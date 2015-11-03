Этика и РИНЦ
Публикации «РИНЦ продолжает врать» [1] и «РИНЦ учит врать?» [2] вызвали большой интерес: число их просмотров за полтора месяца перевалило за 20 тыс. Комментарии показывают, что научное сообщество неравнодушно к тому, что зачастую «порчу» на РИНЦ наводят сами авторы; а создатели РИНЦ, наоборот, равнодушны к превращению его в мусоросборник и даже возводят это в принцип. Комментаторы возмущались ситуацией и предлагали способы ее исправления. Например, Олег Граничин предложил просканировать базу данных РИНЦ и перевести в статус «заморожено» все одиозные издания [3]. Наиболее совестливые из названных в статьях [1] и [2] авторов поспешили зарегистрироваться и исправили ошибки в своих данных. Журнал «Молодой ученый» с гордостью доложил о новых правилах, призванных поставить барьеры перед недобросовестными авторами [4].
А РИНЦ в лице НЭБ молчит… И молчит не только РИНЦ. Не услышали мы и мнения МОН и ФАНО, требующих от научных работников и преподавателей предоставить данные об их публикациях по РИНЦ: будут ли эти ошибочные данные и дальше использоваться для оценки ученых и научных организаций? В ожидании ответа и диалога давайте продолжим изучение РИНЦ, обратившись теперь к этическим аспектам.
Научная этика — материя тонкая. Как отделить этичное поведение от неэтичного? Лучше всего учиться на примерах. Полезно авторам и редакторам поизучать сайт COPE — Committee on Publication Ethics: http://publicationethics.org/ — там можно найти примеры хорошего и плохого поведения. Есть и аналогичный российский сайт «Этика научных публикаций»: http://publicationethics.ru/, где много ссылок на публикации по академической этике.
В ряде авторитетных научных сообществ вопрос серьезно обсуждался и были сформулированы своеобразные этические кодексы. Например, в кодексе Европейского математического общества записано [5]:
«3. It is unethical to manipulate references within an article or to arrange the publication of articles for the purpose of artifcially infuencing the bibliometric data, impact factors, and citation counts that are generated. (Неэтично манипулировать ссылками в статье или организовывать публикацию статей с целью искусственно влиять на би-блиометрические данные, импакт-факторы и индексы цитирования.)
4. It is unethical to include inappropriate citations of one’s own work or of the work of particular colleagues or of articles in journals with which the author has a connection. (Неэтично включать [в свою статью] неподобающие цитирования собственных работ или работ коллег или статей из журналов, с которыми автор связан)».
Можно ли определить понятия «неподобающие цитирования» и «журналы, с которыми автор связан»? Давайте перейдем от теории к практике, т. е . к РИНЦ. Начнем с того, что, как справедливо заметил один из комментаторов статьи [3] Владимир, «есть уже обозначенные РИНЦ параметры, по которым тот же „Молодой ученый“ можно исключить из рейтинга. Это коэффициент самоцитирования. У этого журнала за два последних года (2013–2014) он равен 47,6%, при установленном РИНЦ пороге в 40%. Те же 47% самоцитирования — у журнала „Труды международного симпозиума «Надежность и качество»“, редактором которого является Николай Юрков и из ссылок которого им в основном и набран столь сумасшедший рейтинг. Возможно, что этот порог следует понизить, а главное, сделать обязательным условием для исключения журнала из рейтинга. Тогда редакторы сами не допустят того безобразия, которое творится в некоторых журналах сейчас».
Напомним, что Николай Кондратьевич Юрков — один из героев статьи [2]. На 28.10.2015 он занимал 8-ю строку в списке раздела «Автоматика и вычислительная техника». Но сегодня мы поднимемся выше. Пятое место в списке занимает Олег Кравец, профессор Воронежского государственного технического университета и председатель диссертационного совета Д 212.037.01. У него в РИНЦ 450 публикаций и 4509 цитирований (здесь и далее все данные приводятся на 28.10.2015). Открыв список цитирований, замечаем, что позиции со 2-й по 8-ю занимают цитирования из одной и той же статьи в сборнике [6] под редакцией проф. О. Я. Кравца. В этом нет ничего странного, но бросается в глаза, что в статье цитируются ТОЛЬКО статьи Олега Яковлевича. Источниками цитат с 13-й по 21-ю из другой статьи в том же сборнике тоже являются — вы не поверите — ТОЛЬКО работы Олега Яковлевича. Двигаясь дальше по списку, обнаруживаем статью авторов Нгуен Сон Лам, Кравца О. Я. [7], в которой из 19 ссылок в списке литературы 11 — на работы О. Я. Кравца. Статья опубликована в журнале «Информационные технологии моделирования и управления», главный редактор которого… О. Я. Кравец! Поразительно, как Олег Яковлевич со всем справляется: ведь он возглавляет еще и журналы American Journal of Control Systems and Information Technology, American Journal of Economics and Control Systems Management и American Journal of Pedagogy and Education, выпускаемые издательством Science Book Publishing House LLC. А вот еще с одним журналом, «Системы управления и информационные технологии», где Олег Яковлевич — ответственный секретарь, вышла беда.
Цитирую письмо главного редактора журнала «Автоматика и телемеханика» академика РАН Станислава Васильева [8], полностью размещенное на сайте ОНР.
«В выпуске Automation and Remote Control № 10 за 2014 год была опубликована статья Achkasov A.V., Kravets O. Ja., Podvalny E. S. „Distributed Systems Estimators and Packet Delivery Prediction Based on Recursive Bayesian Estimation“, являющаяся переводом статьи, опубликованной в журнале „Системы управления и информационные тех-нологии“. Как недавно стало известно, эта статья содержит заимствования (чужой текст) без указания их источников. Редакцией „АиТ“ приняты срочные меры по удалению статьи из электронной версии журнала Automation and Remote Control и из реферативных баз данных, а также по прекращению сотрудничества с журналом „Системы управления и информационные технологии“.
Еще пара вопросов. Как вы думаете, кто является директором издательства ООО «Научная книга», выпускающего журналы «Системы управления и информационные технологии», «Информационные технологии моделирования и управления» и ряд других? Правильно: О. Я. Кравец! И еще: как вы думаете, сколько статей, отмеченных в РИНЦ в 2015 году, написано в соавторстве с О. Я. Кравцом? Тут у вас, читатель, вряд ли хватит воображения: ответ — 52! И увы, подавляющая часть их опубликована в перечисленных выше журналах, аффилированных с Олегом Яковлевичем. Хотя это, конечно, еще далеко от цифры 112 — столько статей, индексированных в РИНЦ, уже опубликовала в 2015 году Виолетта Кузьмина из Юго-Западного государственного университета; да и тематика исследований не столь широка, как у Виолетты Михайловны («Зависимость молодежи от Интернета», «Меры по защите внутреннего рынка РФ», «Ценностные ориентиры современных старшеклассников», «Трудовое участие детей в обороне страны», «Россия и военные действия на Украине: мифы современных СМИ», «Правильное питание при занятиях спортом», «Санкции Запада и ответ России», «Бальные танцы — просто танцы или спорт?» и т.д.).
Публикационная гиперактивность, при том что статьи размещаются в изданиях, аффилированных с автором, заставляет задуматься. Это означает, что не работает институт независимого рецензирования (peer review), в наше время общепризнанный инструмент поддержания научного уровня публикаций. В России с ее традициями академического монополизма подобные явления особенно опасны.
Самое время вновь обратиться к нормам научной этики, установленным в научных сообществах. Вот что было принято Обществом Макса Планка в ноябре 2000 года [9]:
«Научные публикации, некорректные по причине нарушения научной этики, должны быть отозваны, если они еще не опубликованы, или исправлены, если они были опубликованы (признание ошибки); если необходимо, лица, принимавшие участие в работе, должны получить соответствующее уведомление. В принципе, автор(ы) и издатели обязаны сделать это; если они не предпринимают никаких действий, Общество Макса Планка инициирует принятие надлежащих мер доступными ему средствами».
«В целях защиты третьих лиц, сохранения веры в научную честность, восстановления научной репутации и предотвращения возможного ущерба, а также служения общественным интересам Общество Макса Планка может быть вынуждено уведомить третьих лиц, чьи интересы были затронуты, и проинформировать общественность».
Давайте и мы примем эти нормы — хотя бы каждый для себя, — чтобы сохранить веру в научную честность, и не будем стесняться информировать общественность о замеченных случаях нарушения научной этики.
В заключение хочу дать еще одну полезную ссылку. Чтобы оградить легкомысленных авторов от недобросовестных действий журналов, издательство «Эльзевир» опубликовало «Рекомендации по проверке журналов перед подачей статьи для публикации» [10], начинающиеся со слов:
«В связи с участившимися случаями недобросовестной издательской практики мы хотели бы предостеречь вас и ваших коллег от сотрудничества с лицами и компаниями, предлагающими платные публикации в журналах, якобы индексируемых в Scopus, и представить вашему вниманию рекомендации по проверке журналов перед подачей статьи для публикации».
Давайте учиться этике, господа!
1. Фрадков А. РИНЦ продолжает врать.
2. Фрадков А. РИНЦ учит врать?
3. Граничин О. Спасти РИНЦ.
4. Ограничения журнала «Молодой ученый». www.moluch.ru/rules/limits/
5. EMS Ethics Committee. Code of Practice. www.euro-math-soc.eu/system/files/uploads/COP-approved.pdf
6. Modern informatization problems in economics and safety: Proceedings of the XX-th International Open Science Conference (Yelm, WA, USA, January 2015). / Editor in Chief Dr. Sci., Prof. O. Ja. Kravets. Yelm, WA, USA: Science Book Publishing House LLC (Yelm), 2015.
7. Нгуен С. Л., Кравец О. Я. Подход к управлению вероятностными базами данных на основе диссоциации запросов и коэффициента распространения. // Информационные технологии моделирования и управления. 2015. № 2. С. 171–181.
8. О научной этике: правила, примеры и контрпримеры. Комментарий от 26.06.2015: http://onr-russia.ru/comment/10007#comment-10007
9. Нормы научной этики. Приняты Сенатом Общества Макса Планка 24 ноября 2000 года. www.sbras.ru/HBC/article.phtml?nid=200&id=17
10. Рекомендации по проверке журналов перед подачей статьи для публикации. www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii
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Метки: #191, Александр Фрадков, индекс Хирша, индекс цитирования, критика, мнения, наука, научная этика, научное сообщество, независимое рецензирование, Николай Юрков, Общество Макса Планка, Олег Граничин, публикации, работа, рейтинг, репутация, РИНЦ, этика
Кузьмина В.М., Юго-Западный государственный университет (Курск), публикаций в РИНЦ — 671, самоцитирование — 87%, цитирование соавторами — 93%. За 10 месяцев 2015 г. опубликовала 112 статей, значит за год будет более 130.
