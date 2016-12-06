Всё, что вы хотели узнать про «Сириус», но боялись спросить

На общем фоне снижения финансирования науки и образования в России ярко выделяется новый образовательный центр в Сочи, на который не жалеют ни ресурсов, ни времени крупные бизнесмены, ведущие университеты, педагоги и ученые страны. О нем рассказал ТрВ-Наука директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко. Беседовала Наталия Демина.

— История уже стала апокрифической. Рассказывают, что вы со Стасом Смирновым пришли на прием к президенту минут на 10–15, и вдруг он так заинтересовался вашим проектом, что вы полтора часа его обсуждали.

— Это байки. Любые интересные истории обрастают огромным количеством различных слухов.

— Как же тогда появился «Сириус», расскажите…

— Могу рассказать без каких-то красочных деталей. На самом деле это было идеей Владимира Владимировича.

— Разве идея создать образовательный математический центр на месте одной из олимпийских гостиниц не ваша?

— Нет. Это лично идея президента. Он позвал нас со Стасом обсудить математическое образование. И у нас возникло ощущение, что есть понимание…

— Получается, есть две версии. Одна — идея «Сириуса» пошла от вас со Стасом. Вы придерживаетесь другой версии — это идея самого Путина.

— Да, это идея Владимира Владимировича. Ясно, что и у меня, и у Стаса было и есть много разных идей, которые мы высказываем, много чего делаем в области математического образования. Я думаю, что нас позвали именно потому, что наша деятельность легла в струю того, о чем думал В. В.

И действительно, в «Сириусе» очень клево. Какие-то недостатки есть, потому что всё только создается… Это же дети. Там не «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», но все-таки.

— «Артек» XXI века?

— Все-таки не «Артек». Основная идея «Сириуса» — учеба. «Артек» был больше отдыхом и развлечением, плюс были какие-то занятия. У нас учеба топовых школьников у первоклассных педагогов — исходный пункт. Естественно, мы стараемся туда впихнуть и какие-то культурные программы, и спорт, и экскурсии. Но надо понимать, что это — дополнение к главному. Организаторы «Сириуса» порой ведут своего рода войну с педагогами, ведь те готовы учить детей круглосуточно, и даже не отпускать их на обед и отдых.

— Вас позвали и сказали: «Хотим построить такой лагерь для математиков»?

— Да. С президентом мы пообсуждали, как идею можно реализовывать. Хочу подчеркнуть, что здесь не тот проект, когда говорят: «Вот, ребята, вам ресурсы и делайте, как хотите», В. В. в этом реально участвует.

— И сейчас участвует?

— Он является председателем попечительского совета нашего фонда «Талант и успех». И заседания совета не какая-то формальность. Это реальный содержательный разговор, продолжающийся иногда не один час, по абсолютной конкретике.

— Вы там обсуждаете проблемы ЖКХ?

— Какое ЖКХ?! Мы обсуждаем, как и что делать, причем часто это сочетается с разговорами с детьми, находящимися в «Сириусе». В. В. приезжает, общается с преподавателями, с детьми. Не для прессы, не для пиара, а просто так, расспрашивает их о жизни и учебе.

— Для него это похоже на Пушкинский лицей? Как при Александре I?

— Знаете, не знаю. Делается хорошее дело, и очень здорово, что оно делается. Причем его идея — совместить три стихии. Во-первых, математику и смежные с ней науки: физику, химию и биологию. Во-вторых, спорт. И в-третьих, культуру и искусство.

Идея «Сириуса» — объединить усилия и развиваться в тех областях, где Россия — лидер. Была и остается. Но не в том, чтобы поднимать области, где Россия не на первом месте. Например, футбол у нас не очень. Конечно, бывает, что сборная по хоккею проигрывает на мировых турнирах, но любой человек в мире скажет, что в России сильный хоккей. В этом году проиграли, а в следующем выиграют.

Точно так же математика. Можно долго рассуждать, что в математике стало хуже или, наоборот, улучшается. Но то, что Россия — ведущая математическая держава, никто не отрицает. Есть много российских математиков — пускай кто-то на Западе, кто-то в России, но они реально включены в математическую жизнь планеты, это факт.

Вы были в Дубне, на Летней математической школе. Так и «Сириус».

Очень важная история, что в областях лидерства России ребята получают возможность поучиться у топовых людей. А еще пообщаться друг с другом.

— То есть вы их перемешиваете? Каким образом?

