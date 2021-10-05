О процентах оригинальности и неоригинальности диссертаций и статей

В настоящее время многие журналы и советы по защите диссертаций требуют определенный процент оригинальности (80, 85, 90 и т. п.) текстов. Не буду обсуждать тонкости, связанные с утверждением конкретного нижнего предела оригинальности и его смысла: на сей счет есть некоторые оценки и суждения. Коснусь своего рода «дополнения» (если использовать математический термин) к установке оригинальности (20, 15, 10%), т. е. допустимой «неоригинальности». К выражению своего мнения меня побудил недавний случай, о котором я и хотел бы поведать.

Я являюсь членом одного совета по защите диссертаций в области социально-гуманитарного (непрофильного для меня) направления. Пару месяцев тому назад с подачи «Диссернета» и Министерства науки и высшего образования и науки в совет поступила диссертация, защищенная в данном же совете ранее. В ней, согласно заявлению «Диссернета», на 34 страницах имелись некорректные заимствования (попросту говоря, плагиат из другой диссертации), причем эти заимствования наблюдались не только в тексте, но и в таблицах эмпирических данных (измерений). Цифры совпадали один к одному с точностью до десятых (т. е. фактически имела место подтасовка данных), а гражданские служащие превращались в военных.

Когда защищалась эта диссертация, то обязательная проверка на плагиат еще не практиковалась. Оппоненты не обладали (и не обладают!) качеством всеведения. Поэтому плагиат не заметили. Бывают такие малоприятные ситуации. Более поздняя проверка выявила некорректные заимствования, что позволило «Диссернету» инициировать процесс лишения ученой степени человека, который их допустил.

Совет избрал экспертную комиссию, которая должна была вынести заключение о возможности или невозможности лишения N ученой степени (я также был включен в ее состав). Диссертация была довольно пухлой, и 34 страницы составляли всего-то 12% ее объема. Чуть ранее проректор на совещании огласил сакральную цифру: оригинальность текста диссертаций должна быть не ниже 85%. Замечу, что, насколько мне известно, ни ВАК, ни журналы никакие «лимиты» оригинальности «официально» не вводили: такого рода проценты являются плодом фантазий лиц, их оглашающих.

Комиссия в целом согласилась с тем, что некорректные заимствования в диссертации N имеются, но проверка с помощью «Антиплагиата» показала, что оригинальность текста диссертации равна 88%. Комиссия решила, что фрагменты диссертации N с некорректными заимствованиями не влияют на результаты исследования, ее оригинальность превышает минимум в 85%, а посему ученую степень N следует сохранить. Кстати, чуть позже выяснилось, что страниц с некорректными заимствованиями не 34, а больше.

В прениях я выразил свое особое мнение: 15% «неоригинальности» вовсе не означает, что в эти 15% могут входить некорректные заимствования (они вообще недопустимы — ни в 1,5%, ни даже в 0,15% объема текста). Все — абсолютно все! — заимствования должны быть подкреплены соответствующими ссылками. Это sine qua non (необходимое условие) любой научной работы, включая, конечно, диссертации и статьи. Мне удалось убедить только одного члена совета: всего два голоса оказалось подано за лишение степени. Совет защитил свою «честь». Но я полагаю, что экспертный совет ВАК может принять иное решение.

Стоит напомнить норму советского времени, согласно которой «в случае использования чужого материала (идей или разработок, цитат, таблиц, формул, графиков и т. п.) без ссылки на автора и источник диссертация снимается с рассмотрения… без права ее повторной защиты и о проявлении научной недобросовестности сообщается по месту ее выполнения и месту работы соискателя». Основания для пересмотра этой нормы найти непросто.

Позвольте дать личный совет по поводу допустимых процентов «неоригинальности»: некорректные заимствования здесь никоим образом не имеются в виду. Допустимую долю «неоригинальности» нельзя интерпретировать механически.

И еще один штрих: в кулуарах перед заседанием совета многие его члены всерьез утверждали, что работа «Диссернета» поощряется и финансируется «из-за бугра». Логика и в данном случае была незамысловатой: на какие средства поддерживается их сайт? Неужели люди могут тратить свое драгоценное время на выявление недобросовестных соискателей ученых степеней? Не осознают ли они, что, показывая изнанку деятельности некоторых научных работников, наносят большой вред отечественной науке, и т. д., и т. п.?

К сожалению, люди, задающиеся такими вопросами, представить себе не могут, что одним из ключевых принципов научного этоса является элементарная честность; она не позволяет добропорядочным исследователям мириться с нечестностью и ловкачеством, которые, к сожалению, встречаются среди членов нашего научного сообщества. Наука не может развиваться без доверия к достоверности результатов, полученных коллегами, убеждения в их бескорыстности в процессе исследования, которые являются условиями достижения истины par excellence.

Валентин Бажанов, докт. филос. наук, заслуженный деятель науки РФ,

профессор, действительный член Académie Internationale de Philosophie des Sciences (www.lesacademies.net),

зав. кафедрой философии Ульяновского государственного университета

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