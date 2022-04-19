ТрВ № 7 (351) за 2022 г.: Вглубь темных веков

19.04.2022 / № 351 /  Выпускающие редакторы: Борис Штерн и Максим Борисов /  Архив /  No Comments

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 351 от 19 апреля 2022 года в PDF

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Анонс номера

Можно ли жить в невесомости?
Антон Первушин о том, чем Гагарин обогатил науку, — стр. 3

О Константине Ольмезове и немного о математике
Трагическая судьба ученика глазами Ильи Шкредова — стр. 5

Континентальная кора гадейского эона
Анастасия Ю. Борисова, Анна Неделек и Олег Мельник о механизме формирования первой коры Земли и Марса — стр. 8–9

Дофамин и счастье
Нейрофизиолог Наталья Ивлиева открывает главный секрет жизни — стр. 10

Предсказания и изобретения Хайнлайна
Александр Речкин о том, как военный инженер стал известным фантастом, — стр. 11

До чего «импортозамещение» довело Российскую империю
Сергей Сысоев о том, как боролись на войне радиостанции Попова и Маркони, — стр. 12–13

Ошибки в популярных биографиях Эйнштейна
Творения горе-популяризаторов въедливо комментирует Евгений Беркович — стр. 14–15

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