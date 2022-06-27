ТрВ № 12 (356) за 2022 г.: Рентгеновская астрономия в наши дни

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 356 от 28 июня 2022 года в PDF

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Анонс номера

Шумы могут быть разными…

Что можно узнать из шума рентгеновских пульсаров, рассказывает Александр Муштуков — стр. 4

Как образовались первые цепочки РНК

О новой теории формирования РНК на вулканическом стекле Алексей Кудря беседует с Константином Лесковым — стр. 6–7

«Есть же аналоги у русского языка»

Ирина Фуфаева о новых инициативах российских чиновников и о языковой стихии — стр. 7

Радиоактивные лавы Чернобыля

О необычном преобразовании части ядерного топлива ЧАЭС рассказывает Борис Бураков — стр. 8–9

Взгляд из будущего на «Регистр НФ-идей и ситуаций»

Об эволюции идей в науке и научной фантастике рассуждает Павел Амнуэль — стр. 10

Из истории создания квантовой механики

Евгений Беркович о непростой истории сотрудничества Макса Борна и Вольфганга Паули — стр. 12–13, 15

Бумажные и настоящие бронежилеты

Ольга Матвеева подводит скандальные научные итоги иммунизации «ЭпиВакКороной» — стр. 16

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