Пулково: небоскребы vs звездочеты

Скандал с застройкой территории Пулковской обсерватории вскрывает очень больную проблему, касающуюся не только астрономии, не только науки, но и культуры вообще. Давлению сиюминутной экономической конъюнктуры подвержены и научные и учебные институты, и библиотеки и музеи. Да и много других общественно важных, но «экономически неэффективных» организаций.

Людские языки беспощадны, и фраза «Исханов продал кусок территории Пулковской обсерватории» звучала неоднократно. На самом деле директор если и «продал» что-то, то нет никаких оснований предполагать, что положил хоть рубль в свой карман. В соглашении с застройщиком — конкретные пункты о финансировании развития обсерватории. С точки зрения условий наблюдения катастрофы, вероятно, не произойдет — они и так посредственные. Поэтому я хотел бы вступиться за директора Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН Назара Исханова — на его месте так поступили бы больше половины директоров научных институтов, сидящих «на голодном пайке». Коллеги из Специальной астрофизической обсерватории, мнению которых я доверяю, характеризовали его как хорошего астрофизика и как человека на своем месте. Я считаю, что он сделал ошибку, усугубленную тем, что не обсудил решение на ученом совете, но это не причина для радикальных «оргмер».

Что касается самого решения, я поддержать его никак не могу, и дело не в соображениях по поводу засветки. Будучи оптимистом в плане больших масштабов времени, я полагаю, что эта территория, оставаясь резервом на лучшие времена, гораздо ценнее для страны, чем очередной уродский спальный район. Развивая идею Владимира Сурдина (https://indicator.ru/article/2016/12/29/planetograd-obrechennyj/), там можно было бы сделать что-то вроде астрономического парка-музея, тем более что музей уже есть. Или что-то еще на благо науки и просвещения.

Кроме того, вся эта история важна как прецедент. Уступим Пулково — усилится давление на другие институты, музеи, библиотеки. Если страна будет нормально развиваться, следующим поколениям придется что-то делать с этими спальными джунглями мегаполисов — как-то расчищать их. Поэтому надо противостоять застройке территории Пулково и аналогичным поползновениям ради будущего, возможно, вполне обозримого.

Если удастся заблокировать эту стройку, то хорошо бы возместить обсерватории упущенную выгоду из других источников — это стало бы хорошим прецедентом.

Борис Штерн

Алексей Моисеев, докт. физ. — мат. наук, вед. науч. сотр. САО РАН, вед. науч. сотр. ГАИШ МГУ, член совета ОНР:

Ситуация, сложившаяся вокруг начала застройки вблизи Пулковской обсерватории, оказалась весьма неоднозначной, поскольку здесь смешались сразу несколько вопросов. И о том, каким курсом пойдет ГАО РАН при новом директоре, и о том, насколько эффективны и затребованы астрометрические наблюдения, проводимые непосредственно в Пулково, и каково их будущее. Казалось бы, очевидно, что дело любого астронома — защищать до последнего подступы к телескопам, всеми силами бороться с засветкой и паразитной турбуленцией — обязательными спутниками любого жилья. Но подавляющее большинство моих коллег, с кем приходилось обсуждать этот вопрос, — из САО РАН, УрГУ, ИНАСАН — отнеслись довольно скептически к высказываниям возмущенной общественности о том, что «чиновники и строители разрушают Пулково». Достаточно заглянуть в соответствующую тему «Астрофорума» (www.astronomy.ru), где число записей уже перевалило за 800. Конечно, мой круг общения специфичен, это астрономы-наблюдатели, знающие, что условия наблюдений на границе второго по численности города страны и так уже давно не ахти, хотя наблюдатели Большого Рефрактора и трудятся самоотверженно. А также знающие, увы, что в мире закономерно превращение внутригородских и пригородных обсерваторий (Париж, Падуя, Упсала — список внушителен) в научные институты с переносом наблюдательных интересов в более подходящие для этого места. Вопрос о продолжении наблюдений на Большом Рефракторе, которые и так сильно страдают от городской засветки, — это научно-организационный вопрос, который должен решаться экспертами в области астрометрии и наблюдательной астрономии, которых в стране вполне достаточно. Тем более что предполагаемый ущерб от разрешенного сейчас строительства нескольких зданий минимален. К сожалению, астрономические вопросы предлагается решать митингами, петициями и выступлениями в СМИ. ГАО РАО — институт с комплексом нерешенных проблем, решать их приходится тяжело и в спорах. Достаточно вспомнить историю с выборами директора в прошлом году, расколовшую институт ровно пополам. Очень хочется, чтобы новый скандал не остановил процесс тех изменений, в которых Главная астрономическая обсерватория РАН так нуждается.

Владимир Сурдин, ст. науч. сотр. ГАИШ МГУ, доцент физического факультета МГУ:

Я на днях был в Пулковской обсерватории, но успел поговорить лишь с астрономами-наблюдателями. На мой взгляд, либо нужно найти дополнительное финансирование под ее научную деятельность, либо же действительно стоит каким-то образом сократить количество наблюдательных программ, отдать часть земли на застройку и за счет этого поддержать структуру самых активных лабораторий. Но тогда Пулковская обсерватория потеряет ряд важных, проводившихся там столетиями наблюдательных программ. Возможно, это не смертельно для науки, потому что в мире есть много обсерваторий, которые не дадут пропасть старым результатам. Но это уже будут не наши, а заграничные результаты.

Я уверен, что Пулково следовало бы сохранить как наиболее традиционную, опытную и знаменитую обсерваторию России и мира. Она должна остаться не только научным музеем, но и кузницей кадров с высоким качеством работы. Мы до сих пор направляем студентов на практику в Пулково, чтобы они научились работать в лучших традициях отечественных астрономов-наблюдателей. Традиции потерять легко, а накопить очень сложно. И в этом смысле Пулково — неоценимое место подготовки научных кадров.

Создать еще один городской научно-исследовательский институт можно быстро, а создать обсерваторию с традициями за несколько лет невозможно. Я советую петербургскому начальству не терять такое всемирно известное место, как Пулковская обсерватория. Небоскребы Газпрома не принесут городу дополнительной славы, а скорее отпугнут туристов от Северной Венеции. Сохранение обсерватории позволит сохранить Санкт-Петербургу не только свое туристическое, но и научное лицо.

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