ТрВ № 14 (333) за 2021 г.: Вакцинация против COVID‑19: вопросы и ответы

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 333 от 13 июля 2021 года в PDF
Анонс номера
Как рождаются и размножаются вселенные?
Новая серия космологического ликбеза от Бориса Штерна — стр. 4–5
Император Палпатин и Дарт Вейдер от фармакологии
Финал саги о фабрике фальшивых диссертаций и поглощении ПМФИ от Юльяны Цирулевой — стр. 6–7
Генетические методы в криминалистике
Ольга Орлова побеседовала с Олегом Балановским и Светланой Боринской — стр. 8–9
Сади Карно, гениальный неудачник
Исторический очерк Виталия Мацарского — стр. 10–11
Бросок метанетранзитивных костей
Александр Поддьяков рассуждает о перспективной теме для математических исследований — стр. 11
О чем Эйнштейн советовался с Иоффе?
Очерк Евгения Берковича о вкладе советских ученых в создание новой физики — стр. 12–13
Смутьяны в Маалуле: рассказ на обреченном языке
Сергей Лёзов подводит промежуточные итоги лингвистических экспедиций на Ближний Восток — стр. 14–15