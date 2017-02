Этика и РИНЦ

Публикации «РИНЦ продолжает врать» [1] и «РИНЦ учит врать?» [2] вызвали большой интерес: число их просмотров за полтора месяца перевалило за 20 тыс. Комментарии показывают, что научное сообщество неравнодушно к тому, что зачастую «порчу» на РИНЦ наводят сами авторы; а создатели РИНЦ, наоборот, равнодушны к превращению его в мусоросборник и даже возводят это в принцип. Комментаторы возмущались ситуацией и предлагали способы ее исправления. Например, Олег Граничин предложил просканировать базу данных РИНЦ и перевести в статус «заморожено» все одиозные издания [3]. Наиболее совестливые из названных в статьях [1] и [2] авторов поспешили зарегистрироваться и исправили ошибки в своих данных. Журнал «Молодой ученый» с гордостью доложил о новых правилах, призванных поставить барьеры перед недобросовестными авторами [4].

А РИНЦ в лице НЭБ молчит… И молчит не только РИНЦ. Не услышали мы и мнения МОН и ФАНО, требующих от научных работников и преподавателей предоставить данные об их публикациях по РИНЦ: будут ли эти ошибочные данные и дальше использоваться для оценки ученых и научных организаций? В ожидании ответа и диалога давайте продолжим изучение РИНЦ, обратившись теперь к этическим аспектам.

Научная этика — материя тонкая. Как отделить этичное поведение от неэтичного? Лучше всего учиться на примерах. Полезно авторам и редакторам поизучать сайт COPE — Committee on Publication Ethics: http://publicationethics.org/ — там можно найти примеры хорошего и плохого поведения. Есть и аналогичный российский сайт «Этика научных публикаций»: http://publicationethics.ru/, где много ссылок на публикации по академической этике.

В ряде авторитетных научных сообществ вопрос серьезно обсуждался и были сформулированы своеобразные этические кодексы. Например, в кодексе Европейского математического общества записано [5]:

«3. It is unethical to manipulate references within an article or to arrange the publication of articles for the purpose of artifcially infuencing the bibliometric data, impact factors, and citation counts that are generated. (Неэтично манипулировать ссылками в статье или организовывать публикацию статей с целью искусственно влиять на би-блиометрические данные, импакт-факторы и индексы цитирования.)

4. It is unethical to include inappropriate citations of one’s own work or of the work of particular colleagues or of articles in journals with which the author has a connection. (Неэтично включать [в свою статью] неподобающие цитирования собственных работ или работ коллег или статей из журналов, с которыми автор связан)».

Можно ли определить понятия «неподобающие цитирования» и «журналы, с которыми автор связан»? Давайте перейдем от теории к практике, т. е . к РИНЦ. Начнем с того, что, как справедливо заметил один из комментаторов статьи [3] Владимир, «есть уже обозначенные РИНЦ параметры, по которым тот же „Молодой ученый“ можно исключить из рейтинга. Это коэффициент самоцитирования. У этого журнала за два последних года (2013–2014) он равен 47,6%, при установленном РИНЦ пороге в 40%. Те же 47% самоцитирования — у журнала „Труды международного симпозиума «Надежность и качество»“, редактором которого является Николай Юрков и из ссылок которого им в основном и набран столь сумасшедший рейтинг. Возможно, что этот порог следует понизить, а главное, сделать обязательным условием для исключения журнала из рейтинга. Тогда редакторы сами не допустят того безобразия, которое творится в некоторых журналах сейчас».

Напомним, что Николай Кондратьевич Юрков — один из героев статьи [2]. На 28.10.2015 он занимал 8-ю строку в списке раздела «Автоматика и вычислительная техника». Но сегодня мы поднимемся выше. Пятое место в списке занимает Олег Кравец, профессор Воронежского государственного технического университета и председатель диссертационного совета Д 212.037.01. У него в РИНЦ 450 публикаций и 4509 цитирований (здесь и далее все данные приводятся на 28.10.2015). Открыв список цитирований, замечаем, что позиции со 2-й по 8-ю занимают цитирования из одной и той же статьи в сборнике [6] под редакцией проф. О. Я. Кравца. В этом нет ничего странного, но бросается в глаза, что в статье цитируются ТОЛЬКО статьи Олега Яковлевича. Источниками цитат с 13-й по 21-ю из другой статьи в том же сборнике тоже являются — вы не поверите — ТОЛЬКО работы Олега Яковлевича. Двигаясь дальше по списку, обнаруживаем статью авторов Нгуен Сон Лам, Кравца О. Я. [7], в которой из 19 ссылок в списке литературы 11 — на работы О. Я. Кравца. Статья опубликована в журнале «Информационные технологии моделирования и управления», главный редактор которого… О. Я. Кравец! Поразительно, как Олег Яковлевич со всем справляется: ведь он возглавляет еще и журналы American Journal of Control Systems and Information Technology, American Journal of Economics and Control Systems Management и American Journal of Pedagogy and Education, выпускаемые издательством Science Book Publishing House LLC. А вот еще с одним журналом, «Системы управления и информационные технологии», где Олег Яковлевич — ответственный секретарь, вышла беда.

Цитирую письмо главного редактора журнала «Автоматика и телемеханика» академика РАН Станислава Васильева [8], полностью размещенное на сайте ОНР.

