым — стр. 6–7
«Есть же аналоги у русского языка»
Ирина Фуфаева о новых инициативах российских чиновников и о языковой стихии — стр. 7
Радиоактивные лавы Чернобыля
О необычном преобразовании части ядерного топлива ЧАЭС рассказывает Борис Бураков — стр. 8–9
Взгляд из будущего на «Регистр НФ-идей и ситуаций»
Об эволюции идей в науке и научной фантастике рассуждает Павел Амнуэль — стр. 10
Из истории создания квантовой механики
Евгений Беркович о непростой истории сотрудничества Макса Борна и Вольфганга Паули — стр. 12–13, 15
Бумажные и настоящие бронежилеты
Ольга Матвеева подводит скандальные научные итоги иммунизации «ЭпиВакКороной» — стр. 16