Спасибо А. Фрадкову за хорошую статью.
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Спасибо РИНЦ, что посчитал самоцитирование В.М. Кузьминой.
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Курская статейная аномалия.
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Спасибо автору и комментаторам за прекрасный пример!! Осталось только представить профиль автора в слайдах презентации для аспирантов.
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при том что статьи размещаются в изданиях, аффилированных с автором, заставляет задуматься. Это означает, что не работает институт независимого рецензирования (peer review), в наше время общепризнанный инструмент поддержания научного уровня публикаций.
То же мне секрет , этого добра навалом в большинстве журналах, можно посмотреть с каким институтом афилирован журнал и кто там публикуется и всё становится ясно
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Верно. Поэтому давайте учиться этике, господа!
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Давайте. Для начала хорошо бы опубликовать список маститых учёных с количеством публикаций больше 500. Понятно, что это либо величайшие гении всех времён и народов, либо активные очковтиратели с административным ресурсом. Отличить одних от других будет очень просто, достаточно глянуть на список статьей. Гениев окажется мешьше 0.01 %
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Вы утверждаете, что у нас меньше 50 хороших ученых с 500+ публикациями или больше 500000 научных шарлатанов с адмресурсом?
Мораль: используя риторический прием, не делайте его комичным.
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Именно это и хочется сказать. При обычной в естественных науках скорости написания хорошей статьи (4 статьи в год) весьма сложно написать 500 статей. Обычно, обладатели многих сотен статей — начальники, беззастенчиво приписывающиеся к статьям подчиненных.
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Cоветский химик Ю.Т. Стручков c 1981 по 1990 гг. опубликовал 948 научных работ, т.е каждые 4 дня писал 1 статью. За это достижение в 1992 г. ему присуждена Шнобелевская премия по литературе с намеком на то, что его просто вписывали в соавторы статей. На самом деле Ю.Т. Стручков как раз свою часть этих статей и писал. Он «сидел на приборе» – создал в Институте органических соединений Академии наук лабораторию рентгеноструктурных исследований, поставив на поток свой метод определения кристаллических структур.
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Уважаемый Александр Львович,
Если говорить о научной этике и ее правилах, то из 10,5 тысяч членов COPE только 224 журнала из России — найти их всех можно здесь
publicationethics.org/members
Остальные научные издания России даже формально не желают следовать принятой при публикациях этике. В этом тоже РИНЦ, МОН и ФАНО виноваты?
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Уважаемый Андрей Владимирович,
1. Если Вы хотите сказать, что многим российским журналам надо учиться этике, то эта статья в том числе и об этом и спасибо за поддержку. Хотя цифра 224 (члена COPE) и не говорит всей правды: по сравнению со 147 журналами, индексированными в WoS — это много. С другой стороны, чтобы журнал блюл этику, необязательно быть членом COPE. Например, журналы, индексированные в Scopus, обязаны вешать на главную страницу правила Publication Ethics, а таких в РФ в 2014 году было 333 журнала. Да и те, что стоят в длинной очереди на вступление, тоже держат, конечно эти правила на сайте.
2. А вот если Вы встаете грудью на защиту РИНЦ (НЭБ), МОН и ФАНО, которые, по Вашему, не имеют отношения к неэтичному поведению авторов и журналов, то тут я категорически не согласен. Их вина — в их бездействии, приводящем к падению не только этического, но и научного уровня российских публикаций. Более того, принимаемые ими меры провоцируют нарушения этики, об этом я писал в первых двух статьях про РИНЦ, см. ссылки выше.
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Посмотрим на «бездействие» РИНЦ: если бы не было этого инструмента, то откуда мы узнали о нарушении этических норм? Ну а дальше мы уж сами: не будем включать этикоотступников в наши диссоветы, не будем приглашать их рецензентами, бросим печататься в их журналах, брать их в соавторы и прочая. Слабо? Тогда при чем тут РИНЦ, МОН и ФАНО? И что они, по Вашему, должны сделать? Запретить этих авторов? журналы?
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Коллега, читайте предыдущие две статьи про РИНЦ, см. ссылки выше. Читайте статью О.Граничина «Спасти РИНЦ»: trv-science.ru/2015/10/20/spasti-risc/
Меры очевидны: чистка РИНЦа. Поиск плохо рецензируемых и «накручивающих» показатели журналов, исключение их из базы оценки публикационной активности авторов, научных групп и научных организаций. Без действий со стороны МОН, ФАНО и других ведомств и фондов, использующих РИНЦ, НЭБ сама ничего с РИНЦом делать не будет. Независимо от этого — да, мы сами должны быть нетерпимыми к неэтичному поведению. Я ответил на Ваш вопрос?
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Проект 1000 лучших российских журналов в WOS — ответ на Ваш вопрос. И НЭБ это сама делает и без «действий со стороны». МОН и ФАНО к этому отношения не имеют, насколько я знаю. Они вообще ни к чему отношения не имеют.
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Посмотреть сначала надо на эти 1000 журналов. Если РИНЦ такой белый и прозрачный, он нам все и покажет.
Я понимаю Ваше недовольство МОН и ФАНО. Давайте на них давить: пусть проснутся. Давайте начнем с МОН. Давайте напишем письмо в МОН от имени ОНР. Приходите на сайт ОНР, предлагайте текст. Его обсудят, Совет ОНР примет и пошлем в МОН.
Можно и подписи собрать. Если проблема многих волнует — много подписей можно собрать. Ведь никто не спасет утопающих, кроме...
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Уважаемый, Александр Львович!
Вы правы полностью, только те проблемы на которые вы указывали они есть не только у откровенно нарушающих норму журналов на которые должен реагировать ринц, вот мне известно, что даже очень маститые журналы публикация в которых по российским меркам весьма почётно не всегда руководствуются объективностью, и нормами научной этики. Это проблема не ринц, ринц уже не станет аналогом скопуса, но ринц даёт вполне полную картину что о чём. Где работает в каких журналах публикуется сколько самоцитирований и т.д.
А проблема этики журналов она может быть решена если только журнал станет независимым от институтов честное рецензирование и будет выпускаться издательствами.
Так что ринц конечно должен улучшить работу не спорю, но проблема не в нём.
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Цитата «...ринц даёт вполне полную картину что о чём.»
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Если у вас статьи в рейтинговых международных журналах и на них ссылаются зарубежные авторы, то РИНЦ эти ссылки просто НЕ ВИДИТ. Зато он видит ссылки из методичек и из местечковых помоечных журанлов. Поэтому РИНЦ — абсолютное зло.
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Видит РИНЦ ссылки из международных журналов(не зря же они БД покупали), но не все и с задержкой в пару лет.
Не драматизируйте...
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«не все и с задержкой в пару лет»
То есть по сути пользоваться им для работы просто нельзя.
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«То есть по сути пользоваться им для работы просто нельзя»
ну почему же? если человек работает сравнительно давно, то во многих случаях РИНЦ позволяет достаточно быстро понять что к чему — а сделать то же самое через Scopus/Wos бывает весьма затруднительно (точнее через WoS, учитывая что подписка на скопус не так часто встречается), особенно если фамилия/инициалы достаточно распространённые и/или могут быть транслитерированы на английский несколькими способами (у нас в институте примерно у 15% сотрудников в скопусе — несколько разных вариантов написания фамилий/инициалов, рекорд — 8 на одного человека)
а различить в РИНЦ нормальные журналы от всякой фигни или приписанные себе статьи однофамильцев — в общем, дело нехитрое
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Любому, извините, г-ну можно найти полезное применение, если постараться. Беда в том, что в любой статистике РИНЦа надо копаться самому, чтобы отделить мусор от нормальных работ.
При этом никто не спорит, что база по российским журналам нужна.
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Насчёт копаться самому, РИНЦ мне напоминает мой старый советский дифрактометр, в котором мне пришлось почти всё, от железа до электроники, настраивать, подстраивать и регулярно перестраивать самому, теряя кучу времени и энергии (не говоря уже о постоянных сбоях и поломках). Сейчас работаю на забугорном и вспоминаю всё это как кошмарный сон.
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Уважаемый Александр Львович,
Как Вы прекрасно знаете, в разгребании авгиевых конюшен в Scopus активное участие принимает вполне конкретный человек — Джеффри Билл. Недавно он взялся за «грязные данные» в ORCID
scholarlyoa.com/2015/10/2... -orcid-database/
в BioMed Central
scholarlyoa.com/2015/11/0... -biomed-central/
и прочих базах, охватывающих как РИНЦ все что напечатано.
Это еще раз показывает, что в наведении порядка и очищении от мусора в науке заинтересованы только сами ученые, а все остальные, включая администраторов от науки, издателей, создателей Scopus, ORCID или РИНЦ имеют совершенно другие цели. Но при этом некоторые из них, например создатели РИНЦ может даже сами того не желая, создали инструменты, которые позволяют увидеть мусор.
Если какие-то мусорные журналы выкинуть из РИНЦ, то их просто не будет видно и все. Таким образом, вместо нормальной уборки, Вы по сути предлагаете замести мусор под лавку, чтобы его не было видно. И как же Вам мораль позволяет мусор под лавку то?
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«Это еще раз показывает, что в наведении порядка и очищении от мусора в науке заинтересованы только сами ученые, а все остальные, включая администраторов от науки, издателей, создателей Scopus, ORCID или РИНЦ имеют совершенно другие цели.»
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Ну, совсем ненаучно на единичном примере некого Билла делать такие огульные обобщения. А как же работает администрация WoS, выбирая достойные издания и отбраковывая недостойные – неужто незаинтересованно? Если бы у них интереса не было, то и WoS бы мусором зарос.
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WoS, Scopus, приличные журналы держатся за счет определенной репутации среди ученых. Если они станут публиковать или индексировать мусор, то просто станут никому не нужны. И вылетят в трубу.
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О том и речь.
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В данном случае сравнение с мусором некорректно. Этот мусор генерится специально. ЧТобы продаваться в качестве товара. Генерить мусор, который будет лежать под лавкой (и который невозможно продать) просто не будет смысла.
Именно так должна работать система. Авторы, редакторы и издатели, индексирующие компании — именно они должны доказывать, что у них не мусор. А вовсе не мы должны копаться в мусоре. А генераторам мусора место под лавкой.