— Здорово, когда будущий великий хоккеист знакомится с будущим великим математиком или на дискотеке замечательные фигуристки пытаются заставить танцевать наших физиков. Великие фигуристы делают программу «Первый лед» для математиков, ставят их на лед, учат кататься. Сергей Андрияка учит их рисовать. Когда Юрий Башмет играл на концертах, физики сбегались его послушать. Там, в «Сириусе», совершенно уникальная атмосфера. Его идея как бы дополняет идею СУНЦа (специализированный учебно-научный центр. — Ред.). Идея СУНЦа — найти и переместить одаренного ребенка к месту учебы. «Сириус» же помогает развиваться образованию на местах.

— Как «Сириус» развивает образование на местах?

— Очень просто. Ребенок учится в своей школе. Приезжает в «Сириус» на какое-то время, там есть много

разных программ. Некоторые из них предусматривают приезд ребенка с педагогом. После окончания смены дети и учителя возвращаются домой, но потом могут вернуться на другие виды смен. Понятно, что мы не очень хотим, чтобы в «Сириусе» находились одни и те же дети, так как стремимся к большему охвату. Но если ребенок себя ярко проявляет, то он может вернуться на какой-то другой проект.

Мы создаем для талантливых детей новые возможные траектории их жизни. Мы понимаем, что не каждому одаренному ребенку стоит переходить в высококонкурентную школу. Точно так же, как сейчас в Москве у ребенка появились возможности не только перейти в топовую школу, но и продолжать заниматься в своей школе, ходить на кружки, посещать выездные сборы.

В «Сириусе» есть программа поддержки региональных математических кружков, в мае пройдет смена для матшкол. Топовые матшколы привозят какое-то количество своих учеников, в ту же смену приезжают учителя из математических школ следующего эшелона, из регионов, и они смотрят, как работают лучшие учителя, работают вместе с ними и учатся друг у друга. И потом они продолжают работать вместе.

Сейчас создается электронная среда, чтобы и дети, и педагоги не теряли связь с «Сириусом». Пока она только в стадии запуска. Да и сам «Сириус» работает в пилотном режиме. Ведь от идеи до запуска проекта прошло меньше года.

В каком-то смысле для меня «Сириус» — продолжение того, чем я занимаюсь всю жизнь. Сначала Московский центр непрерывного математического образования, а сейчас Центр педагогического мастерства. Кстати, ЦПМ, где мы сейчас находимся, за несколько лет добился многого. За последние годы 214 московских школ дали победителей и призеров олимпиад. Это в три раза больше, чем несколько лет назад. То есть обычные микрорайонные школы начинают давать возможность школьнику побеждать в олимпиадах. Конечно, топовые педагоги не свалились в обычные школы откуда-то с неба. Но педагоги этих школ начинают работать вместе с нами, обмениваться опытом и у них начинает получаться.

Там, где не хватает их собственных знаний или умений, они подключают нас и ведущие вузы, дети ездят на сборы, в летние школы. Ребенок учится, не вырываясь из своей среды. Ведь кому-то переход в топовую школу необходим, так как в своей ребенок на голову выше всех и «балду пинает»; здоровая конкуренция ему поможет. А другому, наоборот, нравится быть лидером, его там любят, ему там интереснее учиться. У детей могут быть совершенно разные траектории, и теперь у них появился выбор.

Так же и в России. У ребенка есть возможность приехать в СУНЦ, их в стране четыре: при Московском, Новосибирском университетах, Уральском и Северо-Восточном федеральных университетах. Интернат появился и в Санкт-Петербурге при физико-математическом лицее № 239.

Однако теперь можно продолжать учиться у себя, в своей среде, с любящими родителями, с друзьями, играть вечером в футбол и время от времени приезжать в «Сириус». И скоро начнет работать дистанционная поддержка, где ребенок может, вернувшись домой, продолжать общаться с ведущими математиками, биологами и др.

Сейчас мы активно запускаем направления «Биология» и «Химия». «Сириус» привлекает не только ведущих ученых, но и ведущие компании и вузы. Летом построены совершенно суперские, мирового уровня лаборатории. Ребята видят, что они нужны России, видят, куда потом можно пойти работать. Они видят успешных людей. Ведь если Перельмана любят показывать по телевизору, то Стаса Смирнова как-то особо нет, потому что вокруг него нет никаких сенсаций для желтой прессы.

— Он очень скромный человек.

