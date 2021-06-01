День сурка в ЦАГИ

30 мая на доме № 3 по Хохловскому переулку в Москве появилась табличка проекта «Последний адрес» в память о ведущем сотруднике ЦАГИ Владиславе Войшеле [1]. Ученый, специалист по турбулентности, был арестован в 1938 году в разгар дела о «вредительстве» в ЦАГИ («Вся эта банда вредителей арестована», — писал секретарь парткома ЦАГИ в Комиссию партийного контроля при ЦК ВКП(б)). Имя Войшеля есть в сталинском расстрельном списке от 28 марта 1938 года, что предопределило приговор, найти же формулировку не составляло труда: «шпионаж в пользу Польши» — ведь арестованный открыто общался с польскими родственниками. 8 апреля 1938 года Войшель был приговорен к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян. Реабилитирован в 1957 году.

ЦАГИ — Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского — был и остается научным центром российского авиапрома. Говоря о нем, трудно не вспомнить основоположника советской космонавтики Сергея Королёва [2]. Вот только все ли помнят, что будущий дважды Герой Социалистического Труда академик Королёв в 1938 году тоже превратился в обыкновенного арестанта: осужден на 10 лет заключения за «вредительство» (невероятное везение, кстати! — ведь и его фамилия попала в один из расстрельных списков). Благодаря заступничеству разных знаменитых людей был с «общих работ» переведен в «Туполевскую шарагу», где заключенные трудились под началом авиаконструктора Андрея Туполева (тоже из ЦАГИ), а в 1944 году (второе везение!) освобожден досрочно, со снятием судимости, но без реабилитации. В 1957 году всё же реабилитирован, причем «за отсутствием состава преступления» («А чего вы хотите? — как бы говорит нам государство. — Да, ошибка вышла, с кем не бывает, вас много, я одно»). Ну дальше вы знаете: первые искусственные спутники Земли, первые автоматические межпланетные станции на Луну, Марс, Венеру, первый полет человека в космос, первый выход в открытый космос…

Многим кажется, что всё это в прошлом: люди реабилитированы, памятник жертвам репрессий стоит, что еще нужно? Между тем в декабре 2020 года арестован сотрудник ЦАГИ Анатолий Губанов, специалист по сверх- и гиперзвуковым самолетам. Обвинение — «госизмена», передавал секреты неназванному государству (не Польше ли?) — ничего не известно, поскольку дело засекречено. Зато известно, что Губановы — это династия ученых, работающих в ЦАГИ: три поколения семьи связаны с авиацией. Трудно представить, что ученый, всю свою жизнь отдавший науке и участвовавший в международной разработке инновационного летательного аппарата, вдруг начнет торговать секретами. Однако дело развивается: в день космонавтики, 12 апреля 2021 года, был арестован коллега Губанова по сверхзвуковым самолетам, 69-летний Валерий Голубкин, обвинение — тот же «шпионаж», то есть, простите, «госизмена». На вопрос об арестованном коллеге Светлана, жена Голубкина, бесхитростно отвечает: «И я, и муж, мы, конечно, очень переживали из-за Губанова, думали, что это какая-то ошибка, всё ждали, что его отпустят» [3]. Вот так и живем: близкие думают, что «это какая-то ошибка», дальние — что «нет дыма без огня», зря ведь не посадят. Правозащитники кричат, что число дел о госизмене выросло в разы, да только кто слушает правозащитников…

Врачи говорят, что первый шаг в лечении болезни — осознать проблему. Похоже, что даже до этого первого шага научному сообществу еще далеко, а значит, день сурка будет продолжаться.

Лариса Мелихова

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