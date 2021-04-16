Открытое письмо журналистов и преподавателей в поддержку журнала DOXA

В редакцию ТрВ-Наука поступило письмо от журналистов, преподавателей, медиаисследователей, медиакритиков, режиссеров и представителей других творческих профессий. Публикуем его текст.

См. также Открытое письмо преподавателей НИУ ВШЭ в поддержку студенческого журнала DOXA

Издание «Doxa» давно уже переросло границы студенческого медиа, оно стало заметным явлением отечественной журналистики и публицистики. Делают его люди яркие, смелые – и многие из них слушали наши лекции, посещали наши семинары, доверяли нам научное руководство. То, что сотрудники издания прошли через обыски, были задержаны и фактически помещены под домашний арест – вызывает у нас особенно острое чувство протеста. Оно объясняется не только гражданской солидарностью, не только принадлежностью к общей профессии, не только тревогой за судьбы молодых коллег, но и личной ответственностью за то, что реальность разошлась с нормами, которым мы старались учить.

Мы говорили, что медиа должны быть разными – и по политической позиции, и по способу подачи информации. Традиционными, нейтральными – и новыми, активными, авторскими. Что журналистское поле просторно, и на нем найдут себе место и левые, и правые, и юные, и не очень. А человек, работающий в медиа, не просто имеет право – он обязан ставить перед обществом главные вопросы современности, действовать прямо, без оглядки на обстоятельства. Выходя за пределы аудитории, наши бывшие студенты видят, что реальность устроена иначе. И мы чувствуем свою вину и ответственность за это.

Ролик, который был снят журналистами «Doxа» (а затем, по первому требованию, удален), не содержит признаков призыва, агитации, пропаганды. Он доносит информацию по той проблеме, которая волнует аудиторию издания. Попытка использовать этот ролик как повод для полицейских обвинений – очевидный произвол. Мы выражаем поддержку журналистам «Doxa» и настаиваем на отказе от претензий к ним и к изданию в целом.

Это наши дети. Мы будем с ними. Что бы ни случилось.

Александр Архангельский, журналист, преподаватель

Валерий Выжутович, журналист, преподаватель

Алёна Денисова, медиаюрист

Егор Исаев, режиссер

Анна Качкаева, журналист, медиакритик

Полина Колозариди, интернет-исследовательница,

Анна Колчина, преподаватель, режиссер

Сергей Корзун, журналист, преподаватель

Евгений Лапин-Кратасюк, медиаисследователь, преподаватель

Екатерина Лапина-Кратасюк, медиаисследователь, преподаватель

Анна Новикова, преподаватель, медиаэксперт

Ольга Орлова, журналист, преподаватель

Светлана Сорокина, журналист, преподаватель

Людмила Телень, журналист, преподаватель

Светлана Шомова, преподаватель, медиакультуролог

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