Вся система публикаций и их индексации нужна именно для того, чтобы отсеивать мусор. Чтобы мы, ученые, получали для своей работы уже прошедший проверку и отбраковку товар. Если система так не работает, то она просто не нужна в принципе. Можно просто вывешивать свои работы в инете — и пусть другие разбираются, мусор там или нет.
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Андрей Владимирович, так Вы предлагаете нормальную уборку в РИНЦ? Я — за!. А как Вы предлагаете это делать? И кто будет этим заниматься? Может, Вы сами покажете, как это делается?
К сведению почтеннейшей публики, РИНЦ — это уникальный инструмент, который позволяет не только увидеть мусор, но и спрятать его так, чтобы не увидел никто. Как-нибудь потом я покажу.
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Уважаемый Леня,
В статье обсуждается подход РИНЦ, в котором индексируется все что напечатано и эта база данных бесплатна для пользователей. С другой стороны WoS и Scopus это коммерческие продукты, которые собирают только ту информацию, за которую платят деньги.
Сравнивать РИНЦ и WoS бессмысленно, так же как и сравнивать, например Archive и т.д. с коммерческими издательствами Springer, Elsevier и т.д. Хотя бы потому, что основные результаты Перельман не стал публиковать в коммерческих журналах:)
А примеров я Вам могу привести много, этот конкретный совсем свежий пример был выбран для того, чтобы показать что все бесплатные базы, которые индексируют все что есть, болеют одними и теми же болезнями — что в России, что на Западе. И не более того.
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А НЭБ с РИНЦем разве не коммерческая контора? Насколько я помню, это самое банальное «ООО».
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WOS и Scopus, к сведению, банальные ООО. Ну хорошо, ОАО или ЗАО. И че?
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А ниче. Цыганов считает, что сравнивать WoS и Scopus с РИНЦем нельзя. Поскольку WOS и Scopus коммерческие. Я просто напомнил, что РИНЦ ТОЖЕ коммерческий. Так что сравнивать их совершенно естественно. Я понятно объяснил?
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По-моему, понятно. РИНЦ не просто коммерческий, он берет деньги с тех, кому обещает повысить рейтинги, см. тут: elibrary.ru/projects/training/2015/6/info.asp
«... Информационно-аналитическая система Science Index: сервисы и инструменты для увеличения показателей публикационной активности автора и организации.
Стоимость участия (регистрационный взнос) в семинаре на 1 специалиста составляет 11800 рублей.»
Андрей Владимирович, как Вам нравится такая «бесплатная» база?
Кстати, не знаете ли, сколько стоит лицензия для организаций, позволяющая дописывать несуществующие ссылки и убирать их в опасную минуту?
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Вот именно. И там и тут коммерция. Просто разная. Одни берут деньги с тех, кому нужна просеянная и очищенная от мусора статистика. Другие берут деньги с тех, кому надо пролезть в статистику со своим мусором.
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Согласен на все 100. А ещё РИНЦ занимается банальным библиографическим рэкетом. Покупай за 150 т.р. «Science Index», и публикации твоего института будут «правильно» проиндексированы, а ссылки на статьи будут «правильно» учтены.
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В семинарах можно и не участвовать.
Разве что, в Москву съездить. Все у них понятно написано.
Если точнее, то Science Index позволяет, скорее, уточнить показатели, скорректировать ссылки. Да, бывает, что и увеличивается, бывает, что и уменьшается.
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В том-то и дело, что увеличивать и уменьшать могут представители организаций, если они оплатили лицензию, и службы РИНЦ их не контролируют. Это все равно, что самим деньги печатать. Вы не пробовали?
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Я прошу прощения за напор и за вольности речи. Все-таки форум — это форум, а не торжественный пленум.
Но ситуация, по-моему, требует действий, и мы ждем их от НЭБ.
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Есть такой момент с РИНЦ.
Вуз заключает договор с elibrary на размещение журнала. Если не ошибаюсь, при разметке статей, операторы не идентифицируют авторов и организации, которые указаны в статье. Соответственно, статьи не привязаны к авторам. Не знаю, почему они их не идентифицируют. Может в договоре не указывают, не доплачивает другая сторона в целях экономии, или еще что. Поэтому и возникают такие ситуации и путаницы с непривязанными ссылками и статьями.
Не думаю, что сейчас кто-то намеренно, используя служебное положение, мухлюет с ссылками и публикациями. В отчетах за прошлые годы — да, так как народ плохо разбирался и надеялись, что и так сойдет.
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Если возникают такие ситуации и путаницы, значит, видимо, надо принимать меры. Можно ли принять какие-то орг.меры (ввести в договора более жесткие требования к работе ответственных от организаций, санкции за неисправление ошибок и т.п.)?
Что касается мухлежа, почему Вы сомневаетесь? А если Вам предъявят доказательства, что Вы сделаете? И что сделает РИНЦ?
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договоры, чтобы договариваться.
Не забывайте, что одной из сторон является вуз или научная организация. Вуз всегда несет ответственность в том числе и за научную деятельность. РИНЦ - электронная библиотека. Да, на РИНЦ не распространяется Закон об обязательном экземпляре. Но, тем не менее, благодаря именно РИНЦ картина с опубликованными научными результатами ясна, даже без доклада ЮНЕСКО.
Ругать РИНЦ - все равно, что если бы в советское время ругали бы каталоги ГБЛ за некачественную научную продукцию.
Постепенно все выправляется. Специальные требования к журналам, к оформлению статей и т.д.
Вот если бы выкладывали полные тексты отчетов о НИР через ЦИТИС.
Представляю, что бы было. Начались бы разговоры:
— Давайте призовем к ответу ЦИТИС!
Из-за того, что мы ругаем РИНЦ, народ не станет писать лучше и оформлять публикацию и ссылки лучше.
Мне кажется, что нужно начинать с сайтов организации, где в обязательном порядке будут представлены НИР, хотя бы с аннотациями, с опубликованными результатами с гиперссылками и т.д.
Прозрачность, так прозрачность.
Отвественность за проведенную научную работу за государственные деньги несет ведь организация, а не библиотеки или ЦИТИС.
Скорее, нужно сделать доступными все НИР, которые выполнены за деньги налогоплательщиков. Open Access
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РИНЦ тоже коммерческая контора, только коммерция у неё другая, потому и мотивации у неё нет к самоочищению.
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Могу ошибаться, но мне казалось, что РИНЦ есть проект НЭБ. То есть контора одна и та же.
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Пользоваться РИНЦ и НЭБ могут все ученые и бесплатно, для использования WoS и Scopus надо оплатить подписку. Так что коммерции разные.
Так же напомню, что МиСиС уже закупил «ведущую систему управления научной информацией» – Converis от Thomson Reuters. Скоро их бывший ректор заставит всех эту систему установить:) На этом фоне коммерция РИНЦ это просто мелочь.
WoS задает порог отсечения журналов и, тем самым, не дает возможности увидеть реальное положение дел в науке, так как наряду с явным мусором часто выкидывает и нужные вещи — например гуманитарные и CS публикации.
РИНЦ показывает все, в том числе и недостатки российской науки. Чем это плохо?
Где бы еще АЛФ нашел своих персонажей?
Проблема не в РИНЦ, а в тех кто безграмотно использет этот инструмент.
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Ага — проблема не в том, что из крана течёт грязная вода, а в тех, кто ещё не приобрёл нанофильтры Петрика.
На самом деле, проблема и в РИНЦ и в тех, кто его неправильно использует. Вопрос на засыпку: что проще исправить – РИНЦ или тех?
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Спасибо, что оценили «персонажей». Представьте на секундочку, однако, что они могут обидеться: ведь они сейчас — в десятке лучших в своей области наук ученых страны.
Коллеги, хочу еще и еще раз сказать: я не предлагаю закрыть этот зоопарк! Я предлагаю всем давить на МОН, чтобы выделило денег на его косметический ремонт, чтобы он мог не учитывать одиозные журналы при необходимости. В частности, при подсчете рейтингов.
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Фокус в том, что если бы РИНЦ не индексировал мусор и не выводил мусороделов на вершины рейтингов, то генерить мусор не имело бы смысла. Ибо нет смысла производить товар, который все равно на прилавок магазина не пропустят.
«Проблема не в РИНЦ, а в тех кто безграмотно использет этот инструмент.»
Что значит безграмотно? Грамотно — это отказаться от использования РИНЦ в его нынешнем виде для каких либо статистических оценок в науке. Но если МОН и ФАНО на это пойдут, РИНЦ просто исчезнет.
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«Фокус в том, что если бы РИНЦ не индексировал мусор и не выводил мусороделов на вершины рейтингов, то генерить мусор не имело бы смысла».
судя по обилию Call for papers в почте от забугорных мусорных журналов, генерить мусор всё рано было бы немало желающих ))
«Грамотно — это отказаться от использования РИНЦ в его нынешнем виде для каких либо статистических оценок в науке»
ну почему же? в нынешнем виде по РИНЦ видно кто публикуется в более-менее приличных журналах, а кто ни пойми в чём ))
можно даже придумать новый индекс, отражающий относительное число статей в «нормальных» журналах )))
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«Пользоваться РИНЦ и НЭБ могут все ученые и бесплатно, для использования WoS и Scopus надо оплатить подписку.»
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Scopus даёт БЕСПЛАТНУЮ статистику по конкретным авторам:
www.scopus.com/search/for...orFreeLookup.uri
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«РИНЦ показывает всё...»
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Поле зрения у РИНЦ сужено до российских публикаций, статей в рейтинговых международных журналах РИНЦ почти не видит. Формально рейтинговые журналы в нём индексируются, а реально — нет. Вот такие фокусы.
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Сирина Н.Ф.Цыганов В.В.
Рассмотрено современное состояние организации ремонта и эксплуатации вагонов. Выявлены проблемы и определены направления развития вагонного хозяйства. Разработан теоретический и методологический подход к формированию гибкой системы организации ремонта вагонов (вагоноремонтного комплекса). Проведен системный анализ, определены структура и функции комплекса, характеристики его дальновидных элементов — вагоноремонтных предприятий и внешней среды. Разработаны адаптивные архетипы и механизмы вагоноремонтного комплекса. Сформулированы задачи синтеза этих механизмов и найдены достаточные условия их прогрессивности.Разработаны методы организации комплекса. Описаны процедуры контроля ремонта вагонов с использованием комплексных оценок вагоноремонтного производства на разных уровнях управления. Исследованы механизмы развития и регулирования вагоноремонтного комплекса. Монография предназначена для научных работников, специалистов вагонного хозяйства, а также аспирантов и студентов старших курсов железнодорожных и других технических вузов.