— Во-первых, скромный. Во-вторых, прессе интересен негатив. Великий математик не взял приз в миллион долларов и ходит весь обросший -это интересно. А Смирнов не только талантливейший математик, но еще и успешный, хорошо выглядит, что по телевизору показывать не любят. Дети потом приезжают домой, рассказывают о впечатлениях. Кроме того, это, конечно, еще и мощный посыл для учителей, они понимают, что делают важное и нужное дело.

Год назад появился грант президента для студентов. 20 тыс. руб. в месяц на всё время обучения. И молодой человек понимает, что вот он съездил в «Сириус», потом выиграл Всероссийскую олимпиаду школьников, получил право на стипендию, соответственно, может совершенно спокойно учиться, а плюс к тому он уже познакомился с ведущими вузами, представителями инновационных компаний. Он понимает, что его талант нужен России.

— Если потом выпускник вуза поедет в аспирантуру Гарварда, ему там понравится и в Россию он уже не вернется, что Вы будете чувствовать? Вы заключаете с ним договор, что он должен отработать в России какое-то время?

— Конечно, это условие подачи гранта. В этой стипендии, так же как и в ряде стипендий в Европе, имеется условие, что если ты берешь деньги от государства или еще откуда-то, то берешь на себя обязательство проработать несколько лет в России. С моей точки зрения, это совершенно нормальная договоренность.

— А если он решит, что всё же хочет уехать, ему придется деньги обратно возвращать? Интересно, есть ли какая-то степень свободы?

— На сайте написано, надо почитать. . Это не премия, это грант, на который ты подаешь заявку совершенно добровольно и берешь деньги, беря на себя определенные обязательства: хорошо учиться и проработать какое-то время в России.

— Когда стартовал проект?

— «Сириус» открылся 1 июня 2015 года.

— А когда вы разговаривали с Путиным?

— Примерно за полгода до этого.

— Как устроена смена в «Сириусе»?

— Типовая смена — 24 дня. Приезжает 200 человек по каждому направлению: спорт, искусство, наука.

— В потоке около 600 детей?

— Дети могут пересекаться, а могут и нет. У каждого направления свой график, не то что у всех сразу заезд с 1-го по 24-е. Плюс бывают более короткие смены или целевые. Например, там проходят сборы национальной команды, они в этом году проходили в «Сириусе», и не один раз, и я уверен, что золотые медали на международной олимпиаде в том числе и заслуга «Сириуса». Ребята были по нескольку раз в «Сириусе». Не только члены сборных, но и кандидаты.

— Физику и химию пока не берете?

— Физика началась в прошлом году. Химия и биология стартуют сейчас, потому что им нужны лаборатории. Под математику отель переоборудовать просто: доски повесил, аудитории сделал. Занятия по химии и биологии — отдельный процесс. Ребята находятся в очень хороших условиях, настоящий отель 4+, не потерявший своего класса. Адаптированный для детей, с особыми требованиями к технике безопасности. Двухместные номера. Бассейн открытый, закрытый, свой пляж, переданный «Сириусу».

— В каждом номере туалет-ванна, дети питаются в столовой со шведским столом?

— Ну конечно.

— Вы пытаетесь помочь людям, которые могли бы основать свои центры развития математического образования?

— Да. Они и так уже работают своими силами. Но, во-первых, у них появилась возможность передать свой опыт и показать своим ученикам лучшее. Чтобы съездить в Москву или Петербург с детьми, нужно найти деньги, а в «Сириусе» всё бесплатно. Там оплачивают всё: и дорогу, и проживание, и питание.

Одна из самых главных вещей — абсолютно честный и прозрачный отбор. В попечительском совете нашего фонда и в учредителях есть люди, которые за это отвечают в том числе и своей репутацией. Среди учредителей фонда «Талант и успех» по направлению наука — Станислав Смирнов и я. В экспертном совете — Максим Пратусевич, Назар Агаханов и другие. Если проводятся смены по результатам олимпиад, то дети приезжают именно по результатам олимпиад. Если проводится отбор, то мы посылаем наблюдателей, привозим работы, сами их проверяем.

— Но получается, что если вас не будет, то всё грохнется? Всё держится на личностях…

— Честная экспертиза строится на прозрачных принципах и честных независимых экспертах. Здесь Вы правы. Но это не значит, что всё держится на Ване Ященко или Стасе Смирнове. Найдем другого человека, не менее независимого, честного и прозрачного…

— А Вы самый главный по «Сириусу»?

