Уже далеко не первый раз руководящие посты в науке и образовании занимают профессионалы научного надувательства. Несчастная страна.

Андрей Ростовцев, сооснователь «Диссернета»

Веселая дама в гжельском платьице на фоне флага Курской области [1] — это Екатерина Харченко вступает в должность ректора Курской сельхозакадемии. Несомненно, достойный выбор, ведь, несмотря на свой еще далеко не солидный возраст, она успела побывать деканом факультета в Юго-Западном университете, председателем Комитета образования и науки Курской области, затем заместителем губернатора — и вот, в октябре 2020 года, — «заслуженное» ректорское кресло. Как иногда бывает, радостные фанфары этого взлета приглушает суровая каденция «Диссернета»: в 2017 году (в бытность нашей героини председателем комитета Курской области) была проверена докторская диссертация госпожи Харченко, и оказалось, что из 337 страниц диссертационного исследования около 145 содержат некорректные заимствования.

Что, естественно, на карьерный взлет автора не повлияло. «Диссернету», впрочем, не привыкать: на сегодня в его коллекции ректоров [2] имеется 72 человека со списанной диссертацией — и обычно это никому не мешает. Однако в некоторых случаях почему-то мешает: можно вспомнить увольнение Лидии Федякиной с поста ректора РГСУ с формулировкой «за плагиат в диссертации» (при этом Федякина остается доктором наук, спасибо Госдуме, не соглашающейся отменить срок давности для списанных диссертаций) [3].

Екатерине Владимировне со сроком давности не повезло: ее диссертация, защищенная в 2012 году, ничем не защищена — так что не стоит удивляться, что «Диссернет» подал в рабочем порядке заявление о лишении ее докторской степени. Удивительное случилось дальше: 15 июня 2021 года диссовет при ЦЭМИ РАН рекомендовал лишить степени! Что еще не означает, что ВАК согласится с этим решением, но, тем не менее, уже в сентябре Харченко — вряд ли по собственной инициативе — написала заявление об увольнении с поста ректора [4].

За прошедшие годы послужной список госпожи Харченко в «Диссернете» сильно вырос, помимо списанной диссертации там теперь [5]:

три случая участия в липовых защитах научным руководителем или оппонентом;

две некорректных публикации, из которых одна списана с чужих диссертаций, а другая представляет собой опубликованный в «хищном» индийском журнале перевод на английский язык статьи из русскоязычного журнала с немного измененным набором соавторов (в первоначальном наборе Харченко не значится);

участие (в качестве председательствующего) в позорном решении диссовета, не рекомендовавшем лишить степени управляющего Липецким отделением Центробанка Т. А. Божко (лишена степени приказом Минобрнауки от 13 апреля 2021 года);

два позорных решения диссовета Д 212.105.12 при ЮЗГУ, оправдавших диссертации с массовыми заимствованиями, в которых Е. В. Харченко была научным руководителем и оппонентом (угадайте, кто председатель этого диссовета? — правильно, та же Харченко!);

членство в редколлегии журнала «Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии», являющегося злостным нарушителем публикационной этики [6].

Итак, Екатерина Владимировна перестала быть ректором — но, надеюсь, вы не подумали, что бедняжка осталась под дождем на улице: 12 октября 2021 года она вступила в должность заместителя председателя Комитета по науке и высшему образованию Государственной думы. На английском есть выражение kick upstairs — как объясняет словарь, это означает «повысить в должности, чтобы избавиться». Так, возможно, благодаря «Диссернету», госпожа Харченко теперь руководит наукой и образованием уже в масштабах страны, не ограничивая себя Курской областью.

Но караван идет, и заявление о лишении Екатерины Харченко ученой степени тем временем добралось до Экспертного совета ВАК. Заседание совета, на котором должны были рассматривать вопрос о диссертации Харченко, состоялось 14 октября 2021 года, и накануне сторонники «Диссернета» делали ставки: лишат или не лишат? Проиграли все: на совете объявили, что «внезапно» всплыло более 400 дел, так что завершить заседание пока невозможно, а когда будет возможно, никто не знает. По-видимому, Экспертный совет решил руководствоваться принципом Ходжи Насреддина: пока дело стоит, а там, глядишь, либо эмир умрет, либо ишак сдохнет.

Лариса Мелихова

1. 46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/134980-ekaterina-harchenko-stala-rektorom-kurskoj-selhozakademii.html

2. rosvuz.dissernet.org/collections/110612

3. interfax.ru/russia/374257

4. gtrkkursk.ru/news/18667-rektor-kgsha-ekaterina-harchenko-napisala-zayavlenie-uvolnenii

5. rosvuz.dissernet.org/person/102564

6. rosvuz.dissernet.org/magasin/117285

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