Слава Герострата

В 356 году до н.э. Герострат в своем родном городе Эфесе сжег храм Артемиды. Под пытками он сознался, что поджег храм ради того, чтобы его имя помнили потомки. Жители Эфеса приговорили его к казни и постановили никогда не упоминать его имя (особая форма посмертного наказания, применявшаяся в Древнем Риме к государственным преступникам – узурпаторам власти, участникам заговоров, к запятнавшим себя императорам). Выражение «геростратова слава» стало крылатым, обозначая славу, равную вечному позору; постыдную известность человека, который прославился только путем разрушения того, что создано другими.

Перейдем к сути дела.

В Новосибирском Академгородке есть Институт математики им. С.Л.Соболева СО РАН (далее для краткости ИМ СО РАН). Надо сказать, институт заслуженный, принадлежит к первой категории, и все его годовые отчеты всегда отвечали сполна критериям Министерства науки и высшего образования РФ (далее для краткости Минобрнауки). В 2021 году осенью должен был подойти к концу срок директорства академика РАН С.С.Гончарова, и нужно было начать процедуру выборов нового директора института. Сибиряки – народ законопослушный, и сотрудники института, следуя Уставу и Положению о выборах, соблюдая все законы и демократические процедуры, не торопясь и основательно приступили к этому делу. На Ученом совете (УС) выдвинули, обсудили и поддержали три кандидатуры на предстоящие выборы: С.С.Гончарова и докторов физ.-мат. наук Г.В.Демиденко и Ю.С.Волкова. На УС также обсуждались кандидатуры члена-корреспондента РАН А.Е.Миронова, выдвинутого академиком РАН И.А.Таймановым, и самовыдвиженца, кандидата физ.-мат. наук С.В.Августиновича, обе кандидатуры поддержки УС не получили.

Однако были зарегистрированы Министерством и пошли на согласование в Президиум РАН четыре кандидатуры: три, утвержденные УС, и кандидатура А.Е.Миронова, выдвинутая академиком РАН И.А.Таймановым и членами-корреспондентами РАН С.И.Кабанихиным и А.Ю.Весниным, которые воспользовались своим законным правом выдвигать кандидатов на директорское кресло. Президиум РАН снял двух кандидатов: С.С. Гончарова по причине возраста (вот-вот должно было исполниться 70) и Г.В. Демиденко — без объявления причины (!). В общем, на выборы в институте пошли два кандидата: Ю.С.Волков и А.Е.Миронов.

Выборы состоялись 29 июля. Несмотря на летние отпуска, ковидные ограничения, жару и прочие естественные препятствия, явка составила 82%: за Ю.С. Волкова проголосовало 64%, за А.Е.Миронова – 34% [1]. На следующий день второй поздравил первого кандидата с убедительной победой по общеинститутской почтовой рассылке. Документы на Ю.С.Волкова по оформлению его и.о. директора ИМ СО РАН до согласования его в качестве директора ушли к полномочному представителю президента РФ по Сибирскому округу.

Институт спокойно работал: ученые решали трудные математические задачи и доказывали еще никем не доказанные теоремы, ненаучные работники поддерживали здание института, его хозяйство и бухгалтерскую отчетность на надлежащем уровне. 24 сентября, аккурат в празднование юбилея С.С. Гончарова, как подарок из Минобрнауки, вышел приказ [2], в котором А.Е.Миронов назначался и.о. директора. Основанием к назначению значилось его заявление, поданное министру.

Институтский народ удивился и возмутился. Народ не ожидал, что власть, представленная Минобрнауки, так наплюет на его волю, которая была выражена при следовании и в согласии со всеми законами и положениями, народ не ожидал, что власть так грубо и беспардонно нарушит законы, которые сама же и установила.

Собрался УС с целью как-то разобраться и прояснить ситуацию. Было сказано много слов, слов честных и нелицеприятных. Сам А.Е.Миронов вышел на УС через Zoom, сказал, что сейчас он в аэропорту и собирается лететь к министру, объяснил, почему, несмотря на итоги голосования, был назначен и.о. директора: министр вызвал его к себе и предложил занять это кресло, нельзя было медлить с ответом министру, поэтому он тут же согласился. После этих слов была объявлена посадка на самолет, и А.Е.Миронов покинул Zoom.

