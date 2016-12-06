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ТрВ №24 (218) за 2016 г.: Слет просветителей

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Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 218 от 6 декабря 2016 года в PDF

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Анонс номера

Премии и просветители
Хорошая компания — стр. 1–2

Ученые недовольны РФФИ
Почему засбоил механизм — стр. 3

Образовательный центр «Сириус»
ВДНХ по работе с талантами -стр. 4–5

Выборы в РАН
Неоднозначность критериев и последствий — стр. 6, 7, 11

Гамбургский счет
Новый физфак и его руководитель — стр. 8

Леметр vs Пифагор
Добрый дядя, борец с таблицей умножения — стр. 9

Русский язык украинцев
И такое бывает — стр. 10

Зеркало природы
От ракушек до лекарств — стр. 12–13

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