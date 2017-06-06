ТрВ №11 (230) за 2017 г.: Большие вызовы: как перестать готовиться к прошлой войне?
Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 230 от 6 июня 2017 года в PDF
Анонс номера
Минин и Пожарский на выборах
Наталия Демина беседует с кандидатом в президенты РАН академиком Александром Сергеевым.
И еще одним кандидатом стал академик Алексей Хохлов — стр. 2–3
«У меня столько идей…»
Вулканолог Павел Плечов продолжает критику скандального письма Михаила Романовского из ФАНО — стр. 3
Где деньги на науку?
Поисками занимается Евгений Онищенко, рассказавший о профанации исполнения президентского Указа № 597, — стр. 4
«Нулевой уровень»
Про ЕГЭ и утрату необходимых знаний среди школьников разъясняет Георгий Рюриков — стр. 6
Секретная монета
Парадоксальная история о поддельных, но при этом подлинных отечественных голландских дукатах — стр. 8
Проблемы популяризации
С организатором форума «Ученые против мифов» Георгием Соколовым беседует Екатерина Шутова. А «Дроздова в юбке» — Евгению Тимонову — опрашивает в Новосибирске Юлия Черная — стр. 10–11
Вся Античность на флешке
Ольга Орлова и членкор РАН Николай Гринцер о литературном наследии Древней Греции и Рима — стр. 12–13
От русской иконы к советскому плакату
Лекция Александра Маркова, прочитанная в Университете Помпеу Фабра (Барселона), — стр. 13
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Метки: #230, trv, Архив, газета, Максим Борисов
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