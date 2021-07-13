ТрВ № 14 (333) за 2021 г.: Вакцинация против COVID‑19: вопросы и ответы

Весь номер газеты «Троицкий вариант — Наука» № 333 от 13 июля 2021 года в PDF

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Анонс номера

Как рождаются и размножаются вселенные?

Новая серия космологического ликбеза от Бориса Штерна — стр. 4–5

Император Палпатин и Дарт Вейдер от фармакологии

Финал саги о фабрике фальшивых диссертаций и поглощении ПМФИ от Юльяны Цирулевой — стр. 6–7

Генетические методы в криминалистике

Ольга Орлова побеседовала с Олегом Балановским и Светланой Боринской — стр. 8–9

Сади Карно, гениальный неудачник

Исторический очерк Виталия Мацарского — стр. 10–11

Бросок метанетранзитивных костей

Александр Поддьяков рассуждает о перспективной теме для математических исследований — стр. 11

О чем Эйнштейн советовался с Иоффе?

Очерк Евгения Берковича о вкладе советских ученых в создание новой физики — стр. 12–13

Смутьяны в Маалуле: рассказ на обреченном языке

Сергей Лёзов подводит промежуточные итоги лингвистических экспедиций на Ближний Восток — стр. 14–15

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