— Нет. Я только один из учредителей.

— Кого можно назвать самым главным в «Сириусе», кроме Путина?

— Нет такого! В. В. предложил идею, а дальше наша задача — запустить жизнь на этой площадке. У нас не вертикальная структура. Выбираются лучшие люди в стране, которые приезжают проводить смены, двигают авторские проекты, они друг другу не конкуренты. Мы иногда делаем парные смены: например, 2007-я школа Москвы приезжает вместе с ФТШ из Санкт-Петербурга. Педагоги учат других педагогов, и такой обмен опытом очень важен.

Административно главной в «Сириусе», его директором является Елена Шмелёва. Яркий, совершенно фантастический человек, отдающая делу всю себя. Замдиректора по науке — Михаил Случ, мы его уговорили туда переехать.

В отличие от обычной школы, где директор определяет всё, основа здесь — запросы лучших учителей. Задача нашего экспертного попечительского совета — искать людей, которые готовы будут учить детей. Проходящей сейчас сменой по биологии руководил Сергей Лукьянов. Величайший ученый, биолог, лауреат Госпремии 2016 года, действительно суперъяркий человек.

— А зачем «Сириусу» нужен Сергей Ролдугин, получивший широкую известность в последнее время?

— Я политикой не занимаюсь. Меня не волнует то, что пишут газеты. Меня интересует, как люди делают дело. Я вижу, как отлично Сергей организует направление «Музыка», лично экспертирует записи ребят, приглашает в «Сириус» замечательных музыкантов. Не берусь оценивать это направление как специалист, я вижу его со стороны. Кстати, не знаю, есть ли запись на сайте «Сириуса», но один раз мы с С. Смирновым прочитали лекцию одновременно для отделений спорта, музыки и искусства. В два микрофона читали лекцию «Что такое математика». Было очень здорово.

— Часто ли рассказывают о «Сириусе» по центральным телеканалам?

— И Первый канал, и РТР, и газеты. Появление «Сириуса» важно для статуса учителей, которые работают по развитию талантов, в том числе в регионах. Ведь в Москве уже всё есть. Руководитель Департамента образования г. Москвы Исаак Калина и мэр Москвы Сергей Собянин поддерживают одаренных учителей, поддерживают школы, дают гранты за успехи в рейтинге школ, есть и целевая поддержка математических классов. Ее только что раздали по абсолютно объективным критериям, разработанным Московским математическим обществом и Ассоциацией учителей математики. Имеются четкие формулы, придуманные не чиновниками. В свое время работала комиссия, в которую входили академик РАН Виктор Васильев, Александр Музыкантский,

Александр Блинков, Борис Давидович и другие учителя математики, которые разработали критерии оценки, определили, сколько денег нужно на маткласс. И Москва дает гранты учителям, детям, но разные люди к этому по-разному относятся. Москва — единственный пока регион, который кроме олимпийских чемпионов еще дает деньги за победу на международных предметных олимпиадах школьников. По решению Сергея Собянина выданы гранты: 1 млн руб. за золото, 500 тыс. за серебро, 250 тыс. за бронзу. А в регионах, где нет такого внимания к развитию талантов, «Сириус» стал мощным посылом местным властям. У многих моих коллег были финансовые и прочие проблемы, приходилось искать деньги, чтобы ребята поехали на Всероссийскую олимпиаду.

— «Сириус» стал центром национальных олимпиад? Вы координируете олимпиады по математике?

— Нет-нет.

— Вы же сборы проводите. Получается, олимпиадникам нужно подлаживаться под ваши смены?

— Наоборот, мы работаем вместе по кандидатам в команду, подстраиваемся под график подготовки национальной команды. У нас кроме смен, развивающих конкретных детей, школы, кружки, поднимающих слабые регионы, есть отдельные потоки, посвященные национальным сборным. Эти потоки, естественно, выстраиваются вместе с тренерами сборных. Они говорят, когда и чему правильно учить этих детей. Можете спросить у Назара Агаханова, как теперь, благодаря «Сириусу» он может приглашать на сборы не какой-то узкий сегмент детей, а очень большой резерв 8–9-х классов , готовить мощную смену, что важно из регионов, и наконец ставить долгосрочную амбициозную задачу – догнать и перегнать Китай на математических олимпиадах.