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По сути РИНЦ действует так же, как и фабрики фальшивых диссеров. Давая путевку в жизнь всякому фейку. Одни получают липовые степени, другие — липовые рейтинги. Можно, разумеется, заявить, что благодаря «фабрикам» мы видим истинное состояние науки, в том числе и недостатки. Но такой оригинальной линии защиты я пока не встречал.
В целом, это общая схема прокрутки денег, выделяемых на науку. Пишутся фейковые или мусорные тексты. Другие их якобы рецензируют и печатают. РИНЦ их индексирует. По ним защищаются степени, пишутся отчеты о «научных» достижениях, получаются гранты и другие деньги. ВИдно, что РИНЦ — необходимый компонент этой схемы.
При этом РИНЦ — бутылочное горлышко всей системы. Если РИНЦ начнет отбраковывать мусор, то все развалится. Взять под контроль РИНЦ в принципе гораздо проще, чем многочисленные советы, издания и комиссии.
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Уважаемые коллеги,
Если РИНЦ начнет сам отбраковывать что-либо, то тут же поднимется вой о том, что кто они такие чтобы отбраковывать такие гениальные работы российских ученых.
Экспертные советы МОН, РНФ, РФФИ, РГНФ, так же как и любой диссертационный Совет имеют право принять свои правила учета публикаций. И это правильно, так как эти советы состоят из разных, но все-же ученых.
Вы хотите доверить чиновникам или библиотекарям решать что в науке хорошо, а что плохо? Я лично категорически против этого.
И немного о бесплатном — бесплатные странички WoS или Scopus настолько убоги по сравнению с полной коммерческой подпиской на эти системы, что их действительно можно сравнивать с РИНЦ:)
А в принципе нет проблем — давайте вместо ужасного РИНЦ посоветуем чиновникам использовать Google Scholar и Microsoft Academic и т.д. Там тоже есть и Top authors и Most viewed authors — правда если выкинуть иностранцев, сверху будут все те же личности что и в РИНЦ.
Но главное ведь не в этом, правда? Главное что-бы не было всем и сразу видно сколько дерьма в российской науке.
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Может быть, надо настаивать на создании наблюдательного (экспертного) совета из ученых, куда можно было бы пожаловаться на ошибки и нарушения? Такой совет мог бы рекомендовать «заморозить» провинившиеся издания, исключать их из категории «Рецензируемый» и не учитывать при оценке ученых и организаций.
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«Вы хотите доверить чиновникам или библиотекарям решать что в науке хорошо, а что плохо? Я лично категорически против этого.»
Во всем мире существуют нормальные обратные связи. В данном случае между учеными и библиотекарями. На отсутствие которых (обратных связей) и жалуется Фрадков. Ученые нашли в РИНЦ мусорные журналы, которые генерируют фальшивые индексы. Библиотекари проверили, подтвердилось — исключили эти генераторы мусора из индексации. И точно так же должно быть с диссертациями по мотивам запросов диссернета.
Это совершенно нормальный процесс. Общественного (в данном случае научного) контроля за действиями чиновников и библиотекарей. Которые во всем мире не идеальны. Те же WoS и Scopus занимаются регулярной чисткой вовсе не потому, что такие все из себя. Просто если они не станут этого делать, ученые перестанут пользоваться их услугами.
Невозможно создать идеальные системы. Но вполне возможно обеспечивать их работоспособность за счет обратных связей. Именно так во всем мире ученые и участвуют в управлении научным процессом.
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РИНЦ, конечно же, создал массу аналитических инструментов...,
Например, для сравнения журналов 19 (!!!) показателей: это и Рейтинг Science Index,и число цитирований, и среднее число цитирований на статью, и 2-х и 5-ти летние импакт-факторы, и индексы Хирша и Херфиндаля..., и время полужизни статей...НО что из этого МНОГОЛЕПИЯ, какую цифирь, поместить в отчет лаборатории/Института, пункт «Информация о импакт-факторах журналов, в которых публикуются статьи» — ведь импакт-факторов в РИНЦ аж 7 (!) штук — да и нужно ли эти цифры приводить в отчетах научным сотрудникам — ВСЕ это для чиновников от ФАНО, от МИНОБРНАКи — пусть они сами и изучают и анализируют списки публикаций (в годовых отчетах Институтов, да и если бы Научная электронная библиотека и РИНЦ работали нормально, то и эти списки публикаций не нужно было бы помещать в отчету, да еще и форматируя по ГОСТ).
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Отмечу и положительное качество РИНЦ (для ученых, не для чиновников) — к каждой статей, помещенной в Научною электронную библиотеку, приводится полностью список цитируемой литературы, и даже контекст (фрагмент теста, где помещена ссылка) — что весьма удобно (особенно если нет возможности прочитать статью целиком) — сразу указание на другую работу, в которой сообщены интересующие вас детали
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Господин Фрадков несколько передергивает. Он так пишет об авторах которые «поспешили зарегистрироваться и исправили ошибки в своих данных» будто авторы каким-то образом причастны к этим ошибкам. Однако это неверно т.к. авторы не сам вносят свои данные в РИНЦ и уж точно не они создали механизм неспособный отличить одного условного Сидорова от десятков его однофамильцев с теми же инициалами. Подобная фразировка, мягко говоря, переваливает ответственность с больной головы на здоровую — занятие малопочтенное и несколько снижающее тон благородного негодования которого исполнена статья (негодования которое в части возмущения «подвигами» РИНЦ я вполне разделяю)
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О тех, кто поспешил зарегистрироваться, узнав о беде, я написал очень положительно, спасибо им.
Их не обвиняют, а, наоборот, приводят в пример. Ведь есть и те, кто никак не реагирует. Проблема однофамильцев есть везде, но где-то ее стараются решить, а где-то — нет. В большинстве случаев и неспециалист может разделить их по областям наук — было бы желание. Благородное негодование относится только к владельцам РИНЦа.
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Пытаться решить — дело хорошее. Вопрос в том, надо ли и здесь (как и во многих других делах) перекладывать ответственность на конечного пользователя. Да, пользователи которых приводят в пример молодцы, но они вынуждены действовать сами потому что бездействует РИНЦ. И в этом, право слово, нет ничего хорошего, потому что опять «вопреки» а не «благодаря»
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и игнорирование самых простых сервисов для авторов и организаций и приводит к таким ситуациям.
Эта история с привязанными к не тем авторам публикаций могла рарешиться очень просто — позвонив по указанному номеру в левой колонке elibrary.
Вот если автор указал в списке работ своих публикаций статьи однофамильцев, выдавая их за свои, то тогда и можно было бы предъявить претензии к недобросовестным авторам.
А так — ситуация вполне обычная: игнорируется библиотека — типа, кому надо, тот меня и найдет. Все это свидетельство о некачественной работе сотрудников, ответственных за оценку научной деятельности вуза. Интересно, а как они раньше отчитывались? Во многих отчетах сведения о публикационной активности принимаются только из БД.
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Я бы не рекомендовал так рьяно отстаивать позицию РИНЦ, т.к. она уязвима. То, что происходит в последние два месяца, можно назвать полным пренебрежением НЭБ не только к общественному мнению, но и к качеству своей работы. Не будем даже говорить о платных услугах для жуликов. Возьмем лживые цифры в РИНЦ из-за однофамильцев у незарегистрированных авторов. Может быть, человек ушел с работы или из жизни. Кто должен звонить по телефону в левой колонке? Были указаны вопиющие случаи, 30 тысяч читателей на них смотрели, ужасались, а РИНЦ и ныне там. Зайдите в Авторский указатель, в раздел «Автоматика. Вычислительная техника». На 6-м мести по цитируемости стоит Захаров Валерий Николаевич. Человек работал в ВЦ РАН, ушел из жизни в 2005 году. Он уже никогда не зарегистрируется в Science Index... А сейчас, в 2015 году, ВЦ РАН вошел в состав Федерального исследовательского центра «Информатика и управление» РАН и РИНЦ перевел туда мертвую душу! И продолжает эта запись собирать свежие цитаты и от Захарова В.Н. — химика, и от Захарова В.Н. — горняка, и даже от Захарова В.Е. — физика, академика. Кто должен тут навести порядок?
Интересно, сколько еще месяцев НЭБ будет терпеть публичный позор.
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Не такая уж и большая организация «Информатика и управление» РАН. Неужто не найдется в этой организации сотрудника, ответственного за сбор информации и коррекции информации в базах данных.
Ранее чаще всего такую работу возлагали как бы в нагрузку на ученого секретаря или библиотеку. Кстати, в структуре организации на сайте нет ссылки на библиотеку. «Потеряли», наверное, в процессе объединения или присоединения.
Да, через договор с Science Index (РИНЦ) есть возможность привязывать публикации и ссылки. Также есть возможность указать период работы автора в организации. При этом, необязательно этот договор заключать и на следующий год. Поработали, разобрались. Времени на каждого автора минут 10, привязать статьи и ссылки или удалить статьи и ссылки.
Назначить ответственного за корректировку данных и пусть сидит разбирается.
Если посмотреть, что в Scopus творится c однофамильцами...
Все дело в некорректности метаданных. Это обычная история на самом деле. И об этом говорили еще и до РИНЦ.
Каждой организации бы хотя бы пару лет проконтролировать свою научную продукцию, как она оформляется и т.д.
У РИНЦ нет доступа к штатному расписанию научных и образовательных учреждений. Как она должна все это исправлять?
Если Вы смогли разобраться в РИНЦ (смогли же), то и служба ученого секретаря этой организации может проделать такую работу. Да, такая возможность предоставляется через договор за деньги, не такие уж и большие для организации.
Дело или в слишком самоуверенности организаций (типа у нас и так все хорошо), или в недопонимании важности сбора данных об опубликованных научных результатах организации для рейтингов и т.п.
Что касается публикаций авторов, которые по разным причинам уже не работают в этой организации. Речь идет о публикациях организации, где автором является ушедший сотрудник. При объединении действует принцип правопреемства.
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Организации не заинтересованы в корректности данных. Они заинтересованы в накрутке показателей, от которых зависят места в рейтингах, цифирь в отчётах и, в конце концов, финансирование.
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Ага, кажется, монолог сменился диалогом. Согласен, организации часто недорабатывают, опыта и старания не хватает. Но и не надо НЭБ брать все на себя. Достаточно наладить обратную связь: если кто-то сообщает об ошибке, то НЭБ проверяет запрос и исправляет, если требуется. На Scopus&WoS кивать не надо, там такая служба работает прекрасно. Заинтересованы в исправлении ошибок в данных должны быть также организации, использующие эти данные, в данном случае МОН, ФАНО и др. ведомства, использующие эти данные для рейтингования. Вот они должны платить НЭБ за такой сервис. Доверяться вузам и НИИ нельзя — жуликов полно — Вы же видите. В наше время, кроме защиты от дурака, информационная система должна иметь и защиту от жулика.