На УС было принято решение написать письмо председателю правительства РФ М.В.Мишустину с просьбой разобраться в сложившейся ситуации и пересмотреть принятое решение. Копии письма были направлены министру В.Н.Фалькову, президенту РАН А.М.Сергееву и сопредседателю Центрального штаба ОНФ Е.В.Шмелёвой. Забегая вперед, скажем, что ответ был получен и из министерства, и из аппарата правительства РФ, но объяснения причин назначения проигравшего выборы кандидата не было. В ответе сообщалось хорошо известное, что для назначения на должность директора института кандидатура Ю.С.Волкова должна быть согласована с полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе. Всё! Понимай ответ, как хочешь…

Через некоторое время в институте появились «друзья директора» (пишем в кавычках, потому что он сам их так именовал, т.е. это цитата). «Друзья» появились с целью проведения проверки института и начали с жесткого прессинга бухгалтерии, угрожая уголовными делами и судами. А.Е.Миронов начал резко менять устоявшуюся за много лет структуру института: вводить новые должности, смещать с ключевых постов и увольнять прежних сотрудников. На сегодняшний день уволены почти все сотрудники бухгалтерии, а также специалисты по закупкам и ремонту, поставлен новый начальник кадров – свой человек, уволен сисадмин институтской сети, на его месте — свои люди.

Постепенно стало проясняться, зачем идет перехват административной власти и кто эти «друзья директора», с чьей подачи начались такие крутые перемены. Оказалось, у и.о. директора есть мечта – гостиница с современными офисами и конференц-залами [3], а его «друзья» из Ханты-Мансийска призваны помочь ему в этом. У «друзей» оказалось, скажем так, весьма богатое прошлое и настоящее. Пресса Югры завалена статьями по их души (вот некоторые из них [4-9]). Они проиграли несколько судов против журналистов, вскрывающих их неблаговидную деятельность [10].

Многие члены научного коллектива ИМ СО РАН не стали сидеть сложа руки и со стороны наблюдать, что их как овец поведут на закланье в угоду чьих-то никому не понятных преобразований. Были инициированы публикации в СМИ (вот некоторые из них [11-17]). В октябре полномочному представителю президента РФ в Сибирском федеральном округе А.А.Серышеву было направлено коллективное обращение, содержащее 100 подписей, а некоторое время спустя сотрудники ИМ СО РАН приняли открытое обращение к министру В.Н. Фалькову, в котором выразили недоверие А.Е.Миронову как руководителю и потребовали немедленного отстранения А.Е.Миронова от руководства институтом. Это же обращение было отправлено полномочному представителю президента РФ А.А.Серышеву, президенту РАН академику А.М.Сергееву, председателю СО РАН академику В.Н.Пармону с просьбой о содействии в немедленном отстранении А.Е.Миронова от руководства институтом. Это требование подписал 161 штатный сотрудник института. Многие сотрудники ИМ, которые раньше поддержали А.Е.Миронова и проголосовали за него, позже, видя, что происходит в институте, поменяли свое мнение.

Казалось бы, если ты и.о., и твое положение пока неустойчивое, то первые твои дела в этой неустойчивой позиции должны быть такими, чтобы они оценивались бы обеими сторонами как положительные. Если ты хочешь, как ты говорил на встрече с научным коллективом, улучшить научную составляющую, то начни с преобразований, призванных поднять качество научных исследований в институте: добудь новые гранты для коллектива, открой новые направления, установи новые контакты со сторонними организациями с целью проведения новых исследований. Ан, нет! О науке речь не идет, а идет силовой и моральный прессинг предыдущей администрации, идет активный поиск компромата на нее. Не мешали развитию науки в институте бухгалтера, сотрудники отдела кадров и канцелярии, специалисты по закупкам и ремонту, сисадмин! Они, наоборот, добросовестно исполняли в течение многих лет свои обязанности, чем способствовали нормальному функционированию института как научной организации!

По всей видимости, уже содеянного новой администрации показалось мало, ею была инициирована внеочередная министерская проверка института. При проведении проверки новые начальники ходили по пятам проверяющих и всячески старались сделать так, чтобы в результатах проверки оказалось как можно больше всяких замечаний. На последнем УС в конце года новой администрации был задан вопрос о результатах проверки. Коллективу был дан ответ, что Минобрнауки прислало черновой вариант заключения (!) с сотней замечаний, и в данный момент администрация работает над снятием некоторых из них. На резонное возражение, что было бы правильным показать эти замечания прежней администрации, последовал быстрый ответ: «Вот когда придет официальный документ, тогда и увидите!» Казалось бы, кто лучше знает ситуацию и может дать квалифицированные ответы на замечания – старая администрация или люди, которые ни дня не работали в соответствующих должностях или вообще в институте в то время, по которому шла проверка? Ответ очевиден…

Можно спросить, зачем новой администрации всё это нужно? Резонно предположить, что они работают на аннулирование результатов выборов. Ведь если, например, по результатам проверки завести уголовное или хотя бы административное дело на кого-то из предыдущей администрации ИМ СО РАН, то тогда, возможно, полномочный представитель президента РФ не согласует кандидатуру Ю.С.Волкова на должность директора, поскольку он принадлежал к предыдущей администрации. А там новые выборы и новые возможности!

