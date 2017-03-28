Пулково: бульдозер продолжает работать

История сопротивления застройке территории Пулковской обсерватории продолжается. Наша предыдущая публикация по этому поводу была в номере ТрВ-Наука от 31 января [1]. В подборку вошли мнения Алексея Моисеева (Специальная астрофизическая обсерватория РАН), Владимира Сурдина (Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга МГУ) и автора этого комментария.

Напомню, что Моисеев четко высказался за прекращение наблюдений в Пулковской обсерватории, так как они давно потеряли значение из-за плохих условий наблюдений, и за перенос наблюдательной базы Пулково на Кавказ. Сурдин предположил, что наблюдения всё равно представляют ценность благодаря астрометрии, хорошо отлаженной за долгую историю Пулково, а территория представляет ценность с точки зрения просветительских целей.

За время, прошедшее с той публикации, кое-что изменилось. Во-первых, была организована комиссия РАН для оценки ситуации с Пулково. Решение комиссии не опубликовано, но в целом оно известно. Мы попросили прокомментировать это решение Николая Самуся, который членом комиссии не является, присутствовал только на одном из ее заседаний, но хорошо знает общую ситуацию.

Во-вторых, научные сотрудники Пулково, занимающиеся астрометрическими наблюдениями, пошли в контратаку, убеждая общество, что они делают нужное дело. Мы предпочли получить комментарий по этому поводу не от самих сотрудников обсерватории, а от сотрудника Института прикладной астрономии РАН Элеоноры Ягудиной, которая пользуется пулковскими данными.

Ну и наконец, наше мнение.

Застройке надо противиться всеми силами не только потому, что она ухудшает условия наблюдений. Более важно следующее:

теряется территория науки, которая может быть использована в будущем, скорее всего, в просветительских целях (например, как парк-музей);

создается очередной прецедент торговли научной недвижимостью, соблазнительный как для застройщиков, так и для научных администраторов с нетвердыми убеждениями. Еще много лакомых территорий осталось в ведении ФАНО, особенно в Москве на Ленинском проспекте;

уродуется прекрасный ландшафт, которым гости Питера могут любоваться еще при посадке самолета;

наносится оскорбление не только сотрудникам обсерватории, но и петербуржцам, любящим свой город и его окрестности;

в результате развития IT и перемен на рынке труда мегаполисы в скором времени потеряют свое поле притяжения, и понастроенные спальные районы с ублюдочной инфраструктурой превратятся в унылые гетто.

Наше мнение по поводу продолжения программы наблюдений в Пулково.

— Несмотря на свою древность, основной инструмент обсерватории, 26-дюймовый рефрактор, остается прекрасным инструментом для измерения положения небесных тел. Например, его данные недавно использовались для калибровки космической обсерватории GAIA. Эксплуатация телескопа почти не требует финансирования. Пока есть люди, получающие с помощью инструмента востребованные данные, имеющие прикладное значение, в частности играющие роль в космонавтике и защите от астероидной опасности, он должен работать. Развитие наблюдательной базы на Кавказе не должно никоим образом быть связано с продолжением наблюдений в Пулково.

P. S. У Пулковской обсерватории появился неожиданный союзник — аэропорт Пулково. Они уже потеряли один балл по безопасности из-за близлежащих строек, а из-за строительства нового микрорайона потеряют еще один. Но бульдозер продолжает работать…

Борис Штерн,

главный редактор ТрВ-Наука,

астрофизик (Институт ядерных исследований РАН)

1. Борис Штерн, Алексей Моисеев, Владимир Сурдин. Пулково: небоскребы vs звездочеты // ТрВ-Наука, № 221 от 31 января 2017 года.



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