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А почему вообще существуют «сотрудники, ответственные за оценку научной деятельности вуза»? Сотрудники ВУЗов должны заниматься прямым своим делом — организацией и проведением образовательного процесса и (в идеале) научной работы, методической работой. Получается, что преподаватель или исследователь сам пишет заявки, сам оформляет бумаги, сам следит за своими публикациями, сам ищет финансирование. А что же делают все остальные? Что делают МОН и ФАНО кроме того что порождают бесчисленные инструкции и формы отчетности? Что делает РИНЦ кроме того что поддерживает очередную вкривь и вкось сделанную медленную электронную систему с ужасным интерфейсом? Кто и как делал пресловутую «Карту российской науки» что там ошибка на ошибке сидит и ошибкой погоняет и почему это стоило таких немыслимых денег если качество конечного продукта вызывает отчаяние?
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В кажом вузе есть специалисты, ответственные за сбор данных. Если вуз нормально организовал работу, то с такими вопросами они уже и не обращаются к ним, лишний раз не беспокоят, а просто образаются к статистике РИНЦ.
Разве авторы не заинтересованы в ведении своих авторских профилей?
Я о тех, кто занимается научной деятельностью. Очень удобная система, можно даже папки оформлять своих публикаций или любых других. Или даже просто зайти и провести поиск по своей теме.
Я так понимаю, что авторы и не особенно и заходят в эту библиотеку с целью прочтения.
Есть MathNet, которая предлагает подобные услуги для авторов, но это для математиков.
РИНЦ и вправду предлагает очень удобный сервис, совершенствует и все такое.
РИНЦ не виноват в низком качестве оформления научных публикаций. Это же зеркало.
Было бы еще хуже, если бы не антиплагиат и Диссернет.
Когда-то были популярны такие виды продукции как Информационные сборники с реферативной информацией, которую готовили отраслевые институты, информационные центры. Так вот, в серединее 80-х в одном из таких сборников, посвященных информационным системам, было сообщение о внедрении информационно-аналитической системы в таможенных органах.
И что вы думаете? Таможня тогда отказалась.
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в дополнение о таможенных органах, которые отказались от информационно-аналитической системы — это о таможенных органах одной из восточноевропейских стран, не России. Как было в России не знаю.
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Уважаемый Denny
Конечно нельзя создать ничего идеального, поэтому с сегодняшнего дня WoS Core Collection расширили добавив в него солидную базу региональных и пр. журналов Emerging Sources Citation Index. Некоторые из них в моей области знаний считались и считаются весьма и весьма мусорными (например из издательств Индии). Тем не менее западные библиотекари пошли на расширение своей основной базы, так как этого требуют их коммерческие интересы в регионах — в том числе и из-за конкуренции с национальными базами данных.
«Ученые нашли в РИНЦ мусорные журналы, которые генерируют фальшивые индексы».
Давайте конкретно — вот АЛФ считает некий журнал мусорным, а другой ученый считает этот журнал приличным и публикует в нем свои статьи. Кого должны слушать библиотекари?
Если бы высказалось профессиональное сообщество ученых — например Московское или Петербургское Математическое Общество, то это слово относительно математических журналов имело бы вес. Та же РАН могла бы выполнить свои экспертные функции — но ведь и тут тишина.
А так один, два, три ученых говорят одно, а четыре, пять, шесть говорят противоположное. В итоге библиотекари совершенно правильно хранят нейтралитет — именно ученые должны сами прийти к консенсусу и принять хоть какое-нибудь решение.
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А вы уверенны, что расширена именно Core Collection, по которой считается «нормальный» импакт фактор? А не добавлена в WoS отдельной БД, как всяческие региональные индексы, типа китайского, корейского, испаноговорящего и в скором времени российского?
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«Тем не менее западные библиотекари пошли на расширение своей основной базы»
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‘Западные библиотекари’ не расширяют основную базу (SCIE), а лишь добавляют в Core Collection дополнительную отдельную базу журналов, проходящих по критериям предварительного отбора:
www.youtube.com/watch?v=pWoQnFVoIXA
Эти журналы даже импактов иметь не будут, а сама база может подключаться (или отключаться) к поиску и индексированию опционно, также как другие дополнительные базы (SSCI, AHCI, Book Citation и т.д.).
Так что, ‘западные библиотекари’ не ‘хранят нейтралитет’, а сами отделяют мух от котлет, не дожидаясь консенсуса от привередливо-противоречивого научного сообщества, поскольку понимают, что консенсуса такого добиться невозможно.
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Это совершенно нормальный процесс. Кого-то включают, кого-то вычищают. Иначе и быть не может.
«АЛФ считает некий журнал мусорным, а другой ученый считает этот журнал приличным и публикует в нем свои статьи... Если бы высказалось профессиональное сообщество ученых»
Совершенно верно. Насколько я понимаю, АЛФ пытается именно привлечь внимание сообщества к определенным фактам. Ровно как и диссернет.
«Та же РАН могла бы выполнить свои экспертные функции — но ведь и тут тишина.»
Вот в этом и пичалька.
Вообще дискуссия о РИНЦ какая-то странно ненаучная. Сторонники и противники. А ведь вся научная система peer review имеет совершенно иную функцию. Функцию коррекции и улучшения качества конечного продукта.
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Уважаемый Denny,
Давайте по научному — РИНЦ создал некое зеркало для российской науки. С точки зрения физика или математика, по отражению в зеркале какого-либо объекта можно воссоздать всю информацию об исходном объекте, каким бы кривым не было это зеркало.
С другой стороны, если часть изображения просто удалить, т.е. «почистить» РИНЦ, то всю информацию об исходном объекте получить невозможно.
Для того чтобы улучшить качество исходного объекта, всегда лучше иметь полную информацию о нем, а не какую-либо часть ее.
Так что не надо причислять меня к сторонникам РИНЦ, моя логика простая — не надо ничего искуственно удалять. Надо учится объективно обрабатывать большие объемы открытых данных — будь то РИНЦ или Google Scholar или ORCID или Academy и т.д.
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Насколько я понимаю, зеркало — e-library. Ничего оттуда удалять не надо. Чтобы не портить общую картинку. А вот статистику (РИНЦ) надо считать только по корректным данным. Которые соответствуют определенным стандартам. Если в статистический анализ включать фейки и артефакты, статистика будет просто врать. Что и происходит.
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«логика простая — не надо ничего искуственно удалять. Надо учится объективно обрабатывать большие объемы открытых данных»
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Вы, похоже, с реальными экспериментальными данными никогда дело не имели. Корректное отделение полезного сигнала от шумов и паразитов – ключевой фактор успеха эксперимента.
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Андрей Владимирович. Я тоже думал, что РИНЦ — это зеркало. Но теперь убедился, что это забор, на котором каждый может написать все, что захочет. И объективную реальность этот забор не отражает.
А вообще чем тут резвиться с анонимами Вы написали бы статью в ТрВ про новые возможности WoS и как ими пользоваться. А то я когда захожу туда через СПбГУ, на главной странице More options не вижу, и
Web of Science Core Collection: Citation Indexes не появляется.
Или это где-то уже написано?
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Это описано здесь:
www.youtube.com/watch?v=pWoQnFVoIXA
Хотя у меня в опциях WoS Core Collection индекса Emerging Sources Citation нет. Вероятно, опции зависят от вида и полноты подписки на WoS.
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Спасибо! Оказывается, не More options, a More settings. Ну, нашел я этот индекс, и что? По нашей науке там только несколько журналов, в основном, китайские. За этот год всего три статьи с российским участием. Может, я опять не то ищу?
В чем разница между Research Areas и Web of Science Categories?
Все-таки хочется прочесть инструкцию не от библиографов, а от ученых, от пользователей. Зачем нам нужен этот новый индекс и как это из него выудить. Так что мое предложение к Андрею Владимировичу остается в силе.
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Уважаемый АЛФ
Извините, в WoS началось на тестирование Russian Science Citation Index — 310 тыс. записей с 2005 по 2015 гг., из 713 журналов (в 645 не менее 100 документов). И теперь прямо из WoS переход на elibrary — кто бы раньше об этом подумать мог! Так что пока не до развлечений и ТрВ.
А в WoS теперь для всех и русский интерфейс, и русский HELP,и русский FAQ и т.д. и т.п. так что разобраться нет проблем. Читайте на русском — там все написано:)
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А у Вас есть доступ к этой базе? Странно, у нас почему-то нет...
В отличие от присутствующих у ВОС другое мнение о РИНЦ:)
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Уважаемый Михась,
Это первое тестирование только для специалистов. Хотя в сети уже и список журналов вывесили, но это сугубо пробное мероприятие и база заполнена только где-то на треть.
С декабря откроют более широкое тестирование, а с января откроют по подписке и будет доступно всем, кто заплатит WoS денежку за подписку:)
Будет порядка миллиона записей, вот сейчас их чистят и перепроверяют вручную. Так что на мнение присутствующих обращать внимание некогда. Караван идет...
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А список этих 713 журналов где-то можно увидеть?
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Список журналов будет озвучен в декабре на совместной пресс-конференции elibrary и Thomson Reuters.
Пока тестирование закрытое. Но,думаю, АЛФ уже может готовить продолжение со ссылками на WoS:(
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Да, появился русский интерфейс — но не совсем понятно зачем на него тратили деньги. (По логике вещей( ученые, публикующие свои работы на английском, в высоко-рейтинговых журналах достаточно хорошо знают английский
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Это коммерческий продукт и уж деньги то они считать умеют получше многих. Как я уже писал система управления Converis базируется именно на этой базе.
Вот когда Вас в России заставят покупать эту систему, тогда и поймете зачем ввели русский интерфейс, зачем вставили в Core Collection региональные журналы без импактов и зачем часть elibrary интегрируют в WoS.
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Зачем ждать, покупать? Давно было ясно: чтобы выполнить майский Указ президента про 2.44% российских статей в WoS.
Большая потемкинская деревня...
Кстати, русский интерфейс WoS только мешает, когда забираешь оттуда данные для своих статей.
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Небольшой оффтоп к вопросу о 1000 журналов и RSCI:
На сайте thomsonreuters неожиданно обнаружилась презентация о первом этапе отбора журналов в эту самую 1000 (неожиданно, потому что на страничке проекта в elibrary, ссылки на эту презентацию отсутвуют):
thomsonreuters.ru/wp-cont...еменко.pdf
Возможно, сейчас актуально обсуждать именно процедуру\результаты отбора «новой» БД, а не обсуждать старые грехи РИНЦа?