С «Сириусом» у талантливого ребенка из региона появилась возможность развить способности. Обычно лучшие ребята появляются на Всероссийке только в 9-м классе. А для международного уровня это часто бывает просто поздно. А если у него не было рядом хорошего кружка, хорошей школы, в регионе не шла математическая жизнь, то уже слишком поздно.

Победители Олимпиады Эйлера, своего рода всероссийской олимпиады для 8-х классов, придуманной Игорем Рубановым (он, я и Назар Агаханов входим в ее координационный совет), приглашаются в «Сириус» во время заезда сборной по математике в качестве младшего отряда. Что дает возможность талантливому ребенку уравнять шансы.

«Сириус» значительно повышает шансы школьника из провинции на успех в олимпиаде. Но не выдирает детей из привычной среды. Не каждому талантливому ребенку хорошо в СУНЦе. Правильнее не собирать лучших в центре, а поднимать образование в регионах. Мы видим, как начинает подниматься математическая жизнь в Хабаровске или на Камчатке, в том числе и благодаря «Сириусу», после обучения в котором контакты не теряются. Дети знакомятся друг с другом, видят ярких ребят и то, что это не только математика, а еще и спорт.

— Нет ли опасения, что это прекрасная, но показуха? Мол, есть что посмотреть президенту и показать иностранцам. А в России так много проблем с наукой и образованием. Ситуация в «Сириусе» может быть очень хорошей, но с наукой и образованием в России всё сложно.

— Во-первых, не помню, чтобы в «Сириусе» был хотя бы один западный человек. Пиар никого не интересует, всех интересует дело. Второе: я вижу, какая движуха пошла сейчас в регионах, где вообще ничего нет. В ноябре прошла смена для Южного федерального округа и Северного Кавказа, такая уже была в прошлом году. Мы с большим трудом отбирали детей.

Кроме работы с топовыми детьми мы, в частности, проводим смены из регионов, где вообще не было ни одного призера олимпиад. Проводим на местах массовые математические мероприятия, отборочную олимпиаду, отбираем детей, они и их педагоги приезжают в «Сириус», возвращаются к себе, и в этих регионах начинается какая-то математическая жизнь.

Уже видно, как за год возродилась жизнь в куче регионов, где с математикой вообще было плохо. «Сириус» — это бесплатная возможность поехать поработать с топовыми преподавателями. Вы можете поговорить с Олегом Южаковым из Кургана или Леонидом Самойловым из Ульяновска. Это энтузиасты, у которых почти не было поддержки, и сейчас они ездят к нам в «Сириус» с детьми или преподавать, и к ним в регионах меняется отношение. Хорошо Игорю Соломоновичу Рубанову из Кирова, он самодостаточен, у него прекрасная работа, он задействован по максимуму. А, того же Южакова в Кургане никто до «Сириуса» не поддерживал.

Иван Ященко

Беседовала Наталия Демина

См. также сайт «Сириуса» https://sochisirius.ru

Редакция обратилась к ряду ведущих ученых и преподавателей с просьбой поделиться впечатлениями от «Сириуса». Им были заданы вопросы: «Каково общее впечатление от „Сириуса“? Что больше всего нравится/ не очень нравится? Не кажется ли „Сириус“ такой ВДНХ 2.0, оазисом при общем кризисе финансирования науки и образования в стране?»

Андрей Райгородский,

зав. кафедрой дискретной математики МФТИ, руководитель отдела теоретических и прикладных исследований «Яндекса»:

1, 2. Замечательных школьников собираем, место прекрасное, удается привлекать в него часто тех, кого иначе сложно привлечь. Бывают бюрократические проблемы, но они решаются.

3. Про оазис. Ну, математические центры всё же есть, и они активно живут во многих регионах. И школ много вне «Сириуса». Так что всё не так плохо.

Владимир Сурдин,

астроном, лауреат премии «Просветитель»:

1, 2. Я был в «Сириусе» дважды, и мне там понравилось. Великолепный быт (гостиница хорошего европейского уровня), отличное питание (разнообразный шведский стол с «изысками»), удобные аудитории, хорошая библиотека открытого доступа, экзотическая природа (с одной стороны — горы, с другой — море), сильный подбор преподавателей (сказал бы — уникальный, но скромность мешает).

Думаю, большинство детей попадает в такие условия впервые. И это очень важно. Они выносят из «Сириуса» не только знания и навыки (там собираются не только юные интеллектуалы, но и спортсмены, и артисты), но, что еще важнее, — уважение к труду и таланту, представление об обстановке, в которой ты можешь полностью отдаться любимому делу, не думая о быте и прочих обстоятельствах жизни. Такой маленький коммунизм.

