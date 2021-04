Информация должна распространяться свободно

Marinero soy de amor

Y en su piélago profundo

Navego sin esperanza

De llegar a puerto alguno.Siguiendo voy a una estrella

Que desde lejos descubro,

Más bella y resplandeciente

Que cuantas vió Palinuro.Yo no sé adonde me guía,

Y así navego confuso,

El alma a mirarla atenta,

Cuidadosa y con descuido. Recatos impertinentes,

Honestidad contra el uso,

Son nubes que me la encubren

Cuando más verla procuro. ¡Oh clara y luciente estrella

En cuya lumbre me apuro!

Al punto que te me encubras,

Será de mi muerte el punto. Мигель де Сервантес (1605)

По любви волнам безбрежным

Мореход любви плыву я,

Но не светит мне надежда,

Что могу войти я в гавань.Путь держу я за звездою,

Что мне издали сияет —

Лучезарней и прекрасней,

Чем все звезды Палинуро.Приведет куда не знаю

Та звезда — плыву в смятеньи,

Беззаботный, полн заботы,

Устремясь к ней всей душою, —

—

—

— О звезда, твоим сияньем

Лишь одним живу, дышу я,

И в тот миг, как ты погаснешь,

В тот же миг умру и я. Сервантес в пер. Марии Ватсон (1905)