«В выпуске Automation and Remote Control № 10 за 2014 год была опубликована статья Achkasov A.V., Kravets O. Ja., Podvalny E. S. „Distributed Systems Estimators and Packet Delivery Prediction Based on Recursive Bayesian Estimation“, являющаяся переводом статьи, опубликованной в журнале „Системы управления и информационные тех-нологии“. Как недавно стало известно, эта статья содержит заимствования (чужой текст) без указания их источников. Редакцией „АиТ“ приняты срочные меры по удалению статьи из электронной версии журнала Automation and Remote Control и из реферативных баз данных, а также по прекращению сотрудничества с журналом „Системы управления и информационные технологии“.

Еще пара вопросов. Как вы думаете, кто является директором издательства ООО «Научная книга», выпускающего журналы «Системы управления и информационные технологии», «Информационные технологии моделирования и управления» и ряд других? Правильно: О. Я. Кравец! И еще: как вы думаете, сколько статей, отмеченных в РИНЦ в 2015 году, написано в соавторстве с О. Я. Кравцом? Тут у вас, читатель, вряд ли хватит воображения: ответ — 52! И увы, подавляющая часть их опубликована в перечисленных выше журналах, аффилированных с Олегом Яковлевичем. Хотя это, конечно, еще далеко от цифры 112 — столько статей, индексированных в РИНЦ, уже опубликовала в 2015 году Виолетта Кузьмина из Юго-Западного государственного университета; да и тематика исследований не столь широка, как у Виолетты Михайловны («Зависимость молодежи от Интернета», «Меры по защите внутреннего рынка РФ», «Ценностные ориентиры современных старшеклассников», «Трудовое участие детей в обороне страны», «Россия и военные действия на Украине: мифы современных СМИ», «Правильное питание при занятиях спортом», «Санкции Запада и ответ России», «Бальные танцы — просто танцы или спорт?» и т.д.).

Публикационная гиперактивность, при том что статьи размещаются в изданиях, аффилированных с автором, заставляет задуматься. Это означает, что не работает институт независимого рецензирования (peer review), в наше время общепризнанный инструмент поддержания научного уровня публикаций. В России с ее традициями академического монополизма подобные явления особенно опасны.

Самое время вновь обратиться к нормам научной этики, установленным в научных сообществах. Вот что было принято Обществом Макса Планка в ноябре 2000 года [9]:

«Научные публикации, некорректные по причине нарушения научной этики, должны быть отозваны, если они еще не опубликованы, или исправлены, если они были опубликованы (признание ошибки); если необходимо, лица, принимавшие участие в работе, должны получить соответствующее уведомление. В принципе, автор(ы) и издатели обязаны сделать это; если они не предпринимают никаких действий, Общество Макса Планка инициирует принятие надлежащих мер доступными ему средствами».

«В целях защиты третьих лиц, сохранения веры в научную честность, восстановления научной репутации и предотвращения возможного ущерба, а также служения общественным интересам Общество Макса Планка может быть вынуждено уведомить третьих лиц, чьи интересы были затронуты, и проинформировать общественность».

Давайте и мы примем эти нормы — хотя бы каждый для себя, — чтобы сохранить веру в научную честность, и не будем стесняться информировать общественность о замеченных случаях нарушения научной этики.

В заключение хочу дать еще одну полезную ссылку. Чтобы оградить легкомысленных авторов от недобросовестных действий журналов, издательство «Эльзевир» опубликовало «Рекомендации по проверке журналов перед подачей статьи для публикации» [10], начинающиеся со слов:

«В связи с участившимися случаями недобросовестной издательской практики мы хотели бы предостеречь вас и ваших коллег от сотрудничества с лицами и компаниями, предлагающими платные публикации в журналах, якобы индексируемых в Scopus, и представить вашему вниманию рекомендации по проверке журналов перед подачей статьи для публикации».

Давайте учиться этике, господа!

1. Фрадков А. РИНЦ продолжает врать.



2. Фрадков А. РИНЦ учит врать?

3. Граничин О. Спасти РИНЦ.



4. Ограничения журнала «Молодой ученый». www.moluch.ru/rules/limits/

5. EMS Ethics Committee. Code of Practice. www.euro-math-soc.eu/system/files/uploads/COP-approved.pdf

6. Modern informatization problems in economics and safety: Proceedings of the XX-th International Open Science Conference (Yelm, WA, USA, January 2015). / Editor in Chief Dr. Sci., Prof. O. Ja. Kravets. Yelm, WA, USA: Science Book Publishing House LLC (Yelm), 2015.

7. Нгуен С. Л., Кравец О. Я. Подход к управлению вероятностными базами данных на основе диссоциации запросов и коэффициента распространения. // Информационные технологии моделирования и управления. 2015. № 2. С. 171–181.

8. О научной этике: правила, примеры и контрпримеры. Комментарий от 26.06.2015: http://onr-russia.ru/comment/10007#comment-10007

9. Нормы научной этики. Приняты Сенатом Общества Макса Планка 24 ноября 2000 года. www.sbras.ru/HBC/article.phtml?nid=200&id=17

10. Рекомендации по проверке журналов перед подачей статьи для публикации. www.elsevierscience.ru/news/371/rekomendacii-po-proverke-zhurnalov-pered-podachej-stati-dlya-publikacii

Связанные статьи