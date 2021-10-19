Съёмки фильма «Вызов» на МКС

Примерно год назад стало известно, что Роскосмос и Первый канал планируют съемки художественного игрового кинофильма на борту Международной космической станции [1]. За год проект обрел реальность [2]. Уже 13 мая 2021 года был объявлен основной киноэкипаж, в который вошли актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, и дублирующий — актриса Алена Мордовина и оператор-постановщик Алексей Дудин. Профессиональным командиром космического корабля «Союз МС-19» стал Антон Шкаплеров, а его дублером Олег Артемьев.

Пройдя примерно четырехмесячную подготовку к полету, 5 октября основной экипаж «Союз МС-19» стартовал в космос. Впервые за программу МКС на российском корабле полетели только россияне, раньше в экипажах всегда присутствовали иностранные астронавты, профессионалы или космические туристы. Также впервые для данной модификации корабля «Союз» всё управление полетом было у командира экипажа Антона Шкаплерова, у него был специальный выносной пульт с кнопками команд, которые обычно выдает бортинженер-1 корабля с основного пульта.

Корабль быстро долетел до МКС, используя «сверхкороткую» двухвитковую схему. Автономный полет занял всего три часа вместо «стандартных» двух суток или 6 часов короткой схемы.

Но «Союз МС-19» не смог пристыковаться самостоятельно из-за отказа системы автоматической стыковки «Курс». Как и бывает в подобных ситуациях, командир Антон Шкаплеров взял управление на себя и пристыковал корабль в ручном режиме к малому модулю «Рассвет».

12 дней режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд находились на станции, чтобы снять необходимые сцены в невесомости для фильма с рабочим названием «Вызов». Это время нахождения в космосе было близко к моменту, когда для благополучного возвращения на Землю требуется начать физические тренировки для компенсации воздействия условий микрогравитации [3]. Но уже 17 октября киногруппа приземлилась вместе с командиром корабля «Союз МС-18» Олегом Новицким в степях Казахстана, в штатном районе посадок российских кораблей. К вечеру того же дня самолет доставил их в Звездный городок на медицинское обследование и реабилитацию после полета.

На МКС вместе с международным экипажем остался Антон Шкаплеров. Там же находятся космонавт-испытатель Пётр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай, отправившиеся в полет 9 апреля 2021 года вместе с Олегом Новицким, которым предстоит пробыть на станции почти год. Антон, Пётр и Марк вернутся на Землю вместе.

Проект «Вызов» вызвал неоднозначную реакцию в обществе, но теперь, когда полет все-таки состоялся, возможно, этот факт и будущий фильм получится использовать для дополнительного привлечения внимания россиян к пилотируемой космонавтике. А это, в свою очередь, заострит внимание на слабых местах российской космической программы.

На фоне разговоров о скором завершении работы МКС и надежд Роскосмоса на создание собственной Российской орбитальной служебной станции, важно видеть, что происходит с мировой космонавтикой. Во время подготовки к посадке экипажа актрисы Юлии Пересильд, 15 октября с космодрома Цзюцюань стартовал китайский космический корабль «Шэньчжоу-13» с экипажем из трех космонавтов (в Китае их называют хантяньюанями): командиром Чжай Чжиганом и бортинженерами Ван Япин и Е Гуанфу [4]. Это первая полугодовая экспедиция на новую орбитальную станцию «Тяньгун». Ван Япин — вторая женщина-космонавт Китая, и это ее второй полет. Трое членов экипажа продолжат вводить в строй орбитальную станцию, отрабатывая операции по сборке и обслуживанию.

По неподтвержденной пока информации «Тяньгун» может стать второй международной станцией, в ее состав планируется ввести модули Европейского космического агентства и Объединенных Арабских Эмиратов.

Александр Хохлов,

популяризатор космонавтики, член Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ

1. trv-science.ru/2020/10/kino-vmesto-nauki/

2. meduza.io/feature/2021/10/05/kak-s-pomoschyu-filma-vyzov-rossiya-reshila-obognat-v-kosmose-ssha-tochnee-lichno-toma-kruza

3. trv-science.ru/2018/04/5-dnej-v-suxoj-immersii/

4. novosti-kosmonavtiki.ru/articles/81684.html

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