Думаю читателям ТрВ было бы очень интересно услышать комментарии господина Еременко по этому вопросу, и\или членов рабочей группы по оценке журналов, например, академика Григорьева...
*хм, а в ТрВ работают собственно журналисты?
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Уважаемый Леня,
Если у Вас есть подписка на WoS, то на главной странице нажмите More options, там появится Web of Science Core Collection: Citation Indexes — список всех баз входящих в Core Collection — мы говорим о последней строке в этом списке.
Да, журналы из этой базы не имеют импакт-факторов, но будут учитываться МОН как публикации из Core Collection. Многие этому уже рады
www.ism.ac.ru/news/2015_10_23/
В этой новой базе несколько журналов из черного списка Билла Джеффри, что не помешало им теперь войти в WoS.
А теперь о реакции нормальных ученых — они не ждут действий от РИНЦ, которое должно самоочистится, они читают статьи АЛФ и берут ответственность за уборку на себя
miem.hse.ru/news/164602646.html
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Что будет учитывать МОН это вопрос отдельный. Главное, что в WoS издания рассортированы по отдельным базам, что даёт возможность тому же МОН запрашивать данные не по всей Core Collection, а только по основной базе Science Citation Index.
А нормальным учёным никто не мешает, одновременно и самим заниматься уборкой, и добиваться очищения от РИНЦ.
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Уважаемый Леня,
Ну да, давайте теперь выкинем Social, Humanities, Chemical и проч. Indexes — вот народ счастлив то будет от такого идиотизма!
А отчеты для МОН, РНФ и проч. надо сдавать в конце года и по всем официальным документам в них будут учитывать именно публикации из Core Collection. Так же как и новые заявки с индикаторами — положение о конкурсах уже не изменить.
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Заметьте, выкинуть Social и проч. Indexes предложили Вы, а не я.
Вот ИМЕННО потому, что у МОН, РНФ, ФАНО и других бюрократических структур такие огульные требования к подаче отчётов, и нужно добиваться очистки РИНЦ, чтобы пункты типа ‘количество публикаций в РИНЦ’ имели хоть какой-то смысл.
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Уважаемый Леня
Ну да, и это тоже я написал «что даёт возможность тому же МОН запрашивать данные не по всей Core Collection, а только по основной базе Science Citation Index» а не Вы.
Еще раз — новая база сама по себе ничем не хороша, и не плоха. В ней есть и хорошие, на мой взгляд и не очень журналы. Это просто инструмент, который тот же МОН может использовать по-разному. Тек же как и РИНЦ!
Я просто не понимаю, кто я такой, или кто Вы с АЛФ такие, чтобы советовать другим ученым с чем им работать, а с чем нет. Общественный контроль может быть над чиновниками, которые принимают решения, но не над данными. Данные о публикациях просто есть и все. Можно конечно сделать вид что их нет, т.е. «вычистить» РИНЦ затем Google Scholar и т.д.
Но от того что мы с Вами будем делать вид что этих данных нет ничего не изменится, чиновники от науки все равно найдут способ учитывать только то, что им выгодно.
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Ну, если исходить из того, что ‘чиновники от науки все равно найдут способ учитывать только то, что им выгодно’, тогда рыпаться и дискутировать действительно не имеет смысла и никакой общественный контроль не поможет.
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Лед тронулся, господа. Данные еще одного автора, упомянутого в статье [1], исправлены. А.И.Аветисян переместился с 2-го на 435 место в рейтинге по автоматике и ВТ. Судя по наличию звездочки, уважаемый Арутюн Ишханович зарегистрировался и сам исправил свой список публикаций. В нем, правда, осталась одна подозрительная публикация (из 73), вряд ли имеющая отношение к компьютерным технологиям:
RESECTIONS OF LUNG IN CASES OF CAVITARY MULTIDRUG-RESISTANT TUBERCULOSIS.
Kobak M, Avetisyan A, Sokolovich E, Vasilyev I, Yablonsky P.
International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 2012. Т. 16. № 12. С. 421.
Но это уже мелочи. Поблагодарив Арутюна Ишхановича, нельзя не посетовать на то, что по существу НЭБ на критику не реагирует и даже не отвечает. Анонимы, защищающие позиции НЭБ здесь на форуме, вяло обороняются, не предлагая путей кардинального улучшения РИНЦ. Пока приходится констатировать, что РИНЦ не только не пригоден для объективной оценки ученых и организаций, но и путей его исправления общественности не предъявлено. Печально.
Но это не значит, что все мы должны вздыхать и ничего не делать. Каждый может посмотреть на своих соседей по РИНЦ в своей области и попытаться убрать безобразия вокруг себя, просто указав на них публично. Рано или поздно это подействует, как подействовало указание примеров в статье [1]. По крайней мере, почему бы не попробовать?
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1- не очень понятно чем РИНЦ так уж и плох да в его работе есть дефекты так их надо исправлять адресуясь прямо в мон его создатель оператор да и потредитель ибо очень сомнительно что чиновниники МОН читают Трв это в их обязанности не входит — значит не будет и реакции 3- наконец а кто и как цчитывает данные наукометрии выдаваемые РИНЦ wbsc scopus и им подобными как это сказывается на зарплате ппс и нс даже знаменитые списки Штерна- корпус экспертов по сути игнорируются алминистрацией что вузов что ин-тов рАн везде создаются например в мгу- система истина в СПбГУ — иас СПбГУ которые однако вовсе не базируются а данных ринц используя свои методы полсчета в которых учет и общего цитирования и хиршей дает ничтожные поправки в баллы нс и ппс и таким образом призывы что администрации вузов и ин-тов к усилению публикационной активности носят довольно лицемерный характер при сохраняющихся нищенских окладах не выополнении майских указов путина по зарплатам ппс м нс не лучше ои сосредоточиться на профессиональных условиях работы ппс и нс России которые на сегодня безобразно плохи а не распыляться еще и на данные наукометрии которые игнорируются властями
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Вы правы — нужно писать в МОН — по крайней мере ответят, что получили ваше письмо (через "электронную приемную), зарегистрировали его... и отправили его...по инстанциям. Возможно, через месяц получите письмо ...из РИНЦ, которое будет либо отпиской, либо перед вами извинятся...либо отреагируют на вашу критику.
Но писать нужно
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Обнаружил, что РИНЦ не индексирует «Проблемы передачи информации» — считает, что журнал перестал выходить в 2008. Однако ППИ выходит с прежней периодичностью и его переводная версия индексируется в WoS.
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а мне думается было бы лучше если бы г-н Фрадков вместо мелочно поверхностного покусывания РИНЦа сосредоточился бы на работе онр главой коего он является ибо позитивных итогов работы этого общества совершенно не видно общество по сути оказалось мертворожденным а его сайт по сути уже правратился в в бессистемную помойку
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А Вы напишите это на сайте ОНР. Там можно обсуждать любые темы. Напишите конкретно, что Вам не нравится. Там Вам ответят. А тут Вам не с кем и поговорить-то.
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TV-S поговорить бы с Ольгой Владимировной.
Лично у меня единственное пожелание РИНЦу — откажитесь от учебников и учебных пособий. А с остальными изданиями, которые относятся к научной продукции, как-нибудь разберемся.
Авторам и организациям нужно обратить внимание на великолепные возможности Articulus, Science Index, которые предлагает РИНЦ (или elibrary.ru) и вопросов тогда будет меньше.
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Коллега, Вы о чем? Кто такой TV-S, кто такая Ольга Владимировна? Articulus?
Здесь обсуждается статья. А Вы что хотели?
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Про РИНЦ и Articulus.
Articulus — это сервис для организаций, через который в elibrary загружаются монографии, труды конференций, журналы (договор, кажется, бесплатный) в целях полного доступа к ним и индексирования.
«Онлайновая программа разметки Articulus предназначена для подготовки выпусков журналов и непериодических изданий в формате XML для размещения в Научной электронной библиотеке и Российском индексе научного цитирования. Для XML-разметки используются файлы только в формате htm, html и txt».
Очень удобный сервис. В процессе загрузки можно редактировать ссылки, идентифицировать авторов и издательства. Можно и просто загружать, не обращая внимания на ошибки, а можно подойти к делу со всей ответственностью.
В сопровождение этой работы (загрузки журналов) вузам нужно проводить занятия с авторами по библиографическому оформлению публикаций, по оформлению ссылок и т.д. Сейчас стало модным в вузах создавать отделы, которые предлагают посреднические услуги для авторов и международных издательств. Вот если бы были отделы, которые просто напросто объясняли бы авторам элементарные навыки научного письма: что такое аннотация, ключевые слова, как оформить ссылки — проблем бы было меньше.
Сейчас популярный вопрос у авторов, которые вдруг решили заняться научной деятельностью («потому что за это платят»): — Где публиковаться? Ответ может быть таким: — Публикуйтесь там, где публикуются Ваши коллеги, которые занимаются схожей темой. Переводчик может быть умнее автора, но во всех тонкостях научного исследования не каждый переводчик будет разбираться. Это к тому, что народ перестал читать научные журналы, утрачены навыки академического письма. То есть, хочу сказать, что дело не в РИНЦ, дело в культуре академического письма и качестве научного исследования.
Про Ольгу Владимировну — shkola.neicon.ru
Троицкий вариант-наука (TRV-S) может когда-нибудь возьмет интервью у ведущего эксперта по российским и зарубежным научным библиотекам, по российским и зарубежным научным журналам.
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Да, эта погоня за инкдесами НИ К ЧЕМУ ХОРОШЕМУ НЕ ПРИВОДИТ — просто КАРАУЛ!!!!!
и в РИНЦ и в SCOPUS есть «ПРИПИСЧИКИ», которые ДОБАЛЯЮТ СЕБЕ ЧУЖИЕ ПУБЛИКАЦИИ — в ИТОГЕ — ЕРУНДА полная — в списках публикаций диапазон охвата от Фармацевтики до Металлургии (в РИНЦ) — и все это нужно честно фильтровать и писать письма (Время Отчетов)...
А в SCOPUSе т.н. коллеги из стран СНГ просто присвоили себе публикации нашего ведущего сотрудника — опять писать письма и разбираться... (а нужно готовить отчет по Диссовету) УЖАС :(((
Кого-то РИНЦ научил врать — а порядочным людям приходится отдуваться :О
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Наталия, если бы Вы сказали, что в ResearcherID авторы присвоили чужие публикации — было бы понятно.
А в Scopus работает машина, ей все равно. Если уж авторам и редакциям все равно, то машине — тем более.
Авторы очень и очень невнимательно относятся к написанию своей фамилии, к написанию названия организации и к ссылкам.