Вообще говоря, непонятно, зачем Минобрнауки разрушать работу вполне успешной, авторитетной в научном мире организации. Разрушать в 2021 году, который является годом науки и технологий. Что это — глупость, головотяпство? В данное время коллектив ИМ СО РАН в основной своей массе не может заниматься в полной мере наукой, поскольку многие сотрудники выведены из душевного равновесия всеми происходящими событиями, возмущены тем, как грубо проигнорирована воля трудового коллектива, выраженная в полном соответствии с законом. Нас как бы макнули в девяностые годы с их рейдерскими захватами предприятий и «либеральным» отношением к людям. Помните перестроечное: «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом — новые вырастут»? Повышают ли такие действия престиж науки в глазах молодых ученых? Вопрос риторический…

Одно становится ясно, что сложившаяся в ИМ СО РАН ситуация не является случайностью. Минобрнауки ведет свою какую-то сложную игру.

Далеко от Новосибирска, в Москве в Институте философии РАН (ИФ РАН) с небольшими изменениями история, описанная выше, повторилась. Там так же, как и в ИМ СО РАН, с соблюдением всех процессуальных норм прошли выборы, на которых победил академик РАН А.В. Смирнов, более того, он в течение года был и.о. директора института. Однако спустя год вместо утверждения его директором из Минобрнауки поступил приказ от 20 декабря 2021 года о назначении нового врио директора – канд. филос. наук А.В.Черняева, и, надо же такому повториться (!), основанием назначения послужило также личное заявление нового претендента на должность [18]. Складывается впечатление, что любой недовольный итогами выборов в институте может прийти в Минобрнауки и написать заявление с просьбой назначить его на должность!

На сайте ИФ РАН [18] собраны материалы в поддержку института и публикации в прессе о сложившейся ситуации. Ну, а А.В.Черняев уже был готов к переменам в ИФ РАН, о серьезности его намерений говорит тот факт, что вместе с ним и в помощь ему в ИФ РАН пришел полковник юстиции В.Е.Разгулов, долгое время работавший следователем. Однако, по-видимому, опять что-то поменялось в Минобрнауки, и 28 декабря 2021 года появился новый приказ [20] о назначении академика РАН А.А.Гусейнова (научного руководителя ИФ РАН, возглавлял институт с 2006 по 2015 год) на должность врио директора ИФ РАН. Хоть в публикации [21] и говорится «после конфликта», очевидно, что конфликт будет продолжаться, поскольку А.А. Гусейнову уже 82 года (оказывается, возраст не помеха!), а А.В.Смирнов в 2020 году выиграл выборы на пост директора института, его поддерживает основная масса коллектива, и ему 63.

Если какие-то события вам кажутся нелогичными и странными, это не значит, что их поддерживают и реализуют какие-то глупые люди. Нет, эти люди могут быть по-своему весьма умными и хитрыми, просто логику действий современных геростратов, их цели и задачи мы не знаем или не понимаем.

— Но ведь от их действий могут пострадать известные ученые и добросовестные простые работники?!

— А что ученые и работники? У нас есть молодые ученые, они всё придумают и всё докажут, новых работников наймем! А старые – они не вписались в рынок, да и хрен с ними…

P.S. Описанные события, происходящие в ИМ СО РАН, продолжаются уже достаточно долго: с сентября 2021 года, с момента открытого обращения сотрудников ИМ СО РАН к министру В.Н.Фалькову с выражением недоверия А.Е.Миронову как руководителю и требованием немедленного отстранения его от руководства институтом, которое подписал 161 штатный сотрудник института, прошло уже около двух месяцев. Обычно, когда такого типа конфликты происходят, приезжают представители вышестоящих организаций и пытаются разобраться в сложившейся ситуации. В этом же деле – молчание. У коллектива института складывается впечатление, что они ломятся в давно замурованную дверь. В принципе, такую позицию Минобрнауки можно объяснить тем, что вся эта ситуация инспирирована ими, им всё понятно, события развиваются в нужном направлении…

