ТрВ №11 (230) за 2017 г.: Большие вызовы: как перестать готовиться к прошлой войне?

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 230 от 6 июня 2017 года в PDF

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Анонс номера

Минин и Пожарский на выборах

Наталия Демина беседует с кандидатом в президенты РАН академиком Александром Сергеевым.

И еще одним кандидатом стал академик Алексей Хохлов — стр. 2–3

«У меня столько идей…»

Вулканолог Павел Плечов продолжает критику скандального письма Михаила Романовского из ФАНО — стр. 3

Где деньги на науку?

Поисками занимается Евгений Онищенко, рассказавший о профанации исполнения президентского Указа № 597, — стр. 4

«Нулевой уровень»

Про ЕГЭ и утрату необходимых знаний среди школьников разъясняет Георгий Рюриков — стр. 6

Секретная монета

Парадоксальная история о поддельных, но при этом подлинных отечественных голландских дукатах — стр. 8

Проблемы популяризации

С организатором форума «Ученые против мифов» Георгием Соколовым беседует Екатерина Шутова. А «Дроздова в юбке» — Евгению Тимонову — опрашивает в Новосибирске Юлия Черная — стр. 10–11

Вся Античность на флешке

Ольга Орлова и членкор РАН Николай Гринцер о литературном наследии Древней Греции и Рима — стр. 12–13

От русской иконы к советскому плакату

Лекция Александра Маркова, прочитанная в Университете Помпеу Фабра (Барселона), — стр. 13

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