Если есть доступ к Scopus — наберите в строке поиска название города, найдите публикации университетов, которые есть в этом городе — и чего только не увидите... Elsevier — крутая организация, чтобы еще она доверяла какие-либо процедуры обычным авторам.
Интересная ситуация с вузами, у которых в названии есть имя какого-либо выдающегося деятеля — как только не называют университет, в котором они работают. И кто виноват?
Кстати, Наталия, принято ли в Вашем вузе Правило единой аффилиации?
Или администрации недосуг до научной продукции, которую выпускает Ваш университет?
Попросите членов диссовета зарегистрироваться в ResearcherID, добавить публикации из WoS и тогда с любого компьютера можно будет видеть метрику для любого отчета.
В ORСID пусть добавляют только публикации из Sc.
Да, в эти базы данных можно загрузить любую статью, но любую не надо.
Пользователь сможет зайти на сайт автора и удостовериться. Тем более, что у каждой статьи, как правило, есть и DOI, можно сразу перейти на страничку публикации.
Вопрос по качеству оформления опять же к редакциям журналов. Будем надеяться, что они станут внимательнее.
Не мешало бы в РИНЦ сделать что-то типа бегущей строки: уважаемые авторы, обратите внимание на написание фамилии на английском языке. Пишите фамилию так, как указано в зарубежном паспорте (согласно регламенту ФМС РФ).
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Спасибо, постараюсь воспользоваться вашими советами.
Да, в нашем Институте принято «Правило единой аффилиации».
Но, вообще-то странно, что люди совершенно из других Институтов, городов и даже стран могут совершенно свободно присвоить себе чужие работы — ведь в публикации указано место работы (т.н. аффилиация). Можно ведь проверять письма-запросы о присоединении публикаций, например, по IР-адресу (или домена Института), т.е. эти письма должны отправляться строго с рабочих мест; можно придумать еще варианты...
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Все, что было раньше — это история. Кое-что можно подправить, сервисы для авторов и организаций совершенствуют.
Да, и у меня была такая ситуация, когда зарегистрировав автора в ResearcherID, мною, но не по злому умыслу, были добавлены статьи однофамильца. Соответственно и индекс Хирша, и другие показатели были лучше. Чужие статьи, конечно же, впоследствии были удалены.
Хуже всего, что ошибки продолжаются. Авторы торопятся, редакторы и рецензенты невнимательны.
Наталия, в личной карточке автора есть возможность добавить коды автора в Sc, ResearcherID, ORCID. Все научные БД сейчас взаимодействуют, что дает возможность получить достоверные сведения.
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В Scopuse для зарегистрированных авторов есть возможность добавлять статьи. Когда машина создала для новой статьи нового «виртуального» автора, любой однофамилец может послать запрос на присоединение этой статьи к своим публикациям.
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На сайте elibrary стал доступен список журналов, включенных в RSCI:
elibrary.ru/projects/blog...12/17/WoS_7.aspx
Журналов получилось 650, а не 1000, что наверное и хорошо. Я посмотрел список по биологии(65 журналов)... На первый взгляд туда вошли просто все журналы, которые можно было придумать(по крайней мере все, которые когда либо видел, там есть), но нет, оказывается в elibrary можно найти целых 220 отечественных журналов с тематикой «биология»,т.е. в список попала только треть. На мой взгляд список журналов довольно приличный, все знакомые журналы из списка действительно рецензируемые. Наукометрию внутри elibrary пока считать нельзя, так что говорить о том, насколько RSCI лучше РИНЦ наверное пока рано...
Теоретически, RSCI должен заменить РИНЦ при учете всяческой официальной(гранты,отчеты) наукометрии?
Было бы интересно проверить героев статей Фрадкова по RSCI :)
О том, будут ли статьи в журналах из RSCI влиять на индекс Хирша итпд в WoS я пока тоже не знаю. Создание такой БД однозначно должно улучшить видимость российской науки среди пользователей WoS, но будет ли оно улучшать учет цитирований русскоязычных авторов тоже пока не ясно. Наверное надо спросить Павла Косьянова из российского отделения WoS)
Было бы интересно услышать мнение о списках журналов от специалистов из других областей науки! В комментариях, или еще лучше в заметке ТрВ ;)
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Я посмотрела журналы по экономике. В основном журналы достойные и известные, однако включение некоторых вызывает откровенное недоумение(проплатили??????)
Посмотрите
1.Экономика. Бизнес. Банки
Русско-итальянский международный университет (Институт) 26 262 245
У журнала фактически нет цитирования и я первый раз в жизни о таком журнале слышу.
Двухлетний импакт-фактор за 2013 год без самоцитирования-0, за 2014-0,179.
Откровенно отстойный журнал. Как он туда попал, не известно.
2.Управленческие науки
14 145 187
У журнала вообще нет импакт-фактора РИНЦ, никакого(!!!!!!!!!). Для примера журнал «Менеджмент в России и за рубежом» , вроде как той же направленности по управлению имеет характеристики журнала как минимум в 10 раз выше. И не попал в список лучших журналов(!). Посмотрите
Менеджмент в России и за рубежом
Финпресс 81 1052 14915
На каком основании эти журналы включили в список? Есть журналы намного лучше. Интересно отметить, что в субботу список журналов по экономике состоял из 26 журналов и этих журналов не было, а потом стал 29 и их включили.
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Неожиданно оказалось,что по рыбоводству и аквакультуре из 10 журналов в РИНЦ в список RSCI не попало ни одного, хотя в списке ВАК их 5 (а всего в elibrary 22).
Интересно, это эксперты так оценили эти журналы, или тут какой то косяк с рубрикацией...?
В списке журналов из рубрики «связь» аналогичная ситуация: из 59 отечественных журналов 27 есть в РИНЦ, 17 есть в списке ВАК и только 1 в RSCI.
Нельзя конечно исключать, что отечественные журналы по рыбоводству и телекоммуникациям ниже плинтуса, но может быть и какой то косяк в экспертной оценке журналов по «редкой» тематике...
При этом по тематике «биология» в список RSCI вошло довольно много узкоспециализированных журналов(что на мой взгляд совсем неплохо).
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А может быть и не косяк... Если присмотреться, то оказывается, что у ведущих журналов по этим рубрикам, отсутствует даже аннотация на английском, не говоря уже о переводной версии...
А нет англоязычной версии — значит скорее всего нет и цитирований в WoS (ну уж точно нет в унифицированном виде, т.к. даже название статьи не переведено)...
Может быть дело в этом...
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Если для журналов по рыбоводству это еще более менее верно, то почему в список не вошел старый журнал «Электросвязь», в котором аннотации на английском присутствуют, пока не очень понятно...
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Импакт-фактор не всегда показатель, есть полно муссорных журналов платных нечестных и т.д. у которых например по истории этот импакт фактор выше в несколько раз чем у достойных журналов.
Это не отменяет того что возможно по экономике некоторые журналы не вошли, я например знаю что журнал «Общество и экономика» нормальный журнал. Возможно ещё войдёт.
А вот ориентироваться на импакт фактор неправильно
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Я полностью с Вами согласна,но если журнал вообще его не имеет?
Пусть сначала хоть какой-то будет, прежде чем его вписывать в лучшие журналы по экономике.
Кстати, журнал Экономист тоже не вошел. Т.е. журналы, существующие более 20-25 лет и имеющие цитирование 5-10 на одну статью- не вошли. А журнал, не имеющий вообще фактически цитирования или менее 1 цитирования на статью- вошел.
Получается главное-не существование журнала годами, не цитирование, а тогда что?
Как РИНЦ вставил такие журналы в список? Там чего, в работах используются самые современные методы и работы написаны в самых современных трендах науки? Там тем более этого нет.
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то что сейчас не вошли это не значит что не войдут в будущем.
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Возможно, на каком то этапе оценки требовалось какое то участие издательства: ну там заполнение анкеты, предоставление справок итпд. Которое было проигнорировано некоторыми хорошими журналами и они выбыли «из конкурса» как раз по формальным причинам...
Думаю в обсуждении заметки про РИНЦ в ТрВ мы вряд ли получим квалифицированный комментарий;)
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РИНЦ ничего не вставлял никуда. Отбор делала экспертная комиссия, про нее у них на сайте написано. И общественная экспертиза, которая, выходит, тоже не отвергла эти журналы и не предложила другие. Напишите тому, кто возглавлял эту комиссию, а сюда писать смысла нет.
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А кто заключал соглашение с Web of science? Кто за все отвечает?
Когда мы покупаем неисправный телевизор, нас не волнует какой дядя Ваня это делал, мы обращаемся в компанию. Так и здесь, значит что-то в выборе экспертов, механизме отбора было не так сделано. Все под эгидой РИНЦ.
С точки зрения здравого смысла, без всяких экспертов и так ясно, если журнал вообще не имеет импакт-фактора и только что создан, чего он в этом списке делает. Ладно бы ещё было бы 50 журналов по экономике, можно было бы глаза закрыть, но когда фактически в 25-ку эти журналы попадают, значит что-то не так было в этом отборе. НЕ прописаны какие-то элементарные вещи.
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Я бы ещё хотела добавить такой комментарий. В силу определенных иллюзий хочется верить в собственную капитализацию. Если долго и тяжело работать кто-то когда-то это оценит. Есть журналы, где очень тяжело публиковаться, это действительно так.
И вот какой-то Иван Иванович долго работал над статьей и написал в наш приличный журнал или в журнал WEb of scienсe. А эффективность ВУЗа оценивается по РИНЦ, где качество журнала вообще не имеет значения, ВУЗу наплевать, Иван Иванович год работал или просто разодрал студенческий реферат. В РИНЦе ещё одна статья за ВУЗ. Дурак Иван Иванович, который пахал весь год, никто это не оценит никогда. А ВУз и так оценят по всей макулатуре в РИНЦ.
И вот, наконец-то, были выбраны из всей макулатуры, которую поглощает РИНЦ, какие-то лучшие журналы. Возможно, их дальше будут учитывать при показателях эффективности ВУза, выдаче ГРАНТ и т.д. И здесь все одно и то же( я публиковалась из этого списка в процентах 30 точно, я работала с разными редколлегиями, получала кучу рецензий, я знаю эти журналы)
В этот список попадают какие-то левые журналы(кто бы мог подумать?????) , что у нас страна -то за такая? Честно не могут сделать ничего. А потом удивляются, что наша наука падает с каждым годом. Это так и есть, в науку не идет молодежь, а перекупается хорошими западными компаниями. А зачем в науке работать, новые методологию изучать, английский, читать современную литературу, если все показатели ВУза оцениваются помойным РИНЦ и в лучшие журналы попадают всякие такие же левые журналы.
