ТрВ № 7 (351) за 2022 г.: Вглубь темных веков

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 351 от 19 апреля 2022 года в PDF
Анонс номера
Можно ли жить в невесомости?
Антон Первушин о том, чем Гагарин обогатил науку, — стр. 3
О Константине Ольмезове и немного о математике
Трагическая судьба ученика глазами Ильи Шкредова — стр. 5
Континентальная кора гадейского эона
Анастасия Ю. Борисова, Анна Неделек и Олег Мельник о механизме формирования первой коры Земли и Марса — стр. 8–9
Дофамин и счастье
Нейрофизиолог Наталья Ивлиева открывает главный секрет жизни — стр. 10
Предсказания и изобретения Хайнлайна
Александр Речкин о том, как военный инженер стал известным фантастом, — стр. 11
До чего «импортозамещение» довело Российскую империю
Сергей Сысоев о том, как боролись на войне радиостанции Попова и Маркони, — стр. 12–13
Ошибки в популярных биографиях Эйнштейна
Творения горе-популяризаторов въедливо комментирует Евгений Беркович — стр. 14–15