Развитие событий в ИТЭБ РАН

В «Троицком варианте» от 8 февраля 2022 года опубликовано интервью с директором Института теоретической и экспериментально биофизики И.М.Вихлянцевым ( trv-science.ru/2022/02/tucha-nad-iteb/ ). ИТЭБ — один из трех пущинских институтов, отказавшихся войти в состав Пущинского ФИЦ. В интервью шла речь о давлении на институт со стороны чиновников министерства и о возможных угрозах существованию института. Продолжаем следить за развитием событий и публикуем сообщение о состоявшемся собрании сотрудников института.

21 февраля 2022 года в ИТЭБ РАН состоялось собрание коллектива института.

Исполняющий обязанности директора ИТЭБ РАН д.б.н. Вихлянцев И.М. рассказал собранию о ближайших перспективах развития института в связи с окончанием срока его полномочий на занимаемой должности. На голосование был вынесен вопрос о поддержке кандидатов на должность исполняющего обязанности директора, утвержденных ученым советом ИТЭБ РАН 16 февраля 2021 года и поддержанных собранием заведующих лабораториями института от 11 февраля 2022 года, а именно: д.ф-м.н., проф. Акатова В.С., к.б.н. Левина С.Г. и д.б.н. Вихлянцева И.М. Еще один кандидат, д.б.н., проф. Белецкий Игорь Петрович, взял самоотвод. Большинством голосов собрание поддержало список вышеуказанных кандидатов. Рассмотрение дополнительных кандидатур на эту должность собрание отклонило.

Следующим на повестку голосования был вынесен вопрос о вхождении ИТЭБ РАН в состав ФИЦ ПНЦБИ РАН. Абсолютное большинство собравшихся подтвердило нежелание вступать в ФИЦ.

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