Для работы преподавателей условия тоже хорошие: современная оргтехника, компьютеры, проекторы, уютные аудитории. Для моих занятий даже нашлись вполне приличные телескопы. Персонал центра в целом благожелательный, но не всегда расторопный и организованный. Чувствуется, что для них это пока еще гостиница (главное, чтобы было чисто и сытно), а напряженная жизнь учебного центра до сих пор в новинку. Но привыкают и к этому. В целом проблемы с аудиториями и техникой разрешались быстро.

Константин Кноп,

преподаватель математики, педагог южной математической смены (ноябрь 2016 года, направление «Наука»):

1. Я был в «Сириусе» уже дважды, но общий счет моих поездок в разные «детские научные смены» перевалил за четыре десятка, так что есть с чем сравнивать. В целом очень радует тщательная продуманность каких-то базовых вещей — быт, распорядок дня у детей, разумное сочетание занятий и отдыха.

Мне как математику очень приятно, что эта замечательная база не просто отдана для отдыха абы каких детей, а разделена между талантливыми представителями совершенно разных направлений — спортивных, творческих и научных. Здесь каждый ребенок — яркая индивидуальность,и особенно хорошо это проявляется, когда, например, «спортсмены» и «математики» в свободное время занимаются созданием собственных видеороликов под руководством замечательных педагогов направления «Искусство».

2. Безусловно, есть и какие-то недостатки. Организация любого серьезного дела никогда не обходится без ошибок, а публично ругать за ошибки нужно только тогда, когда организаторы не признают их и, следовательно, не способны исправить. Здесь это точно не так, поэтому о конкретике умолчу.

3. Слово «кризис» многозначно. Мне оно кажется уместным в медицинском значении — это такой момент, после которого состояние больного может либо резко улучшиться, либо резко ухудшиться. Да, сейчас образование уже вошло в фазу кризиса, ну или вот-вот в нее войдет, — что будет дальше, совершенно непонятно. Однако, как любил повторять за французами Лев Толстой, «делай, что должен, и будь что будет».

Секрет улучшения после кризиса всегда примерно одинаков: в кризис нужно не распылять силы, а концентрировать их.

Появление «Сириуса», на мой взгляд, способно стать точкой концентрации, которая в полной мере проявится потом. В советское время, о котором сейчас многие ностальгируют в том числе и из-за якобы хорошего образования, «сириусы» были невозможны, потому что лозунг «Всё лучшее — детям» подразумевал вкладывание сил исключительно в «артеки» для всех. Это не значит, что «артеки» заведомо хуже, просто «сириусов» у нас раньше не было. Более того, их, кажется, еще и нигде в мире не было. Насколько «Сириус» способен изменить общий ландшафт образовательных процессов, можно будет судить только через поколение.

Назар Агаханов,

руководитель сборной команды России на Международной математической олимпиаде:

1. Идея «Сириуса» и мне, и многим моим коллегам нравится, особенно в той части, которая касается работы с «отсталыми регионами» — в которых нет сильных преподавателей, способных «открывать и зажигать звездочки». Развитию математики в регионах напрямую это не поможет (нужна систематическая работа), а вот поддержке и возможному формированию успешной траектории одаренным детям из регионов — ДА.

2. Проблемы в основном связаны с «внутренним саботажем регионов» при отборе детей: на отборочную олимпиаду в «Сириус» местные чиновники приглашают нередко далеко не самых лучших детей (боятся, что они куда-нибудь уедут?). В чем-то их можно понять: в стране есть учебные заведения, порой пользующиеся поддержкой руководства региона, занимающиеся рекрутированием «легионеров», разрушая тем самым ростки работы с одаренными детьми в других регионах. Понятно, что «Сириус» как раз не занимается подобным бандитизмом — это противоречит его основной концепции поиска талантливых детей и их поддержки.

3. ВДНХ в области работы с талантами… Образовательный центр «Сириус» проходит период становления, и руководство фонда «Талант и Успех» ищет новые направления работы, старается расширить сферу деятельности «Сириуса». Иногда получаются не вполне удачные проекты, что может создать иллюзию показухи. Но правильные решения — закрепляются, неудачные идеи — отмирают. Центр вполне содержательно развивается.

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