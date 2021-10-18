Репрессированные таланты

В субботу, 16 октября 2021 года, «Последний адрес» установил табличку памяти сотрудника ЦАГИ — инженера и летчика Юрия Котюхова1.

К сожалению, невозможно сказать, стал бы Котюхов вторым Туполевым, корпел бы всю жизнь над чертежами как обычный инженер или ушел бы в летчики… Потому что, когда в 1933 году Юрия арестовали, ему было 27 лет, у него было окончено два класса реального училища, и он как раз отправился учиться — по предложению А. Н. Туполева, оценившего способности молодого человека и его увлеченность авиацией. Но в это время НКВД соорудило групповое дело о «контрреволюционной фашистской организации» на 17 человек, в которой Юрию как летчику отвели самую почетную роль: на первомайском параде сбросить бомбу на Мавзолей и убить товарища Сталина! Главным доказательством по делу стал изъятый пистолет, о котором в 1957 году в Постановлении Президиума Московского областного суда будет сказано: «Котюхов по обстоятельствам приобретения им оружия не допрашивался и в деле нет никаких документов, подтверждающих степень пригодности револьвера».

Юрия Котюхова как главу молодежного подразделения несуществующей организации (ведь у него был пистолет!) приговорили к пяти годам лагерей — всё же Большой террор еще не начался, время было еще почти вегетарианское; его брату Виктору, которому только что исполнилось 18 лет, дали три года. Братья попали в Ухтпечлаг, где Юрий работал бортмехаником самолета Ю-13. К несчастью, 22 марта 1935 года Юрий погиб в авиакатастрофе, так что мать дождалась только младшего сына.

Предыдущая табличка «Последнего адреса», касающаяся ЦАГИ, была посвящена памяти ведущего сотрудника института Владислава Войшеля2. В июне 2021 года в «Троицком варианте» была публикация о репрессированных ученых из этой организации — см. статью «День сурка в ЦАГИ»3.

Лариса Мелихова

1 poslednyadres.ru/news/news1215.htm

2 poslednyadres.ru/news/news1168.htm

3 trv-science.ru/2021/06/den-surka-v-tsagi/

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