Естественно, РИНЦ не виноват, это отражение ситуации в науке. Главное-не результат, а отчет. Публикации в РИНЦ растут у всех с каждым годом, а качество никого не волнует. В критериях МИнобра даже оценки по журналам ВАК нет, общее количество в РИНЦ. А если сделать только по WEb of science, надо сразу закрывать 80% всех ВУзов.
Посмотрите, сколько стало журналов в списке ВАК и какого качества, это без слез не взглянешь. И здесь тоже самое. ЕСли делать по честному, тогда работать надо много, а так отчет есть, у Вуза публикации есть, ну и все. Работаем. Через лет 5 вот такая пагубная практика приведет вообще к полной деградации нашей науки, но на это всем же наплевать. Зато в РИНЦ будет не 1000 журналов по экономике, а 10 тыс., обгоним и перегоним.
Пока не будет жестких критериев к качеству и уважения к тем, кто может что-то качественное написать, никаких движений к лучшему я не вижу. П большому счету, что в это список попало журналов 3-5 откровенно левых, это ещё может и ничего. Могло быть и хуже. ВСе, как обычно.
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По поводу отбора Вы отчасти правы, в прошлый раз ВШЭ так же отбирала российские журналы, тогда то же в их список просочились левые нечестные журналы. Так что вопрос к экспертам имеется.
Однако в целом на первый взгляд журналы по этому списку вроде как все к месту, в основном старые проверенные журналы. возможно некоторые не вошли или вошли незаслуженно. Но я так понимаю этот список будет корректироваться, как в одну так и в другую сторону. Если у вас есть факты левости журнала, вы можете написать в WEb of scienсe, они реагируют на все отзывы касающиеся качества журналов.
То же самое было со списком журналов в ВШЭ по отзывам подкорректировали список хотя и не полностью.
По экономике не знаю деталей всех журналов, но по другим (социология история философия и т.д.) все кто вошли в целом заслужили, возможно по данным критериям не хватает пару журналов, а так все по делу.
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Я бы хотела рассмотреть проблему с другой стороны, со стороны журналов. Я общалась с разными редколлегиями, мне отказывали, все было. Часто приличные журналы держатся на голом энтузиазме, за символическую плату или бесплатно происходит рецензирование и часто довольно качественное. И вот этот список лучших журналов-некий аналог доски почета и мотивации редколлегий. И РИНЦ(эксперты), когда вставляют в этот список левые журналы, говорят всем редколллегиям, что главное, не годами тяжело работать(25 лет, например), главное-нужные связи и люди(найденные в течении года-двух лет существования журнала). Мы же хотим, что наши русские журналы были в мировых известных базах, но при этом надо их как-то поддерживать. И играть честно. Поэтому надо было ввести хоть какие-то требования к качеству журналов и по годам существования и по импакт-фактору и по самоцитированию и по тому, откуда авторы. Когда требования прозрачны, было бы куда стремиться. А так эксперты определили и все. Правил игры четких нет, если бы были сформулированы какие-то минимальные требования, уже на первом этапе те левые журналы, которые сейчас вошли в список были бы отсеяны. А дальше разбирались бы эксперты. А то в самом рейтинге РИНЦ SCIENCE INDEX некоторые журналы, которые вошли в список, входят во вторую сотню, а эксперты их определили как лучшие( журнал «Управленческие науки» занял 173 место по направлению экономика и т.д.)
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Я добавлю еще реплику по поводу отбора журналов по экономике. Почему не было никаких формальных критериев, чтобы всякие откровенно мусорные журналы туда не попали?
Например, существование журнала 3-5 лет, импакт-фактор-не менее 2 и т.д. Тогда бы мы был хоть какой-то заслон для макулатурных журналов.
Я для примера ещё нашла журналы, которые имеют гораздо больше шансов быть в числе лучших по экономике. Во всяком случае я хоть эти журналы видела и статьи в них читала, это приличные и старые журналы, некоторые существуют с 1998г. По логике лучше их включить, чем журналы, которые вообще не имеют импакт-фактора(!) Мне интересен сам механизм, как попали в список журналы, не имеющие импакт-фактора и только созданные, с никаким цитированием.
1. Общество и экономика
Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр Российской академии наук "Издательство «Наука» 134 1278 11743
2.Банковское дело
Агентство Информбанк 135 2856 6513
3.Маркетинг в России и за рубежом
80 759 11054
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Елена, Вы классно пишете и правильно. Это Ваш коммент цитировался в первой статье:
trv-science.ru/2014/09/23...1/#comment-41335
? Вы напишите в ТрВ заметку. Тема-то волнующая. Про этот проект еще на сайте ОНР шло обсуждение.
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По видимому, насчет экспертизы журналов по экономике надо обращаться к Гохбергу Л.М., которые был ответственным за отбор журналов по гумантарным наукам.
Рабочая группа по отбору журналов кстати утверждает, что предварительный отбор по наукометрии был:
elibrary.ru/rsci_press.asp
В презентации Еременко(2) как раз говорится о формальных критерия отбора на первом этапе отбора, и о библиометрических критериях на втором:
www.library.spbu.ru/blog/?p=4835
Возможно, отбор был не по этапам, а методом сложения оценок, что и могло привести к странным результатам по отдельным тематикам. Из презентации видно, что как раз по гуманитарным наукам был самый жесткий отбор.
Как вариант, журналы с малым импактом были отнесены к какой то узкой области экономики и конкурировали между собой, а не с крутыми и хорошими...см «Методика библиометрической оценки журналов» в презентации Еременко.
В общем, было бы очень интересно почитать в ТрВ интервью с Еременко или, еще лучше, с членами рабочей группы по отбору журналов в RSCI.
* на вопрос, есть ли в ТрВ собственно журналисты мне как то никто так и не ответил;)
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Вообще если по честному то удивительно как могли более 20 журналов по экономике войти в эту базу, учитывая, что серьёзные специалисты говорят о том, что в России нет хороших журналов по экономике. И в то же время по истории в этот список вошли примерно 10 журналов, хотя история России это именно российская специализация, например такие журналы как АБ Империо или Российская история да и другие журналы по истории России более чем конкуренты даже в мировом масштабе. Так что если в списке 10 журналов по истории то по экономике должно быть раза в два меньше ну ни как не 21.
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Я честно говоря ничего не могу сказать о качестве отечественных журналов по экономике...
Но если судить по презентации то именно по Social science и Humanities журналы в RSCI отбирали как то особенно строго, их отобрали всего 12-15 % от общего числа отечественных журналов по этим областям. Причем именно по гуманитарным и техническим специальностям в RSCI включили меньше журналов, чем должно было войти, если судить только по результатам «общественной экспертизы»(презентация Еременко, 18 слайд).
А вот почему так вышло, и как туда попали «молодые» журналы с небольшим импактом — надо спрашивать членов рабочей группы, сами мы можем долго гадать :)
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Я бы поставила так вопрос, как туда попали журналы с ОТСУТСТВУЮЩИМ импакт-фактором? У журнала, попавшего в список, НЕТ ДВУХЛЕТНЕГО ИМПАКТ-ФАКТОРА РИНЦ. Никакой узкой отраслиэкономики по названию нет, аналогичных названий
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Я бы поставила так вопрос, как туда попали журналы с ОТСУТСТВУЮЩИМ импакт-фактором? У журнала, попавшего в список, НЕТ ДВУХЛЕТНЕГО ИМПАКТ-ФАКТОРА РИНЦ. Никакой узкой отрасли экономики по названию нет, аналогичных названий море. Наличие импакт-фактора должно быть в первичных основных критериях.
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Все вопросы видимо к Леониду Гохбергу...
Еременко: «Общих принципов организации экспертизы мы не выставляли. Почему? Действительно направления очень сильно отличаются. ипо публикационной активности и по специфике, какие то моменты были разные. В одних направлениях орагнизция экспертизы может быть даже отличлась от других. Кто то более жестко подходил, кто то более мягко подходил к отбору журналов...Единственное чем руководствовались эксперты это их внутренние ощущения какие журналы действительно достойны чтобы попасть в эту базу данных.»
Экспертам предоставляли библиографическую и др.информацию, а экспертная группа сама решала...
youtu.be/CAJyneYlAxk?t=37m
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Тут всякие советы предлагают использовать RSCI вместо списка ВАК...
Отличная идея, учитывая что по ряду направлений журналов в RSCI не попало совсем(рыбоводство), или 1 узкоспециальный(связь), учитывая что в списке ВАК по ним 2 десятка журналов...
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В 2016 году РИНЦ решил «порадовать» своих пользователей: когда входите не как аноним, то сразу видите КРАСНУЮ НАДПИСЬ, гласящую, что вам нужно сменить пароль (ибо он устарел), и вы неверно ввели некоторые данные... если честно — оторопь берет — не сразу понимаешь в чем дело, и как все-таки добраться до своих подборок публикаций и пр...
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Данная статья хорошо демонстрирует принципиальную неработоспособность оценки, основанной на учёте цитирования. Как пороги ни двигай, проблема определения научного вклада решена таким примитивным способом не будет решена. И уж точно не будут решены проблемы корректного учёта цели цитирования, а также — полноты цитирования.
Неполнота цитирования, приводит, в частности, к принципиальному занижению вклада фундаментальной науки: на основы ведь ссылаться не принято, но ими пользуются. А в результате основополагающие публикации принципиально недополучают положенный им объём цитирования, а потом на ошибочных оценках по цитированию продвигаются разрушительные решения и критерии.
«чтобы сохранить веру в научную честность»
А что, наука разве не является типичной социальной системой вместе со всеми проблемами, присущими вообще социальным системам в силу их природы и строения? Данная цель выглядит как безответственное закрывание глаз на манипуляции и ложь. Если проблема не признана, она не будет решена. Поэтому необходимо признать, что манипуляции и ложь неизбежны, чтобы поставить вопросы о методах их предотвращения, выявления и исправления.
Как уже стало ясно, назревшая проблема не может быть решена существующими практиками рецензирования и этики. Необходимо, чтобы каждый читатель осуществлял проверку материала и доводил обратную связь до сообщества.
Почему читатель станет это делать? Если ему нужно использовать сведения, изложенные в опубликованном материале, то ответственность за выбор, использовать ли их, и за успешность применения лежит исключительно на самом читателе. Современные технические средства позволяют автоматизировать этот процесс и справиться с многочисленными откликами читателей. Тогда и учитывать нужно именно то, что читатель использовал в своей работе.
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Что такое мусорный журнал? Если ваша статья интересная, то ее в журнале многие прочтут, а это вешание ярлыков.
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