А.Л.Карчевский

докт. физ.-мат. наук, профессор РАН,

гл. науч. сотр. ИМ СО РАН

Ссылки:

Протокол … по выборам директора 29 июля 2021 года. http://www.math.nsc.ru/news/doc/election/res.pdf Приказ Минобрнауки http://math.nsc.ru/news/doc/orderMironov.pdf Сюжет Новостей ОТС: Почему сотрудники Института математики не согласны с назначением нового директора? https://www.youtube.com/watch?v=_4rHRR0HHB8 FAKTOLIGIA.COM: Следователи копнули: В центре скандала с распределением земельных участков в Сургуте могут оказаться два замгубернатора ХМАО, https://faktologia.com/hmao/sledovateli-kopnuli ЮГРАPRO: В «эффективных карманах» Охлопкова-Мовсисяна могло осесть до 500 миллионов рублей http://www.ugrapro.ru/2015/04/28/v-effektivnyih-karmanah-ohlopkova-movsisyana-moglo-osest-do-500-millionov-rubley/ ЮГРАPRO: Суд признал законным мнение «ЮграPRO» о том, что Охлопков и Мовсисян, как говорил Аркадий Райкин, «воруют не с прибыли, а с убытков» http://www.ugrapro.ru/2017/05/18/sud-priznal-zakonnyim-mnenie-yugrapro-o-tom-chto-ohlopkov-i-movsisyan-kak-govoril-arkadiy-raykin-voruyut-ne-s-pribyili-a-s-ubyitkov/ ЮГРАPRO: Миллиардные «концы в воду». Охлопков и Мовсисян напуганы и «ликвидируют свидетелей» своих противоправных манипуляций http://www.ugrapro.ru/2021/03/26/milliardnyie-kontsyi-v-vodu-ohlopkov-i-movsisyan-napuganyi-i-likvidiruyut-svideteley-svoih-protivopravnyih-manipulyatsiy/ ZNAK: Подан иск о банкротстве крупнейшего застройщика ХМАО https://www.znak.com/2020-12-04/podan_isk_o_bankrotstve_krupneyshego_zastroychika_hmao Новости Югры: Вирус Мовсисяна — Охлопкова? Почему не лечится пандемия строительного комплекса в Югре? http://ugra-news.net/society/2020/03/31/29136.html Определение Верховного суда РФ, № 304-ЭС21-3021, от 18 марта 2021 г. Газета «Поиск»: Директором Института математики СО РАН стал проигравший выборы кандидат https://poisknews.ru/news/malo-izbrannogo-direktorom-institut/ Троицкий вариант: «Надежные люди»: конфликт в институте математики https://trv-science.ru/2021/10/nadezhnye-lyudi/ Сиб.фм: Научный скандал: новосибирские учёные пожаловалась Мишустину на захват власти в институте математики СО РАН, https://sib.fm/news/2021/10/08/nauchnyj-skandal-gruppa-uchenyh-zayavila-o-tsenzure-i-zahvate-vlasti-v-novosibirskom-institute-matematiki-so-ran VN.RU: Скандал из-за выборов директора в Институте математики СО РАН – подробности Источник: https://m.vn.ru/news-skandal-iz-za-vyborov-direktora-v-institute-matematiki-so-ran-podrobnosti/ Портал «Родные берега»: Сибирские математики хотят построить в Академгородке гостиницу https://rberega.info/archives/75094 Континент Сибирь: «Для науки кадры важнее строительства гостиницы»: Академик РАН о новом конфликте в Новосибирском научном центре https://ksonline.ru/433930/dlya-nauki-kadry-vazhnee-stroitelstva-gostinitsy-akademik-ran-o-novom-konflikte-v-novosibirskom-nauchnom-tsentre/ Новая Сибирь: https://newsib.net/novosti/sotrudniki-instituta-matematiki-so-ran-vyrazili-nedoverie-direktoru.html Приказ Минобрнауки от 20 декабря 2021 г. № 10-3/583 п-о https://iphras.ru/uplfile/root/doc/2021/Prikaz_20_12_2021.pdf ИФ РАН https://iphras.ru/02_2021.htm Приказ Минобрнауки от 28 декабря 2021 г. № 10-3/595 п-о https://iphras.ru/uplfile/root/doc/2021/Prikaz_28_12_2021.pdf РБК: Институт философии РАН после конфликта возглавит его научный руководитель, https://www.rbc.ru/society/27/12/2021/61ca1ec79a79474f3bdd9e05

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